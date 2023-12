Ski Alpin | Campiglio | 22.12.2023 17:45 | Slalom

Luke Winters (USA) Kommando zurück bei Luke Winters! Der US-Boy war gerade durch die Schranke gegangen, als man ihn noch einmal zurückgerufen hatte, weil an der Piste noch an den Stangen gearbeitet wurde. In Sachen Vorbereitung ist das alles andere als optimal. Wie kommt er damit zurecht? Er startet ordentlich, im Steilen wirft es aber auch ihn raus und er scheidet aus.

Tobias Kastlunger (ITA) Tobias Kastlunger muss sich von der Finalteilnahme verabschieden. Er rutscht im Steilen weg und verpasst das Tor.

Erik Read (CAN) Die Abstände zwischen den Fahrern sind richtig eng auf dem kurzen Hang und so muss jetzt wirklich jeder alles reinlegen, damit es sich noch ausgeht mit dem Finale. Erik Read startet gut, verliert dann im Mittelteil aber zu viel und findet sich auch jenseits der Top 20 wieder.

Luca Aerni (SUI) Luca Aerni hat eigentlich gute Erinnerungen an diesen Hang und stand schon einmal auf dem Podium. Dieses Kunststück wird er heute aber nicht wiederholen können. Er sitzt sehr tief und nach ein, zwei weiten Toren muss auch er noch warten, ob es für die Teilnahme am Finale reichen wird.

Stefano Gross (ITA) Stefano Gross wird als nächster Fahrer vom Publikum heruntergeschrien. Er fährt eine enge Linie und legt wirklich alles rein. Nach einigen zu weiten Schwüngen im Steilen ist der Abstand aber da und er wird in dem engen Klassement noch auf Platz 21 durchgereicht.

Samuel Kolega (CRO) Für seinen Landsmann Samuel Kolega wird es hingegen eine Zitterpartie werden in Richtung Finaldurchgang. Die Körperposition passt bei ihm nicht zusammen und mit Platz 21 ist er alles andere als sicher in den Top 30.

Filip Zubcic (CRO) Filip Zubcic konnte zuletzt im Riesenslalom Topergebnisse feiern und auch im heutigen Nachtslalom muss man ihn auf jeden Fall auf den Zettel haben! Im Steilen gibt es zwar den groben Fehler, doch er bleibt voll drauf, macht weiter Druck und setzt sich auf den guten achten Platz. Mit 0,57 Sekunden Rückstand ist im Finale noch alles drin!

Sebastian Holzmann (GER) Sebastian Holzmann konnte beim Slalom-Auftakt in Gurgl den 15. Platz mitnehmen. In diesen Bereich könnte es auch heute wieder herangehen. Der Deutsche leistet sich erst bei der letzten Welle den größeren Fehler und landet nach 1,34 Sekunden Abstand im Ziel zunächst auf dem 16. Platz.

Michael Matt (AUT) Michael Matt konnte beim ersten Saison-Slalom mit einem Podestplatz überzeugen. Wie passt es bei ihm heute zusammen? Nicht optimal. Er verliert beim Eingangs ins Steile seine Position über den Latten und büßt an Tempo an. 1,54 Sekunden Rückstand im Ziel registriert er mit Kopfschütteln. Die Ansprüche für heute waren andere.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Der Norweger hat oben schon viel zu kämpfen und auch im Steilhang möchte es für ihn einfach nicht laufen. Mit vielen kleinen Fehlern wirft es ihn mächtig zurück und am Ende stehen über zwei Sekunden Rückstand zu Buche!

Adrian Pertl (AUT) Es erwischt den nächsten Starter! Adrian Pertl rutscht im steilsten Abschnitt des Rennens weg und scheidet aus.

AJ Ginnis (GRE) AJ Ginnis versucht sich als nächster Läufer an dem Kurs. Perfekt läuft es für ihn nicht, mit etwas mehr als einer Sekunde Rückstand ist im Finale aber durchaus noch was möglich, wenn er dann einen perfekten Lauf hinsetzen kann.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Es gibt den ersten Ausfall! Kristoffer Jakobsen leistet sich bereits früh die ersten kleinen Fehler, sitzt sehr tief über den Latten und als er dann bei einem Schwung zu spät ist, ist der Tag für Jakobsen beendet.

Marc Rochat (SUI) Marc Rochat ist oben auch dabei, dann aber schleichen sich bei ihm die Fehler ein und der Rückstand wächst immer mehr an. Im Zielraum ist die Enttäuschung dem Schweizer ins Gesicht geschrieben. 1,84 Sekunden sind in diesem engen Lauf schon eine ordentliche Packung.

Albert Popov (BUL) Albert Popov ist der nächste Fahrer, der die Führung angreifen möchte. Er fährt eine richtig enge Linie, legt alles rein und fährt die Übergänge richtig gut. Es geht mit Vorsprung in den letzten Teil hinein. Muss Noël jetzt die Führung abgeben? Nein! Es geht doch noch zurück und Popov rangiert sich auf dem vierten Platz ein.

Timon Haugan (NOR) Wie die Konkurrenten vor ihm ist Timon Haugan bis zum Steilhang voll dabei und ganz nah dran an der Bestzeit. Doch wie schlägt er sich jetzt in der zweiten Hälfte? Richtig gut! Haugan bleibt schön drauf, leistet sich nur einen kleinen Fehler und setzt sich nur 0,37 Sekunden hinter Noël auf den zweiten Platz der Zwischenwertung.

Alex Vinatzer (ITA) Beim ersten Italiener war nicht viel drin. Kann Alex Vinatzer das Publikum jetzt mehr zum Jubeln bringen? Im oberen Teil passt es richtig gut und mit sauberen Schwüngen liegt er vor Noël in Führung. Im Steilen lässt Vinatzer liegen und ein Fehler beim Übergang ins letzte Flachstück sorgt dafür, dass es dann doch noch recht weit zurückgeht für den Italiener. Er wird auf einen besseren zweiten Durchgang setzen müssen.

Dave Ryding (GBR) Dave Ryding legt gewohnt alles rein und liefert einen richtig guten Lauf ab. Nur 0,22 Sekunden fehlen ihm, als es in den Steilhang geht. Der hat zuletzt vielen die Zähne gezogen und auch Ryding kommt hier nicht top durch und verliert an Zeit. Im Zielraum findet er sich direkt hinter Straßer auf dem elften Platz wieder.

Fabio Gstrein (AUT) Jetzt gilt es für den nächsten Österreicher? Die Abstände sind vorne eng, kann auch Fabio Gstrein sich in diesen Bereich reinsetzen? Nein. Der Abstand hält sich im ersten Teil noch in einem soliden Bereich, dann aber knallt es richtig rein und mit Rutschphasen geht es auf den elften Platz zurück. Die Enttäuschung ist ihm anzusehen.

Tommaso Sala (ITA) Kann Tommaso Sala sein heimisches Publikum zum Jubeln bringen? Leider nicht. Bei ihm ist früh der Wurm drin, er findet einfach nicht in seine Schwünge und es dauert nicht lange, bis die Sekunde Rückstand zu Buche steht. Die wächst weiter an und im Zielraum sind es satte 2,28 Sekunden, die ihm fehlen. Sala zuckt ratlos mit den Schultern und wird wohl einen Haken hinter den heutigen Tag setzen müssen.

Alexander Steen Olsen (NOR) Der nächste Norweger ist bereits unterwegs! Im ersten Teil dreht Steen Olsen richtig auf und kann sich sogar in Führung setzen, dann aber muss auch er sich der Topzeit von Noël geschlagen geben. Kleine Rutscher und Ungenauigkeiten kosten Zeit und er verliert 55 Hundertstel zum Führenden.

Atle Lie McGrath (NOR) Atle Lie McGrath beginnt gut und malt saubere Schwünge in den Schnee, dann aber staubt es an der Welle und die Geschwindigkeit ist beim Norweger weg. Mit 0,69 Sekunden Rückstand ist aber auch er alles andere als weit weg von den Topplätzen. Auf diesem Hang sind die Abstände für gewöhnlich immer sehr eng.

Marco Schwarz (AUT) Marco Schwarz kommt gut über den ersten Übergang und auch die schwierigen Stellen kann der Österreicher ganz ordentlich meistern. Mit 0,50 Sekunden kann er sich zunächst einmal auf den guten vierten Platz einfinden und befindet sich damit allemal in Reichweite zum Podium.

Linus Straßer (GER) Mit seinem Auftritt beim ersten Slalom war Linus Straßer nicht zufrieden. Läuft es heute besser für den Deutschen? Nicht wirklich. Straßer handelt sich schon früh den Rückstand ein und kann auch im zweiten Abschnitt des Laufs nicht aufholen. Mit 48,93 Sekunden geht es zunächst einmal auf den letzten Platz zurück, womit er auf eine Aufholjagd im Finale hoffen muss.

Daniel Yule (SUI) Oben sind die Abstände eng, doch in der zweiten Hälfte ist es dann auch um Daniel Yule geschehen und der Abstand in Richtung Noël wächst an. Mit 0,47 Sekunden und Platz drei ist aber dennoch viel möglich in diesem Rennen.

Manuel Feller (AUT) Manuel Feller ist nach seinem Sieg beim ersten Slalom in der Saison heute mit dem roten Trikot am Start. Und er zeigt zunächst wieso! Er zeigt saubere Schwünge, ist top dabei und erst im Schlussabschnitt wirft es ihn zurück, als es ihn beim letzten Übergang aushebt. 0,68 Sekunden bedeuten Platz drei für den ersten Österreicher im Feld.

Clément Noël (FRA) Clément Noël hat auf diesem Hang schon Erfolge feiern können und zeigt jetzt einen richtig guten Lauf! Er kommt oben gut mit der Zeit von Meillard, holt dann immer mehr Zehntel raus und kann den unteren Abschnitt mit einer Topzeit absolvieren, die ihm die Führung einbringt. Jetzt wird er gespannt warten, was von den nächsten Athleten kommt.

Henrik Kristoffersen (NOR) Henrik Kristoffersen verbindet mit dem Hang positive Erinnerungen. Der Norweger stand hier bereits dreimal ganz oben. Darüber hinaus war er zweimal Zweiter und einmal Dritter. Kann er sich heute wieder in Stellung bringen? Im ersten Abschnitt ist der Norweger noch gut dabei, dann aber hat er bei den offenen und drehenden Toren so seine Probleme und hat schon 71 Hundertstel Rückstand als es in den unteren Teil geht. Dort kann er zwar auch auf Meillard aufholen, doch mit 0,51 Sekunden wird es nur Platz drei. Im Zielraum ist ihm anzumerken, dass ihm das nicht ganz schmeckt. Da wäre mehr möglich gewesen.

Ramon Zenhäusern (SUI) Ramon Zenhäusern macht sich bereits als nächster Schweizer unterwegs. Schon oben kann er nicht mit seinem Teamkollegen mithalten und über den gesamten Weg nach unten wächst der Abstand immer mehr an. Im Schlussabschnitt kann er zwar noch aufholen, doch ganz zufrieden wird er nicht sein mit dieser Fahrt.

Loïc Meillard (SUI) Der Kurs auf dem kurzen und knackigen Hang ist im ersten Durchgang schnell und mit wenigen Richtungsänderungen gesetzt worden. Als Erster auf dem Hang beweisen muss sich Loïc Meillard. Was kann er für seine Konkurrenten vorlegen? In dem schnellen Rennen kommt er ohne große Schwierigkeiten mit 48,33 Sekunden unten an. Was das wert ist, wird sich bei den nächsten Athleten zeigen.

Auch Schweiz stellt Favoriten Auch Vorjahressieger Daniel Yule aus der Schweiz (6) gilt es sicherlich heute wieder zu beachten. Neben ihm kann das Swiss-Team zudem auf Loïc Meillard (1) und Ramon Zenhäusern (2) setzen. Marc Rochat (17) und Luca Aerni (27), Sandro Simonet (40) und Tanguy Nef (41) mischen ebenfalls mit. Hinzu kommt Reto Schmidiger (47), der sich ohne Kaderstatus zurück in das Team gekämpft hat. Die Rückkehr verdient hat er sich mit guten Leistungen in FIS-Rennen und dem kürzlichen Sieg im Europacup-Slalom von Obereggen. Nun darf man gespannt sein, was er mit einer hohen Startnummer noch anrichten kann.

Geht es wieder auf das Podium? Gute Erinnerungen an den Nachtslalom hat Linus Straßer aus dem deutschen Team, der heute als Siebter in den Hang geht. Im letzten Jahr erreichte Straßer den dritten Platz und dürfte heiß darauf sein, dieses Ergebnis in diesem Jahr zu wiederholen. Neben ihm schickt der DSV mit Sebastian Holzmann (23), Fabian Himmelsbach (62) und Anton Tremmel (39) noch drei weitere Athleten ins Rennen.

Legt Feller nach? Der Österreicher Manuel Feller hat den ersten Weltcup-Slalom des Winters gewonnen und geht auch am Freitag in Madonna di Campiglio als einer der Favoriten an den Start. An der Reihe ist er im ersten Durchgang mit Startnummer fünf. Mit der Acht folgt dann Marco Schwarz als nächster Österreicher. Fabio Gstrein (12), Adrian Pertl (20) und Michael Matt (22) befinden sich ebenfalls in der Startergruppe der ersten 30 Athleten. Johannes Strolz (33), Dominik Raschner (50) und Simon Rueland (52) werden das Aufgebot beim letzten Weltcup vor den Feiertagen komplettieren.

Fahrer noch einmal gefordert Beim letzten Rennen vor Weihnachten sind die Athleten noch einmal besonders gefordert. Nicht nur die Tageszeit verleiht dem Slalom eine besondere Note, sondern auch die Beschaffenheit der Strecke. Der Startpunkt der 470 Meter langen Piste liegt auf 1725 Metern Höhe, während das Ziel auf 1545 Metern liegt und dabei eine maximale Neigung von 60 Prozent aufweist.

Volles Programm vor Weihnachten Auf die Männer wartet im Ski Alpin kurz vor Weihnachten ein volles Programm. Nachdem vor einigen Tagen Wettkämpfe in Gröden und Alta Badia ausgetragen wurden, steht als letzter Wettkampf vor den Feiertagen nun der legendäre Nachtslalom in Madonna di Campiglio auf dem Plan. Der erste Durchgang startet um 17:45 Uhr. Um 20:45 Uhr folgt dann das Finale der besten 30 Fahrer.