Ski Alpin | Bormio | 28.12.2023 11:30 | Abfahrt

Kilde geht die Tore sehr direkt an und bleibt auf Zug, dann passt aber die Linie nicht. Er hätte das Tor zwar noch bekommen, schwingt aber mit und beendet sein Rennen nicht. Warum, ist erstmal nicht ersichtlich.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Hemetsberger verliert schon ganz weit oben viel Zeit. Da hat die Linie nicht wirklich zu den Verhältnissen gepasst. Sein weiteres Rennen ist in Ordnung, es reicht aber nicht für weit vorne. Ziemlich ausgepumpt steht Hemetsberger im Ziel und nimmt Position elf zur Kenntnis.

Da war das Rennen vorbei, bevor es richtig angefangen hat! Noch vor dem ersten Tor kommt Baumann auf den Innenski und rutscht am Tor vorbei. Das ist natürlich richtig, richtig bitter!

Dominik Paris (ITA)

Kann Paris hier noch was an der Führung ändern? Ziemlich weit oben muss er nach dem Sprung kurz um die Linie kämpfen, bleibt aber vorne. Kurz danach passiert ihm allerdings ein dicker Fehler und rutscht weit über die Piste. Er steht zwar gleich wieder, schimpft lauthals und und fährt weiter, hat aber natürlich fast sieben Sekunden Rückstand im Ziel. Besonders bitter: Nach dem Sturz war er nicht wesentlich langsamer als die beiden Raser an der Spitze.