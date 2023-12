Ski Alpin | Bormio | 29.12.2023 11:30 | Super G

Romed Baumann (GER) Bisher steht für das deutsche Team nicht viel zu Buche, kann Romed Baumann daran jetzt etwas ändern? Leider nicht. Auch bei ihm ist der Abstand schon früh viel zu groß, um hier noch eine gute Position rauszuholen. Er kommt nicht so richtig rein in seinen Lauf und bis zum Ziel geht immer mehr Zeit verloren: Mit Platz 22 muss er noch zuwarten, ob es überhaupt etwas Zählbares gibt.

Brodie Seger (CAN) Brodie Seger ist eigentlich ganz ordentlich dabei, dann aber übersieht er die Einfahrt in die Traverse. Die Linie und die Geschwindigkeit sind damit weg und mehr als Platz 19 ist nicht mehr möglich.

Cameron Alexander (CAN) Cameron Alexander reiht sich in die inzwischen schon recht lange Liste an Ausfällen ein. Nach wenigen Sekunden ist die Fahrt des Kanadiers zu Ende, nachdem es ihn bei einem Schlag rausträgt.

Lukas Feurstein (AUT) Lukas Feurstein greift als nächster Österreicher in das Geschehen ein. Leichter wird es nicht, denn inzwischen sind immer mehr Spuren und Schläge in der Piste. Feurstein hat auf der Strecke so seine Probleme und kann nicht auf Angriff gehen. Nach Platz 17 muss er noch abwarten, ob es für die Punkte reicht.

Matthieu Bailet (FRA) Für Matthieu Bailet ist das Ding auch früh gegessen! Nach einem dicken Fehler, fliegt Bailet fast ab und von da an ist es für ihn eigentlich nur noch ein Trainingslauf. Die Enttäuschung ist im Zielraum ins Gesicht geschrieben.

Riley Seger (CAN) Riley Seger hat in dieser Saison noch nicht anschreiben können und auch heute gibt es leider nach einem Ausscheiden keine Punkte. Dabei war Seger bis zu seinem Ausscheiden im Zielhang wirklich gut dabei und hat ein Ergebnis in den Top Ten angegriffen.

Jared Goldberg (USA) Jared Goldberg kommt zwar durch, doch viele Punkte wird es für ihn heute nicht geben. Mit über zwei Sekunden ist der Rückstand im Ziel groß für den US-Boy.

Adrian Smiseth Sejersted (NOR) Es gibt den nächsten Ausfall! Adrian Smiseth Sejersted verliert die Balance und landet im Schnee.

Stefan Babinsky (AUT) Ärger bei Stefan Babinsky. Der Österreicher ist zunächst richtig gut unterwegs, leistet sich dann aber einen Fehler und lässt liegen. Im Schlussteil fehlt es an Geschwindigkeit und so hat er keine Möglichkeit, die Topzeiten noch anzugreifen. Er findet sich auf Platz sechs wieder.

Nils Allegre (FRA) Nils Allegre ist als nächster Athlet im Hang. Im oberen Teil ist er solide unterwegs, fährt eine gute Linie und scheint wirklich alles reinlegen zu wollen. Kann er das auch weiter durchziehen? Der Abstand wächst zwar noch an, mit Platz sechs kann er aber auf ein durchaus solides Ergebnis blicken.

Gino Caviezel (SUI) Gino Caviezel ist als nächster Swiss-Speedfahrer unterwegs. Die großen Fehler leistet er sich in seiner Fahrt nicht, doch das Podest kann auch er nicht angreifen. Nach 1,92 Sekunden Rückstand und Platz acht schüttelt er im Ziel enttäuscht den Kopf. Da hat er sich für heute mehr erhofft!

Ryan Cochran-Siegle (USA) Beim US-Amerikaner ist der Wurm drin und er handelt sich nach frühen Fehlern schnell die Sekunde Rückstand ein. Auch unten raus, läuft es alles andere als gut und mit 2,34 Sekunden Abstand im Ziel steht nicht mehr als der elfte Platz zu Buche.

Justin Murisier (SUI) Für Justin Murisier lief es in der gestrigen Abfahrt mit Platz vier nicht übel, kann er sich heute auch im Super G ein gutes Ergebnis mitnehmen? Er handelt sich früh einen großen Abstand ein, findet nicht ganz so gut in das Timing wie noch am Donnerstag. Das Podest wird es für ihn nicht geben, mit Platz fünf im Zwischenergebnis sieht es aber so übel nicht aus.

Mattia Casse (ITA) Mattia Casse zumindest nicht. Den Italiener hebt es früh aus und er wird seinen Lauf nicht beenden können.

Marco Odermatt (SUI) Jetzt aber dürften sich alle Blicke nach oben richten. Mit Marco Odermatt ist der Topfavorit für das heutige Rennen an der Reihe und der legt brutal los! Odermatt ist technisch wieder überragend unterwegs, fährt eine Toplinie und ballert der Konkurrenz die dominierende Bestzeit um die Ohren. Kann seine 1:27.72 überhaupt noch jemand schlagen?

Vincent Kriechmayr (AUT) Vincent Kriechmayr greift auch an! Er feuert vom ersten Meter richtig an, hat dadurch einen Vorsprung, fällt dann aber zurück, nachdem er einige Meter leicht die Linie verliert. Was kommt im Zielraum raus? Der dritte Platz hinter Haaser und Kilde.

Raphael Haaser (AUT) Ganz anders läuft es bei Raphael Haaser! Der ÖSV-Athlet hat oben zwar Rückstand, fährt aber einen richtig guten Mittelteil und setzt sich damit vor Kilde. Kann er den auch in den Schlussteil durchbringen? Ja! Ohne Fehler und mit einer tollen Technik sichert er sich mit 0,33 Sekunden Vorsprung den ersten Platz.

Daniel Hemetsberger (AUT) Auch für den ersten Österreicher wird der heutige Super G zu einem reinsten Kampf! Hemetsberger trägt es in der Traverse sehr weit raus und er hat schon früh zu tun, damit er überhaupt im Rennen bleibt. Das Tempo ist nach dem Fehler aber weg und er landet nach einer passablen Fahrt auf dem siebten Platz.

James Crawford (CAN) Verpatzter Lauf von James Crawford! Der Kanadier kommt nicht rein in seinen Rhythmus, sucht die ganze Zeit nach dem perfekten Schwung und landet dadurch nur auf dem sechsten Platz.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Auch Aleksander Aamodt Kilde kennt kein Halten! Der Norweger ist im oberen Abschnitt voll am Limit, steckt nicht zurück und legt im Mittelteil richtig rein. Der Vorsprung des Norwegers wächst weiter an. Wie kommt er durch den Schlusshang? Richtig gut! Kilde schnappt sich mit einer halben Sekunde Vorsprung die Spitze und wird jetzt abwarten, was die Konkurrenten noch nachlegen können.

Alexis Pinturault (FRA) Mit Alexis Pinturault könnte sich zeigen, was hier wirklich möglich ist. Der Franzose legt vom ersten Meter alles rein, verschafft sich so einen kleinen Vorsprung. Doch kann er den auch halten? Er bleibt auf Angriff, der Vorsprung zu Meillard aber schrumpft und am Ende fällt er doch tatsächlich hauchdünn mit 0,01 Sekunden hinter den Konkurrenten aus der Schweiz zurück!

Andreas Sander (GER) Der erste Deutsche wird mit Andreas Sander aus dem Starthaus geschrien. Im oberen Teil ist er noch gut dabei, doch mit einigen Querstellern geht ihm schnell die Geschwindigkeit aus und er Abstand zur Spitze wächst von Tor zu Tor an. Sander kann nicht mitmischen und landet mit 1,86 Sekunden Rückstand auf dem aktuell letzten Platz.

Stefan Rogentin (SUI) Stefan Rogentin konnte im letzten Jahr ein gutes Ergebnis mitnehmen. Oben startet er verhalten, dann aber kommt der Schweizer immer besser rein und setzt sich schließlich nur knapp hinter seinen Teamkollegen auf die zweite Position.

Cyprien Sarrazin (FRA) Gestern konnte Cyprien Sarrazin in der Abfahrt alle überraschen. Liefert der Franzose auch heute wieder ab? Er geht mit viel Vertrauen aus dem Starthaus raus, legt direkt alles rein und ist schnell unterwegs. Dann aber kommt der Fehler und er fährt am Tor vorbei.

Guglielmo Bosca (ITA) Guglielmo Bosca hat früh eine große Rutschphase und dann ist die Geschwindigkeit beim Italiener zunächst einmal dahin. Danach scheint es an der Angriffslust zu fehlen und er tut sich schwer, anzugreifen. Mit 1,78 Sekunden Rückstand steht im Ziel der dritte Platz zu Buche.

Jeffrey Read (CAN) Jeffrey Read hat im Zielraum gute Laune. Der Kanadier kann die bisherige Topzeit zwar nicht toppen, liefert aber in der Summe einen guten Run ab und liegt 0,27 Sekunden hinter Meillard.

Loïc Meillard (SUI) Loïc Meillard geht als nächster Starter aus dem Starthäuschen. Die ersten Tore fährt er gut, an der ersten Schlüsselstelle hat aber auch der Schweizer mächtig zu tun und ist weit weg vom Tor. Er bleibt aber im Rennen und kann die erste Zeit abliefern. 1:19.54 Minuten lautet die erste Richtzeit am heutigen Tag.

Dominik Paris (ITA) Beim ersten Starter zeigt sich, dass es auch heute wieder richtig hart wird für die Fahrer! Dominik Paris hat direkt zu tun und rutscht schließlich raus. Der Italiener bleibt zum Glück unverletzt, das Rennen ist aber direkt unterbrochen.

Sander führt DSV-Team an Das deutsche Team führt Andreas Sander (7) an, der nach seinem schweren Sturz im Training zur ersten Saison-Abfahrt in Gröden noch keine großen Ergebnisse in diesem Winter vorzuweisen hat. Neben Sander hat der DSV auch Romed Baumann (28), Simon Jocher (43) und Josef Ferstl (52) für heute gemeldet.

Großes Aufgebot aus der Schweiz Noch größer fällt das Aufgebot der Schweiz aus. Neben ihrem Teamleader Marco Odermatt sind noch neun weitere Eidgenossen im heutigen Super G am Anlauf. Zu beachten gilt es neben Odermatt vor allem Loïc Meillard (2), Stefan Rogentin (6) sowie Justin Murisier (16) und Gino Caviezel (18). Gilles Roulin (31), Arnaud Boisset (32), Niels Hintermann (39), Marco Kohler (46) und Alexis Monney (48) dürften ihrerseits auf Punkte aus sein, um ihre Position in der Startliste zu verbessern.

Die übrigen ÖSV-Starter Der ÖSV hat wie üblich ein großes Aufgebot vorzuweisen. Neben dem bereits genannten Duo Hemetsberger und Kriechmayr sind beim Rennen in Bormio auch Raphael Haaser (12), Stefan Babinsky (20), Lukas Feurstein (25), Daniel Danklmaier (33), Felix Hacker (37) und Christoph Krenn (41) am Start.

Saison für Schwarz nach Kreuzbandriss zu Ende Ein bitteres Ende nahm der erste Tag in Italien gestern für Marco Schwarz. Der Österreicher verletzte sich bei einem Sturz in der Abfahrt schwer und muss seine bis dato erfolgreiche Saison vorzeitig beenden. Bei den Untersuchungen wurden ein Riss des vorderen Kreuzbands, Meniskusriss und ein leichter Knorpelschaden festgestellt.

Drei Topfavoriten An der Spitze der Favoritenliste für den Super-G stehen die drei herausragenden Athleten Marco Odermatt (Startnummer 14), Aleksander Aamodt Kilde (9) und Vincent Kriechmayr (13). Im Verlauf der Jahre 2021, 2022 und 2023 haben sie sämtliche Einzelrennen im Super-G unter sich aufgeteilt. Die unberechenbare Piste könnte aber auch anderen in die Karten spielen. Nach seinem zweiten Platz in Gröden dürfte Daniel Hemetsberger (11) auch heute wieder mitmischen wollen. Cyprien Sarrazin (5) zeigte sich seinerseits gestern in der Abfahrt stark und zählt sicher auch heute zum erweiterten Favoritenkreis und auch Dominik Paris (1) heißt es, auf der Rechnung haben.

Stelvio fordert Skifahrer Nach der Abfahrt sind die Skifahrer heute abermals auf der herausfordernden „Stelvio“ gefordert, die die Athleten mit ihrem eisigen Terrain und technisch anspruchsvollen Abschnitten auf die Probe stellt. Dieses Mal steht der zweite Super G des Winters auf dem Plan.