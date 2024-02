Ski Alpin | Bansko | 11.02.2024 09:30 | Slalom

Nachdem sich Linus Straßer auf der weichen und tiefen Piste in Chamonix schwergetan hatte, möchte der DSV-Starter in Bansko nun wieder angreifen und nach Kitzbühel und Schladming auch in Bansko um den Sieg mitkämpfen. Heute geht Straßer im ersten Durchgang mit der Startnummer 7 an den Anlauf. Seinen Startplatz unter den ersten 30 dürfte Sebastian Holzmann (23) halten wollen. Anton Tremmel (42) und Fabian Himmelsbach (62) vervollständigen das Aufgebot des DSV.

Schlägt Feller wieder zu?

Nachdem Manuel Feller gestern im Riesenslalom in Bansko den dritten Platz mitnehmen konnte, darf man gespannt sein, was der Österreicher heute in seiner Spezialdisziplin zeigt. Drei Siege hat Feller in diesem Winter schon einfahren können und in der Slalom-Wertung führt der ÖSV-Starter mit 490 Punkten. Feller könnte der erste Athlet sein, der seit Marcel Hirscher im Winter 2018/19 vier Slalom-Weltcups in einer Saison gewinnt. Feller muss sich als Fünfter auf dem Kurs beweisen.