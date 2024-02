Ski Alpin | Crans Montana | 18.02.2024 10:30 | Super G

Camille Cerutti (FRA) Die 25-Jährige startet rasant in ihren Lauf, dann aber ist der Wurm drin und immer wieder kommt sie von der Linie ab. Mit über zwei Sekunden Rückstand bleibt ihr nichts anders übrig, als sich auf den letzten Platz einzufinden.

Michaela Heider (AUT) Viel steht für Michaela Heider in diesem Jahr noch nicht zu Buche, heute hat sie ebenfalls viel zu kämpfen. Mit Platz 16 könnte es aber immerhin ein neues Saisonbestergebnis geben.

Jasmina Suter (SUI) Jasmina Suter muss sich als nächste Schweizerin vor der heimischen Kulisse beweisen, doch viel läuft für sie heute leider nicht zusammen. Schon im oberen Teil verliert sie viel zu viel an Zeit in Richtung der vorderen Plätze und mehr als der 16. Rang springt schließlich nicht heraus.

Ester Ledecká (CZE) Auch Ester Ledecká hält gut mit und mit einer guten Linie und viel Druck auf den Latten sichert sie sich den achten Platz vor Weidle. Doch es verdichtet sich langsam, dass wir mit Venier bereits die Siegerin gesehen haben.

Kira Weidle (GER) Kann Kira Weidle nach enttäuschenden Abfahrten heute im Super G angreifen? Schlecht läuft es für die DSV-Starterin nicht und mit einem soliden Lauf ohne große Fehler kann sie sich Platz acht sichern und das Wochenende mit einem positiven Eindruck abschließen.

Alice Robinson (NZL) Auch Alice Robinson kann nicht den Angriff nach vorne setzen und mit kleineren Fehlern über den gesamten Lauf, gehen einige wichtige Hundertstel verloren. Mit 1,22 Sekunden Rückstand wird es für sie nicht in die Top Ten gehen. Enttäuschendes Kopfschütteln von Robinson im Zielraum!

Ariane Rädler (AUT) Ariane Rädler konnte in den Abfahrt tolle Rennen absolvieren. Kann sie jetzt noch mal Druck auf die Spitzenplätze ausüben? Sie ist gut vorbei, fährt eine freche Linie, kann aber am Ende sicher nicht das rausholen, was sie sich erhofft haben dürfte. Mit etwas mehr Rückstand als einer Sekunde geht es auf Platz zehn zurück.

Franziska Gritsch (AUT) Mit Franziska Gritsch ist die nächste Österreicherin unterwegs. Viel springt aber nicht heraus. Sie fährt eine sehr weite Linie und muss den Lauf schließlich abbrechen, nachdem sie am Tor vorbeifährt.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Sturz von Ragnhild Mowinckel! Die Norwegerin verliert in einer scharfen Rechtskurve die Balance, rutscht weg und landet im Fangnetzt. Die ersten Helfer sind schnell zu Stelle und zum Glück kann Mowinckel sich wenig später selbstständig wieder aufstehen.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Kajsa Vickhoff Lie übertreibt es am ersten Abschnitt, schafft es aber trotzdem bei der ersten Zeitnahme die Topzeit zu setzen. Die Linie aber trifft die Norwegerin auch danach nicht immer, wodurch sie dann in Rückstand gerät und am Ende das Podest nicht angreifen kann. Mit 61 Hundertsteln Rückstand setzt sie sich auf den siebten Platz.

Cornelia Hütter (AUT) Cornelia Hütter ist als nächste Österreicherin bereits unterwegs. Was ist für sie möglich? Hütter fährt oben direkt, bleibt aber an den Bestzeiten dran und ist auf Podestkurs. Wie kommt sie im unteren Teil zurecht? Solide, aber für das Podest geht es sich bei den knappen Abständen nicht aus. Hütter rangiert sich auf der fünften Position ein.

Mirjam Puchner (AUT) Mirjam Puchner liefert einen starken ersten Abschnitt an, doch nach dem sie im Zielhang einen groben Fehler einbaut und die Balance verliert, ist die gute Zeit weg. Sie verliert doch noch eine Sekunde und muss sich mit Platz acht abspeisen lassen.

Marta Bassino (ITA) Marta Bassino stürzt sich als nächste Athletin aus dem Starthaus und macht sich auf, Druck auf Venier aufzubauen. Die Italienerin macht viel Dampf, kommt aber nach kleineren Fehlern auch nicht an die starke Österreicherin heran. Knappe 0,15 Sekunden bedeuten den dritten Platz für Bassino. Es scheint, als würden wir auch heute wieder eine hauchdünne Entscheidung um die Podestplätze erleben!

Michelle Gisin (SUI) Bei Michelle Gisin geht wenig später gar nichts! Die Schweizerin hat nicht die nötige Konsequenz, um hier von vorne weg das Gaspedal runterzudrücken und so fehlt die Geschwindigkeit, um sich nach vorne einreihen zu können. Nur Platz acht steht im Ziel zu Buche.

Romane Miradoli (FRA) Romane Miradoli konnte zuletzt in Super G einen Podestplatz feiern, ist also durchaus auch zu beachten. Sie beginnt gut, bleibt zwar hinter den Topzeiten von Venier zurück, hat aber allemal die Chance auf das Podest. Mit einer guten Linienführung kommt Miradoli auf dem dritten Platz ins Ziel und verdrängt Gut-Behrami vom Podest.

Lara Gut-Behrami (SUI) Lara Gut-Behrami macht sich als nächste Topfavoritin bereits auf den Weg. Sie fährt ebenfalls eine ganz enge Linie, erwischt aber nicht alle Schlüsselstellen des Kurses optimal und kommt so in Rückstand. Im Steilhang kann sie zwar aufholen und auch den Schlusspart erwischt sie gut, für ganz vorne reicht es aber nicht. Gut-Behrami ordnet sich auf der dritten Position ein.

Stephanie Venier (AUT) Klasse! Stephanie Venier zeigt, dass weiterhin was möglich ist. Die Österreicherin wirft sich mutig in den Hang hinein und baut ihren Vorsprung immer weiter aus. Im Zielhang wird es noch mal spannend, denn hier war Brignone richtig stark und nach einem Fehler schrumpft der Vorsprung von Venier. Bringt sie das trotzdem durch? Ja! Mit 0,04 Sekunden Vorsprung rettet sich die ÖSV-Athletin über die Linie.

Federica Brignone (ITA) Jetzt aber wird es richtig spannend! Federica Brignone ist an der Reihe und unter anderem für sie dürfte dieser Kurs gesetzt sein. Brignone liefert eine gute Fahrt ab, bleibt ganz eng an den Toren heran und kann so einen guten Speed aufbauen, der kleine Fehler im Mittelteil verzeiht. Im Schlussteil ist sie dann noch mal richtig stark unterwegs, fährt eine perfekte Linie und knallt eine Topzeit in den Schnee hinein. 0,71 Sekunden konnte sie Gauche abnehmen.

Roberta Melesi (ITA) Roberta Melesi hat in diesem Winter erst wenige Topergebnisse zu Buche stehen, beginnt aber jetzt auch ganz ordentlich und bleibt auch nach einem Fehler nah an der derzeitigen Bestzeit heran. Vorbeigehen aber geht es für die italienische Rennläuferin nicht. Nachdem sie im Schlusshang noch etwas verliert, setzt sie sich mit 45 Hundertsteln Rückstand auf den dritten Platz.

Laura Gauche (FRA) Laura Gauche hat auf dieser Piste schon gute Ergebnisse abliefern können und ist die erste Athletin, die mit einer mutigen Fahrt im oberen Teil mit Pirovano mithalten kann. Danach dreht sie dann weiter auf, versucht, eine tiefe Hocke zu fahren und kann sich mit einem guten Schlussabschnitt mit 0,29 Sekunden Vorsprung an die erste Position schieben.

Christina Ager (AUT) Kann Christina Ager die technisch anspruchsvolle Kurssetzung besser nutzen? Nein. Schon oben kommt ein gröberer Fehler, der auch ihr mächtig an Zeit kostet. Im Verlauf ihres Laufs kommen weitere Schnitzer dazu, wodurch sie nie wirklich Tempo aufbauen kann und auch mit über eine Sekunde Rückstand hinter Pirovano landet.

Priska Nufer (SUI) Als erste Schweizerin ist Priska Nufer an der Reihe. Zusammen passt es bei ihr aber nicht. Nufer findet zwar eine bessere Linie, scheint aber nicht so auf Attacke zu gehen wie die Italienerin und schon früh fehlt es ihr an Tempo und die Lücke geht mächtig auf in Richtung der ersten Läuferin. Nach 1,04 Sekunden Rückstand im Ziel gibt es enttäuschtes Kopfschütteln von Nufer.

Laura Pirovano (ITA) Es ist angerichtet in Crans Montana und mit Laura Pirovano ist die erste Athletin unterwegs. In den Abfahrten sprang für sie mit den Plätzen vier und fünf hervorragende Ergebnisse heraus. Was kann sie heute für die Konkurrentinnen vorlegen? Der Lauf ist vom italienischen Trainer technisch anspruchsvoll gesetzt und wie in den letzten Tagen könnte eine frühe Nummer ein Vorteil sein, da die Piste unten weicher ist. Pirovano erwischt nicht alle Schlüsselstellen optimal und am Ende steht eine 1:17.56 zu Buche. Da werden die Spezialistinnen sicher noch was nachlegen können.

Auf wen gilt es noch zu achten? Neben den bereits genannten Athletinnen gilt es heute auch wieder die Italienerinnen auf dem Konto zu haben. Insbesondere Federica Brignone und Sofia Goggia haben durchaus gute Möglichkeiten, vorne hineinzulaufen. Mit zwei Podestplätzen in diesem Winter heißt es auch, Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen zu beachten.



Trio für Deutschland Das deutsche Team ist in der Schweiz heute mit drei Athletinnen am Anlauf. Von ihnen hat sicherlich Kira Weidle (19) die besten Möglichkeiten auf ein gutes Ergebnis. Emma Aicher (24) und Katrin Hirtl-Stanggassinger (34) werden das Aufgebot vervollständigen.



ÖSV-Athletinnen wollen mitmischen Auf der Liste der Favoritinnen finden sich auch einige ÖSV-Athletinnen wieder. Stephanie Venier (7), Mirjam Puchner (12) und Cornelia Hütter (13) konnten in diesem Winter bereits auf das Podest fahren und werden auch heute wieder alles daranlegen, Druck in Richtung Gut-Behrami aufzubauen. Als erste Österreicherin begibt sich Christina Ager (3) auf die Piste. Gute Startpositionen haben auch Franziska Gritsch (16) und Ariane Rädler (17). Michaela Heider (22), Nadine Fest (25), Ricarda Haaser (29), Christine Scheyer (35), Lena Wechner (36) sowie Sabrina Maier (43) sind ebenfalls am Anlauf.

Schlägt Gut-Behrami wieder zu? Nachdem Lara Gut-Behrami in den letzten beiden Tagen bereits in der Abfahrt auf das Podest fuhr, gilt es, die Schweizerin auch heute im Super G auf dem Zettel zu haben. Zumal sie die letzten beiden Super G für sich entscheiden konnte. Auf die Strecke geht Gut-Behrami heute als achte Athletin. Als erste Schweizerin wird Priska Nufer auf die Piste gehen. Auch Michelle Gisin hat als Zehnte eine durchaus gute Startposition. Jasmina Suter (21), Delia Durrer (26) und Stephanie Jenal (30) sind ebenfalls im Startblock der ersten 30 dabei. Noemie Kolly (41) und Janine Schmitt (42) werden das Aufgebot der Schweiz vor heimischer Kulisse vervollständigen. Jasmine Flury verspürt nach einem Schlag in der gestrigen Abfahrt leichte Schmerzen im rechten Knie und verzichtet als Vorsichtmaßnahme heute auf den Super G.

Super G beendet Wochenende Nachdem in den letzten beiden Tagen in Crans Montana zwei Abfahrten auf dem Programm standen, geht das Wochenende in der Schweiz heute mit einem Super G zu Ende. Um 10:30 Uhr soll der Durchgang beginnen.