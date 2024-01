Ski Alpin | Kitzbühel | 19.01.2024 12:30 | Abfahrt

Mattia Casse (ITA) Mattia Casse wird nach der Mausefalle weit abgetragen und verliert so Tempo. Das ist vor dem Gleitstück natürlich Gift. Die Geschweindigkeit fehlt ihm dann über die gesamte Strecke und er kann nicht das zeigen, was er eigentlich kann. Über zwei Sekunden und Rang 12 ist sicher nicht das, was sich der Italiener gewünscht hat.

Cyprien Sarrazin (FRA) Kann Sarrazin Schieder gefährlich werden? Er ist direkt unterwegs und bleibt auf Zug. Seinen ganz knappen Vorsprung kann er zunächst aber nicht halten. Es ist aber noch alles drin. Auf dem Weg nach unten treiben ihn ein paar Schläge ziemlich weg von der Linie. Mit 15 Hundertsteln geht er in Vorsprung und kann den ins Ziel retten! Das war ja der Wahnsinn, was der Franzose hier hingezaubert hat!

Niels Hintermann (SUI) Kann Hintermann von dem scheinbar schneller werdenden oberen Teil profitieren? Große Fehler macht er nicht, ist aber trotzdem im Rückstand. Dann wählt er aber die falsche Linie und kann das nächste Tor nicht erreichen.

Florian Schieder (ITA) Schieder wählt eine gute Linie und beginnt ohne große Probleme. Seine gute Fahrt bringt ihm in der Fläche eine halbe Sekunde Vorsprung ein. Der wird zwar etwas kleiner, aber er ist schnell und geht vor Odermatt in Führung! Da darf der Freudenschrei im Ziel gerne raus.

Ryan Cochran-Siegle (USA) Der US-Amerikaner muss in der Mausefalle fast genau so arbeiten, um auf beiden Ski zu landen. Aber er ist super unterwegs und geht mit seiner Fahrt hier zwischenzeitlich in Führung. Eine Zehntel ist es vor dem Zielschuss und er bleibt tatsächlich eine (!) Hundertstel hinter Odermatt. Was ist das hier für ein enges Rennen?

Marco Odermatt (SUI) Es wird noch spannender! Nach einem kurzen Schreckmoment in der Mausefalle geht Odermatt das Rennen richtig agressiv an. Er zieht hier alles raus was geht und hat zwischenzeitlich eine halbe Sekunde Vorsprung. Den muss er dann aber wieder etwas einbüßen und kommt mit Rückstand zur Hausbergkante. Und der Zielschuss entscheidet es, Odermatt geht unfassbar knapp in Führung!

James Crawford (CAN) Crawford nimmt die Mausefalle ziemlich weit und gerät danach in Rückstand. Ein schneller Brückenschuss kann den Kanadier aber wieder etwas ran bringen. Er findet aber nicht ganz die Ideale Linie und das ist auf der Streif natürlich teuer. über eine Sekunde Rückstad nimmt er mit auf den Zielschuss.

Vincent Kriechmayr (AUT) Das war ein sauberer Teil, den Krichmayr hier in den Schnee zaubert. Das führt natürlich zu einer Spitzengeschweindigkeit und damit auch zu Vorsprung. Im Mittelteil kommt er ein, zwei Mal von der Linie ab und kann vor dem Zielschuss nicht in die optimale Position kommen! 14 Hundertstel hinter Alexander und Rang drei. Das ist hier wirklich, wirklich eng!

Dominik Paris (ITA) Paris drückt oben aufs Tempo und liegt in den ersten Schwüngen fast im Schnee, so aggressiv ist er unterwegs. Das bringt ihn auch knapp in Führung. Die muss er aber erstmal halten! Es kommt jetzt wirklich auf den unteren Teil der Strecke an. Er bleibt auf Zug und zieht nicht zurück. Aber im Zielschuss kann er trotzdem nicht in Führung gehen. Ganz, ganz knapp ist das der zweite Platz. Aber damit ist er zu Recht zufrieden.

Bryce Bennet (USA) Gleich oben ist Bennet sehr langsam und kommt in der Mausefalle nicht so gut zum Springen wie seine Vorfahrer. Die deutlich geringere Geschwindigkeit lässt seinen Rückstand immer weiter anwachsen. Auch, wenn er nicht schlecht unterwegs war. Rang vier ist das aber nur.

Nils Allegre (FRA) Der Franzose beginnt etwas langsamer, kann den Rückstand aber schnell wieder relativieren. Am Brückenschuss ist Allegre dann sogar in Führung. Im unteren Teil der Strecke ist er aber fast zu offensiv unterwegs, was ihm etwas Zeit kostet. Am Ende ist es Rang zwei.

Cameron Alexander (CAN) Das ist schon ein ganz anderes Bild. Der Kanadier kommt etwas anders aus dem Steilhang und kann in Führung gehen. Insgesamt zweigt er ein sehr flüssiges Rennen und ist auch Ruhig unterwegs. Zwischendurch muss er etwas um den Außenski kämpfen, kommt aber mit fast einer Sekunde Vorsprung ins Ziel.

Andreas Sander (GER) Kann Sander das besser machen? Die Mausefalle nimmt er schon mal sehr ruhig, kommt danach aber nicht wirklich gut rum. Sander verliert im Steilhang zu viel Zeit, um unten noch genug gutzumachen. Das war im zweiten Teil nicht schlecht, der Zug hat aber gefehlt und das bringt ihn nur auf den zweiten Platz.

Daniel Hemetsberger (AUT) Was war denn das?! Hemetsberger beginnt gut, wird dann aber weit herausgetragen und berührt das Netzt. Fast schon artistisch kann er sich retten und das Rennen fortsetzen. Aber er ist schnell unterwegs und kann den großen Rückstand trotzdem im Rahmen halten. Über zwei Sekunden Rückstand sind es auf Rogentin.

Stefan Rogentin (SUI) Stefan Rogentin eröffnet das Rennen. Die Verschiebung hat sich gelohnt, denn statt im Nebel sind die Fahrer jetzt sogar zum Teil in der Sonne unterwegs.

Rogentin kommt ganz ordenlich los. Schon kurz nach der Mausefalle zeigt sich, wie glatt es hier heute ist. Es scheint aber gut zu fahren zu sein, denn Rogentin kommt ganz gut klar. Nach der Hausbergkante wählt der Schweizer zwar nicht die direkteste Linie, ist aber wohl ganz gut dabei. 1:57 Minuten heißt es jetzt zu schlagen.

Die Favoriten Marco Odermatt geht natürlich als klarer Favorit in die Kitzbühel-Abfahrt. Aber auch mit Cyprien Sarrazin (14) dürfen wir nach den letzten Ergebnissen rechnen. Dominik Paris (7) komplettiert hier das Feld der drei absoluten Favoriten. Aber natürlich ist auf einer Abfahrt wie hier auf der Streif immer alles möglich. Wir sind gespannt, wer hier am Ende auf dem Podest stehen wird.

Die Schweiz hat den Favoriten Stefan Rogentin wird für die Schweiz beginnen. Für ihn sollte es für Punkte reichen. Vielleicht kann er sich aber auch in den Top 20 platzieren. Marco Odermatt (10) hat natürlich nur ein Ziel: Die Abfahrt heute zu gewinnen. Der Schwung aus Wengen dürfte ihm dabei helfen. Mit Niels Hintermann (13) hat die Schweiz einen weiteren Top-Ten-Fahrer in ihren Reihen. Aber auch Justin Murisier mit Startnummer 17 ist immer für eine Überraschung gut. Um die guten Aussichten der Schweiz zu unterstreichen wollen wir natürlich Alexis Monney und Franjo von Allmen (26 und 27) nennen, die hier ebenfalls gute Chancen auf die Top 15 haben. Für die Schweiz gehen weiter Josua Mettler (34), Ralph Weber (42), Lars Rösti (52) und Arnaud Boisset (53) an den Start.

Österreich mit ordentlichen Aussichten Das Team aus Österreich wird von Daniel Hemetsberger mit Startnummer zwei angeführt, der in die Punkte fahren kann. Einen etwas höheren Anspruch wird dagegen Vincent Kriechmayr haben. Mit Nummer acht will er die vorderen Platzierungen angreifen. Zuletzt konnte er sich in Wengen auf Rang fünf einsortieren. Eine kleine Wundertüte könnte Otmar Striedinger (18) werden, der in dieser Saison in der Abfahrt schon Achter, aber auch schon 40. geworden ist. Daniel Danklmaier (21) und Stefan Babinsky (29) werden um die Punkteplätze mitfahren. Weiter werden Christopher Neumayer (33), Stefan Eichberger (55) und Raphael Haaser (57) das Team der Österreicher vervollständigen.

Kommt das DSV-Team aus sich raus? Andreas Sander wird die Abfahrt von Kitzbühel als erster DSV-Starter an Position drei beginnen. Er kam im Training schon relativ gut klar und dürfte heute um einen Platz unter den besten 20 fahren. Ähnliches gilt für Romed Baumann (20), der zumindest im ersten Training stark war und in dieser Saison schon gute, aber auch weniger gute Ergebnisse erzielt hat. Josef Ferstl geht als 28. ins Rennen und dürfte nach den vergangenen Events darauf aus sein, ein paar Punkte einzusammeln. Dafür muss es aber passen bei ihm. Das Gleiche gilt auch für Simon Jocher (31). Dominik Schwaiger (39) und Luis Vogt (43) werden versuchen, sich möglichst gut zu platzieren und sich so eine bessere Startposition zu erarbeiten. Letzterer konnte in Wengen mit Platz 30 sein bestes Abfahrts-Ergebnis feiern. Für Jacob Schramm geht es mit Startnummer 49 in sein Weltcupdebüt.

Rennbeginn verschoben Die Sicht in Kitzbühel ist aktuell zu schlecht, um eine Abfahrt sicher durchführen zu können. Der Start wurde daher erst einmal um eine Stunde nach hinten verschoben. Es soll also um 12:30 Uhr los gehen.