Ski Alpin | Jasna | 20.01.2024 09:30 | Riesenslalom

Lisa Hörhager (AUT) Die nächste Österreicherin ist mit Problemen unterwegs. Schon deutlich über zwei Sekunden bei der ersten Zwischenzeit sind absolut zu viel für ein gutes Ergebnis. Rang 50 im Ziel ist natürlich überhaupt nicht das, was sie sich hier vorgestellt haben dürfte.

Katharina Huber (AUT) Und auch für Huber reicht es nicht. Nach einem schon zu langsamen Start geht es für sie ebenfalls nicht weiter nach vorne als Rang 44.

Katharina Truppe (AUT) Truppe ist hier zunächst gut unterwegs. Nach dem ersten Teilstück verliert sie allerdings einiges an Zeit und sie schafft es mit Rang 44 dann deutlich nicht mehr ins Finale.

Elisa Mörzinger (AUT) Mörzinger ist die ganze Fahrt hindurch knapp an der Grenze zum zweiten Durchgang unterwegs. Mit Platz 34 reicht das aber nicht mehr.

Jasmina Suter (SUI) Jasmina Suter ist als Speed-Fahrerin hier gut unterwegs und kann ihren Rückstand tatsächlich so im Zaum halten, dass sie auf Platz 23 ins Ziel kommt! Das war stark.

Emma Aicher (GER) Und ähnlich ergeht es Emma Aicher, die schon wieder ausscheidet! Bei ihr war es der Innenski, der ihr da zum Verhängnis geworden ist.

Stefanie Grob (40) Stefanie Grob beginnt mit etwas zu viel Rückstand für eine gute Platzierung und scheidet dann leider aus.

Melanie Meillard (SUI) Meillard legt einen ganz starken ersten Teil auf die Piste und ist in Richtung Top 15 unterwegs. Den Rückstand kann sie so auch halten und schafft es noch auf Platz 18.

Lena Dürr (GER) Und jetzt ist auch die erste Deutsche unterwegs. Sie fährt oben kein schlechtes Rennen und hält den Rückstand in Zaum. Insgesamt ist das ein guter Lauf und Dürr schafft es mit Platz 18 in den zweiten Durchgang!

Andrea Ellenberger (SUI) Ellenberger beginnt gut muss dann aber etwas Zeit einbüßen. Ihre Fahrt an sich ist nicht verkehrt und sie sortiert sich mit über fünf Sekunden Rückstand auf Rang 20 ein.

Simone Wild (SUI) Richardson steht wieder und damit kann Wild an den Start gehen. Sie geht offensiv ins Rennen und kann noch gut dranbleiben. Dadurch, dass sie auf Zug bleibt, kann Wild tatsächlich auf Rang 14 ins Ziel kommen. Das ist aber definitiv nicht schlecht.

Britt Richardson (CAN) Richardson beginnt das Rennen schon zögerlich, wird dann ausgehoben und fliegt durch eine Werbebande in den Zaun! Auch hier hoffen wir natürlich, dass sie sich nicht wehgetan hat.

Camille Rast (SUI) Wow, kann sie hier nochmal die Spitze angreifen? Rast steht toll auf den Ski, bleibt auf Zug und will es hier wirklich wissen. Weniger als drei Sekunden und Rang fünf im Ziel ist ein wirklich gutes Ergebnis!

Roberta Melesi (ITA) Die Italienerin verliert nach unten hin kontinuierlich Zeit, ist aber noch ordentlich dabei und schafft es aber wahrscheinlich noch in den zweiten Durchgang.

Lara Colturi (ALB) Colturi dagegen kann wieder einen offensiven Lauf zeigen und will alles aus dem Kurs rausholen. Ihre gute Fahrt bringt sie auf einen guten neunten Platz.

Elisabeth Kappaurer (AUT) Für Kappaurer allerdings zeichnet sich schon früh ab, dass das heute schwierig ist für sie. Sie wirkt etwas zu vorsichtig und findet nicht wirklich in einen Rhythmus. Das dürfte schwierig werden mit dem zweiten Durchgang.

A.J. Hurt (USA) Auch, wenn die Nummern größer werden: Es geht hier noch immer etwas nach vorne. Auch Hurt ist gut unterwegs, kann die Schwünge gut einleiten und kommt so auf Platz sieben ins Ziel.

Ricarda Haaser (AUT) Und auch Haaser kann hier gutes Skifahren zeigen. Schon die ersten Tore nimmt sie selbstsicher und bringt die Schwünge im unteren Teil meist wirklich gut rum. Für sie reicht es auch für Platz acht.

Ana Bucik (SLO) Heute sind die Bedingungen für eine Selbstbewusstseinssteigerung natürlich nicht die besten. Bucik ist aber noch ordentlich unterwegs und versucht, die Tore im Rhythmus zu nehmen. Das konnte man sich aber gut angucken und sie kommt trotz eines Stehers noch auf Platz acht ins Ziel.

Stephanie Brunner (AUT) Für Stephanie Brunner ist das Rennen auch schneller vorbei als gehofft. Sie scheidet schon nach wenigen Toren aus.

Clara Direz (FRA) Die Französin kommt hier mal wieder etwas besser zurecht. Sie kann die Schwünge deutlich besser angehen und kommt noch in den Top Ten ins Ziel.

Julia Scheib (AUT) Schon zwei Sekunden Rückstand ist auch heute zu viel für ein gutes Ergebnis. Schweib wirkt auch eher vorsichtig und muss wirklich ackern. Fast sechs Sekunden ist aber auch für sie eigentlich nicht zufriedenstellend.

Katharina Liensberger (AUT) Und auch Liensberger kommt nicht deutlich besser zurecht. Die Schwungansätze passen nicht richtig und es verdreht sie hin und wieder. Da geht es auch für Liensberger weit nach hinten.

Michelle Gisin (SUI) Wohl scheint sie sich nicht wirklich zu fühlen. Schon vier Sekunden Rückstand hat sie noch vor dem Ziel. Sie kommt einfach nicht sauber in die Schwünge rein. Für sie reicht es erstmal nur für Rang 11. Die Athletinnen sind hier im Ziel alle etwas ratlos.

Alice Robinson (NZL) Die Neuseeländerin kann hier mal wieder zeigen, dass es doch noch geht. Zwar kommt sie nicht an die Zeit von Hector ran, lässt den Rückstand zunächst aber bei einer halben Sekunde bestehen. Im unteren Teil wird es natürlich anstrengend, aber sie kann die Fahrt runter ziehen und sich hinter Shiffrin auf Platz drei einsortieren.

Maryna Gasienica Daniel (POL) Die Polin hat oben aber wieder Probleme. Das wirkt bei ihr eher vorsichtig und lässt den Rückstand schon unterwegs etwas zu groß werden. Platz zehn im Ziel für sie.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Stjernesund muss auch ordentlich um die Bodenhaftung kämpfen, fährt aber einen ordentlichen Lauf. Fast zwei Sekunden Rückstand hat sie unterwegs, die sie nach unten aber nicht mehr rausholen kann. Sara Hector sitzt hier immer noch auf dem Platz der Führenden.

Zrinka Ljutic (CRO) Die Abstände sind heute groß, da müssen wir uns wohl dran gewöhnen. Aber Ljutic ist aktiv dabei und lässt sich von der Piste nicht verunsichern. Zwar bringt auch sie deutlich über zwei Sekunden Rückstand ins Ziel, das reicht aber noch für Rang drei.

Paula Moltzan (USA) Verkehrt sieht es nicht aus, was Moltzan hier macht. In den ersten Toren muss sie sich kurz retten, bekommt zu Hälfte des Laufes dann aber ein gutes Gefühl und kann ihren Lauf trotz weiterer Fehler auf Platz sechs runter bringen.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Mowinckel muss sich im oberen Teil gleich zwei Mal retten, bleibt aber aggressiv drauf. Das ist ein starker Lauf, den sie auch im unteren Teil trotz kleiner Fehler mit ordentlich Dampf im Kessel zuende bringen kann. Das reicht aktuell für Rang drei.

Franziska Gritsch (AUT) Gritsch kommt auch vernünftig klar und bringt die Schwünge meist ordentlich runter. Man sieht aber deutlich, dass sie Probleme hat, Grip zu finden. Rang sechs ist das dann im Ziel.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Auch sie hat oben kleine Probleme, kommt aber klar und kann den Ski auf Tempo bringen. Die Norwegerin bringt die Schwünge gut zuende, bringt aber auch über vier Sekunden Rückstand mit ins Ziel. Und das reicht für den vierten Platz. Das muss man sich mal vorstellen.

Mikaela Shiffrin (USA) Mit Shiffrin kann mal wieder eine Athletin zum Fahren kommen. Sie ist zar nicht so schnell unterwegs, wie Hector, das Material passt aber und sie kann die aggressiv präparierte Piste gut angehen. Aber auch sie bekommt eine Sekunde Rückstand.

Marta Bassino (ITA) Und auch Bassino tut sich im oberen Teil schwer. Die Athletinnen gehen gerade die ersten Tore wirklich vorsichtig an. Und so zieht sie ihr gesamtes Rennen durch. Mit aggressivem Fahren hat das überhaupt nichts zu tun. Acht Sekunden Rückstand im Ziel, das ist ja unfassbar!

Valérie Grenier (CAN) Vhlová wurde mit dem Akja nach unten gebracht, winkt dem Publikum aber zum Glück immerhin zu. Valérie Grenier kann jetzt an den Start gehen. Wie geht sie mit der Situation um? So schnell wie Hector kann sie den Kurs nicht angehen. Sie kommt schon in den ersten Toren nicht gut klar und gerät deutlich in Rückstand. Auch Grenier scheint mit der Kombination aus Material und Piste überhaupt nicht zurecht zu kommen und hat im Ziel deutlich über vier Sekunden Rückstand!

Rennen noch unterbrochen Vlhová wurde mittlerweile aus dem Netz befreit, liegt allerdings noch immer im Schnee. Sie wird die Piste nicht aus eigener Kraft verlassen können. Das ist natürlich unglaublich bitter und wir drücken alle Daumen!

Petra Vlhová (SVK) Das gibts doch nicht! Auch Vlhová scheidet aus. Und das ausgerechnet in ihrem Heimrennen! Sie stürzt und landet im Netz. Hoffentlich ist ihr da nichts passiert.

Sara Hector (SWE) Okay, das ist schnell! Hector holt in den ersten Toren schon eine Sekunde Vorsprung raus und bleibt den kompletten Kurs über auf Zug. Sie nimmt die Schwünge ganz harmonisch und hat ein Tempo drauf, was sich sehen lassen kann. Fast drei Sekunden knüpft sie Gut-Behrami hier ab!

Lara Gut-Behrami (SUI) Die Schweizerin kann das zunächst besser machen und bleibt im Kurs. Sie zeigt einen flüssigen Lauf und kommt mit der Drehung im Gelände ganz gut klar. Nach 1:13 Minuten ist Gut-Behrami im Ziel. Sie scheint aber nicht komplett zufrieden zu sein.

Federica Brignone (ITA) Die Stimmung ist super, das Wetter passt und Federica Brignone hat den Riesenslalom von Jasna eröffnet. Lang ging ihr Lauf aber nicht, denn Brignone verliert schon am zweiten Tor das Gleichgewicht und scheidet aus!

Die Favoritinnen Der Favoritenkreis im Riesenslalom ist groß. Neben Federica Brignone und Lara Gut-Behrami, die die Disziplinwertung deutlich anführen, ist auch Mikaela Shiffrin eine ganz heiße Kandidatin auf das Podest. Valérie Grenier, Petra Vlhová, und vielleicht auch Sara Hector werden im Kampf um die ersten drei Plätze aber auch ein gewaltiges Wort mitsprechen wollen.

Gut-Behrami mit besten Chancen Mit Lara Gut-Behrami schickt die Schweiz ihre beste Fahrerin an Position zwei ins Rennen. Für sie ist ein Podestplatz heute definitiv drin. Michelle Gisin mit Startnummer 16 wird wahrscheinlich um eine Top-20-Platzierung mitfahren. Bei Camille Rast wird es in erster Linie um das Erreichen des zweiten Durchgangs gehen.

Das Aufgebot der Schweizer vervollständigen Simone Wild, Andrea Ellenberger (29 und 30), Melanie Meillard (35), Stefanie Grob (40), Jasmina Suter (49) und Elena Stoffel (66).

Wer wird beste Österreicherin? Der ÖSV ist wieder mit einem Großaufgebot angereist und schickt als Erste Franziska Gritsch (9) ins Rennen. Für sie kann es durchaus in die Top 15 gehen. Das hat sie in dieser Saison schon gezeigt. Ähnliches gilt auch für Katharina Liensberger (17). Julia Scheib muss mit Startnummer 18 ihre beiden Läufe runter bringen, dann kann auch sie in Richtung Top Ten schielen. Stephanie Brunner dürfte in Richtung der besten 20 fahren wollen.

Weiterhin gehen Ricarda Haaser (22), Elisabeth Kappaurer (24), Elisa Mörzinger (53), Katharina Truppe (59), Katharina Huber (60) und Lisa Hörhager (62) für den ÖSV an den Start.

Was geht heute für Deutschland? Für Lena Dürr ist das heute der erste Riesenslalom der Saison. Sie wird mit Startnummer 31 als erste der beiden DSV-Starterinnen auf die Piste gehen.

Vielfahrerin Emma Aicher beginnt dann zehn Nummern später. Wenn sie es in den zweiten Durchgang schafft und sich aus der kleinen Negativ-Spirale rausholen kann, dann kann für Aicher schon was in Richtung Top 20 gehen.