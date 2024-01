Ski Alpin | Wengen | 14.01.2024 10:15 | Slalom

Luca Aerni (SUI) Kann Luca Aerni die bisher durchwachsene Bilanz der Schweizer etwas aufpolieren? Leider nicht! Aernie beginnt ordentlich, macht gut Richtung ist auf dem Weg in Richtung Top Ten, dann aber fädelt er ein und scheidet aus.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Völlig verkorkste Fahrt von Sebastian Foss Solevåg! Die ganze Zeit über kämpft er darum, den Schwerpunkt zu finden, hat dann sogar einen Faststeher und nach 2,92 Sekunden und dem derzeit letzten Platz wird es wohl nicht für einen zweiten Versuch auf diesem Hang reichen.

Sebastian Holzmann (GER) Sebastian Holzmann beweist sich als zweiter Deutscher auf dem Hang und dürfte vor allem darauf zielen, mit einem guten Ergebnis seine Startnummer weiter zu verbessert. Er ist recht passiv unterwegs und geht nicht voll aufs Ganze. Dadurch steht dann auch bei ihm im Ziel bereits ein Rückstand von 1,60 Sekunden zu Buche.

Michael Matt (AUT) Michael Matt folgt sogleich. Ein Podestplatz konnte er in diesem Winter im Slalom schon feiern, heute aber dürfte der Weg in Richtung des zweiten Podestplatzes zu weit sein. Matt kommt nicht optimal in seine Schwünge und handelt sich mit 1,48 Sekunden schon einen ordentlichen Abstand ein.

Adrian Pertl (AUT) Es gilt für den nächsten Österreicher. Pertl startet in den ersten Toren richtig gut, dann wirft ihn aber ein Fehler raus und kostet Zeit. Was kann er noch gut machen? Einiges. Im letzten Abschnitt ist er der zweitschnellste Starter und kann so immerhin noch für Platz sechs sorgen.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Wenn Kristoffer Jakobsen unten ankommt, springt meist eine gute Zeit heraus. Die Betonung liegt aber auch heute auf dem Wenn. Jakobsen fädelt bereits oben ein und ist der fünfte Ausfall des heutigen Tages.

AJ Ginnis (GRE) AJ Ginnis hat in dieser Saison eine Statistik, die von vielen Ausfällen gezeichnet ist. Daran ändern kann er daran heute leider nichts und am letzten Übergang fädelt er ein und verliert den Ski.

Alex Vinatzer (ITA) Alex Vinatzer wartet noch auf ein Top-Ten-Ergebnis in diesem Winter, liefert jetzt aber einen ganz ordentlichen Lauf ab und kann sich auf jeden Fall für das Finale in eine gute Ausgangslage bringen. Insbesondere unten raus passt es für ihn richtig gut zusammen, wodurch er sich mit 0,73 Sekunden Rückstand Platz vier abgreifen kann.

Dave Ryding (GBR) Dave Ryding ist aktuell Dritter im Slalom-Weltcup, man muss also immer mit dem Briten rechnen. Er wird aber darauf hoffen müssen, dass er im zweiten Durchgang noch einmal aufdrehen kann, denn im ersten Lauf passen die Schwünge nicht ganz zusammen. Mit 1,17 Sekunden kommt er im Ziel an.

Timon Haugan (NOR) Timon Haugan stürzt sich in den Stangenwald hinein, muss aber gegenüber seinen Teamkollegen schnell zurückstecken und es fehlt an der nötigen Spritzigkeit, um Druck auszuüben. Mit einer insgesamt doch recht unrunden Fahrt rangiert er sich aber dennoch auf dem soliden fünften Platz ein.

Tommaso Sala (ITA) Tommaso Sala wird sich für den zweiten Lauf vornehmen, von oben Druck zu machen, denn insbesondere im oberen Teil ist bei ihm der Wurm dringewesen. Ab dem Steilhang passt dann alles und Sala kann dafür sorgen, dass der Rückstand nicht weiter anwächst. Mit Platz vier ist er im Ziel dann noch recht ordentlich dabei.

Alexander Steen Olsen (NOR) Was kann der Halbzeitführende von Adelboden jetzt präsentieren? Bislang lief es für die Norweger richtig gut, Steen Olsen kann zunächst auch mithalten, nach einem groben Fehler oben hat er aber schnell zu tun und unten raus folgt dann der Einfädler und der zweite Ausfall in Folge.

Marc Rochat (SUI) Es scheint weiter an den Konkurrenten zu sein, für ausgelassenen Jubel beim Publikum zu sorgen, denn auch der nächste Schweizer kann sich nicht ganz vorne reinschieben. Mit 1,19 Sekunden Rückstand kommt Rochat unten an.

Atle Lie McGrath (NOR) Atle Lie McGrath heizt den Publikum richtig ein! Der Norweger ist im oberen Teil schon schneller als Kristoffersen und auch danach liefert er einen angriffslustigen und vor allem auch fehlerfreien Lauf ab. Mit einer Zeit von 53,67 Sekunden übernimmt er die Führung mit 0,36 Sekunden Vorsprung.

Fabio Gstrein (AUT) Fabio Gstrein hatte zuletzt auch einen Ausfall hinnehmen müssen, heute macht er es besser. Oben kann er wie viele gut mit Kristoffersen mithalten, aber auch im Steilhang lässt er nicht viel liegen. Nach einem Fehler kann aber auch er unten raus nicht mithalten und verliert noch einmal vier Zehntel. Trotzdem, mit Platz drei hat er eine gute Ausgangslage für den Finallauf.

Albert Popov (BUL) Weiter geht es mit Albert Popov! Der Bulgare kommt oben richtig gut rein und holt einen kleinen Vorsprung in Richtung des derzeitigen Spitzenreiters raus. Dann aber fädelt er ein und knallt Bauchlings auf den Hang. Zum Glück ist aber nichts passiert. Popov richtet sich schnell wieder auf und schwingt ohne Ergebnis unten ab.

Loïc Meillard (SUI) Bislang hat sich noch kein Schweizer in Position gebracht. Kann daran Loïc Meillard jetzt etwas ändern? Leider nicht. Auch er kommt nicht so richtig in seinen Lauf rein und hat insbesondere ab dem Steilhang Schwierigkeiten. Mit einer Sekunde Rückstand wird es nicht mehr als der sechste Platz.

Linus Straßer (GER) Ist das ärgerlich! Linus Straßer legt alles rein, liefert einen richtig starken und angriffslustigen Lauf ab und verschafft sich schnell einen Vorsprung von vier Zehnteln. Dann aber kommt der Fehler: Straßer fädelt ein und scheidet aus. Der Frust beim Deutschen ist entsprechend groß, denn da war heute einiges möglich!

Daniel Yule (SUI) Es wird wieder Laut im Stadion, denn mit Daniel Yule ist der nächste Schweizer im Hang. Im Ziel macht sich aber auch bei ihm Enttäuschung ein. Im oberen Teil büßt er nicht allzu viel Zeit auf Kristoffersen ein, dann aber geht auch für ihn die Lücke auf und er lässt insbesondere unten richtig an Zeit liegen.

Clément Noël (FRA) Clément Noël ist bei Einfahrt in den Steilhang noch dran, dann aber schleichen sich die Fehler beim Franzosen ein und sein Vorsprung ist schon wieder dahin. Noël muss zurückstecken und schwingt mit 0,87 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz ab.

Henrik Kristoffersen (NOR) Jetzt kommt Henrik Kristoffersen. Der Norweger hat auf den Hang in Wengen schon einige Erfolge verbuchen können, haderte zuletzt in dieser Saison aber mit der Materialabstimmung und konnte nie das Maximum rausholen. Heute aber passt alles bei Kristoffersen. Der Norweger hat Einfahrt Steilhang zwar mit der Linie zu tun, dann aber ist er richtig stark unterwegs und kann insbesondere am letzten Übergang richtig was rausholen. Mit 16 Hundertsteln Vorsprung geht es an Feller vorbei.

Ramon Zenhäusern (SUI) Ramon Zenhäusern kann die Zeit des Österreichers schon einmal nicht schlagen. In der Haarnadel kommt er nicht sauber durch und lässt einiges an Sekunden liegen, auch danach läuft es nicht ganz zusammen für den Schweizer. Insgesamt ist Zenhäusern etwas steif auf den Latten und so reißt in Richtung Ziel der Rückstand auf. 0,80 Sekunden fehlen zu Fehller.

Manuel Feller (AUT) Los geht's! Manuel Feller, der aktuell die Disziplinenwertung anführt, eröffnet den ersten Durchgang in Wengen. Was kann der Österreicher für seine Konkurrenten vorlegen? Feller beginnt oben ordentlich, hat bei der Einfahrt in den Steilhang zwar kleinere Probleme, bleibt aber gut auf der Linie und dürfte nicht viel Zeit liegengelassen haben. So kommt am Ende nach einer guten Fahrt eine Zeit von 54,19 Sekunden raus. Wie viel das wert ist, dürfte sich in den nächsten Minuten zeigen.

Kurssetzer kommt aus ÖSV-Lager Der Kurssetzer für den ersten Durchgang kommt mit Gruppentrainer Martin Kroisleitner aus dem ÖSV-Lager, könnte die 67 Tore also insbesondere auf Feller zugeschnitten haben. Die Piste gilt als eine der anspruchsvollsten Slalompisten im alpinen Skiweltcup und hat einige schwierige Übergänge.

Wen gilt es noch zu beachten? Auf der Rechnung haben muss man heute sicherlich auch Clément Noël. Gespannt sein darf man auch auf Henrik Kristoffersen. Der Norweger tut sich allerdings schwer in diesem Winter und konnte bislang noch kein Podestplatz vorweisen. Zuschlagen möchten auch sein Landsmann Atle Lie McGrath und das britische Slalom-Ass Dave Ryding.

Schweizer wollen wieder siegen Nachdem Marco Odermatt in den Abfahrten von Wengen triumphieren konnte, wollen seine Technikkollegen nun im Slalom nachlegen. Ramon Zenhäusern wird bereits mit der Startnummer zwei den ersten Durchgang bestreiten. Ebenfalls in der Gruppe der ersten sieben Starter vertreten sind Daniel Yule (5) und Loïc Meillard (7). Marc Rochat (11), Luca Aerni (23) und Tanguy Nef (38) werden das Slalom-Team vervollständigen.

Straßer führt DSV-Team an Weitaus übersichtlicher fällt das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes aus. Hier dürfte einzig Linus Straßer, der als Sechster in den Stangenwald geht, um die vorderen Plätze mitmischen. Neben ihm möchten Sebastian Holzmann (21) und Anton Tremmel (40) mit guten Ergebnissen auftrumpfen und ihre Startposition weiter verbessern.

Geht Sieg wieder an Österreich? Bisher konnte Österreich in allen bisherigen drei Slaloms der Saison den Sieger stellen und entsprechend dürfte man auch Wengen mit hohen Ansprüchen angehen. Insbesondere Manuel Feller, der zweimal in diesem Winter im Slalom siegte, gilt es auf der Rechnung zu haben. Mit einem weiteren Sieg würde Feller der erste Skifahrer sein, der seit Clément Noël und Daniel Yule in der Saison 2019/20, drei Weltcup-Slaloms in einer einzigen Saison für sich entscheiden kann. Aber auch hinter Feller, der mit Startnummer eins ins Rennen geht, ist Österreich gut aufgestellt. Auch Dominik Raschner (25) und Michael Matt (20) wollen nach Podestplätzen in diesem Winter wieder angreifen. Eine gute Ausgangsposition hat mit Startnummer 9 im ersten Durchgang auch Fabio Gstrein. Adrian Pertl (19), Johannes Strolz (30) sowie Joshua Sturm und Moritz Zudrell (57), der heute sein Weltcup-Debüt feiert, vervollständigen das große ÖSV-Aufgebot.