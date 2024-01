Ski Alpin | Kitzbühel | 20.01.2024 11:30 | Abfahrt

Zehn Eidgenossen Einen Siegkandidaten gibt es bei den Schweizern. Marco Odermatt (Startnummer 7) hat kürzlich in Wengen erstmals eine Weltcup-Abfahrt gewonnen – und die offizielle Lauberhorn-Abfahrt gleich noch obendrauf. Gestern wurde der Eidgenosse Dritter. Mannschaftlich wusste man abermals zu überzeugen. Für Top-10-Ergebnisse sorgten zudem Justin Murisier (5) und Arnaud Bosset (51). Dann wären da noch Niels Hintermann (15), Stefan Rogentin (19), Alexis Monney (23) und Franjo von Allmen (29). Den übrigen er zehn Schweizer widmen wir uns im Laufe des Rennens.

Acht Österreicher Aufseiten der Gastgeber sind es acht Teilnehmer. Richtige Sieganwärter befinden sich nicht darunter. Gestern war Vincent Kriechmayr (Startnummer 13) als Siebter noch der Beste. Unter die Top 20 hat es kein weiterer ÖSV-Sportler geschafft. Insofern bleibt abzuwarten, was Daniel Hemetsberger (2), Otmar Steidinger (20), Stefan Babinsky (21), Daniel Danklmaier (26) usw. heute zu leisten imstande sind.

Sieben Deutsche Neben Dreßen (Startnummer 31) wollen sich der Aufgabe sechs weitere Deutsche stellen. Andreas Sander (1) darf den Wettkampf eröffnen. Recht früh ist auch Romed Baumann (3) an der Reihe. Josef Ferstl (24) gehörte ebenfalls zu den Enttäuschungen von gestern. Dieses deutsche Trio hatte die Top 30 deutlich verfehlt. Die besten DSV-Fahrer waren am Freitag Dominik Schwaiger (40) und Simon Jocher (32), es es beide in die Top 15 schafften. Darüber hinaus erwarten wir Luis Vogt (43).

Dreßen Für Thomas Dreßen soll die Karriere heute an der Stätte seines größten Erfolges zu Ende gehen. Nach zahlreichen Verletzungen ist der 30-Jährige zur Erkenntnis gelangt, auf höchstem Niveau nicht mehr Skifahren zu können und zu wollen. Fürs Hinterherfahren ist er sich zu schade. In Kitzbühel triumphierte Dreßen auf den Tag genau vor sechs Jahren. Dies war einer von fünf Weltcupsiegen – alle in der Abfahrt.

Streif Ohne Frage gehört die Streif zu den schwierigsten Abfahrten im Weltcup-Kalender. Auf der 3.312 Metern langen Rennstrecke werden Geschwindigkeiten bis 150 Stundenkilometer und Fliehkräfte bis zu 3 g erreicht. Das größte Gefälle gibt es an der Mausfalle (85 Prozent). Dort wird zugleich am weitesten gesprungen – bis zu 80 Meter. Vom Start auf 1.665 Metern weist die Kursetzung von Hannes Trinkl den Weg über die 860 Höhenmeter hinunter ins Ziel. Der FIS-Renndirektor hat 32 Tore gesteckt.

Spektakel auf der Streif Heute nun steht der eigentliche Höhepunkt der 84. Hahnenkamm-Rennen an. Auch wenn es gestern bereits eine offiziell genannte Kitzbühel-Abfahrt auf identischer Strecke gab, so ist die samstägliche Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif auch in Kreisen der Skifans noch eine Nummer größer und legendär. Zu Zehntausenden pilgern die Menschen an die Piste, die Eintrittskarten sind komplett vergriffen.