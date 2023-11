Ski Alpin | Killington | 25.11.2023 16:00 | Riesenslalom

Nach einem Fehler in den ersten Toren kommt die Österreicherin aber wieder relativ gut ins Rennen, fährt dann allerdings kurz vor dem Ziel am Tor vorbei. Wie schade!

Mowinckel wird in Richtung Ziel etwas langsamer und kommt nach 57,48 Sekunden an. Das reicht zuerst einmal für die obere Hälfte des Feldes.

Österreich mit Großaufgebot

Etwas anders sieht das bei den Nachbarn aus Österreich aus. Gleich zehn Frauen wollen den Hang in Killington bezwingen. Franziska Gritsch (Startnummer 14), Stephanie Brunner (19) und Co. wollen sich in Durchgang eins so weit vorne wie möglich platzieren.