Ski Alpin | Kvitfjell | 03.03.2024 11:00 | Super G

Rennen wieder unterbrochen Vor Franziska Gritsch heißt es wieder "start stop!" Der Nebel ist wieder da. Zwei Sportlerinnen müssten hier heute noch durchgehen, dann könnte man das Rennen werten.

Delia Durrer (SUI) Durrer dagegen kommt gut zurecht und bleibt auf Tuchfühlung mit den besten zehn Sportlerinnen. Sie fährt selbstbewusst und will hier wirklich gut unten ankommen. Im unteren Teil verliert sie etwas Zeit und fällt dann noch auf Platz 19 zurück.

Karen Clement (FRA) Für die Französin ist das Rennen nach der Hälfte vorbei. Sie leitet einen Schwung zu früh ein und kann das Tor nicht mehr erreichen.

Jasmina Suter (SUI) Suter kann zunächst mit den Top-20 mithalten. Ihr Lauf wirkt ordentlich, aber auch etwas risikoreich. Das ist hier wirklich ordentlich und bringt sie auf einen guten 16. Platz.

Michaela Heider (AUT) Heider überdreht schon früh und kann dann das nächste Tor nicht mehr erreichen. Schade für sie!

Stephanie Jenal (SUI) Jenal dagegen muss schon oben schauen, dass sie den Anschluss nicht verliert. Im Sprung nach einer Welle verliert sie beinahe das Gleichgewicht und kann sich nur mit Mühe retten. Da geht nach vorne heute nichts mehr. Mit Platz 22 ist sie aktuell die am schlechtesten Platzierte.

Elvedina Muzaferija (BIH) Muzaferija lässt sich hier nicht lumpen! Sie ist ganz vorne dabei und lässt ihre Ski selbstbewusst laufen. Auch die technischen Passagen nimmt sie gut, dann wird sie aber viel zu weit rausgetragen! So verliert sie natürlich zu viel Zeit und landet auf Platz 13. Schade, denn im oberen Teil war sie auf Podestkurs.

Isabella Wright (USA) Die US-Amerikanerin kann ebenfalls nicht wirklich mithalten. Sie will hier zwar offensichtlich runter, hat aber Probleme mit ihrer Technik und scheidet kurz vor dem Ziel aus.

Priska Nufer (SUI) Schon weit oben kommt Priska Nufer zu weit von der Ideallinie weg. So ist sie natürlich schon zu früh weit in Rückstand. Zwar ist sie weiter solide unterwegs, kann aber nicht genug Risiko und Speed auf die Piste bringen. Mit Platz 18 ist sie nicht wirklich zufrieden.

Ilka Štuhec (SLO) Auch die Slowenin scheint etwas mit der eigenen Überwindung zu kämpfen. Sie ist auch nicht schlecht unterwegs, es fehlt aber ebenfalls die letzte Überzeugung. Platz 16 ist das für sie.

Ester Ledecka (CZE) Gestern war sie zeitgleich mit Weidle unterwegs und auch heute sind die Zeiten ähnlich. Der untere Teil ist ganz stark und bringt sie tatsächlich noch bis auf den dritten Platz! Da kann sie zu Recht einen Freudenschrei loslassen.

Christina Ager (AUT) Ager kann hier zunächst gut mithalten! Im Mittelteil kämpft sie sich durch schon wieder sehr dicken Nebel. Auch Ager ist nach unten hin eher abwartend unterwegs und kann so natürlich nicht das rauslassen, was sie eigentlich kann. Schade für sie!

Laura Pirovano (ITA) Und die nächste Italienerin ist unterwegs. Sie fährt gut durch, kann sich aber nicht ganz von den äußeren Bedingungen lösen. Gerade im unteren Teil lässt sie wirklich viel Zeit liegen und bringt drei Sekunden Rückstand mit.

Roberta Melesi (ITA) Ein Vorläufer ist die Strecke abgefahren und die Italienerin darf starten. Oben ist das gar nicht verkehrt, zur Hälfte hin wird sie aber etwas zu langsam. Man sieht ihr aber an, dass sie hier ein gutes Ergebnis einfahren will. Im Mittelteil lässt sie durch ein paar kleinere Fehler etwas Zeit liegen und gerät so weiter in Rückstand. Platz 14 dürfte nicht ganz ihrer Vorstellung entsprechen.

Die nächste Unterbrechung Und wieder heißt es warten. Roberta Melesi wäre die nächste. Mal sehen, wann die Italienerin starten kann.

Lara Gut-Behrami (SUI) Was geht jetzt für die Topfavoritin? Das Tempo passt oben schon nicht ganz und sie gerät in Rückstand. Im Mittelteil kann sie durch cleveres Fahren etwas gutmachen, schafft es aber nicht bis ganz nach vorne. Aber für Platz zwei reicht es noch.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Die Norwegerin will die Heimfans natürlich glücklich machen und legt sich dafür oben ordentlich ins Zeug. Trotz einer weitgehend fehlerfreien Fahrt, mit kleinen Ausflügen weg von der Ideallinie, kommt sie acht Zehntel in Rückstand. Das reicht aber für Platz zwei und sorgt natürlich für einen ordentlichen Jubel!

Cornelia Hütter (AUT) Hütter ist oben zwar gut dabei und bleibt eng an den Toren, kann aber nicht mit dem Tempo der führenden Brignone mithalten. Im Mittelteil verliert sie viel Zeit, ihr scheint etwas die letzte Entschlossenheit zu fehlen. Das ist nur Platz vier im Ziel!

Romane Miradoli (FRA) Die Rennleitung hat das Rennen wieder freigegeben und drückt natürlich auf die Tube. Ohne Vorläufer geht es mit Romane Miradoli weiter.

Die kann oben schon nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten, zeigt aber an sich einen vernünftigen Lauf. Sie bewegt sich um die eineinhalb Sekunden Rückstand und ist im Ziel mit Platz acht nicht zufrieden.

Nebelunterbrechung Wir kennen das ja schon: Der Nebel will die Strecke einfach nicht verlassen und zwingt die Jury, das Rennen zu unterbrechen.

Marta Bassino (ITA) Bassino kommt leider bei weitem nicht so klar wie ihre Teamkollegin eben. Zur Hälfte des Rennen hat sie schon über eine Sekunde Rückstand. Viel sehen kann man hier im Moment aber auch nicht. Der Nebel wird bei ihr auch einen Teil zu dem großen Rückstand beigetragen haben. Platz neun im Moment.

Federica Brignone (ITA) Brignone zeigt, wie man schnell die Piste runterfährt. Sie fährt selbstbewusst durch den wieder stärker werdenden Nebel und hat fast eine Sekunde Vorsprung! Durch den einsetzenden Regen vor dem Ziel schießt sie mit neun Zehnteln Vorsprung über die Linie!

Mirjam Puchner (AUT) Ähnliches Bild bei Puchner. Oben beginnt sie ordentlich, fährt allerdings hin und wieder zu weit raus. Dann wird sie richtig hinten rein gedrückt und fährt fast am Tor vorbei! Das kostet natürlich viel zu viel Zeit und bringt sie ans Ende des Feldes.

Kira Weidle (GER) Was geht jetzt für Weidle? Kurz nach dem Start ist sie zwar gut unterwegs, wird dann von der ersten Welle aber aus dem Takt gebracht und verliert Zeit. Im mittleren Teil kann sie trotz eines kleinen Fehlers Zeit gewinnen. Aber auch für Weidle geht im unteren Teil nichts mehr. Platz sechs zunächst.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Das letzte Heimrennen für Mowinckel läuft! Ihr fehlt ein bisschen das Tempo. Denn die Linie passt, sie hängt aber etwas hinterher. Im unteren Teil fährt sie zwar sehr direkt, kann aber nichts mehr rausholen. Schade!

Stephanie Venier (AUT) Venier dagegen kommt zum Mittelteil hin gut in Schwung. Die Linie passt und sie kann bis kurz vor dem Ziel in Führung bleiben. Dann verliert sie an einem der letzten Schwünge etwas den perfekten Weg und kann über Platz zwei nur den Kopf schütteln.

Michelle Gisin (SUI) Die erste Schweizerin ist unterwegs und beginnt schnell. Ab dem Mittelteil allerdings wird der Rückstand immer größer. Ihr scheint auch heute etwas das Selbstbewusstsein zu fehlen. Fast eine Sekunde Rückstand im Ziel bedeutet Platz vier.

Alice Robinson (NZL) Nächster Versuch. Die Sicht wird etwas besser und die Startintervalle sollen jetzt verkürzt werden.

Die Neuseeländerin ist unterwegs und startet mit einem kleinen Rückstand in ihr Rennen. Den oberen Teil hat sie ordentlich genommen, insgesamt kommt sie aber nicht ganz an die beiden vorderen Sportlerinnen ran. Das reicht für sie zunächst für Rang drei.

Schwierige Situation Alice Robinson war gerade bereit zum Starten, da wurde sie vom Starter in letzter Sekunde zurückgehalten. Eben war die Sicht noch gut, jetzt hängt der Nebel wieder drin. Das ist tatsächlich eine dicke Geduldsprobe hier.

Rennen noch immer unterbrochen Der Nebel hat sich bisher noch nicht merklich gelichtet und zieht aus der Mitte des Hangs jetzt weiter in Richtung Ziel. Eine andere Richtung wäre natürlich deutlich besser.

Wieder warten Und wieder ist das Rennen unterbrochen, weil der Nebel zu stark ist. Das sind kleinere Nebelfelder, wenn es in Teilen der Strecke aber fast keine Sicht gibt, muss man natürlich warten.

Ariane Rädler (AUT) Rädler ist einen Tick schneller unterwegs als Macuga eben. Der knappe Vorsprung schmilzt aber wieder etwas zusammen, weil sie teilweise eine weitere Linie gewählt hat. Da sie im unteren Teil aber etwas Tempo verliert, bleibt sie hinter Macuga.

Lauren Macuga (USA) Macuga gibt von Anfang an Gas und bleibt im Sprung über die erste Welle stabil. Im Mittelteil muss sie kurz um ein Tor kämpfen, bleibt aber drin und ist dann weiter wieder ordentlich unterwegs. Nach 1:38 Minuten kommt sie unten an

Laura Gauche (FRA) Jetzt aber! Die Wolke ist durchgezogen und die Französin ist unterwegs. Gauche kommt vernünftig klar und macht keine ernsteren Fehler. Dann stürzt sie aber im unteren Teil in ein Tor! Aber sieht steht nach kurzer Zeit wieder.

Der Nebel verzögert den Start Laura Gauche war kurz vor dem Abdrücken, da muss sie auch schon wieder zurück. Das Rennen wird wegen reinziehenden Nebels knapp vor dem Start schon unterbrochen.

Gleich geht es los Laura Gauche wird den zweiten Super G von Kvitfjell in wenigen Minuten eröffnen.

Entscheidet sich vielleicht heute schon der Kampf um die kleine Kugel? Wir werden sehen.

Kann Weidle an gestern anknüpfen? Wie üblich sind wieder drei deutsche Athletinnen am Start. Den Anfang macht mit Startnummer acht Kira Weidle, die von ihrem vierten Platz gestern beflügelt sein dürfte. Emma Aicher wird an Position 30 versuchen, erneut in die Punkte zu fahren. Kurz hinter ihr nimmt dann Katrin Hirtl-Stanggassinger das Rennen auf.

Das Großaufgebot der Österreicherinnen Der ÖSV schickt zwölf Sportlerinnen ins Rennen. Ariane Rädler kann mit Startnummer drei schon mal die Bedingungen testen, ehe es für Stephanie Venier (6) und Mirjam Puchner (9) ernst wird. Cornelia Hütter darf dann mit der Nummer 13 los und wird wieder versuchen, der kleinen Kugel ein Stück näher zu kommen. Christina Ager (18), Michaela Heider (25) und Franziska Gritsch (29) dürfen noch in der Gruppe der ersten 30 los. Nadine Fest, Christine Scheyer, Lena Wechner, Ricarda Haaser und Sabrina Maier komplettieren das österreichische Aufgebot.

Gut-Behrami als Topfavoritin Sieben Athletinnen gehen heute im Rennanzug der Schweiz auf die Piste. Michelle Gisin macht mit Nummer fünf den Anfang, ehe Lara Gut-Behrami an 15. Stelle das Rennen um die meisten Punkte aufnimmt. Priska Nufer darf dann mit der 21 los, ehe Stephanie Jenal, Jasmina Suter und Delia Durrer an den Positionen 24, 26 und 28 auf die Piste dürfen. Den Abschluss des Aufgebots bildet Noemie Kolly mit der Startnummer 43.

Es bleibt spannend Die großen Favoritinnen sind auch heute natürlich wieder Lara Gut-Behrami und Cornelia Hütter. Die Schweizerin führt das Rennen um die kleine Kristallkugel nach wie vor mit deutlichem Vorsprung an. Aber auch Hütter und Mirjam Puchner haben gestern gezeigt, wie man in Kvitfjell aufs Podest fährt. Das gleiche Ziel dürften auch Federica Brignone und Stephanie Venier verfolgen.