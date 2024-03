Ski Alpin | Aspen | 01.03.2024 18:00 | Riesenslalom (Ersatz Sölden)

Alexander Schmid (GER) Der erste Deutsche ist unterwegs! Alexander Schmid ist auch heute gut aufgelegt und fährt den oberen Teil technisch sauber, bleibt dabei auch mutig. Die Linie passt, aber dann drückt es auch ihn auf einmal raus. Kurz vor dem Zielhang verpasst Schmid ein Tor und ist raus!

River Radamus (USA) Was reißt der Lokalmatador heute? River Radamus war zuletzt in starker Form und kennt die Strecke natürlich bestens. Zunächst hält er auch gut mit, dann fliegt auch er aber fast ab und rettet den Lauf in höchster Not. Der Rhythmus ist damit erstmal dahin und auch wenn Radamus bis zum Ende fightet, wird das heute wohl nichts werden.

Filippo Della Vite (ITA) Bitter! Filippo Della Vite legt furios los, drückt voll aufs Gas und fährt drei Zehntel Vorsprung raus. Als dann aber nach einigen Toren die Schneeart wechselt und es rutschiger wird, fliegt er gleich am nächsten Tor vorbei und ist raus!

Thomas Tumler (SUI) Gleich der nächste Schweizer! Und Thomas Tumler legt stark los, fährt im ersten Sektor Bestzeit. Dann hat er aber ein paar leichte Wackler drin, die ihn zurückwerfen. Das Podium ist aber noch in Sichtweite für Tumler.

Gino Caviezel (SUI) Gino Caviezel hat auch arge Probleme mit seinem Lauf und kommt mit dem drehenden Kurs einfach nicht zurecht. Kopfschüttelnd schaut der Schweizer im Ziel auf die Tafel und sieht einen Rückstand von über anderthalb Sekunden.

Atle Lie McGrath (NOR) Kommt jetzt mal wieder einer an? Atle Lie McGrath legt es offenbar darauf an, denn er fährt sehr kontrolliert und ohne großes Risiko den Aspen Mountain runter. Trotzdem muss er hinten raus noch zweimal korrigieren und landet letztlich auf einem sechsten Rang.

Rasmus Windingstad (NOR) Was ist denn hier los? Auch Rasmus Windingstad hat nach einem Fahrfehler früh Feierabend und scheidet aus.

Joan Verdu Sanchez (AND) Der Läufer aus Andorra verzichtet kurzfristig auf einen Start.

Stefan Brennsteiner (AUT) Auch der zweite Österreicher scheidet aus! Stefan Brennsteiner wird im eisigen oberen Bereich in einem Linksschwung zu weit abgetragen und verpasst das nächste Tor.

Alexander Steen Olsen (NOR) Alexander Steen Olsen geht es einmal mehr sehr dynamisch an und achtet darauf, stets auf Linie zu bleiben. Hin und wieder rutscht ihm der Ski einen Tick zu weit raus, doch der Speed ist absolut da. Im Zielhang schmeißt der Norweger alles rein und landet nur ganz knapp hinter Marco Odermatt!

Manuel Feller (AUT) Jetzt geht der Wettkampf auch für den ÖSV los! Und dann ist die erste Fahrt aber auch gleich schon wieder zuende! Manuel Feller leistet sich schon nach wenigen Toren einen Fahrfehler, muss den lauf akrobatisch retten und fasst sich Sekunden später an den scheinbar schmerzenden Rücken. Der Österreicher steigt aus!

Žan Kranjec (SLO) Žan Kranjec attackiert und geht bei jeder Gelegenheit tief in die Hocke. Im Flachstück verzockt er sich einmal und muss Tempo rausnehmen, das kostet wertvolle Zeit. Aber der Slowene drückt hinten raus nochmal aufs Gas, checkt auf der Drei ein und ist vorne dabei.

Marco Odermatt (SUI) Gleich wissen wir, was Meillards Zeit wirklich wert ist. Marco Odermatt ist unterwegs, fährt gleich wieder unheimlich eng an die Stangen ran und saust die Piste traumwandlerisch sicher hinunter. Der Sieg wird auch heute nur über den Schweizer gehen, der sich mit 19 Hundertsteln Vorsprung an die Spitze setzt.

Henrik Kristoffersen (NOR) Bei Henrik Kristoffersen sieht das deutlich besser aus! Der Norweger ist oben leicht vorne, muss bei der Einfahrt in den Mittelteil aber einmal korrigieren. Hinten raus fehlt dann ein bisschen der Speed und trotz vieler sauberer Schwünge fehlt im Ziel fast eine halbe Sekunde.

Filip Zubcic (CRO) Filip Zubcic hat erstaunlicherweise massive Probleme! Der Kroate kommt überhaupt nicht in den Lauf, wird mehrfach von der Streckenführung überrascht und findet überhaupt keinen Rhythmus. Der Zweitplatzierte der Riesenslalomwertung verliert fast anderthalb Sekunden auf Meillard.

Loïc Meillard (SUI) Auf geht's! Loïc Meillard eröffnet den ersten von zwei Riesenslaloms auf dem Aspen Mountain! Auf einem sehr welligen Kurs mit einigen Schwierigkeiten und vielen Drehungen kommt der Schweizer sicher durch, hat aber das letzte Risiko vermissen lassen. Da dürfte noch mehr gehen bei guten, sonnigen Bedingungen.

Neun Schweizer dabei Neben dem Überflieger Odermatt nehmen noch acht weitere Eidgenossen den heutigen Riesentorlauf in Angriff. Loïc Meillard eröffnet mit Startnummer eins und will erstmals in diesem Winter auch in dieser Disziplin aufs Treppchen. Gleiches gilt für Thomas Tumler, der zuletzt in Palisades Tahoe als Vierter knapp am Podest vorbeirauschte. Zudem sind Gino Caviezel, Justin Murisier, Fadri Janutin, Livio Simonet, Marco Fischbacher und Sandro Zurbrügg gemeldet.

Österreich hofft auf Feller Im ÖSV-Lager ruhen die Hoffnungen in Abwesenheit des verletzten Marco Schwarz vor allem auf Manuel Feller. Der 31-Jährige hat bisher zwar vor allem im Slalom geglänzt und dort schon viermal gewonnen, stand aber auch im Riesenslalom schon zweimal auf dem Treppchen. Stefan Brennsteiner will an den starken vierten Platz in Bansko anknüpfen, Raphal Haaser zeigte zuletzt als Siebter in Palisades Tahoe aufsteigende Form. Außerdem starten heute Patrick und Lukas Feurstein, Joshua Sturm, Dominik Raschner und Noel Zwischenbrugger für Rot-Weiß-Rot.

Schmid führt DSV-Quintett an Aus deutscher Sicht dürfte Alexander Schmid die besten Chancen auf ein Topresultat haben. Der 29-järhige Riesenslalom-Experte aus Oberstdorf ist in diesem Winter schon zweimal in die Top Ten gefahren und war immer unter den besten 20. Mehr als Platz neun war bisher aber nicht drin. Erstmals in dieser Saison gibt sich heute auch der im Slalom zuletzt blendend aufgelegte Linus Straßer im Riesentorlauf die Ehre, zählt hier aber nicht zu den Favoriten. Komplettiert wird das deutsche Aufgebot von Fabian Gratz, Jonas Stockinger und Anton Grammel.

Die nächste große Odermatt-Show? Sieben Riesenslaloms wurden in diesem Winter bereits ausgetragen, siebenmal hieß der Sieger am Ende Marco Odermatt. Der Schweizer dominiert den gesamten Weltcup nach Belieben und hat bereits neun Rennen vor Saisonende die große Kristallkugel gewonnen. In der Disziplinwertung steht Odermatt auch ganz kurz vor dem Triumph und liegt bei vier ausstehenden Rennen 386 Punkte vor Filip Zubčić. Alles andere als ein weiterer Erfolg des 26-jährigen Überfliegers aus der Schweiz wäre am heutigen Tag schon als Sensation zu werten. Zubčić und Odermatts Dauerrivale Henrik Kristoffersen aus Norwegen wären wohl an einem guten Tag am ehesten in der Lage, den haushohen Favoriten zu ärgern.