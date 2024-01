Ski Alpin | Adelboden | 07.01.2024 10:30 | Slalom

Bis später! Für den Moment soll es das aus Adelboden gewesen sein. Selbstverständlich melden wir uns rechtzeitig zurück, ehe beim Slalom um 13:30 Uhr der Finaldruchgang beginnt. Bis dann!

Noch sechs Eidgenossen Über die Lauerstellung sind die Schweizer nicht hinausgekommen. Als Achter war Ramon Zenhäusern bis hierhin der Beste. Direkt dahinter sortierte sich Marc Rochat (9.) ein. Daniel Yule (11.) und Luca Aerni (15.) sind auch nicht weit. Überdies haben es Tanguy Nef (19.) und Loïc Meillard (21.) in den zweiten Lauf geschafft.

Fünf Österreicher verblieben Erwartungsgemäß hatten die Österreicher in Manuel Feller (5.) also ihren Besten. Zu gefallen wussten auch Michael Matt (10.) und Dominik Raschner (16.). Wiedersehen werden wir zudem Johannes Strolz (20.) und Adrian Pertl (22.).

Auch Holzmann stark unterwegs Neben Linus Straßer (4.) wusste aus deutscher Sicht auch Sebastian Holzmann zu gefallen, der nur eine knappe Sekunde einbüßte und aussichtsreich auf Rang zwölf liegt. Mit Anton Tremmel und Fabian Himmelsbach schieden die anderen beiden Deutschen aus.

Norweger vorn Bei Halbzeit des Slaloms von Adelboden liegen zwei Norweger vorn. Alexander Steen Olsen und Atle Lie McGrath sind lediglich durch fünf Hundertstel voneinander getrennt. Mit knapp einer Viertelsekunde Rückstand lauert Tommaso Sala auf Rang drei. Auch dahinter gestalten sich die Abstände überschaubar. Linus Straßer hat als Vierter eine glänzende Ausgangsposition, liegt nur 15 Hundertstel hinter dem Podium. Direkt danach folgt Manuel Feller. Und auch Henrik Kristoffersen ist mit einer halben Sekunde Rückstand zur Spitze noch nicht abzuschreiben.

River Radamus (USA) Als letzter der 70. Starter aus 23 Nationen ist nun River Radamus unterwegs. Mit extremer Schräglage schwingt sich der US-Amerikaner durch die Tore, lässt auch im Zielhang nicht locker. Unter dem Jubel der Zuschauer fährt Radamus als 29. tatsächlich in den zweiten Durchgang.

Fabian Himmelsbach (GER) Jetzt schiebt sich Fabian Himmelsbach in den Hang. Der letzte Deutsche findet ganz gut rein. Doch dann rutscht der 24-Jährige bei einem Rechtsschwung über den Innenski weg und scheidet aus.

Léo Anguenot (FRA) Vehement wirbelt Léo Anguenot durch den Stangenwald, büßt vergleichsweise wenig Zeit ein. Der Franzose schafft es tatsächlich, kommt als 26. unten an und kickt Arman Marchant aus den Top 30.

Simon Rueland (AUT) Als letzter Österreicher stößt sich Simon Rueland oben ab. Dem Tiroler unterläuft früh ein schwerer Fehler, schon ist eine Sekunde weg. Diese Hypothek wiegt schwer, das kann der 26-Jährige nicht mehr gutmachen. Vielmehr ist das ein ziemlich verpatzter Lauf - mit mehr als viereinhalb Sekunden Rückstand, was die Rote Laterne bedeutet.

Matthias Iten (SUI) Vorgabe für den zweiten Lauf sind derzeit 2,41 Sekunden Rückstand. Daran orientiert sich nun Matthias Iten. Der Schweizer gibt hier sein Weltcup-Debüt, befindet sich dabei auf dem nötigen Kurs, doch kurz vor dem Ziel scheidet der 24-Jährige aus.

Steven Amiez (FRA) Dann beweist Steven Amiez, dass die Bedingunegn nach wir vor gute Zeiten erlauben. Der Franzose kommt hervorragend klar, fängt sich lediglich gut anderthalb Sekunden Zeitverlust ein und wird fortan als Achtzehnter geführt.

Joshua Sturm (AUT) Joshua Sturm vermag das im Anschluss nicht zu vollbringen. Dessen Rückstand bewegt sich in Richtung drei Sekunden. Das ist zu viel, der Österreicher bleibt auf der Strecke. Auch Landsmann Fabio Gstrein ist inzwischen aus den Top 30 gerutscht.

Benjamin Ritchie (USA) Inzwischen deutet sich an, dass wohl auch etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand reichen könnten. Benjamin Ritchie kommt als 27. in diesem Bereich unten an.

Sandro Simonet (SUI) Jetzt kämpft Sandro Simonet um die Teilnahme am zweiten Durchgang. An der letzten Zwischenzeit fehlen zwei Sekunden. Und letztlich erreicht der Eidgenosse das Ziel gar nicht erst und scheidet aus.

Anton Tremmel (GER) An Anton Tremmel haben wir nicht lange Freude. Der dritte deutsche Starter des Tages scheidet frühzeitig aus.

Halvor Hilde Gunleiksrud (NOR) Anschließend kommt auch Halvor Hilde Gunleiksrud ganz gut zurecht. Erst unten verliert der Norweger Fahrt, lässt dort noch eine Sekunde liegen - zweieinhalb in der Summe. Rang 29 - das wird eng.

Tanguy Nef (SUI) Technisch sauber geht Tanguy Nef zu Werke, liegt lange richtig gut. Dann fährt der Schweizer unten in den Hexenkessel der jubelnden Fans und wird dort als Achtzehnter empfangen. Gute Leistung!

Dominik Raschner (AUT) Richtig couragiert geht Dominik Raschner zu Werke, setzt starke Zwischenzeiten. Und der Tiroler kommt bis zum Schluss gut durch, verliert nur gut eine Sekunde und wird Sechzehnter.

Istok Rodeš (CRO) Istok Rodeš fährt in einen ganz ähnlichen Bereich, ist einen Hauch schneller als der Spanier eben. Noch haben wir keine 30 Leute im Klassement.

Joaquim Salarich (ESP) Joaquim Salarich patzt schon im flachen Teil büßt gehörig an Geschwindigkeit ein. Doch der Spanier lässt nicht locker, begrenzt das Defizit insgesamt auf unter zweieinhalb Sekunden und darf zumindest hoffen.

Billy Major (GBR) Noch also sind einige Plätze im zweiten Durchgang zu haben. Darum bemüht sich nun Billy Major, macht aber viele Fehler. An einem Geländeübergang verdreht es ihn, da steht der Brite fast. Und das ist nur einer der Patzer. Mit weit mehr als drei Sekunden Rückstand wird Major keine Chance haben, übernimmt die Rote Laterne.

Armand Marchant (BEL) Weit weniger gut schaut es für Armand Marchant aus. Der Belgier bewegt sich auf zweieinhalb Sekunden Rückstand zu. Nun hängt es davon ab, wie sich die Sicht entwickelt, was die Piste macht. Als 24. muss Marchant ganz sicher noch ein Weilchen bangen.

Tobias Kastlunger (ITA) Ohne Frage empfiehlt es sich, unter zwei Sekunden Rückstand zu bleiben, um heute noch einmal fahren zu dürfen. Das gelingt Tobias Kastlunger nicht ganz. Als aktuell 22. hofft der Italiener aber natürlich dennoch, dass es letztlich reichen wird.

Johannes Strolz (AUT) Nun macht sich Johannes Strolz auf den Weg. Der Sieger von 2022 legt durchaus vielversprechend los, bringt das in der Form aber nicht nach unten. Der Vorarlberger nimmt im Ziel den 17. Platz weitgehend emotionslos zur Kenntnis.

Erik Read (CAN) Erik Read ist im Anschluss nur ein wenig schneller unterwegs und schiebt sich im Klassement direkt vor Stefano Gross.

Stefano Gross (ITA) Obwohl sich die Sichtbedingungen eher leicht verschlechtern, präsentiert sich die Piste in einen glänzenden Zustand. Stefano Gross vermag das nicht für sich zu nutzen. Der Italiener verliert mehr als zwei Sekunden und wird damit lediglich 20.

Samuel Kolega (CRO) Dann findet auch Samuel Kolega richtig gut rein. Und der Kroate verzichtet darauf, einen nennenswerten Fehler einzubauen. So zieht das der 24-Jährige bis unten durch, liegt im Ziel nur eine halbe Sekunde zurück. Das bedeutet einen überragenden sechsten Platz.

Luca Aerni (SUI) Also ist jetzt auch für Luca Aerni noch etwas drin. Angetrieben von den Fans sucht sich der Eidgenosse einen Weg durch den Stangenwald, ist aber etwas langsamer als Holzmann unterwegs. Platz 14 bedeutet allerdings eine gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf.

Sebastian Holzmann (GER) Jetzt ist der zweite Deutsche an der Reihe. Und Sebastian Holzmann legt richtig vehement los. An der zweiten Zeitnahme ist der 30-Jährige sogar vorn. Danach aber unterläuft ihm ein Fehler. Beirren lässt sich Holzmann nicht, begrenzt den Zeitverlust auf unter eine Sekunde und sortiert sich als starker Elfter ein.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Die Norweger haben ja hier schon geliefert. Wie läuft es nun für Sebastian Foss Solevåg? Der Weltmeister von 2021 kommt weit weniger gut klar. Seine Technik funktioniert hier nicht optimal. Mit exakt zwei Sekunden Rückstand landet der Skandinavier außerhalb der Top 15.

Michael Matt (AUT) Besser schlägt sich Michael Matt. Der Dritte von Gurgl ist bis Mitte des Rennens richtig gut dabei, kratzt an der Bestzeit. Dann jedoch unterläuft ihm noch ein Fehler. Am Ende fehlen acht Zehntel - Platz neun!

Adrian Pertl (AUT) Recht vorsichtig geht Adrian Pertl zu Werke, büßt daher kontinuierlich ein und verbremst den Lauf ein wenig. So bleiben beinahe zwei Sekunden auf der Strecke. Nur Landsmann Fabio Gstrein war heute noch langsamer.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Dort, wo eben AJ Ginnis scheiterte, ist auch für Kristoffer Jakobsen Feierabend. Bei dem Rechtsschwung rutscht der Schwede weg und beendet seinen Skitag frühzeitig.

Marc Rochat (SUI) Für die Schweiz geht es nun Marc Rochat an. Der 31-Jähjrige gibt ordentlich Gas, findet eine gute Einstellung zum Hang und schnuppert bis zur letzten Zwischenzeit an den Top drei. Erst dann bleibt noch knapp eine halbe Sekunde liegen. Dennoch ergibt das einen ordentlichen achten Platz.

AJ Ginnis (GRE) Noch früher ist für AJ Ginnis Schluss. Der Grieche gerät aus der Position, verdreht den Oberkörper und erwischt so das nächste Tor nicht.

Filip Zubčić (CRO) Filip Zubčić findet überhaupt nicht in den Lauf, patzt frühzeitig schwer. Und wenig später streicht der Kroate die Segel und scheidet aus.

Alexander Steen Olsen (NOR) Alexander Steen Olsen zeigt, das noch immer mehr drin streckt. Der Norweger kommt mit den Bedingungen glänzend klar und ist in der Lage, ganz unten noch einmal aufs Gas zu treten. Der 22-Jährige knackt tatsächlich die Bestzeit, ist noch einmal fünf Hundertstel schneller als Landsmann McGrath. Damit liegen nun zwei Norweger vorn. Linus Straßer rutscht aus den Top drei.

Dave Ryding (GBR) Dann sind wir gespannt auf Dave Ryding. Der Dritte von 2021 geht forsch an, kann diesen Angang so aber nicht konservieren. Der Brite büßt von Zeitnahme zu Zeitnahme etwa eine halbe Sekunde ein und rutscht auf Rang zehn ab.

Albert Popov (BUL) Nach wie vor also hält die Piste. Die Sichtbedingungen ändern sich nicht, die sind kontinuierlich mäßig. Albert Popov kommt insgesamt nicht so gut klar, lässt eine Sekunde liegen und reiht sich als Achter ein.

Atle Lie McGrath (NOR) Im Anschluss lässt es Atle Lie McGrath krachen. Der Norweger fährt sauber und auf Zug, setzt eine Zwischenbestzeit nach der anderen. Und auch den steilen Zielhang meistert 23-Jährige, zaubert dort aber auf dem Innenski. Lohn der Mühen ist die Bestzeit im Ziel - mit knapp zwei Zehnteln Vorsprung.

Alex Vinatzer (ITA) Dann gerät Alex Vinatzer bei einem Rechtsschwung auf den Innenski und anschließend gibt es kein Halten mehr. Der Italiener scheidet aus.

Fabio Gstrein (AUT) Nun schiebt sich Fabio Gstrein in den Hang. Mit den Allerbesten hält der ÖSV-Fahrer heute nicht mit. Und im Zielhang wird es richtig kritisch. Auf der letzten Rille zaubert der 26-Jährige, erwischt das Tor noch, steht dabei aber fast. Am Ende setzt das eine Packung von fast zweieinhalb Sekunden.

Timon Haugan (NOR) Die Piste lässt also noch alles zu. Und das bestätigt nun auch Timon Haugan. Der Norweger fährt auf Bestzeitkurs, doch dann unterläuft ihm ein grober Fehler. Mit einem Schlag sind acht Zehntel weg. Der Skandinavier kann von Glück sagen, sich im Rennen gehalten zu haben. Am Ende fehlt fast eine Sekunde - Rang sieben!

Tommaso Sala (ITA) Nun stößt sich Tommaso Sala oben ab, findet zügig in den Rhythmus. Und der Italiener zieht das durch, kann ganz unten noch zulegen. Und so fällt jetzt tatsächlich die Bestzeit. Sala ist 15 Hundertstel schneller als Linus Straßer.

Daniel Yule (SUI) Doch die schweizerischen Zuschauer bleiben in Stimmung, treiben nun Daniel Yule an. Auch dieser verliert spätestens ab Mitte des Laufes, hält den Verlust mit gut einer halben Sekunde aber in Grenzen und sortiert sich als Fünfter ein.

Loïc Meillard (SUI) Anschließend legt Loïc Meillard los. Lediglich bis zur ersten Zeitnahme ist der Schweizer dabei. Im weiteren Verlauf hilft auch das Toben der Fans im Zielraum nichts. Der 27-Jährige fällt deutlich ab, liegt letztlich fast anderthalb Sekunden zurück. Die anderen dort vorn bewegen alle innerhalb von 27 Hundertsteln.

Clément Noël (FRA) Clément Noël kommt nicht sehr weit. Der Olympiasieger aus Frankreich rutscht bei einem Rechtsschwung weg und verpasst das nächste Tor.

Manuel Feller (AUT) Jetzt stellt Manuel Feller all die Vorgaben auf die Probe, setzt anfangs Bestzeiten. Am letzten Geländeübergang, ehe es richtig steil wird, nimmt der Tiroler etwas raus - vielleicht eine Spur zu viel. Am Ende fehlen ihm sieben Hundertstel zur Bestzeit.

Ramon Zenhäusern (SUI) Nun fiebern die Zuschauer dem Start von Ramon Zenhäusern entgegen. Der Eidgenosse zeigt, dass noch ein paar Hundertstel mehr drin stecken. Und als es in den Zielhang geht, tobt die Menge unten im Hexenkessel. Allerdings kommt der 31-Jährige nicht ganz an Straßer heran, reiht sich als Dritter ein.

Linus Straßer (GER) Nun geht es Linus Straßer an. Die deutsche Hoffnung bewegt sich auf dem Niveau des Norwegers und legt dann zu. Als es in den Zielhang geht, hat der 31-Jährige leichte Schwierigkeiten, lässt sich aber nicht beirren. So braust Straßer zur Bestzeit.

Henrik Kristoffersen (NOR) In diesem Moment eröffnet Henrik Kristoffersen den Slalom der Männer in Adelboden. Bei sehr trübem Wetter mit ein wenig Nebel regnet es zumindest nicht. Der Norweger versucht aktiv, die gute Piste zu nutzen. Zunächst läuft das flüssig. Eingangs des Zielhangs hakelt es ein wenig. Kurz darauf muss der Weltmeister etwas zaubern, bleibt im Rennen und setzt die erste Zeit.

Favoriten Neben den genannten Athleten schauen wir insbesondere auf den amtierenden Weltmeister Henrik Kristoffersen (Startnummer 1). Den Olympiasieger Clément Noël (5), Zweiter in Madonna di Campiglio, haben wir selbstverständlich auch im Auge. Zum erweiterten Kreis zählen wir Atle Lie McGrath (12), den Zweiten des Vorjahres, und den formstarken Dave Ryding (14), der hier 2021 auch schon auf dem Podium stand.

Acht Eidgenossen Auf schweizerischer Seite hat man gleich drei Männer mit aussichtsreichen Startpositionen. Bei Ramon Zenhäusern (Starnummer 3) lief es in dieser Saison aber noch nicht nach Wunsch. Da kamen Loïc Meillard (6) und Daniel Yule (7), der Adelboden-Sieger von 2020, besser klar. Darüber hinaus fiebern Marc Rochat (18) und Luca Aerni (24) dem Start entgegen. Den übrigen der acht Schweizer widmen wir uns später.

Acht Österreicher Die bisherigen zwei Slaloms der Saison wurden von Österreichern gewonnen, die sogar vier der sechs Stockerl-Plätze für sich verbuchten. Allerdings fällt mit Marco Schwarz der Führende im Disziplin-Weltcup und Sieger von Madonna di Campiglio wegen eines in Bormio erlittenen Kreuzbandrisses aus. Daher baut man beim ÖSV umso mehr auf Manuel Feller (Startnummer 4) den Sieger von Gurgl. Eine recht gute Startnummer hat auch Fabio Gstrein (10). Adrian Pertl (20) würde gern erstmals in diesem Winter ein Ergebnis einfahren. Direkt danach folgt mit Michael Matt (21) der Dritte von Gurgl. Und dann wäre da noch Johannes Strolz (28), der Adelboden-Sieger von 2022. Insgesamt erwarten wir acht Österreicher.

Deutsches Quartett Als zweimaliger Neunter in diesem Winter gehört Linus Straßer zu den Anwärtern auf die besten Zehn, darf schließlich auch auf die frühe Startnummer 2 bauen. Ein Top-15-Ergebnis hat Sebastian Holzmann (Startnummer 23) in dieser Saison bereits zu Buche stehen. Für Anton Tremmel (40) und Fabian Himmelsbach (63) kann es erst einmal nur darum gehen, in den zweiten Lauf zu gelangen.

Tagesaufgabe Vor den Sportlern liegt eine 622 lange Piste mit einer durchschnittlichen Neigung von 30 Prozent. Es kann aber auch bis zu 50 Prozent steil werden. Vom Start auf 1.513 Metern weist im ersten Durchgang die Kurssetzung von Robert Füss den Weg über die 211 Höhenmeter hinunter ins Ziel.

Adelboden Gleich bei der ersten Weltcup-Station der alpinen Skirennläufer im neuen Jahr ist Spektakel geboten. Der gestrige Riesentorlauf bot eine einzigartige Atmosphäre. Zusätzlich wurden die Zuschauer in diesem Hexenkessel angeheizt durch den Sieg von Marco Odermatt. Heute nun folgt am Chuenisbärgli der Slalom.