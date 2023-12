Ski Alpin | Courchevel | 21.12.2023 17:45 | Slalom

Jetzt schiebt sich Andreja Slokar in den Hang. Mitunter fährt die Slowenin weite Wege, investiert zu viel in die Linie. Schwere Fehler sind nicht zu erkennen, richtig schnell ist das nicht. Slokar liegt zweieinhalb Sekunden zurück.

Viel angriffslustiger geht es Zrinka Ljutić an. Die Kroatin nimmt technische Unsauberkeiten in Kauf. Der Mut zahlt sich aus- Die 19-Jährige begrenz den Zeitverlust ebenfalls auf unter zwei Sekunden und darf sich über einen guten sechsten Platz freuen.

Weit wenig forsch legt es Mina Fürst Holtmann. Die Norwegerin fährt das eher auf Sicherheit. Das ist nicht so schnell. Doch nach unten hin weis sich die Skandinavierin zu steigern. Damit bleibt die 28-Jährige doch unter zwei Sekunden und schiebt sich an Position acht.

Mina Fürst Holtmann (NOR)

Deutlich aggressiver fährt Ali Nullmeyer. Die Kanadierin vermag dabei die Fehler in Grenzen zu halten. Mutig zieht die 25-Jährige das fast bis ganz unten durch. Doch dann stürzt sie in das letzte Tor. Die Zeitnahme weist ausgeschieden aus, doch Nullmeyer hat das Tor eigentlich korrekt genommen. Das dürfte noch korrigiert werden.

Ali Nullmeyer (CAN)

Dann schleicht Michelle Gisin in ihre üblichen Fahrweise durch den Stangenwald. Es gibt Streckenabschnitte, da verliert die Engelbergerin nahezu gar nichts. Über den kompletten Lauf klappt das nicht. Dennoch scheint die Schweizerin mit Rang acht zufrieden.

Im Anschluss versucht sich Hanna Aronsson Elfman an diesem Hang. Die Schwedin lässt Respekt erkennen, hat nicht ganz den Mut und kommt mit zwei Sekunden Rückstand unten an.

Ähnlich gut ist im Anschluss Katharina Liensberger unterwegs. Eventuell stabilisiert sich die Piste in dieser Phase ein wenig. Die 26-Jährige nutzt das, kommt ohne grobe Fehler durch. Im Ziel fehlt nur gut eine Sekunde auf die Bestzeit. Die Vorarlbergerin belegt einen starken dritten Platz.

Mutig geht es Katharina Truppe an. Die Courage zahlt sich aus. So zieht das die Österreicherin bis ins Ziel durch und bringt eine beachtliche Zeit ins Ziel. Truppe sortiert sich als Vierte ein.

Sara Hector (SWE)

So kristallisiert sich hier eine Zwei-Klassen-Gesellschaft heraus. Hinter den beiden Besten tut sich ein gewaltiges Loch auf. Das vermag auch Sara Hector nicht zu schließen. Offenbar müssen wir alle Athletinnen jetzt an Platz drei messen. Dorthin fehlt der Schwedin nicht so viel - Rang vier.