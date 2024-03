Ski Alpin | Weltcup Finale | 17.03.2024 09:00 | Riesenslalom

Federica Brignone (ITA) will ihre Minimalchance auf die kleine Kristallkugel für den Riesenslalom nutzen. Sie muss gewinnen und dann auf einen Ausfall von Gut-Behrami hoffen. Nach dem ersten Rund liegt Brignone mit einer knappen halben Sekunde vor Thea Louise Stjernesund (NOR) und über acht Zehntel vor Alice Robinson (NZL).

Britt Richardson (CAN)

Das 17-jährige ""Wunderkind" zeigt in seiner Comeback-Saison eine weitere gute Leistung. Leider streut sie unten zu viele weite Wege und Fahrfehler ein, sodass es etwas über drei Sekunden Rückstand werden. Oben sah das deutlich besser aus.

Katharina Liensberger (AUT)

Sie kann so gut Riesenslalom fahren, auch wenn sie es in dieser Saison nicht so oft gezeigt hat. Wie ein roter Faden ziehen sich Fehler und kleine Unsicherheiten durch diesen Lauf. Katharina Liensberger agiert zu zögerlich und auch sie bekommt über drei Sekunden aufgebrummt.