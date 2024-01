Ski Alpin | Wengen | 11.01.2024 12:30 | Abfahrt (Ersatz Beaver Creek)

Den Auftakt aus deutscher Sicht macht Andreas Sander. Der Vizeweltmeister von 2021 ist bereits mit Startnummer 3 an der Reihe. Wenig später folgt Romed Baumann (14), der bei einer Ersatz-Abfahrt in Gröden als Neunter sein bislang bestes Saisonergebnis eingefahren hat. Einen weiteren Schritt zurück zu alter Stärke möchte Thomas Dreßen (27) machen. Und Josef Ferstl (28) hofft auf ein Top-15-Ergebnis. Die weiteren DSV-Starter sind Simon Jocher (32), Dominik Schwaiger (42) und Luis Vogt (46).

Wengen

Wie vor zwei Jahren beginnt das Lauberhorn-Wochenende also bereits am Donnerstag mit einem Ersatzrennen. Allerdings möchte man den Abfahrtsklassiker am Samstag auch nicht abwerten. Daher wird heute erst einmal auf verkürzter Strecke gefahren. Die gesamte weit mehr als vier Kilometer lange Piste mit dem Russisprung bekommen wir also erst übermorgen zu sehen.