Ski Alpin | Adelboden | 06.01.2024 10:30 | Riesenslalom

Jonas Stockinger (GER) Jonas Stockinger wahrt sich die Minimalchance auf den zweiten Durchgang! Er vermeidet die großen Fehler und es geht auf dem 28. Platz ins Ziel. Da es momentan kaum jemand schafft, noch die Top 30 zu erreichen, könnte sich das durchaus ausgehen.

Semyel Bissig (SUI) Semyel Bissig ist der vorletzte Fahrer aus dem Team der Schweizer. Die Piste hat inzwischen nachgelassen und so ist es natürlich doppeltschwer, eine Zeit rauszufahren, die für den Finaldurchgang reicht. Bissig gelingt das nicht und er wird am Nachmittag nur in der Zuschauerrolle sein.

Dominik Raschner (AUT) Dominik Raschner ist in seinen Schwüngen immer etwas spät dran und kann so auch nicht den Platz rausfahren, der reicht, um sich für den zweiten Durchgang zu qualifizieren.

Joshua Sturm (AUT) Zuletzt konnte sich keiner der Fahrer unter die Top 30 schieben und auch für Joshua Sturm wird es keinen zweiten Run geben. Der Österreicher scheidet nach einem Fehler aus.

Fadri Janutin (SUI) Zweimal hat es Fadri Janutin in diesem Winter bereits in den zweiten Durchgang geschafft. Vor heimischer Kulisse kommt leider keine dritte Finalteilnahme dazu. Janutin verliert früh an Zeit, verliert öfters die Linie und schwingt nur auf Platz 33 ab.

Fabian Gratz (GER) Der zweite Deutsche ist am Anlauf. Was kann Fabian Gratz noch rausholen? Ganz ohne Fehler kommt auch Gratz nicht durch und nach Platz 24 im Ziel muss er noch zuwarten, ob er noch ein weiteres Mal über den schwierigen Hang gehen darf.

Josua Mettler (SUI) Passt es beim nächsten Starter aus der Schweiz besser zusammen? Leider nicht. Auch Josua Mettler wird nach einem fehlerdurchzogenen Lauf nicht unter den besten 30 vertreten sein.

Marco Fischbacher (SUI) Marco Fischbacher schaut im Zielraum hingegen weniger glücklich drein. Für ihn ist mit vier Sekunden Rückstand schon klar, dass es nicht für einen Platz im Finale reichen wird.

Livio Simonet (SUI) Livio Simonet ist der nächste Schweizer, der von seinem heimischen Publikum nach unten gejubelt wird. Er liefert einen soliden Lauf ab, bleibt unter den zwei Sekunden und dürfte damit gleich sicher noch mal zum Zug kommen.

Odermatt fährt allen davon Durch den verkürzten Lauf geht es schnell und die ersten 30 Läufer sind unten. Im dichten Nebel allen überlegen war Marco Odermatt. Der Dominator aus der Schweiz setzte sich 1,04 Sekunden vor Stefan Brennsteiner aus dem ÖSV-Team. Die größte Überraschung gelang Aleksander Aamodt Kilde. Der Speed-Experte aus Norwegen liegt auf dem dritten Platz. Alexander Schmid aus der DSV-Mannschaft liegt derzeit nur auf dem 17. Platz.

Leo Anguenot (FRA) Der junge Franzose ist viel frecher unterwegs, lässt sich von kleineren Problemen nicht aus der Ruhe bringen und bringt trotzdem noch eine gute Zeit in den Schnee. Mit Platz 13 darf er sich ganz sicher in Richtung Finale vorbereiten.

Justin Murisier (SUI) Justin Murisier konzentriert sich inzwischen mehr in Richtung der Speed-Rennen. Trotzdem dürfte er nicht ganz glücklich mit dem sein, was er heute abliefern konnte. Oben kann Murisier noch gut mithalten, beim Übergang in den Zielhang kommt aber der Fehler, der dafür sorgt, dass er jenseits der Top 20 landet.

Alex Vinatzer (ITA) Der nächste Italiener auf der Piste ist Alex Vinatzer. Ab und an muss er seine Schwünge weiter setzen, dafür ist die Zeit aber dann ordentlich und er hat mit Platz 14 im Ziel noch alle Chancen auf ein Topergebnis. Einzig Odermatt hat sich deutlich absetzen können, dahinter sind die Abstände enger.

Hannes Zingerle (ITA) Hannes Zingerle hat im Riesenslalom auch noch nicht viel rausholen können in diesem Winter und auch auf ihn wartet noch eine Zitterpartie in Richtung Finale. Mit einem unsauberen Lauf geht es auf den 20. Platz über die Ziellinie.

Victor Muffat-Jeandet (FRA) Der nächste Franzose am Anlauf ist Victor Muffat-Jeandet. Er braucht dringend einmal Punkte, um sich in den Top 30 zu halten, aber ob sich das ausgeht? Nach zwei gröberen Fehler ist das Tempo voll und ganz dahin und er kommt nur auf dem 22. Platz durch. Da wird er noch abwarten müssen, ob es für die besten 30 reicht.

Thibaut Favrot (FRA) Thibaut Favrot wird nicht ganz unglücklich auf das schauen, was er im ersten Lauf abgeliefert hat. Mit seiner hohen Nummer ist er recht ordentlich dabei und verschafft sich mit einer Laufzeit von 57,57 Sekunden eine Position in den Top Ten.

Sam Maes (BEL) Sam Maes verliert auf den ersten Metern auch schon recht viel an Zeit. Im Mittelteil passt es besser unten aber verliert Maes wieder und muss sich so schließlich auf dem 18. Platz einordnen.

Patrick Feurstein (AUT) Der nächste Österreicher steht am Anlauf und stürzt sich in den Nebel. Der Fehler kommt aber leider früh und so hat Feuerstein früh damit zu kämpfen, nicht zu weit zurückzufallen. Mit Platz 13 zieht er sich noch ordentlich aus der Affäre und wird sicherlich eine weitere Chance erhalten.

Erik Read (CAN) Bei Erik Read passt wenig später so gar nichts zusammen! Vom ersten bis zum letzten Tor hat er richtig zu tun, scheint viel zu viel Respekt vor der Sicht zu haben und landet mit über drei Sekunden auf dem derzeit letzten Platz. Damit wird es wohl nichts werden mit einem zweiten Lauf in Adelboden.

Tommy Ford (USA) Tommy Ford findet in einigen Schwüngen nicht so recht den Schwerpunkt und kann seine Linie nicht so setzen, um hier eine Zeit zu bringen, die ihn eine gute Position bringt. Vielleicht fährt da aber auch der Respekt mit, immerhin hat er sich hier vor einigen Jahren schwer verletzt.

Alexander Steen Olsen (NOR) Alexander Steen Olsen startet gut in seinen ersten Lauf, dann aber kostet ein Fehler im Flachen dem Norweger mächtig an Zeit und natürlich auch Tempo, was er unten gebraucht hätte, um ganz vorne reinzukommen. Angesichts der Umstände ist aber auch Platz neun eine gutes Ergebnis.

Luca De Aliprandini (ITA) Luca De Aliprandini hat in dieser Saison noch kein Topergebnis mitnehmen können. Jetzt aber passt es bei ihm deutlich besser zusammen. Er kann sich zwar nicht ganz vorne reinschieben, doch er schiebt sich mit einer soliden Fahrt auf den sechsten Platz und hat nur einen geringen Rückstand in Richtung der Top 3. Einzig Odermatt hat sich deutlich absetzen können.

Raphael Haaser (AUT) Die Fahrt von Kilde hat gezeigt, dass noch viel möglich ist, wenn man sich hier mit viel Vertrauen in den Hang hineinwirft. Kann auch Raphael Haaser noch was rausholen? Oben ist die Zeit gut, dann aber verliert Haaser und scheint mit der Sicht zu kämpfen. Mehr als Platz zehn wird es für den Österreicher nicht.

Giovanni Borsotti (ITA) Die Fahrweise des Italieners passt hingegen nicht ganz zu dem Kurs im heutigen Riesenslalom. Die Schwünge sind immer ein wenig zu spät, er kommt nicht sauber in seinen Run hinein und nach nur Platz 14 und dem letzten Platz ist ihm die Enttäuschung im Ziel anzusehen.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Durch den verkürzten Lauf geht es schnell und mit Aleksander Aamodt Kilde ist der nächste Fahrer schon wieder unterwegs. Der Speedfahrer zeigt sich immer wieder in den Technikdisziplinen und das heute mit einer richtig guten Fahrt! In den ersten Teilen bleibt er dabei und auch im Flachstück kann er dranbleiben. Kilde lässt sich vom Nebel nicht verunsichern und knallt doch tatsächlich eine Zeit hin, die für den dritten Zwischenplatz reicht.

River Radamus (USA) Nachdem es vorhin eine Phase mit einer besseren Sicht gab, ist der Nebel jetzt doch wieder dichter und scheint sich weiter ausgebreitet zu haben. River Radamus kann da auch nicht viel abliefern und kommt zeitgleich mit Tumler unten an. Auch für ihn gilt es noch abwarten, ob es für einen weiteren Lauf reicht.

Thomas Tumler (SUI) Was geht für den nächsten Schweizer im Feld? Tumler scheint wieder mehr Probleme haben, die Linie zu finden und wird wohl zu denen gehören, die zittern müssen, ob es sich überhaupt in Richtung Finale ausgeht. Mit über zwei Sekunden Rückstand ist er nur Zehnter.

Atle Lie McGrath (NOR) So langsam scheint sich herumgesprochen zu haben, wie man bei diesen Verhältnissen einige der Schlüsselstellen absolvieren muss. Die Zeiten sind zuletzt deutlich schneller geworden und auch Atle Lie McGrath aus dem norwegischen Team kommt am Ende mit einer guten Zeit im Zielraum an. Er übernimmt Platz vier.

Rasmus Windingstad (NOR) Die ersten Tore kann Rasmus Windingstad richtig gut absolvieren und so nimmt auch er ein schöne Zeit mit in den zweiten Part des Hanges. Dort verliert er an den Schlüsselstellen ein wenig mehr an Zeit als die beiden Österreicher, dürfte aber mit Platz vier am Ende nicht unzufrieden sein.

Stefan Brennsteiner (AUT) Der nächste Österreicher ist mit Stefan Brennsteiner bereits unterwegs. Was ist für ihn drin? Auch einiges! Brennsteiner hat oben eine gute Zeit und auch in der zweiten Hälfte des Hangs steckt er nicht zurück. Im Ziel ist die Laune entsprechend gut, als die Zeit für Platz zwei reicht.

Manuel Feller (AUT) Klasse! An Marco Odermatt kommt Feller zwar auch nicht heran, aber mit seiner Fahrt kann der Österreicher voll und ganz zufrieden sein. Im ersten Abschnitt passt zwar nicht alles zusammen, dafür ist Feller im Mittel- und Schlusspart aber richtig gut unterwegs und kann sich mit einer Laufzeit von 57,19 Sekunden schließlich auf den zweiten Platz setzen.

Filippo Della Vite (ITA) Es gibt den zweiten Ausfall im ersten Durchgang. Nach Meillard ist auch bei Filippo Della Vite der Tag schon beendet, nachdem er sich einen Torfehler leistet.

Alexander Schmid (GER) Was kann Alexander Schmid auf dieser Piste ausrichten? Der Deutsche kommt nicht ganz in seine Schwünge rein und so wird ihm früh eine große Packung aufgebrummt. In dem kurzen Lauf sind es am Ende 1,91 Sekunden die auf Odermatt fehlen. In Richtung der Top 3 sind es aber auch schon mehr als vier Zehntel.

Loïc Meillard (SUI) Ärger bei Loïc Meillard! Der nächste Schweizer im Feld verliert seinen Ski und muss da alles tun, damit er sein Gleichgewicht behält und nicht stürzt. Sein Renntag ist beendet!

Gino Caviezel (SUI) Da Alexis Pinturault aus familiären Gründen seinen Start zurückgezogen hat, ist bereits der nächste Schweizer an der Reihe und der sorgt dafür, dass die Party im Ziel weitergehen kann! An seinen Landsmann kommt Caviezel zwar nicht heran, er macht aber im Nebel eine solide Figur und schiebt sich auf den zweiten Platz.

Filip Zubcic (CRO) Filip Zubcic kann da auch nur zurückstecken und ist der nächste Fahrer, der gegen Odermatt nichts ausrichten können. 1,55 Sekunden Rückstand stehen beim Kroaten im Ziel zu Buche.

Marco Odermatt (SUI) Jetzt aber kommt Marco Odermatt und der lässt es richtig krachen! Die Zeit von Kristoffersen wird pulverisiert. Odermatt nutzt seinen Heimvorteil mächtig aus, ist vom ersten Tor dominant und ist auch um Schlussteil bärenstark. Mit 1,54 Sekunden Vorsprung kommt Odermatt im Ziel an und sorgt für mächtig Party beim heimischem Publikum. Wer soll diese Zeit noch schlagen?

Henrik Kristoffersen (NOR) Henrik Kristoffersen ist der Nächste, der sich in den Nebel von Adelboden begibt. Oben raus geht er mit viel mehr Vertrauen rein und kann sich direkt einen kleinen Vorsprung verschaffen. Auch im steilen Zielhang ist der Norweger gut dabei und so geht es mit satten 0,91 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Žan Kranjec (SLO) Bei Schneefall und Nebel im oberen Teil setzt Žan Kranjec aus Slowenien die erste Richtmarke. Zuletzt ging es für ihn zweimal auf das Podest, was kann er jetzt für seine Konkurrenten vorlegen? 58,60 Sekunden braucht er für den verkürzten Lauf. Wie viel das wert ist wird sich in den nächsten Minuten zeigen.

Los geht's vom Reservestart Auf der weltberühmten Weltcup-Strecke am Chuenisbärgli kämpfen die allerbesten Athleten seit über 60 Jahren um Hundertstelsekunden. Die Strecke, die als die schwierigste der Welt gilt, beträgt eine Streckenlänge von 1290 Metern und eine Höhendifferenz von 420 Metern. Da sich hartnäckig Nebel im oberen Streckenabschnitt hält, wird das Rennen vom Reservestart losgehen.

Wer kann die Lücke füllen? Bei den Österreichern klafft nach dem Ausfall von Marco Schwarz im Riesenslalom eine Lücke, denn Schwarz war bisher einer der wenigen, die es in diesem Winter mit Odermatt aufnehmen konnten. Die Lücke füllen könnten unter anderem Manuel Feller (10) und Stefan Brennsteiger (11). Raphael Haaser und Patrick Feurstein gehen mit den Startnummern 18 und 23 ebenfalls in der Gruppe der ersten 30 Starter über die Piste. Joshua Sturm (49), Dominik Raschner (50), Noel Zwischenbrugger (58) und Slalom-Spezialist Fabio Gstrein, der den ersten Durchgang abschließen wird, sind ebenfalls am Anlauf.

Luitz gibt sein Comeback Im deutschen Team gibt es eine kleine Überraschung im Aufgebot. Stefan Luitz ist nur drei Monate nach seiner Knöchelfraktur wieder im Weltcup am Start. Er geht heute als vorletzter Läufer auf die Piste. Die Hoffnungen der DSV-Mannschaft ruhen beim Klassiker in Adelboden auf Alexander Schmid (8), der als einziger eine frühe Startnummer hat. Fabian Gratz (38), Jonas Stockinger (55) und Anton Grammel (63) haben mit hohen Nummern bereits nicht mehr die besten Streckenverhältnisse und für sie gilt es sich mit guten Ergebnissen weiter nach vorne zu kämpfen.

Die übrigen Schweizer Im Schatten des zweifachen Chuenisbärgli-Siegers wollen auch andere Swiss-Starter angreifen. Zum einen wäre da Loïc Meillard (7), der in Adelboden schon zweimal auf dem Postest gestanden hat. Auch Gino Caviezel (6) dürfte sich für das Heimrennen einiges vorgenommen haben. Die starke Mannschaft aus der Schweiz wird durch Thomas Tumler (14), Justin Murisier (29), Livio Simonet (32), Marco Fischbacher (36), Josua Mettler (37), Fadri Janutin (46), Semyel Bissig (53) und Sandro Zurbrügg (69) vervollständigt.

Ein Topfavorit Am Samstag steht in Adelboden mit dem Riesenslalom einer der Weltcup-Klassiker auf dem Programm. Alle Augen werden natürlich auf Dominator Marco Odermatt gerichtet sein. Odermatt ist im Riesenslalom derzeit unantastbar und gewann alle bisherigen Saisonrennen und siegte saisonübergreifend in den letzten sechs Riesenslaloms. In Adelboden möchte er vor heimischer Kulisse nun den Hattrick auf der Piste schaffen.