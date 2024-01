Ski Alpin | Schladming | 23.01.2024 17:45 | Riesenslalom

Noel Zwischenbrugger (AUT) Als nächster Österreicher ist Noel Zwischenbrugger unterwegs. Schon oben fehlt ihm viel Zeit und er muss richtig zulegen, damit es noch für das Finale reicht. Es geht sich allerdings nicht aus und am Ende schwingt Zwischenbrugger auf einem Platz jenseits der besten 30 ab.

Jonas Stockinger (GER) Fabian Gratz kann als 30. weiter hoffen, dass es sich mit dem Finale ausgeht, bei Jonas Stockinger ist schon klar, dass er gleich zusehen muss. Der immer wieder von Rückenschmerzen geplagte DSV-Athlet findet sich mit einer vorsichtigen Fahrt auf einem der hinten Ränge wieder.

Semyel Bissig (SUI) Semyel Bissig kann indes nicht mehr viel rausholen und der letzte Schweizer im Feld landet mit einer nicht optimalen Fahrt weit hinter dem Cut für das Finale.

Timon Haugan (NOR) Was mit einer angriffslustigen Fahrt und einer sauberen Technik noch möglich ist, zeigt Timon Haugan. Der Norweger holt noch richtig viel aus der Piste raus, setzt seine Schwünge sauber an die Stangen und bringt sich mit dem 16. Platz in eine gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf.

Dominik Raschner (AUT) Dominik Raschner wirkt da ganz anders und bei ihm passt einfach gar nichts zusammen. Mit einer langsamen Fahrt landet er jenseits der Top 40.

Sandro Zurbrügg (SUI) Bei Sandro Zurbrügg läuft es besser und er kann sich mit einer hohen Nummer immerhin noch den 25. Zwischenplatz sichern. Die Top 30 sind damit durchaus machbar, so viele werden da nicht mehr stärker unterwegs sein.

Joshua Sturm (AUT) Der junge Österreicher Joshua Sturm liefert einen soliden Lauf ab, mehr als Platz 29 springt aber nicht raus. Er dürfte sich wohl nicht für das Finale qualifizieren können.

Fadri Janutin (SUI) Mit hohen Nummern taten sich zuletzt viele Fahrer schwer, wie zeigt sich jetzt Fadri Janutin? Das Talent aus der Schweiz beginnt richtig stark, dann aber kommt es zu einem riskanten Zwischenfall und jemand von den Helfern ist da noch an der Stange. Janutin bricht seinen Lauf aber nicht ab und zieht mit einigen guten Schwüngen durch. Die Top 30 bleibt ihm aber verwehrt. Trotzudem wird er früh sein, dass da nichts schlimmeres passiert ist!

Fabian Gratz (GER) In Adelboden konnte sich Fabian Gratz den Platz in den Top 30 sichern und es geht mit einem Europacup-Sieg nach Österreich. Oben lässt er viel liegen, unten ist Gratz dann wieder besser unterwegs, kann aber nicht die große Aufholjagd hinlegen. Mit Platz 27 muss er mächtig zittern, ob es sich ausgeht mit dem zweiten Durchgang.

Josua Mettler (SUI) Josua Mettler hat bereits oben mächtig Probleme und so wird es dann auch für ihn nichts mit dem Kampf um Weltcupzähler. Als 33. ist für ihn schon klar, dass er das Finale nur als Zuschauer verfolgen wird.

Marco Fischbacher (SUI) Marco Fischbacher hat noch kein Ergebnis in diesem Winter mitnehmen können. Wird es heute was mit dem Finaldurchgang? Es wird auf jeden Fall richtig schwer, denn nach vielen Unsicherheiten schwingt er als 29. ab.

Feller liegt in Führung 30 Athleten sind unten und vor seinem Heimrennen in eine Topposition gebracht hat sich Manuel Feller. Der Österreicher liegt zehn Hundertstel vor dem Vorjahressieger Loïc Meillard aus der Schweiz. Dritter ist Henrik Kristoffersen mit 0,19 Sekunden Rückstand. Odermatt ist nach einem gröberen Fehler indes nur Elfter.

Livio Simonet (SUI) Livio Simonet aus der Schweiz schließt die Gruppe der ersten 30 Starter ab. Viel gab es in diesem Jahr noch nicht zu holen und erst bei einem Rennen waren Punkte drin. Heute wird es die wohl auch nicht geben, denn im Schlussteil bleibt viel zu viel Zeit liegen. Als derzeit 27. schwingt er ab. Das wird sich nicht ausgehen!

Leo Anguenot (FRA) Leo Anguenot hat auch die Technik und der 25-Jährige geht mit viel Mut in seinen Run hinein. Auch im Steilhang geht nicht viel Zeit flöten, womit er sich ebenfalls ein eine gute Position bringen kann. Mit Platz 20. dürfte es auch für ihn reichen.

Hannes Zingerle (ITA) Der nächste Starter kann es besser lösen und mit einer stabilen Haltung über den Latten verschafft er sich den 18. Platz und dürfte zu denen gehören, die wir gleich wiedersehen.

Victor Muffat-Jeandet (FRA) Victor Muffat-Jeandet muss sich nach einer langen Verletzungspause wieder zurück in die Weltspitze kämpfen. Er zeigt seine Klasse mit vielen schönen Schwüngen im ersten Abschnitt des Hangs. Unten raus lässt er dann aber auch liegen und nach einem Fehler beim Übergang in den Zielhang verliert er noch einmal eine Sekunde, die ihm vielleicht das Finale kosten wird.

Justin Murisier (SUI) Verkorkste Fahrt für Justin Murisier! Immer wieder rutscht der Schweizer weg und die Probleme häufen sich in Richtung Zielhang an. Mit mehr als drei Sekunden Rückstand und Platz 24 wird er wohl einer derjenigen sein, die im FInale zusehen müssen.

Alex Vinatzer (ITA) Oben lässt die Piste noch viel zu, bei Alex Vinatzer bricht der Rückstand aber doch schnell aus, nachdem er seine Position über den Skiern nicht findet. Im Zielraum gibt es ratloses Schulterzucken und den 21. Platz.

Erik Read (CAN) Auch bei Erik Read geht nicht viel und der Kanadier handelt sich früh einen großen Rückstand zur Bestzeit ein. Mit 2,52 Sekunden Rückstand im Ziel muss er abwarten, ob es sich überhaupt mit dem Finale ausgeht. Einfach wird es auf jeden Fall nicht, denn da werden sicherlich noch einige gute Ergebnisse hinbringen können.

Sam Maes (BEL) Sam Maes wirft sich als nächster Athlet aus dem Starthaus. Ein Top-Ten-Ergebnis fehlt ihm noch, die Top 20 hat er aber schon einige Mal in diesem Winter angreifen können. Er hält sich im oberen Abschnitt im Rennen, muss aber nach einem gröberen Fehler auch an Zeit einbüßen und kann seine Schwünge nicht mehr sauber hinbringen. Maes muss sich mit 1,96 Sekunden weiter hinten einrangieren.

Thibaut Favrot (FRA) Thibaut Favrot hat da ganz anderer Laune im Ziel. Bei ihm passt es viel besser zusammen und mit soliden Schwüngen und der nötigen Angriffslust wird es der achte Platz.

Patrick Feurstein (AUT) Puh! Das war eine mächtig wilde Fahrt von Patrick Feurstein. Der ÖSV-Athlet fängt vom ersten Meter, muss immer wieder kämpfen und verliert richtig Zeit, als sich die Ski überkreuzen und er mächtig eingreifen muss. Mit über drei Sekunden wird es schwierig mit dem zweiten Durchgang.

Tommy Ford (USA) Was für ein Rettungsaktion! Tommy Ford rutscht fast raus, doch der US-Amerikaner rettet sich und bleibt im Rennen. Viel drin ist von diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr und mit mehr als zwei Sekunden wird Ford zittern müssen, ob er es in den Finaldurchgang schaffen wird

Raphael Haaser (AUT) Es geht doch! Nachdem die Österreicher bisher hinter Schwarz im Riesenslalom in dieser Saison noch nicht viel reißen konnten, wollen sie es auf dem Heimhang wissen. Raphael Haaser fährt eine gute Linie, macht Zug und verliert erst am Slalom-Start mehr Zeit auf Feller. Mit 0,93 Sekunden Rückstand ist der aber nicht der Rede wert. Auch Haaser bringt sich in eine Topausgangslage fürs Finale.

Giovanni Borsotti (ITA) Der nächste italienische Rennfahrer folgt mit Giovanni Borsotti direkt. Der macht seine Sache deutlich besser, kommt gut in seinen Lauf hinein und vermeidet die großen Fehler. Dadurch ist auch er im engen Feld noch dabei. 1,09 Sekunden fehlen ihm auf dem elften Platz.

Luca De Aliprandini (ITA) Bei Luca De Aliprandini ist der Rückstand am ersten Übergang schon da und auch beim Übergang zum Slalomhang erlaubt er sich einen gröberen Fehler, der mächtig an Zeit kostet. Mit 1,96 Sekunden Rückstand geht es auf den letzten Platz nach hinten. Die Enttäuschung ist dem Italiener anzusehen.

Thomas Tumler (SUI) Der nächste Schweizer geht mit Thomas Tumler auf die Piste. Die letzten Läufe haben gezeigt, dass mit einer guten Technik weiterhin viel drin ist und auch Tumler ist im oberen Teil nah an der Bestzeit dran. Unten raus verliert der 34-Jährige dann aber doch und muss sich nach einen gröberen Fehler 1,29 Sekunde hinter Feller einordnen.

Alexander Steen Olsen (NOR) Auch Alexander Steen Olsen deutet an, dass er heute noch was vorhat! Er fährt ruhiger als Della Vite, aber trotzdem richtig schnell und kontrolliert. Steen Olsen bleibt den ganzen Hang dabei und findet sich auf dem sechsten Platz wieder. Mit vier Zehnteln Rückstand ist auch er einer derjenigen, die später im Finale Druck ausüben werden.

Filippo Della Vite (ITA) Auch Filippo Della Vite möchte es wissen! Wenige Meter nach dem Start muss er kurz kämpfen, dann aber ist er voll da, gibt seine Latten gut frei und hält den Rückstand in Richtung Spitze in Grenzen. Im Schlusshang verliert Della Vite zwar noch, mit 89 Hundertsteln ist aber für ihn auch noch einiges möglich. Damit reiht er sich knapp vor Odermatt auf der Sieben ein.

River Radamus (USA) River Radamus hat zuletzt keine Ergebnisse mehr einfahren können, dennoch lässt er sich dadurch nicht verunsichern und fährt eine enge und direkte Linie. Er hält sich die Chancen für das Finale offen und findet sich mit einer Sekunde Rückstand hinter Feller auf dem achten Platz ein.

Atle Lie McGrath (NOR) Atle Lie McGrath ist im Slalom eine der großen Konkurrenten von Feller. Kann er heute auch im Riesenslalom Druck auf den Österreicher ausüben? Nicht wirklich. McGrath scheint seine Schwünge nicht richtig timen zu können und verliert auch einiges auf den momentan Führenden.

Joan Verdu Sanchez (AND) Joan Verdu Sanchez hat in dieser Saison schon einige Erfolge feiern können, heute findet aber auch er nicht so richtig in seine Schwünge und verliert schnell in Richtung Feller-Zeit. Verdu muss sich noch hinter Windingstad einrangieren.

Rasmus Windingstad (NOR) Feller hat oben richtig gut vorgelegt und auch Rasmus Windingstad ist hier schon weiter hinter dem ÖSV-Starter zurück. Im Mittelteil und Schlussteil haut es dann beim Norweger so richtig rein und er muss sich auch über eine Sekunde hinter der Feller-Zeit einordnen.

Stefan Brennsteiner (AUT) Stefan Brennsteiner kann nicht mitgehen. Er scheint unsicherer als Feller, geht nicht ganz auf Zug und findet nicht in seinen Rhythmus hinein. Das Ergebnis ist ein großer Rückstand von 1,19 Sekunden und der aktuell letzte Platz hinter Odermatt.

Manuel Feller (AUT) Kann auch Manuel Feller sich in eine gute Position für das Finale der besten 30 Athleten bringen? Der Österreicher geht mit vollem Risiko oben weg, fährt eine enge Linie und geht sogar leicht in Führung, als in den Schlussteil geht. Kann er die Spitze halten? Ja! Feller bleibt aktiv und lässt sich auch von einer kleinen Rutschphase nicht aus der Ruhe bringen. Mit 10 Hundertsteln Vorsprung geht es an Meillard vorbei an die erste Position.

Henrik Kristoffersen (NOR) Henrik Kristoffersen erlebte in Kitzbühel-Slalom einen Tag zum Vergessen und hat vor allem mit der Materialabstimmung gekämpft. Hier passt es für den Norweger viel besser zusammen und er hält sich im Rennen um die Topplatzierungen! Nur 0,09 Sekunden fehlen ihm zu Meillard. Es scheint, als könnten wir uns auf einen spannenden zweiten Durchgang einstellen.

Loïc Meillard (SUI) Loïc Meillard hatte hier im letzten Jahr triumphiert und zeigt heute, dass ihn dieser Hang richtig liegt! Der Schweizer holt sich schon oben einen großen Vorsprung, geht schön auf Angriff und macht mächtig Druck. Beim Übergang auf den Slalom-Hang lässt Meillard zwar noch mal liegen, er hält sich aber mit 20 Hundertsteln Vorsprung vor Kranjec und sorgt für den erneuten Führungswechsel.

Žan Kranjec (SLO) Žan Kranjec verliert oben raus auch schon Zeit in Richtung des Führenden. Dann aber dreht der Slowene richtig auf, macht noch mal mächtig Tempo und mit schönen Schwüngen setzt er sich doch noch hauchdünn in die Spitzenposition! 0,09 Sekunden beträgt sein Vorsprung zu Zubcic. Schmid liegt 0,35 Sekunden zurück.

Marco Odermatt (SUI) Jetzt zeigt sich, wie viel die Zeiten von Zubcic und Schmid wert ist, denn nun ist der große Dominator dieser Disziplin an der Reihe. In den letzten sieben Riesenslaloms war er der Sieger. Odermatt startet stark, dann aber kommt ein ungewohnt großer Schnitzer von Odermatt. Er kann sich zwar retten und im Rennen halten, verliert aber viel Zeit. Wird er heute eine Aufholjagd im Final starten müssen? Ja! Odermatt holt zwar noch auf, sortiert sich mit 59 Hundertsteln aber auf den dritten Rang ein.

Gino Caviezel (SUI) Im letzten Jahr ging es auf den starken zweiten Platz, kann Gino Caviezel sich auch diesen Winter wieder in Position bringen? Er ist wie Schmid im ersten Abschnitt dicht an Zubcic dran, macht richtig Druck und dürfte sich dann umso mehr ärgern, dass er kurz vor dem Ziel wegrutscht und ausscheidet!

Alexander Schmid (GER) Jetzt gilt es bereits für den besten Deutschen. Kann Schmid die Bestzeit bereits fordern? Er fährt sein Rennen locker an, ist im oberen Abschnitt schneller als Zubnic, fällt dann aber doch leicht zurück. Dennoch kann Schmid wieder auf einen richtig guten Lauf blicken. 26 Hundertstel fehlen dem DSV-Athleten im Zielraum.

Filip Zubcic (CRO) Es ist angerichtet für den Riesenslalom in Schladming. Als erster von insgesamt 69 Startern begibt sich Filip Zubcic auf die Piste. Was kann er jetzt für die Konkurrenten vorlegen? Oben werden die Fahrer von leichtem Schneefall begleitet. Unten nieselt es immer wieder leicht. Zubcic kommt solide durch, hat beim Übergang zum Slalomstart zwar kleine Probleme, liefert aber einen ordentlichen Auftakt ohne grobe Fehler ab. 1:05.40 Minuten hat er benötigt.

Was geht beim Heimspiel? Die Österreicher hatten sich beim Slalom in Kitzbühel große Hoffnungen gemacht, am Ende verpasste Manuel Feller das Podest nur knapp. Die Erwartungen für den heutigen Riesenslalom dürften bei Feller niedriger sein, zumal er seit Anfang Januar keinen Riesenslalom mehr trainiert hatte. Einen Platz unter den besten Fünf ist Feller, der heute als Achter loslegt, aber dennoch allemal zuzutrauen. Direkt nach ihm wird sich Stefan Brennsteiner in den Hang stürzen. Raphael Haaser (19), Patrick Feurstein (21) sowie Joshua Sturm (46), Dominik Raschner (48), Noel Zwischenbrugger (57) und Fabio Gstrein (69) wollen sich vor heimischer Kulisse ebenfalls gut präsentieren.

Schmid führt DSV-Team an Das deutsche Team wird durch Alexander Schmid (2), der sich nach seinem Verletzungscomeback näher an die Topfavoriten herankämpfen möchte. Schmid ist der einzige DSV-Starter, der aktuell in der Gruppe der besten 30 Athleten dabei ist. Sich mit guten Ergebnissen in diese Gruppe hereinkämpfen wollen Fabian Grantz (36), Jonas Stockinger (53), Anton Grammel (62) und Stefan Luitz (68).

Die übrigen Swiss-Fahrer Loïc Meillard (6) und Gino Caviezel (3) erlebten in Abwesenheit ihres Teamkollegen im letzten Jahr eine ganz besondere Premiere des Nacht-Riesenslaloms und belegten die Positionen eins und zwei. Entsprechend dürften sie sich auch in diesem Jahr wieder etwas vorgenommen haben. Thomas Tumler (16), Justin Murisier (26), Livio Simonet (30), Marco Fischbacher (34), Josua Mettler (35), Fadri Janutin (44) sowie Sandro Zurbrügg (47) und Semyel Bissig (51) vervollständigen das große Aufgebot aus der Schweiz.

Ein klarer Favorit Marco Odermatt war 2023 nach seinem Sturz in Kitzbühel nicht am Start und bestreitet in diesem Jahr seine Premiere beim Nacht-Riesenslalom. Nach seinen Erfolgen im letzten Jahr und in diesem Winter ist der Schweizer dabei der klare Favorit. Alle vier Saisonrennen im Riesenslalom gehen bisher auf das Konto von Odermatt, der heute als Vierter auf die Strecke gehen wird. Eröffnet wird der Nacht-Riesenslalom durch Filip Zubcic, der heute ebenfalls zum Kreis der Topfavoriten gehören wird. Zu beachten gilt es sicherlich auch Žan Kranjec (6).

Nacht-Riesenslalom etabliert sich Aufgrund von Schneemangel in Garmisch-Partenkirchen sprang Schladming im Januar 2023 ein und richtete den ersten Weltcup-Riesenslalom unter Flutlicht aus. In diesem Jahr ist der Nacht-Riesenslalom auf der Planai bereits von vorneherein geplant gewesen. Los geht es um 17:45 Uhr mit dem ersten Durchgang, ehe dann um 20:45 Uhr der Finaldurchgang mit den besten 30 Athleten folgen wird.