Ski Alpin | Crans Montana | 16.02.2024 10:30 | Abfahrt

Lara Gut-Behrami (SUI) Was macht die Gesamtweltcupführende? Lara Gut-Behrami ist einfach in blendender Verfassung und rast auch diese anspruchsvolle Piste mit blitzsauberer Technik und stets zentral über dem Ski stehend hinunter. Zur Halbzeit liegt die Schweizerin schon eine halbe Sekunde vorne und so bleibt sie auch nach zwei kleinen Fehlern im unteren Teil an der Spitze!

Ilka Štuhec (SLO) Ilka Štuhec hat auf der Mont Lachaux schon mal gewonnen, hat sich hier aber auch schon das Kreuzband gerissen. Heute zeigt sie sich zwar bemüht, aber auch unsicher und fährt fast an einem Tor vorbei. Dann ist auch das Tempo raus bei der zweifachen Abfahrtsweltmeisterin und es geht nur auf Rang sechs.

Federica Brignone (ITA) Federica Brignone ist zwar keine Abfahrtsspezialistin, aber dieser weiche Schnee liegt der Italienerin, die in Crans Montana schon viermal die Kombination gewonnen hat. Die Italienerin fährt wie immer am Limit, liegt lange vorne und wird dann tatsächlich in der allerletzten Kurve viel zu weit abgetragen. Das kostet sie letztlich die Führung!

Jasmine Flury (SUI) Bei Jasmine Flury geht es auf und ab. Die Schweizerin startet gut, lässt im Mittelteil dann aber einiges liegen und hat drei zehntel Rückstand. Hinten raus drückt die dann aber nochmal voll aufs Gas, riskiert alles und fliegt exakt zeitgleich mit der führenden Cornelia Hütter über die Linie!

Stephanie Venier (AUT) Stephanie Venier war zuletzt in Topform, findet aber heute irgendwie keinen Zugang zu dieser Strecke in Crans Montana. Die Österreicherin ist nicht ganz so mutig wie ihre Landsfrau zuvor und kann deren Topzeit so nicht gefährden.

Cornelia Hütter (AUT) Cornelia Hütter legt furios los und übernimmt mit einem blitzsauberen Auftakt gleich die Führung. Die Linie passt und die Österreicherin bleibt fast durchweg auf Zug. Den verkürzten Präsidentensprung meistert sie sicher und schiebt sich an die Spitze!

Jacqueline Wiles (USA) Jacqueline Wiles hat als Trainingsdritte gestern nochmal Selbstvertrauen gesammelt und kommt gut rein, muss im Mittelteil aber zweimal korrigieren und Tempo rausnehmen. Immer wieder drückt es die US-Amerikanerin weit nach hinten und so fehlt im Ziel eine halbe Sekunde nach vorne.

Laura Pirovano (ITA) Laura Pirovano übernimmt die Führung! Die Italienerin geht es mutig an, nimmt immer wieder gut das Tempo mit und bleibt aggressiv. Hinten raus sind da ein paar kleine Fehlerchen drin und da ist noch Luft für die Konkurrenz, aber erstmal leuchtet die Eins auf.

Isabella Wright (USA) Isabella Wright kam im Training ganz gut zurecht, hat heute aber ganz schnell Feierabend! Schon nach wenigen Metern rutscht sie einen Linksschwung zu weit aus und verpasst das nächste Tor.

Nicol Delago (ITA) Nicol Delago investiert nicht ganz so viel in die Linie wie Rädler zuvor und ist mit etwas wenig Kantendruck unterwegs. Die Italienerin kommt zwar technisch sauber durch, doch das war nicht schnell genug, um die Führung zu übernehmen.

Ariane Rädler (AUT) Ab geht die Post! Ariane Rädler eröffnet das Rennen und hat auf schnellem und rutschigem Schnee zunächst ein paar Problemchen. Im Mittelteil wird die Österreicherin sicherer und kommt gut durch die anspruchsvollen Kurven. Die erste Richtzeit liegt bei 1:19,64 Minuten. Was ist sie wert?

Verkürzte Abfahrt Auf den ersten Blick sind die Bedingungen sehr schön im Wallis. Die Sonne scheint und es gibt jede Menge echten Schnee. Allerdrings nicht im Tal. Die Strecke wurde deshalb ein bisschen verkürzt indem das Ziel ein Stück nach oben verlegt wurde, auch um den zuletzt doch sehr zahlreichen Stürzen vorzubeugen. Los geht es auf 2100 Metern, das Ziel liegt 555 Meter tiefer.

Heimspiel für neun Schweizerinnen Gibt es in den Schweizer Alpen heute einen Heimsieg? Am ehesten wäre das wohl der in diesem Winter stets gut aufgelegten Lara Gut-Behrami und Jasmine Flury zuzutrauen, die bei der Abfahrt in Val d'Isere die Schnellste war. Priska Nufer und Michelle Gisin haben auch schon Top-Ten-Ergebnisse in der Abfahrt zu Buche stehen. Komplettiert wird das Team Swiss Ski von Delia Durrer, Stephanie Jenal, Noemie Kolly, Jasmina Suter und Janine Schmitt.

Gute Chancen für den ÖSV Österreich hat in der Abfahrt mal wieder mehrere heiße Eisen im Feuer. Neben der zuletzt bärenstarken Stephanie Venier standen auch Cornelia Hütter und Mirjam Puchner in dieser Saison schon mehrfach auf dem Podest. Ariane Rädler wird das rennen eröffnen und kann von einer frischen Strecke profitieren. Außerdem gehen Christina Ager, Christine Scheyer, Nadine Fest, Emily Schöpf, Sabrina Maier, Michaela Heider, Franziska Gritsch und Ricarda Haaser an den Start.

Weidle führt DSV-Trio an Bei Kira Weidle ist der Knoten in dieser Saison noch nicht so richtig geplatzt. Einem guten fünften Platz in Zauchensee und drei weiteren Top-Ten-Platzierungen stehen auch einige enttäuschende Ergebnisse entgegen. In Crans Montana zeigte die 27-Jährige mit Bestzeit im ersten Training gute Form. Emma Aicher ist in diesem Winter auch schon zweimal in die Top Ten gerast, konnte zuletzt aber kaum noch Resultate verbuchen. Als dritte Deutsche ist heute Katrin Hirtl-Stanggassinger dabei.

Wer nutzt die Gunst der Stunde? Nach der verletzungsbedingten Absagen von Sofia Goggia und Mikaela Shiffrin ist bei den Damen ziemlich momentan so ziemlich alles offen. In der Gesamtwertung hat Lara Gut-Behrami die Führung übernommen, in der Abfahrtswertung liegt Goggia noch vorne, wird aber in diesem Winter kein Rennen mehr bestreiten. Stephanie Venier könnte mit einem Sieg heute an der Italienerin vorbeiziehen und hat dazu sicherlich gute Chancen, wenn sie ähnlich rasant fährt wie bei ihrem Erfolg in Cortina d'Ampezzo vor drei Wochen. Auch Ragnhild Mowinckel konnte zuletzt mal wieder gewinnen und zählt heute ebenso zu den Topfavoritinnen wie Lara Gut-Behrami und Federica Brignone.