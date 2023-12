Ski Alpin | Beaver Creek | 01.12.2023 21:00 | Abfahrt

Team Österreich geht mit acht Startern in die erste Abfahrt der Saison. Den Auftakt macht Marco Schwarz (5), direkt gefolgt von Daniel Hemetsberger (6). Der kam mit der Piste in Beaver Creek in den letzten Tagen gut zurecht und kann sicher ein Kandidat für einen Platz weit vorne sein. Ebenso Vincent Kriechmayr, der allerdings in den beiden Trainings die Spitzenzeiten noch nicht wirklich erreichen konnte.

Das deutsche Aufgebot

Und so lange wir auf die nächste Entscheidung der Jury warten, lohnt sich ja schon einmal ein Blick auf die deutschen Starter.

Gleich sechs Mal wird heute der deutsche Rennanzug auf dem Schnee von Beaver Creek zu sehen sein. Mit Josef Ferstl geht der erste DSV-Athlet gleich als Dritter auf die Strecke. Kurz darauf folgt auch schon Romed Baumann (8), der Beaver Creek aus dem letzten Jahr noch in guter Erinnerung haben dürfte. Er landete in der Abfahrt auf dem sechsten Platz.

Andi Sander kam mit den Verhältnissen schon gut klar und fuhr im ersten Training die drittschnellste Zeit. Nach dem vergangenen Winter dürfte ein Platz im oberen Viertel durchaus sein Ziel sein.

Thomas Dreßen wird nach einigem Verletzungspech heiß darauf sein, wieder die Abfahrtsski anzuschnallen. Dass er auch für Siege gut ist, hat Dreßen schon mehrfach gezeigt. Das Rennen heute dürfte aber erst einmal eine Standortbestimmung werden.

Simon Jocher hat bei der Form aus dem letzten Winter gute Chancen, in die Punkte zu fahren. Bleiben noch die beiden (Fast)-Neulinge Luis Vogt mit immerhin vier Weltcup-Abfahrten und Jacob Schramm, der heute zum ersten Mal ein Rennen in der Weltspitze bestreiten wird.

Dominik Schwaiger musste leider mit einer Knieverletzung abreisen und wird in den kommenden Wochen ausfallen.