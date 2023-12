Ski Alpin | Gröden | 14.12.2023 11:45 | Abfahrt (Ersatz Zermatt-Cervinia)

Florian Schieder (ITA) Auch Florian Schieder ist im Anschluss sehr ordentlich dabei! In der Ciaslat-Wiese kommt der Italiener zwar nicht ganz an das Niveau von Marco Odermatt heran, wird weiter rausgedrückt und muss einige Extrameter in Kauf nehmen. Doch im Ziel kann Schieder über den vierten Platz jubeln.

Marco Odermatt (SUI) Es ist mittlerweile keine Überraschung mehr, dass bei Marco Odermatt von Beginn an fast alles passt, er technisch extrem sauber fährt. Schon vor der Einfahrt in die Ciaslat-Wiese setzt der Schweizer deswegen neue Zwischenbestzeiten und gibt dieses Polster im technischen Bereich natürlich auch nicht mehr her. Mit über vier Zehnteln schiebt sich Odermatt am Ende vor Cameron Alexander!

Josef Ferstl (GER) Aus der deutscher Sicht macht Josef Ferstl den Auftakt, der 2017 ausgerechnet in Gröden seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat - allerdings im Super-G. Doch die damals gezeigte Feinfühligkeit kann der Deutsche auch heute auf die Piste bringen. Erst im Zielhang leistet sich Ferstl einen kleinen Wackler und verpasst die Bestzeit.

Adrien Theaux (FRA) Auch im Alter von mittlerweile 39 Jahren wird Adrien Theaux einfach nicht müde und stellt sich einmal mehr der sehr herausfordernden Saslong-Piste. Durch seine Erfahrung und Beständigkeit ist der Franzose lange sogar im Bereich von Cameron Alexander, kann sich immerhin als Dritter einsortieren.

Marco Schwarz (AUT) Längst ist Marco Schwarz nicht mehr nur in den technischen Disziplinen zuhause, sondern auch im Speed-Bereich für Top-Resultate bereit. Doch auf der kurzen Saslong fehlen dem Österreicher wohl noch die Erfahrungswerte - mehr als der aktuelle dritte Zwischenrang ist nicht drin.

Ryan Cochran-Siegle (USA) Als zweiter Läufer kommt Ryan Cochran-Siegle oben schlecht weg, dreht dann aber in der Ciaslat-Wiese auf und fährt dort einige Hundertstel raus. Letztlich schafft es der US-Amerikaner aber nicht, an Cameron Alexander vorbeizukommen, weil er im Zielhang etwas Tempo einbüßt.

Cameron Alexander (CAN) Seit Jahrzehnten sind die Abfahrer nicht mehr so spät in eine Saison eingestiegen, doch jetzt hat das Warten ein Ende - Cameron Alexander eröffnet den Speed-Winter! Und sofort wird sichtbar, dass auch die verkürzte Variante der Saslong ihre Tücken hat. An den Kamelbuckeln ist es dunkel, dennoch springt der Kanadier weit. Die Ciaslat-Wiese liegt ebenfalls im Schatten. Nach 1:24.28 Minuten setzt Cameron die erste Richtzeit.

Die Tagesaufgabe Aufgrund des Schneefalls am Mittwoch wird das erste Speed-Rennen des Winters verkürzt über die Bühne gehen. So müssen die Athleten auf dem Klassiker, der seit den 1970er Jahren ein fester Bestandteil des Weltcups ist, nur 2.415 Meter zurücklegen. Trotzdem bleiben die Schlüsselstellen erhalten: Die sogenannten Kamelbuckel, eine Kombination aus drei Bodenwellen. Und die Ciaslat-Wiese, eine durch vier Kurven und zahlreiche Bodenwellen sehr anspruchsvolle Passage.

Was zeigen Odermatt und Co.? Wie bereits erwähnt ist Marco Odermatt (Startnummer 6) das heißeste Eisen der Schweizer. Der Gesamtweltcup-Sieger des Vorjahres schaffte es bei fünf der zehn ausgetragenen Abfahrtsrennen auf das Podium, landete jedoch nie auf dem ersten Platz. Hinter dem 26-Jährigen will die Mannschaft der Eidgenossen einmal mehr auch in der Breite überzeugen. Dabei sind in erster Linie Niels Hintermann (8), Stefan Rogentin (16) und Gilles Roulin (22) gefragt. Mit höheren Nummer folgen noch Alexis Monney (27), Justin Murisier (30), Josua Mettler (36), Marco Kohler (41), Franjo von Allmen (43), Ralph Weber (46) und Lars Rösti (54).

ÖSV mit acht Startern dabei Bei den Österreichern sind natürlich viele Augen auf Vincent Kriechmayr gerichtet, der die Top-Gruppe mit Nummer 15 abschließen wird. Neben dem 32-Jährigen hat der ÖSV aber noch mindestens zwei weitere Athleten in seinen Reihen, die in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können: Allrounder Marco Schwarz (Startnummer 3) und Daniel Hemetsberger (9). Auch Otmar Striedinger (17) dürfte sich zumindest leise Außenseiterchancen ausrechnen. Des Weiteren sind Daniel Danklmaier (28), Christopher Neumayer (35), Stefan Babinsky (44) und Johannes Strolz (58) dabei. Letzterer wird sein Debüt auf einer Weltcup-Abfahrt feiern.

Was ist für das deutsche Team drin? Aus deutscher Sicht dürfen sich vor allem Josef Ferstl (Startnummer 5), Romed Baumann (12), Andreas Sander (18) und Thomas Dreßen (24) und Josef Ferstl Hoffnung auf einen vielversprechenden Start machen. Allerdings hat Sander schon im ersten Training schmerzhaft erfahren müssen, welche Schwierigkeiten die Saslong-Piste hat. Der Ennepetaler stürzte schwer, kam immerhin verhältnismäßig glimpflich davon und ist jetzt auch dabei. Mit späteren Startzeiten komplettieren Simon Jocher (31) und Luis Voigt (47) das Team des deutschen Skiverbandes.

Anlauf Nummer fünf Nachdem sowohl in Zermatt als auch in Beaver Creek jeweils zwei Abfahrten wetterbedingt ausgefallen sind, scheinen die Veranstalter in Südtirol mehr Glück mit den äußeren Bedingungen zu haben. Nun wird eines der Rennen, das normalerweise in Zermatt hätte stattfinden sollen, in Gröden nachgeholt. Als Top-Favorit geht der Norweger Aleksander Aamodt Kilde an den Start, der die Disziplinenwertung in der vergangenen Saison gewonnen hat. Auch Vincent Kriechmayr aus Österreich und der Schweizer Überflieger Marco Odermatt rechnen sich einiges aus.