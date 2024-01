Ski Alpin | Jasna | 21.01.2024 12:15 | Slalom

Ab 12:15 Uhr starten die Top 30 in umgekehrter Reihenfolge und machen die Siegerin in diesem Slalom unter sich aus. Realistisch gesehen ist es ein Zweikampf zwischen Shiffrin, die sich aber eigentlich nur selbst schlagen kann, und der Kroatin Ljutic. Platz drei wird sehr umkämpft sein, da neun Athletinnen innerhalb von einer Sekunde liegen.

Erwartungsgemäß steht die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin nach dem ersten Durchgang des Slaloms in Jasna an der Spitze. Ihr Lauf ist wirklich makellos gewesen. Spielerisch hat sie einen Vorsprung von etwas über einer halben Sekunde herausgefahren. Im finalen Showdown ab 12:15 Uhr dürfte sie nur ganz schwer zu schlagen sein!

Die Norwegerin verfällt ab Sektor zwei in ein zu schönes Fahren, was Speed kostet. Im Steilhang verliert sie die Ideallinie und das kostet richtig viel Zeit. Nur Rang 16 und über vier Sekunden Rückstand.

In diesem Lauf gibt es drei, vier besonders wichtige Tore und die hat die Österreicherin leider nicht gut erwischt. Das ist letztlich Platz 12 und damit ein weiter, wenn nicht unmöglicher Weg in Durchgang zwei.

Zwei Zehntel fehle der Schweizerin direkt vom Start weg. Sie ist etwas hintendran und steuert nicht ganz so sauber durch die Tore. Der Rhythmus an sich passt, aber die gefahrene Linie ist zu gerade. Das ist erstmal Platz drei.

Nun darf "die Königin des alpinen Rennsports" ran. Von Beginn an zeigt die US-Amerikanerin, was hier auf der Piste gehen kann. Gleich im ersten Sektor pulverisiert sie die Zeit der führenden Schwedin. Technisch ist der Lauf ganz stark. Fast anderthalb Sekunden Vorsprung hat sie und setzt sich souverän an die Spitze. Wahnsinn!

In wenigen Minuten startet der Slalom in Jasna. Die Schwedin Swenn-Larsson, die durchaus gute Chancen auf das Podium haben dürfte, eröffnet vor der Kroatin Leona Popović.

Lena Dürr hat die Phalanx der Unbesiegbarkeit von Shiffrin und Vlhová als einzige Athletin durchbrechen können. 13 der letzten 14 Rennen gewannen die beiden Ausnahmekönnerinnen. Doch Ende Januar 2023 siegte Lena Dürr in Špindleruv Mlýn und erreichte anschließend auch regelmäßig Podiumsplätze. Unter Umständen ist ja heute der ganz große Wurf drin!? Die 32-Jährige aus München startet im ersten Durchgang als vierte Athletin! Lena Dürr schaffte es bei ihrem ersten Riesenslalom des Winters mit Platz 30 und über fünf Sekunden Rückstand gerade noch in den zweiten Durchgang, sicherte dem DSV letztlich jedoch einen weiteren Quotenplatz.

Jasna ist für die 28-jährige Mikaela Shiffrin aus Colorado vertrautes Terrain. Die mit bislang 94 Weltcupsiegen erfolgreichste Skifahrerin in der Weltcupgeschichte gewann hier die letzten beiden Wettkämpfe (2016 & 2021). Noch unter der Woche gewann Shiffrin den Nachtslalom in Flachau und bestätigte ihre starke Form.

Der Slalom

Insgesamt gibt es sechs Disziplinen im alpinen Rennsport. Der Slalom gilt dabei als die technischste Disziplin. Warum? Die Tore, die durchlaufen werden müssen, liegen noch enger aneinander als z.B. beim Riesenslalom und daher sind die Kurven extrem schnell, erfordern höchste Aufmerksamkeit sowie rasante Richtungswechsel. Um möglichst schnell zu sein, durchfahren die Athletinnen die Tore frontal, was das Ganze nochmal anspruchsvoller macht. Die ersten 30 Fahrerinnen des ersten Laufs starten dann am Mittag in umgekehrter Reihenfolge. Wer am Ende der beiden Durchgänge die schnellste Gesamtzeit auf die Piste gezaubert hat, gewinnt.