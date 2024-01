Ski Alpin | Flachau | 16.01.2024 18:00 | Slalom

Eine ganz klare Favoritin kann man in den Reihen der Österreicherinnen nicht direkt ausmachen. Das Team ist in der Breite aber wirklich gut aufgestellt. Mit Katharina Liensberger, Katharina Gallhuber und Katharina Huber hat man drei Fahrerinnen, die immer in die Top 10 fahren können. Katharina Truppe konnte sich in dieser Saison sogar schon über einen dritten Platz freuen, war sonst aber eher außerhalb der ersten zehn zu finden. Weiter gehen Franziska Gritsch (17), Marie-Therese Sporer (49), Lisa Hörhager (51) und Nina Astner (55) an den Start.

Dürr mit guten Chancen

Nach Platz drei im letzten Jahr, kann es für Lena Dürr in Flachau ja eigentlich nur noch eine Steigerung geben: Den Sieg. Und die Überlegung ist nicht weit hergeholt. Abgesehen von einem DNF in Courchevel war das schlechteste Slalom-Ergebnis in dieser Saison ein vierter Platz in Killington.

Jessica Hilzinger geht mit Startnummer 27 ins Rennen. Sie dürfte sich ihr Ziel allerdings eher im Erreichen des zweiten Durchgangs gesetzt haben, hat sie diesen in dieser Weltcup-Saison doch nur ein Mal erreicht.

Emma Aicher (34) hat nach ihrem gebrauchten Wochenende in Zauchensee heute die Möglichkeit, auf einem neuen Hang und einer anderen Disziplin wieder befreiter loszufahren. Vielleicht kann sie den Ortswechsel ja gut nutzen.

Als vierte im Bunde des DSV stellt sich Andrea Filser mit der Startnummer 42 dem Hang in Flachau. Aber auch bei ihr gilt: Den ersten Durchgang gut meistern, um im zweiten vielleicht um ein paar Weltcup-Punkte fahren zu können.