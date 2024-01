Ski Alpin | Wengen | 13.01.2024 12:30 | Abfahrt

Tagesaufgabe

Insgesamt wollen sich 57 Sportler aus 13 Nationen dieser Herausforderung stellen. Der Start liegt am namensgebenden, 2.472 Metern hohen Lauberhorn. Dort geht es in 2.315 Metern Höhe los. Somit erleben wir heute auch den Russisprung. Den Hundschopf, die mit 41 Prozent Neigung steilste Stelle, durften wir an den vergangene beiden Tagen bereits bewundern. Weiter geht es über Canadian Corner, Kernen-S, durch den Tunnel und den Hanneggschuss. Am Silberhornsprung hat es Alexis Pinturault gestern böse zerlegt. Aufgrund unter anderem des zerstörten vorderen Kreuzbandes im linken Knie ist dessen Saison beendet. Und selbst im Ziel-S ist am Freitag ein weiterer Franzose abgeflogen. An Gefahren mangelt es dieser Abfahrt mit 1.028 Metern Höhenunterschied nicht. Für die Kurssetzung mit 44 Toren zeichnet wie immer Hannes Trinkl von der FIS verantwortlich.