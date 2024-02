Ski Alpin | Chamonix | 04.02.2024 09:30 | Slalom

Willkommen zurück! Willkommen zurück zum Slalom der Männer in Chamonix. In 15 Minuten geht es in den zweiten Durchgang mit den 30 besten Fahrern.

Finale um 12:30 Uhr Wir verabschieden uns für den Moment aus Chamonix. Weiter geht es um 12:30 Uhr mit dem Finale der besten 30 Starter.

Meillard bester Schweizer Aus dem Swiss-Team liegt Loïc Meillard auf dem fünften Platz mit 0,71 Sekunden durchaus noch in Schlagdistanz. Marc Rochat und Ramon Zenhäusern sind auf den Positionen neun und zehn ebenfalls in den Top Ten dabei. Luca Aerni startet von Platz 16 ins Finale. Tanguy Nef (28.) und Daniel Yule (30.) werden hingegen früh wieder eingreifen müssen.

Auch Raschner dran Im österreichischen Team ist neben Feller auch Dominik Raschner gut dabei. Für ihn steht nach dem ersten Durchgang der sechste Platz zu Buche. Adrian Pertl liegt nach dem ersten Lauf auf dem 14. Platz. Auch für Fabio Gstrein (18.), Johannes Strolz (23.), Michael Matt (25.) und Joshua Sturm (29.) ging es ins Finale der besten 30.

Straßer abgeschlagen Linus Straßer hat nach seinen Siegen in Kitzbühel und Schladming hingegen einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Deutsche kam im ersten Durchgang auf dem Hang nicht zurecht und liegt nur auf dem 17. Platz. Auch allgemein musste der DSV sich mit weniger zufriedengeben und einzig Straßer schaffte es überhaupt ins Finale der besten 30 hinein.

Lokalmatador liegt in Führung Der erste Durchgang ist offiziell abgeschlossen. Führender ist zur Halbzeit Lokalmatador Clément Noël, der seinen Konkurrenten insbesondere im Mittel- und Schlussabschnitt davonfahren konnte. Timon Haugan (+0,23 Sekunden) und Manuel Feller (+0,40) sind Noëls schärfste Konkurrenten.

Fabian Himmelsbach (GER) Der Durchgang neigt sich langsam dem Ende zu und viele Athleten kommen jetzt nicht mehr. Eine schwere Aufgabe hat mit Startnummer 64 nun auch Himmelsbach vor sich. Kann er sich noch irgendwie in die Top 30 schieben? Nein. Auch für ihn ist der Tag auf Platz 39 beendet.

Fabian Ax Swartz (SWE) Yule kann auf Platz 30 weiter hoffen, dass es sich mit der Qualifikation ausgeht. Fabian Ax Swartz hat die Zeit des Schweizers zwar angegriffen, bleibt aber im Ziel knappe fünf Hundertsteln dahinter zurück und ist 31.

Linus Witte (GER) Ärgerlich! Linus Witte kommt oben eigentlich gut rein, rutscht dann aber nach einem Innenski-Fehler weg und scheidet aus.

Simon Rueland (AUT) Einmal konnte sich Simon Rueland in diesem Winter schon für das Finale qualifizieren. Reicht es auch hier? Leider nicht. Schon früh reißt die große Lücke auf und die kann Rueland nicht mehr zufahren. Er scheidet auf einem Platz jenseits der 40 aus.

Reto Schmidiger (SUI) Für Reto Schmidiger steht bisher noch kein Weltcuppunkt zu Buche und auch hier wird er nicht belohnt. Schmidiger tut sich schwer, aus der weichen Piste noch was rauszuholen und wird nur 40.

Joshua Sturm (AUT) Für Joshua Sturm gilt es zittern, ob es sich ausgeht. Er liefert eine solide Fahrt mit wenigen Fehlern ab und kommt auf dem 29. Platz im Zielraum an.

Sandro Simonet (SUI) Auch bei Sandro Simonet läuft es nicht nach Wunsch. Er wartet diese Saison noch auf die ersten Punkte, aber auch hier gibt es die nicht. Simonet findet seine Technik nicht und als 35. im Ziel ist auch für ihn schon klar, dass es keinen zweiten Lauf geben wird.

Anton Tremmel (GER) Kann Anton Tremmel sich wieder einmal den Platz im Finale sichern? Er bleibt dran, doch am Ende geht es sich dann doch knapp nicht aus und er kommt auf dem 31. Platz durch. Damit ist sein Ausscheiden besiegelt.

Jett Seymour (USA) Ganz anders läuft es für Jett Seymour! Der US-Amerikaner holt mit seiner hohen Nummer noch richtig was aus der Piste heraus und darf sich mit Platz 15 über eine starke Position und die Teilnahme am Finale freuen.

Tanguy Nef (SUI) Für Tanguy Nef heißt es, zittern. Der Schweizer leistet sich im oberen Teil kleine Fehler und kann so nicht das abliefern, was er sich eigentlich erhofft hat. Er kommt auf dem 27. Platz durch und muss jetzt hoffen, dass da nicht mehr viele schneller sind.

Noël führt nach 30 Athleten 30 Athleten sind durch. In Führung liegt mit einem starken Lauf, insbesondere im unteren Teil, Clément Noël aus Frankreich. Erster Verfolger ist Timon Haugan, dem 0,23 Sekunden in Richtung Bestzeit gefehlt hatten. Manuel Feller ist guter Dritter mit vier Zehnteln Rückstand. Bester Schweizer ist Loïc Meillard als Fünfter. Linus Straßer ist aktuell nur 18.

Tobias Kastlunger (ITA) Tobias Kastlunger braucht sich eigentlich keine großen Hoffnungen machen, dass es sich noch mit dem Finale ausgeht. Mit vielen Rutschphasen findet er sich nur auf dem 27. Platz in der Zwischenwertung wieder.

Istok Rodes (CRO) Ärger bei Istok Rodes! Der Kroate war richtig gut in seinen Lauf gestartet, dann aber kommt der Einfädler und er scheidet aus!

Johannes Strolz (AUT) Ein grober Schnitzer kostet auch Johannes Strolz früh die Zeit und als er dann auch unten nicht sauber durchkommt, geht die Lücke weiter auf. Mit dem derzeitigen 22. Zwischenrang dürfte es sich aber dennoch mit dem Finale ausgehen.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Sebastian Foss Solevåg ist hingegen völlig chancenlos! Der Norweger, der sich in dieser Saison so schwertut, kann auch hier gar nichts reißen. Die Schwünge passten überhaupt nicht zusammen und er kommt mit mehr als zwei Sekunden im Ziel an. Normalerweise dürfte es damit nicht ins Finale der besten 30 gehen!

Steven Amiez (FRA) Steven Amiez hat bereits einige gute Ergebnisse in diesem Winter feiern können und zeigt sich im oberen Teil richtig gut und hält die Bestzeit. Dann aber hat er nach einem Fehler zu kämpfen und wird zurückgereicht. Mit Platz elf ist aber auch Amiez sicherlich noch dabei und entsprechend gut ist dann die Laune im Zielraum. Amiez lässt sich ausgelassen vom heimischen Publikum feiern.

Luca Aerni (SUI) Luca Aerni hat in seinem Lauf oben viel zu tun, kann aber noch einiges retten und mit einem starken Mittelabschnitt und Schlussteil kommt er noch auf dem 14. Platz durch. In diesem Bereich ist es momentan eng, so dass noch was drin sein könnte.

Samuel Kolega (CRO) Samuel Kolega wird hingegen zu denen gehören, die sich weiter hinten einfinden müssen. Er hat bereits oben einen recht großen Rückstand und als sich der weiter auftut, kommt er auf dem 17. Platz ins Ziel.

Adrian Pertl (AUT) Bei Adrian Pertl geht es nicht ganz nach vorne rein, nachdem er im Mittelteil ein paar größere Schwierigkeiten hat, kann sich in der Summe aber auch noch im Geschäft halten. Von Platz 13 ist im zweiten Durchgang mit einem guten Lauf durchaus noch was möglich.

Dominik Raschner (AUT) Dominik Raschner macht sich als nächster Österreicher auf und zeigt, dass noch was möglich ist. Er macht oben raus richtig Druck, sichert sich die Bestzeit im ersten Abschnitt und nimmt so ein gutes Polster mit in die Streckenabschnitte, wo derzeit einfach nicht mehr viel drin ist. Wo kommt Raschner ist Ziel? Auf dem guten sechsten Platz. Raschner ist im Finale auf jeden Fall dabei!

Sebastian Holzmann (GER) Ärger bei Sebastian Holzmann! Der Deutsche sorgt für den ersten Ausfall, als er am Innenski hängen bleibt.

Alex Vinatzer (ITA) Alex Vinatzer legt alles rein, fährt angriffslustige Schwünge, kann aber auch nicht mehr vorne reinfahren und sortiert sich als 15. in einem Bereich ein, in dem es momentan richtig eng ist.

Michael Matt (AUT) Michael Matt musste in Schladming auf seinen Start verzichten, hier ist der Österreicher jetzt wieder mit dabei. Vorne reinfahren kann Matt aber nicht und am Ende seines Runs bleibt er nur knapp vor AJ Ginnis.

AJ Ginnis (GRE) AJ Ginnis wirkt deutlich verkrampfter in seiner Fahrt und kann seine Schwünge nicht sauber hinbringen. Dadurch hat er dann keinerlei Möglichkeiten, sich in eine gute Ausgangslage zu bringen und landet mit 1,76 Sekunden Rückstand im hinteren Feld.

Albert Popov (BUL) Albert Popov wirft sich als nächster Starter in den Stangenwald und der legt oben mal richtig stark los und bleibt so an der Topzeit dran. Wie bei den Konkurrenten geht dann auch für ihn im Mittelteil der Rückstand auf, er kann den Abstand nach vorne aber im Rahmen halten und kommt auf dem guten zehnten Platz durch.

Filip Zubcic (CRO) Filip Zubcic hat in dieser Saison nicht die beste Quote und oft fiel der Kroate aus. Heute kommt er im ersten Durchgang durch, dürfte aber mit seiner Leistung nicht wirklich zufrieden sein. 1,49 Sekunden werfen auch ihn schon zurück.

Fabio Gstrein (AUT) Wie kommt Fabio Gstrein mit den weichen Schneebedingungen und dem flachen Hang zurecht? In den ersten Abschnitten bleibt er mit einer sauberen Technik dran am Spitzenreiter, dann aber kann auch er nicht weiter zum Angriff blasen. Mit 1,28 Sekunden Rückstand schwingt Gstrein im Zielraum ab.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Kristoffer Jakobsen macht den gleichen Fehler wie McGrath, anders als der Norweger kann er den aber nicht wieder ausbügeln und ist einer derjenigen, die mit mehr als einer Sekunde Rückstand im Ziel ankommen.

Atle Lie McGrath (NOR) Da hat er noch richtig viel draus gemacht! Atle Lie McGrath macht bereits in einem der frühen Tore einen richtig groben Fehler, doch er bleibt gut drauf und kann trotzdem noch eine gute Zeit ins Ziel bringen, mit der er im Finale noch alle Chancen hat. McGrath setzt sich auf die vierte Position.

Dave Ryding (GBR) Dave Ryding hingegen dürfte ganz und gar nicht zufrieden mit seiner Leistung sein. Der Brite schüttelt im Ziel enttäuscht den Kopf. Ryding ist zwar recht sauber unterwegs, aber nicht angriffslustig genug und so geht es dann mit 1,79 Sekunden Rückstand richtig weit zurück.

Ramon Zenhäusern (SUI) Ramon Zenhäusern erlebt in diesem Jahr eine Seuchensaison und es fehlt ihm einfach noch das richtig gute Ergebnis. Im letzten Jahr konnte er hier gewinnen, kann er sich hier in dieser Saison aus der Krise hieven? Zenhäusern fährt solide, kann aber auch nicht vermeiden, dass sich ab dem Mittelteil der Rückstand vergrößert. Er kann aber zumindest unter einer Sekunde bleiben und wahrt sich seine Chancen im Finale.

Alexander Steen Olsen (NOR) Es deutet sich langsam an, dass es im ersten Durchgang vor allem darauf ankommt, wie man den zweiten Teil des Laufes absolviert. Oben können die meisten Athleten noch mit der Spitzenzeit mithalten, dann aber geht bei vielen nach Fehlern die Lücke massiv aus. So auch beim Alexander Steen Olsen, der sich massive 1,34 Sekunden Rückstand einhandelt.

Marc Rochat (SUI) In eine Topposition konnte sich bislang noch keiner der Schweizer bringen. Marc Rochat zeigt sich im Ziel auch nicht wirklich zufrieden. Mit einem Rückstand von unter einer Sekunde ist zwar im Finale durchaus noch was möglich, insgesamt haben sich da aber doch einige Fehler eingeschlichen.

Tommaso Sala (ITA) Da wird sich Tommaso Sala ärgern! Der Italiener ist richtig stark gestartet und konnte im oberen Teil eine Topzeit hinlegen. Danach verliert er zwar etwas, bleibt aber durchaus dran, ehe dann im letzten Abschnitt der große Fehler kommt und es ihn mit neun Zehnteln Rückstand doch noch weiter zurückwirft.

Timon Haugan (NOR) Beim zweiten Norweger passt es besser zusammen und Timon Haugan bringt sich in Position um den Tagessieg. Haugan fährt eine saubere Technik, setzt die Schwünge sauber und muss sich erst im Schlussteil gegenüber Noël geschlagen geben. Mit nur 0,23 Sekunden Rückstand ordnet er sich auf dem zweiten Platz ein und ist derzeit der größte Herausforderer des Franzosen.

Henrik Kristoffersen (NOR) Der Norweger kämpft in dieser Saison mächtig mit der Materialanpassung und kann oft nicht ans Maximum gehen. Kristoffersen kann oben raus gut mit dem Führenden mitgehen, ab der zweiten Zwischenzeit handelt aber auch er sich einen großen Rückstand ein. Jetzt zeigt sich bereits, wie stark Clément Noël hier unterwegs gewesen ist!

Daniel Yule (SUI) Daniel Yule macht sich als nächster Schweizer auf, aber auch bei ihm geht ab dem Mittelteil die Lücke in Richtung Clément Noël richtig weit auf. Kann er unten raus noch einmal was aufholen? Nein! Ein großer Schnitzer sorgt für mächtig Frust im Ziel und einen Rückstand von satten 1,93 Sekunden!

Linus Straßer (GER) Jetzt gilt es für Linus Straßer! Kann sich der Deutsche heute wieder in eine Topposition bringen? Leider nicht. Straßer steht sehr hoch über seinen Ski, verliert bereits oben raus viel Zeit und als er sich dann unten ein bisschen verfährt und einen Steher in der letzten Haarnadel hat, geht der Rückstand richtig auf! Straßer fehlen schon 1,24 Sekunden nach vorne.

Loïc Meillard (SUI) Loïc Meillard braucht unbedingt gute Ergebnisse, damit er seinen Startplatz in der Topgruppe der ersten Sieben halten kann. Der Schweizer startet gut in seinen Lauf, hat dann aber kleine Schwierigkeiten und verliert vor allem unten raus richtig viel in Richtung des derzeitigen Spitzenreiters. Sieben Zehntel Rückstand dürften ihn sicherlich nicht zufriedenstimmen.

Clément Noël (FRA) Clément Noël liegt dieser Hang, wird also gleich eine Richtmarke sein, wie viel Fellers Zeit wert ist. Der Franzose verliert oben zu Feller, unten raus ist Noël aber deutlich besser dabei und kann insbesondere im Flachen eine gute Figur machen. Mit einem Vorsprung von 40 Hundertstel schiebt sich Noël an die erste Position.

Manuel Feller (AUT) Es ist angerichtet für den Slalom in Chamonix. Den Anfang macht im ersten Durchgang Manuel Feller, der als Führender des Slalom-Weltcups das rote Trikot trägt und dieses auf jeden Fall auch nach Frankreich behalten wird, denn der Abstand zu Straßler ist groß genug. Die Pistenverhältnisse sind komplett anders als zuletzt in Österreich mit einem eher weichen Schnee und einem flachen Hang, der es vielen einfach machen könnte, vorne reinzukommen. Was legt Feller darauf für seine Konkurrenten vor? Feller bleibt gut auf Zug, hält den Druck hoch und kommt in 47,49 Sekunden unten an.

Auf wen gilt es noch zu achten? Zu achten gilt es natürlich immer auch auf die norwegischen Athleten. Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen und Timon Haugan zeigten sich zuletzt mit guten Ergebnissen. Auch den Schweden Kristoffer Jakobsen gilt es immer zu beachten. Hinzu gesellt sich Clément Noël gilt es immer zu beachten.

Gibt es wieder einen Schweizer auf dem Podest? Für das Team aus der Schweiz gab es in diesem Winter durch Daniel Yule (5) erst einen Podestplatz zu verzeichnen. Entsprechend dürfte man heiß darauf sein, nachzulegen. Loïc Meillard (3), Marc Rochat (9) sowie Ramon Zenhäusern (11) sind ebenfalls gute Ergebnisse zuzutrauen. Ebenfalls nominiert wurden Tanguy Nef (34), Sandro Simonet (42) und Reto Schmidiger (49).

Feller führt ÖSV-Team an Manuel Feller, der heute das Rennen eröffnen muss, hat sich in dieser Saison als einer der Top-Favoriten etabliert und drei von sechs Slaloms gingen an den Österreicher, womit er derzeit auch die Weltcup-Slalomwertung anführt. Mit einem weiteren Sieg könnte er der erste Athlet seit Marcel Hirscher in der Saison 2018/19 werden, der vier Weltcup-Slaloms in einer einzigen Saison für sich entscheidet. Auch abseits von Feller ist dem ÖSV-Team immer etwas zuzutrauen und insbesondere Fabio Gstrein (15), Michael Matt (19) sowie Dominik Raschner (22), Adrian Pertl (23) und Johannes Strolz (28) dürften sich etwas vorgenommen haben. Joshua Sturm (47) und Simon Rueland (53) komplettieren das ÖSV-Team in Chamonix.

Schlägt Straßer wieder zu? Nach seinen Slalom-Siegen in Kitzbühel und Schladming geht Linus Straßer in Frankreich als einer der großen Favoriten auf den Sieg in den Wettkampf. Der Deutsche war in den letzten beiden Rennen locker unterwegs und wenn er dieses Selbstbewusstsein bewahrt, dürfte sicherlich auch in Frankreich der ganz große Wurf drin sein. Straßer geht heute als Vierter in den Stangenwald und hat damit eine durchaus günstige Startnummer für den ersten Durchgang. Neben Straßer sind in Frankreich für den DSV auch Sebastian Holzmann (21), Anton Tremmel (41), Linus Witte (54) sowie Fabian Himmelsbach (64) am Anlauf.

Spärliches Alpin-Wochenende Eigentlich sollten in Chamonix auch die Speedspezialisten über die Piste gehen, wegen ungünstiger Wetterprognosen sind die Rennen allerdings abgesagt worden. Die Techniker allerdings können in Chamonix wieder ins Geschehen eingreifen und tragen auf der La Verte des Houches ihren siebten Slalom des Winters aus. Der erste Durchgang ist um 9:30 Uhr angesetzt, das Finale soll ab 12:30 Uhr über die Bühne gehen.