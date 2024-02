Ski Alpin | Soldeu | 11.02.2024 10:30 | Slalom

Bis gleich Um 13:30 beginnt der finale Lauf. Bis gleich!

Schlagen die niedrigen Startnummern zu? Schon im ersten Durchgang sind relativ wenig hohe Startnummern nach ganz vorne gefahren. Ljutic liegt mit der Startnummer 15 auf Rang drei und Neja Dvornik ist mit der 28 auf Platz zwölf gefahren. Es bleibt abzuwarten, ob die ersten Starterinnen des zweiten Laufs Boden gutmachen und die besseren Bedingungen ausnutzen können. Es wird ein spannendes Finale. Bis gleich!

DSV noch komplett Aus deutscher Sicht gibt es erfreuliche Nachrichten: alle drei DSV-Fahrerinnen sind im Finale dabei. Neben Dürr, die theoretisch auch noch die Slalom-Wertung gewinnen kann, sind Jessica Hilzinger (+2.32) und Emma Aicher (+2.40) dabei.

Spannung bleibt Entschieden ist noch nichts! Zwar fahren die ersten beiden Damen ein wenig in ihrer eigenen Liga, spätestens dahinter geht es extrem eng zu. Die Top Ten liegt innerhalb von gut einer Sekunde.

Das Finale steht Damit stehen die Top 30 für den finalen Durchgang fest! Schwedin Swenn-Larsson gewinnt den ersten Durchgang in 54.45s vor Moltzan (USA/+0.14) und Ljutic (CRO/+0.42). Lena Dürr (GER/+0.66) hat von Position fünf noch alle Optionen.

Kim Vanreusel (BEL) Viel zu weite Wege. Platz 39 für die Dame aus Belgien. Damit ist der erste Durchgang beendet.

Caitlin McFarlane (FRA) Oben macht sie richtig Druck und pflügt gut durch die Piste. Nach Sektor zwei ist sie 16. und bleibt weiter dran. Dann lässt sie sich von einem dicken Patzer erst aus der Ruhe bringen, steigt zu spät wieder ein und verpasst dann das drittletzte Tor.

Laurine Lugon-Moulin (FRA) Puh! Auch für die Französin ist es früh vorbei. Ihr geht der Ski weg und schon rutscht sie über den Schnee.

Sarah Bennett (CAN) Autsch! Schon im oberen Teil fädelt sie ein und kann das Ganze nicht abfangen. Sie stürzt, hat sich allerdings zum Glück nicht verletzt.

Magdalena Luczak (POL) Auch die Polin ist raus. Die Ausfälle häufen sich bei den höheren Startnummern naturgemäß, weil sie wegen der schlechteren Bedingungen mehr riskieren müssen, um in das Finale zu kommen. Das geht sich nicht aus.

Adriana Jelinkova (CZE) Nein! Auch die Tschechin trägt es nach der Haarnadel raus. Keine Zeit für sie.

Anuk Brändli (SUI) Oben ist die Fahrt in Ordnung. Der Schlussteil entgleitet der jungen Schweizerin allerdings. Sie kann die Ski nicht gleiten lassen und fokussiert sich zu stark auf die Linie. Rang 42.

Clarisse Breche (FRA) Endlich gibt es mal wieder einen Zieleinlauf. Als 31. verpasst Breche das Finale denkbar knapp. Das tut weh.

Charlotte Lingg (LIE) Sie schafft nur die erste Zwischenzeit. Gegen Ende des ersten Durchgang wird es durchaus abenteuerlich. Lingg stellt es komplett quer, ihr Sturz ist aber zum Glück nicht dramatisch gewesen.

Carla Mijares Ruf (AND) Auf der Anlage wird es laut. Carla Mijares Ruf aus Andorra geht mit der Startnummer 51 ins Rennen. Doch ihr zweites Weltcup-Rennen überhaupt darf sie nicht beenden. Zu stürmisch geht sie ran und kurz vorm Steilhang gibt sie auf.

Emilia Mondinelli (ITA) Ungewöhnlich ist, dass es so viele Ausfälle im flachen Teil gibt. Mondinelli kann die Tempowechsel nicht meistern und verpasst ein Tor.

Lucrezia Lorenzi (ITA) Da geht unten nicht viel zusammen. Lucrezia Lorenzi parkt im Steilhang ein und kann nichts mehr retten. Sie ist klar raus.

Vera Tschurtschenthaler (ITA) Ganz, ganz knappe Kiste! Mit über zweieinhalb Sekunden zur Spitze wird die Italienerin 29. und muss mächtig zittern.

Lisa Hörhager (AUT) Es ist verrückt, wie schwer der Steilhang zu fahren ist. Da stehen die Damen vor einer Riesenherausforderung. ÖSV-Fahrerin Hörhager startet gut und ist eigentlich auf Kurs, doch dann verpasst sie die Haarnadel und scheidet aus.

Marie Therese Sporer (AUT) Kein Sturz, allerdings auch zu wenig Tempo. Die Österreicherin hat schon oben zu viel Rückstand und bekommt im Steilen einiges drauf.

Charlotte Guest (GBR) Auch für Guest ist der Tag vorbei. Die Fehler häufen sich jetzt.

Marion Chevrier (FRA) In der Haarnadel betragen die Torabstand ja keine zehn, sondern fünf bis sechs Meter. Für diesen Wechsel muss man schnell auf den Beinen sein. Das macht die Französin gut und ist als 20. sicher dabei. Da brennt nichts mehr an.

Kristin Lysdahl (NOR) Auch die Norwegerin verbucht kein Ergebnis. Leider fordern die Streckenbedingungen nun ihren Tribut. Lysdahl macht einen Fehler und verpasst ein Tor.

Lila Lapanja (USA) DNF! Nach gut 30 Fahrsekunden stürzt sie leicht und kann den Lauf nicht beenden. Schade.

Elena Stoffel (SUI) Mit ihr sind es noch 20 Damen, die fahren müssen. Oben ist die Piste noch gut, deshalb darf hier keine Zeit verloren werden. Unten ist es ein K(r)ampf und man darf nicht zu sehr gegen das Gelände fahren. Ihr Lauf reicht nicht.

Elena Stoffel (SUI) Teils sind die Fahrten schon sehr wild. Die Spur ist richtig zerstört und Stoffels Umwege wirken sich zu negativ auf die Zeit aus. Sie scheidet aus.

Estelle Alphand (SWE) Sie wohnt in Andorra und hat quasi Heimspiel. Zunächst sieht es super gut aus, aber dann hebt es sie seitlich raus. Sie stürzt nicht, ist jedoch raus.

Jessica Hilzinger (GER) Die dritte Deutsche darf starten! Jessica Hilzinger beginnt okay, doch dann reißt der Faden. Sie fährt einen Hauch zu gerade in den Steilhang und muss durch viel Kanteneinsatz aussteuern. Mit +2.32 Sekunden ist sie 23. und damit gleich dabei.

Moa Boström Müssener (SWE) Mit der Brechstange! Die Schwedin möchte unbedingt ein Ergebnis und das spürt man in jeder Phase. Leider ist sie als 32. schon raus.

Beatrice Sola (ITA) Wie üblich wird der Zeitintervall zwischen den Fahrerrinnen weiter reduziert. Es geht Schlag auf Schlag. Sola hebt es aus und damit ist der nächste Ausfall fix.

Emma Aicher (GER) Keine richtig guten Resultate in den letzten Rennen und viele Ausfälle. Gestern verpasste Aicher das Riesen-Finale denkbar knapp. Abschnitt eins läuft gut durch, danach muss die Deutsche beißen. Als 24. dürfte es aber reichen. Daumen drücken!

Cornelia Öhlund (SWE) Im Steilhang bekommt sie kaum Zeit dazu und man muss schauen, ob es für Durchgang Nummer zwei reicht.

Lara Della Mea (ITA) Das war leider nichts. Zu viele Fehler, zu wenig Tempo und kein 2. Durchgang.

Marta Rossetti (ITA) Leider fiel die Italienerin in der laufenden Saison zu oft aus. Das passiert jetzt nicht und auch die Zeit ist gut! Sehr gut sogar! Der Lauf sieht unspektakulär aus, hat aber auch wenig Fehler geboten. Rang 19 für Rossetti.

Marie Lamure (FRA) Inzwischen bietet der oberste Sektor wieder ganz gute Bedingungen. Zumindest sind die letzten Athletinnen schnell unterwegs gewesen. Kritischer wird es weiter unten, was nun auch die Französin spürt. Die Spur ist ganz schön mitgenommen. Die zahlreichen Umwege lassen Lamure zittern, sie wird erstmal nur 25.

A.J. Hurt (USA) Mein lieber Onkel Otto! Bereits beim Riesenslalom brillierte die US-Amerikanerin. Jetzt legt sie los wie die Feuerwehr und fährt gleich mal Bestzeit. Dann überdreht A.J. Hurt und hat mit der Piste zu kämpfen. Als 13. ist der zweite Durchgang sicher gebucht. Stark.

Lara Colturi (ALB) In Flachau ist sie in die Top Ten gefahren. Beim Riesen gestern ist sie kurz vor dem Ziel gestrauchelt. Jetzt bleibt sie stabil, muss insgesamt jedoch viel gegensteuern. Im Steilhang hat sie ein paar Probleme. Nach zwei dicken Patzern ist sie von der 18 aber noch im Rennen.

Neja Dvornik (SLO) Sie ist die Beste oben, weil sie das "runde Tor" oben sehr stark angefahren ist. Im weiteren Verlauf beißt sie sich rein, hält die Körperspannung gut und steuert beim Eindrehen gut gegen. Platz zwölf mit einer guten Zeit. Glückwunsch!

Martina Peterlini (ITA) Platz 19 nach einem recht krampfhaften Lauf. Der Steilhang ist harmlos angegangen worden. Für das Finale sollte es aber eventuell reichen.

Nicole Good (SUI) Seit langer Zeit wird die erste Zwischenzeit mal wieder grün. Sie versucht, in den Spuren zu bleiben und konsequent die Linie zu nehmen. Unten wird es eng, doch der Ritt auf der Rasierklinge klappt. Sie bucht Durchgang zwei.

Amelia Smart (CAN) Gar nicht weit weg! Konsequent geht die Kanadierin von den Kanten weg und ist halbwegs schnell wieder zurück in Position. Doch dann schleudert sie zu sehr rein und stürzt nach einem Quersteller. Sie verpasst ein Tor und wird disqualifiziert.

Chiara Pogneaux (FRA) Im zweiten Slalom-Abschnitt sind die Bedingungen schwierig. Ihr schneller Slalom-Schwung manövriert die Französin aber irgendwie durch. Auf den letzten Metern fehlen ihr aber etliche Zehntelsekunden. Das sollte aber für Run Nummer zwei reichen.

Dženifera Ģērmane (LAT) Die junge Lettin beginnt verhalten und ist früh weit weg. Nach etwas mehr als 20 Fahrsekunden missglückt ihr ein langer Zug und das Tor ist verpasst. Sofort greift der Ski und das Rennen ist vorbei. Schade, aber das kann natürlich immer mal passieren.

Triumphiert Shiffrin aus der Ferne? US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die in den letzten Wochen und Monate den Ski-Zirkus wie keine andere dominierte, fällt auch heute noch verletzungsbedingt aus. Dennoch könnte sie womöglich schon den Gewinn der kleinen Slalom-Kristallkugel feiern. Warum? Sie führt dieses Ranking an und Verfolgerin Pertra Vlhová (505) fällt für den Rest der Saison aus. Lena Dürr (GER/402) auf Position drei müsste in den verbleibenden Slaloms massiv Punkten, um noch eine Chance auf den Gesamtsieg zu haben. Nach diesem Event in Soldeu werden noch zwei Slaloms gefahren, sodass es maximal noch 200 Punkte zu vergeben gibt. Dürr müsste für den Gewinn der Kugel den Rückstand heute auf 199 Punkte reduzieren. Letztlich sind das aber auch alles "nur" Rechenspielchen.

Hanna Aronsson Elfman (SWE) Anfang der Saison war die Juniorenweltmeisterin des vergangenen Jahres ebenfalls verletzt. Grundsätzlich fährt die junge Schwedin solide, hier kann sie gegen die doch zugesetzte Piste nicht ankommen. Bemerkenswert ist, dass sie ganz unten nochmal Boden gutmacht. Platz 14 ist in Ordnung und das Finale ruft.

Thea Louise Stjernesund (NOR) In dieser Saison sind die Norwegerinnen gut unterwegs. Thea Louise Stjernesund läuft jedoch früh einem Rückstand hinterher. Im dritten Abschnitt hat sie massive Probleme und stellt im Steilhang eher quer. Da sie nicht ins Fahren kommt, fehlt das Tempo.

Martina Dubovska (CZE) Nein, nein, nein! Trotz des langen Zuges, kommt sie kaum vom Fleck. Oftmals ist sie zu spät dran und die Linienführung stimmt nicht. Das sind über drei Sekunden zu den Top-Fahrerinnen.

Franziska Gritsch (AUT) Eieiei! Nach einem soliden Start wird es für Franziska Gritsch ein zeitweise wilder Ritt. Die Skispitzen zeigen zu selten nach unten und sie arbeitet nicht fallorientiert. An den Kanten klebt sie zu lange und auch die Linie wird zu weit. Nur Platz 18! Das wird eng mit dem Finale!

Laurence St-Germain (CAN) Erneut bestätigt sich, dass die niedrigen Startnummern ein größer Vorteil sind. Insbesondere bei einer stark nachlassenden Piste. Oben ist die Kanadierin gut unterwegs, doch Sektor drei spielt ihr gar nicht in die Karten. Kleinere Umwege summieren sich und mehr als Platz elf ist nicht drin.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Die Norwegerin ist tendenziell recht ausfallanfällig im Slalom. Das ist hier nicht der Fall, aber gerade im Steilhang hat sie so ihre Probleme. Sie benötigt zu lange, um von der Kante loszukommen. Anderthalb Sekunden sind schon eine Hausnummer.

Andreja Slokar (SLO) Die Strecke ist nicht mehr im besten Zustand. Das merkt die Slowenin in vielen Phasen des Slaloms. Umso bemerkenswerter ist die Fahrt der zuvor gestarteten Ljutic.

Der Zwischenstand Swenn-Larsson führt vor Moltzan (+0.14) und Ljutic (+0.42s). Deutschlands Lena Dürr hat als derzeit Fünfte (+0.66s) auch noch alle Optionen.

Zrinka Ljutic (CRO) Reicht die Nummer 15, um hier den Angriff zu starten? Zrinka Ljutic fuhr zuletzt grandios und ist eine Super-Technikerin. Der flache Teil ist schnell und die Zeit somit grün. Die Kroatin lässt die Ski unten gut pendeln und bleibt aus der neutralen Position stabil mit dem Oberkörper. Im Steilhang sieht das gut aus. Ein Wackler gegen Ende macht es spannend. Dennoch Rang drei und damit eine Top-Ausgangsposition. Starke Fahrt!

Ana Bucik (SLO) Im zweiten Sektor bekommt die Slowenin fast sieben Zehntel aufgebrummt. Im weiteren Verlauf wird es nicht besser und über Rang zehn ärgert sich Bucik schon sichtlich.

Camille Rast (SUI) Macht es die nächste Schweizerin besser? Nach nur Platz 15 gestern, begeht die 20-Jährige in diesem Lauf einige Fehler. Der flache Teil ist suboptimal und im weiteren Verlauf kommen Kleinigkeiten dazu. Insgesamt ist das nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Platz sieben und über acht Zehntel zur Führenden.

Melanie Meillard (SUI) Oben verliert sie mächtig, obwohl Meillard im Flachen eigentlich Gas geben kann. Anschließend lässt sich sie zu viel Platz bei den Toren und verschenkt Zehntel um Zehntel. Das ist überraschend schwach gewesen.

Katharina Huber (AUT) Nein, das reicht nicht. Die Wege sind zu weit und am Hang fehlt einfach das Tempo. Huber steuert sehr viel nach und wühlt sich irgendwie durch. Nur Rang neun.

Katharina Gallhuber (AUT) Ärgerlich! Da hebelt es die Österreicherin nach einem Tor aus und bei dem Linksschwung kommt es zum Sturz. Gallhuber ist aber zum Glück nicht verletzt!

Ali Nullmeyer (CAN) Guter Lauf der Kanadierin! Das wirkt alles wie aus einem Guss. Sie reiht sich knapp vor Lena Dürr ein. Allerdings sind die beiden ersten Fahrerinnen schon weit weg. Anna Swenn-Larsson und Paula Moltzan beißen sich erstmal oben fest.

Katharina Truppe (AUT) In den technischen Disziplinen sind die ÖSV-Erfolge in dieser Saison eher rar. Truppe legt ganz oben erstmal die beste Zwischenzeit hin. Allerdings kann sie den Lauf nicht konservieren. Sie verkantet zu stark und das kostet gnadenlos Tempo. Bei der Haarnadel hat sie ebenfalls Probleme und fährt weit. Auch recht weit weg von der Spitze.

Leona Popović (CRO) Weiter geht es! Popović beginnt ok, doch dann geht es schnell dahin. Die Wege sind zu weit, mehrfach parkt sie ein und fährt vom Gefühl mit angezogener Handbremse. Das liegt sicherlich auch an den vielen Ausfällen zuletzt. Technisch wirkt das alles unsauber, da die Hüfte zu früh eindreht. Sie bekommt über zwei Sekunden aufgebrummt. Wahnsinn!

Lena Dürr (GER) Lena Dürr ist nicht nur die einzige Fahrerin, die aus den Slalom-Top-Drei dabei ist, sondern auch die Einzige, die die Siegesserien von Petra Vlhová und Mikaela Shiffrin gebrochen hat. 2023 gewann Dürr einen Slalom und gibt auch heute alles. Ihr Start ist extrem dynamisch und die erste Zwischenzeit springt auf grün. Dann addieren sich ein paar Unstimmigkeiten und schon ist ein recht großer Rückstand da. Dürr kämpft und versucht, irgendwie im Rhythmus zu bleiben. Sie geht allerdings nicht genügend nach vorne und der Speed fehlt. Immerhin Rang drei, aber auch fast sieben Zehntel Rückstand. Schade.

Michelle Gisin (SUI) Gisin ist nach ihrem harten Abflug in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo wieder dabei. Die kleine Verletzungspause ist ihr anzumerken. Die Schweizerin geht zu sehr auf Nummer sicher und die Zeit tickt gnadenlos runter. Es ist ein solides Comeback, wird für ganz oben jedoch nicht reichen. Da fehlen sieben Zehntel zur Spitze.

Anna Swenn-Larsson (SWE) Anna Swenn-Larsson ist bekannt für ihre technische Finesse und Schnelligkeit. Ihre Fähigkeit, auf anspruchsvollen Kursen zu glänzen, könnte ihr in Soldeu einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Abschnitt zwei liegt der Schwedin, die förmlich über die Strecke gleitet. Nach dem Flachen kann sie Tempo aufnehmen, hat zum Schluss aber auch zwei, drei kleinere Quersteller drin. Dennoch reicht es! Sehr gute Zeit!

Paula Moltzan (USA) Dass oben auf jeden Fall noch etwas drin ist, zeigt auch die US-Amerikanerin, die gleich schneller als die beiden ersten Fahrerinnen unterwegs ist. Den Teil im flachen meistert Moltzan super, weil sie aggressiv über dem Ski bleibt. Ihr Schwung ist nahezu perfekt und selbst nach eine leichten Ausheber bewahrt sie die Ruhe. Das wird belohnt. Und zwar mit einer 54.59. Großartig!

Katharina Liensberger (AUT) Vom Start weg nimmt die Österreicherin der Schwedin einige Hundertstelsekunden ab. Sektor zwei ist nicht ganz so stark, weil Liensberger den Rhythmus kurz verliert und die Wege weiter werden. Unten laufen die Ski besser und auch sie kommt mit 55.55 ins Ziel. Verrückt!

Sara Hector (SWE) Und damit rein in den Slalom. Sara Hector ist bekannt für ihren aggressiven und präzisen Fahrstil. Es bleibt abzuwarten, wie sie mit den Gegebenheiten zurechtkommt. Speziell ist sicherlich, dass (große) Teile des Slaloms auf dem Riesenslalom-Gebiet gefahren werden. Die Schwedin beginnt dynamisch und begeht im flachen Gelände eigentlich keine ersichtlichen Fehler. Zwischendurch fährt sie etwas zu wild und kann die Linie nicht ideal halten. 55.55 sind erstmal gesetzt. Da sind aber viele Korrekturen drin gewesen.

Gleich geht es los In rund zehn Minuten startet der Slalom in Soldeu. Freuen wir uns auf einen spannenden Wettbewerb. Viel Spaß!

Kreis der Favoritinnen Sara Hector (SWE) enttäuschte im Soldeu-Riesen ein wenig und hatte in Durchgang eins mit der letzten Bodenwelle zu kämpfen. Nach Rang neun soll im Slalom schon ein Podestplatz her. Mit der Startnummer eins könnte es womöglich klappen. Zrinka Ljutic, zuletzt Zweite in Jasna, sollte man genauso auf der Rechnung haben wie auch die Schwedin Anna Swenn-Larsson oder das Schweizer Trio Rast, Meillard und Gisin. Neben Lena Dürr (GER) könnte auch Leona Popović (CRO) oben mitfahren. Es wird erneut darauf ankommen, wie sich die Strecke verhält und wie stark der Substanzabbau ist. Daneben gilt es natürlich wie immer, seinen Rhythmus zu finden und zwei stabile Läufe zusammenzubekommen.

Sechs Schweizerinnen Michelle Gisin macht den Auftakt für die Schweiz und geht mit Startnummer fünf in den Wettkampf. Melanie Meillard (12) und Camille Rast (13) starten direkt hintereinander. Nicole Good (26), Elena Stoffel (40) und Anuk Brändli (54) machen die Schweizer Auswahl im insgesamt 60-köpfigen Teilnehmerinnen-Feld komplett.

Der ÖSV Gleich sieben Fahrerrinnen stellt der ÖSV. Katharina Liensberger startet als Zweite und wird nach dem eher enttäuschenden 22. Platz im Riesenslalom (+2,22s) angreifen wollen. Als aktuell Sechste schaut sie im Slalom-Ranking zumindest noch ein oder zwei Plätze nach oben. Im Team Österreich darf man natürlich auch auf die an Position acht startenden Katharina Truppe oder auch Katharina Gallhuber (10) und Katharina Huber (11) gespannt sein. Das Feld komplettieren Franziska Gritsch (19), Marie Therese Sporer (46) und Lisa Hörhager (47).

DSV-Auswahl Neben Lena Dürr gehen für Deutschland auch Emma Aicher (Startnummer 35) und Jessica Hitzinger (38) an den Start. Im Riesen verpasste Emma Aicher den zweiten Lauf der Top 30 als 32. des ersten Durchgangs um 0,20 Sekunden ziemlich knapp. Ob es heute klappt?

Schlägt die Stunde von Dürr? DSV-Athletin Lena Dürr hat sich in dieser Saison als starke Konkurrentin erwiese und mehrere Podiumsplatzierungen eingefahren. Im heutigen Slalom geht sie von Position sechs ins Rennen. Beim Riesenslalom hat sich gezeigt, dass die niedrigen Startnummern ein großer Vorteil waren. Mal sehen, wie sich die äußeren Bedingungen gleich verhalten.

Gut-Behrami übernimmt Weltcup-Führung Die Schweizer Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami hat sich mit ihrem dritten Riesenslalom-Sieg in Serie an die Spitze des Gesamtweltcups gesetzt. Die 32-Jährige lag nach der zweitschnellsten Fahrt im Finaldurchgang letztlich 0,01 Sekunden vor der Neuseeländerin Alice Robinson und durfte ihren insgesamt 43. Weltcup-Sieg feiern. Mit ihrem neunten Erfolg im "Riesen", dem vierten in diesem Winter, entriss Gut-Behrami der noch pausierenden Mikaela Shiffrin die Führung in der Gesamtwertung, in der sie jetzt fünf Punkte vor der Amerikanerin liegt.

2. Tag in Andorra Es ist schon der zweite und damit letzte Tag des Zwischenstopps in Andorra. Im malerischen Soldeu trifft sich die Welt-Elite der Damen zum Slalom. Um 10:30 startet der erste Durchgang. Um 13:30 geht es im Finale dann um wichtige Punkte für den Weltcup.