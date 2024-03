Ski Alpin | Weltcup Finale | 22.03.2024 11:30 | Super G

Guglielmo Bosca (ITA) Der Italiener macht einen ordentlichen Eindruck und fährt recht selbstbewusst. Zwar kann er seinen Rückstand nicht verkleinern, mit Platz sieben kann er aber wirklich zufrieden sein.

Raphael Haaser (AUT) Haaser macht es oben nicht wirklich besser und hat nach den ersten Schwüngen schon fast eine halbe Sekunde Rückstand. Aber auch er kann einfach nicht mehr mit der Bestzeit mithalten. Vor allem der obere Streckenabschnitt ist jetzt aber auch nicht mehr der schnellste. Die Sonne gibt hier alles.

Franjo von Allmen (SUI) Der nächste Schweizer hat den Kampf aufgenommen. Ihm bricht beim Start der Stock ab und kommt so natürlich ordentlich in Rückstand. Danach läuft es auch nicht wirklich besser. Kurz vor Schluss muss er nochmal einen Fehler ausbügeln und sortiert sich dann an neunter Stelle ein.

Nils Allegre (FRA) Noch vor dem ersten Sprung muss sich Allegre kurz um seinen Außenski kümmern. Auch der Rest seines Laufs ist nicht völlig sauber und wirkt nach ordentlich Arbeit. Über eine Sekunde Rückstand bedeuten erstmal Platz acht.

Cyprien Sarrazin (FRA) Da heißt es schon am ersten Sprung Luft anhalten, so zügig ist der Franzose hier unterwegs. Trotz allem isst er mit einem deutlichen Rückstand unterwegs, den er auch nicht verkleinern kann. Kurz vor dem Ziel passiert ihm nochmal ein ordentlicher Fehler, er kann das Tor aber gerade noch erreichen.

Jeffrey Read (CAN) Read kann mit dieser Zeit nicht ganz mithalten. Er trifft die Tore nicht so optimal, wie das nötig wäre. Und auch im unteren Teil muss er einmal weit ausholen und durch den weichen Schnee fahren. Platz fünf dürfte ihn nicht wirklich zufriedenstellen.

Stefan Rogentin (SUI) Rogentin beginnt gleich offensiv. Das wirkt sich selbstverständlich auf die erste Zwischenzeit aus. Im weiteren Verlauf ist er immer rund um die Bestzeit hinterher, kann aber im letzten Teilstück nochmal alles rausholen und geht mit drei Hundertsteln in Führung. Das ist dann jetzt der vierte Schweizer an der Spitze!

Arnaud Boisset (SUI) Und auch Boisset braucht sich nicht verstecken. Vor allem im oberen Teil kann er gut mithalten, kommt vor dem technischen Teil dann aber ein kleines bisschen in Rückstand. Das macht aber nichts, denn er kann sich zu Recht über den zweiten Platz freuen!

Loic Meillard (SUI) Meillard hat schon früh Vorsprung und baut den auch aus. Der Lauf ist praktisch fehlerfrei und man sieht, dass er hier wirklich gut drauf ist. 0,74 Sekunden Vorsprung sind natürlich eine mittlere Überraschung.

Stefan Babinsky (AUT) Was geht für Babinsky? Der Beginn war gut, aber trotzdem verliert er im flacheren Teil etwas Zeit. Insgesamt zeigt der Österreicher eine Fahrt ohne große Fehler, die aber nicht schnell genug ist. Der doch deutlich gewordene Rückstand bringt ihn zunächst auf Platz drei.

Jared Goldberg (USA) Jared Goldberg ist unterwegs und muss im ersten Sprung etwas um das Gleichgewicht kämpfen. Er hat sonst aber keine Probleme. Im technischen Mittelteil verliert Goldberg seinen Vosprung und kommt knapp an Position zwei ins Ziel.

Gino Caviezel (SUI) Und damit ist der letzte Super G der Saison eröffnet! Der Schweizer kommt oben ganz gut durch, hat vor dem Flachstück allerdings einen kleinen Fehler. Der könnte natürlich Zeit gekostet haben. Ansonsten war das aber eine sehr vernünftige Fahrt. Die Zeit bleibt bei 1:14 Minuten stehen.

Kein deutscher Starter Aus dem DSV-Team hat sich kein Athlet für das Rennen heute qualifiziert. Der während der Saison zurückgetretene Thomas Dreßen ist natürlich nicht mehr dabei. Andi Sander und Romed Baumann sind in diesem Winter nicht so konstant klar gekommen, um es unter die Top 25 zu schaffen. Der noch recht junge Simon Jocher hat es immerhin auf Platz 26 geschafft, die Quali so aber knapp verpasst.

Auch Österreich aussichtsreich Fünf Österreicher haben sich für das Weltcupfinale im Super G qualifiziert. Und mindestens zwei davon können hier sicher um das Podest mitfahren. Raphael Haaser (11) und Vincent Kriechmayr (14) konnten in dieser Saison schon mehrfach überzeugen. Außerdem werden Stefan Babinski mit der Nummer drei, Lukas Feuerstein (21) und Daniel Danklmaier (22) an den Start gehen.

Die Schweiz mit Großaufgebot Gleich sieben Athleten tragen heute den Rennanzug der Schweiz. Gino Caviezel wird den Super G eröffnen, ehe Loic Meillard, Arnaud Baisset und Stefan Rogentin mit den Startnummern vier, fünf und sechs an der Reihe sind. Franjo von Allmen (10), Marco Odermatt (15) und Justin Murisier (18) vervollständigen ein schweizer Team, das mit Odermatt natürlich einen großen Favoriten in seinen Reihen hat.

Holt sich Odermatt eine weitere Kugel? Und auch für die Männer beginnt heute der zweite Teil des Saisonfinales in Saalbach-Hinterglemm.

Rein rechnerisch könnte Vincent Kriechmayr Marco Odermatt den Sieg in der Disziplinwertung noch entreißen. Um 81 Punkte Rückstand aufzuholen, müsste aber schon etwas Unvorhergesehenes passieren. Dritter in der Gesamtwertung ist aktuell Raphael Haaser, der allerdings schon einen deutlichen Rückstand mitbringt und nach vorne nichts mehr machen kann.