Ski Alpin | Weltcup Finale | 17.03.2024 10:30 | Slalom

Schon Durchgang eins hat gezeigt, wie selektiv Kurs und vor allem die äußeren Bedingungen sind. Abgesehen vom Italiener Alex Vinatzer sind kaum Fahrer mit höheren Startnummern nach vorne gefahren. Im zweiten Lauf wird es noch wärmer sein und die Piste damit schnell sehr unvorhersehbar. Mal sehen, wer am Ende jubeln darf.

Damit sind alle 25 Athleten unten! Timon Haugan (NOR) führt nach einem Lauf von 55,59 Sekunden vor dem Deutschen Linus Straßer (+0,15s) und dem Schweizer Loïc Meillard (+0,50). Manuel Feller (AUT/+0,80) hat von Rang vier ebenfalls noch alle Optionen.

Der Juniorenweltmeister Lenz Hächler darf sich bei der Elite des Slaloms beweisen. Der Schweizer hat nichts zu verlieren und geht frech an die Sache ran. In seinem ersten Weltcup geht er allerdings nach ca. 35 Sekunden raus. Er gerät bei einer engen Passage ins Rutschen, kann sich nicht fangen und scheidet aus.

Die Bedingungen sind verdammt schwierig. Aus einer kompakten Oberkörperposition kontrolliert Sebastian Holzmann das Ganze noch irgendwie und kommt zumindest unten an. Mit - vermutlich - Startnummer eins im Finale könnte noch etwas gehen.

Alexander Steen Olsen (NOR)

Eigentlich kann der Bulgare extreme Winkel fahren. Das trägt heute nicht zum Erfolg bei. Seine stark nach innen gerichteten Hüftbewegungen passen nicht zur Strecke und so werden es deutlich über dreieinhalb Sekunden Rückstand.

Zehn Fahrer müssen noch antreten. Der nächste ist der Italiener Tommaso Sala. Er kommt mit den inzwischen tiefen Spuren okay zurecht. Seine Balance passt soweit. 13. Platz für ihn.

Eieiei! Für den Österreicher ist es eher ein wilder Ritt. Kristoffer Jakobsen muss diesen Lauf abhaken und als Erfahrungswert verbuchen. Da hat die Linie nicht gepasst, was unheimlich viel Zeit frisst. In Summe fast 3,7 Sekunden.

Kristoffer Jakobsen packt die Brechstange aus und ist oben mehrfach kurz vorm Einfädeln. Seine ruppige Fahrweise kostet Tempo und am Ende stehen zweieinhalb Sekunden Rückstand zu Buche. Er hat die tiefe Position zu weit nach hinten gezogen und das geht sich insbesondere auf diesem Kurs nicht aus.

Stechen die höheren Startnummern noch vorne rein? Die ersten sechs Athleten liegen alle binnen einer Sekunde. Frankreichs Steven Amiez geht mutig an den Kurs und ist bis zur zweiten Zeitnahme nicht schlecht unterwegs. Doch nach ca. 40 Sekunden ist es vorbei. Er hat eingefädelt und ist raus. Bereits zuvor hat er sich nur knapp retten können.

Atle Lie McGrath (NOR)

Schöne Dynamik des Österreichers, der im oberen Teil einen guten Job macht. Weiter unten geht es nicht so gut zusammen und ein paar tiefere Spuren fordern ebenfalls ihren Tribut. Platz sieben.

Timon Haugan (NOR)

Jetzt zeigt sich, das die Zeit wert ist. Norwegens Henrik Kristoffersen startet dynamisch raus und nimmt Straßer direkt mal ein Zehntel ab. Doch der zweite Abschnitt gelingt ihm nicht sonderlich gut. Das Tempo ist weg und kehrt auch nicht zurück. Kristoffersen beißt, bekommt am Ende aber über eine Sekunde aufgebrummt.

Henrik Kristoffersen (NOR)

Bei knapp plus fünf Grad Celsius befindet sich die Strecke gerade quasi schon im Umbruch und bricht sukzessive ein. Der Schnee wird sehr langsam sein und es wird rutschig werden. Gegen Mittag werden die Temperaturen dann voraussichtlich sogar auf zwölf Grad und mehr ansteigen, sodass die Piste relativ schnell sehr stark abbauen kann und wird. Der finale Durchgang (Beginn um 13:30 Uhr) könnte somit nochmal einiges durcheinanderwirbeln.

Dem 31-jährigen Münchner Linus Straßer könnte ein besonderes Kunststück gelingen: er hat die Möglichkeit, in dieser Saison drei aufeinanderfolgende Slalom-Siege in Österreich zu erzielen. Das gelang zuletzt dem Finnen Kalle Palander.

Harte Konkurrenz

Ein Spaziergang wird der heutige Wettbewerb für Feller auf keinen Fall. Dafür ist die Konkurrenz viel zu groß. Der 27-jährige Schweizer Loïc Meillard, Sieger des Slaloms in Aspen, könnte sich als harter Brocken erweisen. Ebenfalls auf der Rechnung haben sollte man die Norweger, die in dieser Saison zwar noch sieglos unterwegs sind, in der vergangenen Saison jedoch fünf der zehn Slaloms gewannen. Auch der Wertungsvierte, Clément Noël aus Frankreich, möchte sicherlich auf das Podest und könnte hier um den Sieg mitfahren.