Ski Alpin | Alta Badia | 18.12.2023 10:00 | Riesenslalom

Mit Marco Schwarz hat der ÖSV einen Athleten mit guten Podestaussichten. Knapp eine Sekunde liegt er hinter dem Führenden auf Rang drei. Manuel Feller (16.) kam heute nicht gut klar. Freuen dagegen wird sich Joshua Sturm (17.), der einen starken Lauf zeigte und zum ersten Mal in seiner Weltcup-Karriere im zweiten Durchgang eines Riesenslaloms steht. Auch Raphael Haaser (20.) und Patrick Feuerstein (22.) Dürfen nachher nochmal ran.

Alexander Schmid wird als zwölfter Starter in den zweiten Durchgang gehen. Er hat einen soliden Lauf gezeigt, merkte aber doch, dass sein Körper noch nicht ganz wieder da ist, wo er vor seinem Kreuzbandriss war. Anton Grammel verpasst auf Rang 34 den zweiten Durchgang knapp, Jonas Stockinger beendet den Tag auf Position 49. Für Fabian Gratz war heute nach der ersten Zwischenzeit schon Schluss.

Odermatt in eigener Liga

Starke Leistung von Sturm! Der Österreicher bringt eine ordentliche Fahrt in den Schnee und verliert nach unten hin nur wenig Zeit. Das bedeutet für ihn Rang 17.

Janutin ist in seinem Lauf konstant rund um Platz 27 unterwegs, verliert auf dem Weg zum Ziel allerdings etwas und muss mit Rang 30 jetzt erstmal zittern.

Auch Faivre kommt nicht zurecht und muss für jeden Schwung ackern. Er kommt nicht an seine Leichtigkeit ran, die wir schon so oft von ihm gesehen haben. Ausgepumpt und enttäuscht steht der Franzose im Ziel.

Kann Favrot an seine gute Leistung von gestern anknüpfen? Er ist eher vorsichtig unterwegs und wählt nicht die aggressivste Linie. Es reicht zunächst für Rang 18.

Man sieht Muffat-Jeandet an, dass die Piste hier nicht ohne ist. Er kommt nicht in den Rhythmus, den er eigentlich bräuchte und muss jetzt erst einmal um den zweiten Durchgang bangen.

Maes ist offensiv unterwegs und kommt sehr gut klar. Ein Fehler in der Mitte kostet ihn Zeit, die am Ende Rang 17 bedeutet. Schade, denn das war bis zum Fehler wirklich gut gefahren.

Das war schnell vorbei. Der Kanadier rutscht weg und schlittert am nächsten Tor vorbei.

Erik Read (CAN)

Der Norweger kommt besser klar, aber auch er muss kämpfen und legt die ein oder andere wilde Aktion auf den Schnee. "Naja", sagt er im Ziel. Mal schauen, was das im zweiten Durchgang für ihn bedeutet.

Alexander Steen Olsen (NOR)

Tommy Ford (USA)

Ford muss unglaublich viel arbeiten, verdreht sich dann komplett und kommt zum Stehen. Sekunden, die auf die ohnehin nicht so schnelle Zeit draufkommen und am Ende wirklich wehtun. Denn der letzte Teil war wieder in Ordnung.