Ski Alpin | Lienz | 29.12.2023 10:00 | Slalom

Willkommen zurück! Um 13 Uhr beginnt der zweite Lauf der Frauen im Slalom in Lienz.

Finale um 13:00 Uhr Nach einer kurzen Pause geht es für die Athletinnen um 13:00 Uhr in den Finaldurchgang. Wir melden uns pünktlich wieder zurück!

Liensberger beste ÖSV-Athletin Im Team der Österreicherinnen ist Katharina Liensberger als Sechste zur Halbzeit in der besten Ausgangsposition für das Finale. Katharina Truppe liegt auf dem achten Platz. Neben ihnen konnten sich auch Franziska Gritsch (13.), Katharina Huber (16.) und Katharina Gallhuber (22.) für den zweiten Durchgang qualifizieren.

Dürr auf Kurs Noch alle Möglichkeiten in Richtung Podest hat auch Lena Dürr aus dem deutschen Team. Sie findet sich nach dem ersten von zwei Läufen auf dem fünften Platz wieder, hat aber nur 0,34 Sekunden Rückstand in Richtung von Platz drei. Gleichzeitig wird Dürr aber auch die einzige DSV-Starterin im Finale sein. Jessica Hilzinger verpasste das Finale auf dem 38. Platz. Emma Aicher, Luisa Mangold und Andrea Filser schieden nach nur wenigen Toren aus.

Gisin gute Vierte Einen guten vierten Platz sicherte sich Michelle Gisin, die noch alle Chancen in Richtung Podium hat. Mit ihrer hohen Startnummer noch ein gutes Zwischenergebnis herausholen konnte Nicole Good als Neunte. Mélanie Meillard geht das Finale vom elften Platz an, während Camille Rast sich auf Platz 18 qualfizieren konnte. Elena Stoffel scheidet auf dem 25. Platz aus.

Shiffrin dominiert im ersten Durchgang Mikaela Shiffrin schickt sich an, da weiterzumachen, wo sie am gestrigen Tag aufgehört hat. Die US-Amerikanerin war im ersten Durchgang nicht zu schlagen und liegt nach ihrem ersten Lauf 1,14 Sekunden vor Paula Moltzan. Anna Swenn-Larsson hat als Dritte 1,32 Sekunden aufzuholen.

Caitlin McFarlane (FRA) Caitlin McFarlane darf zum Ende des Durchgangs noch einmal jubeln. Die Athletin aus Frankreich legt alles rein und schafft es tatsächlich, sich auf dem 30. Platz noch für das Finale zu qualifizieren.

Luisa Mangold (GER) Luisa Mangold ist in diesem Winter zum ersten Mal im Weltcup unterwegs. Kann sie mit der hohen Nummer noch mal den Angriff starten? Leider nicht. Wie so viele andere DSV-Athletinnen ist auch für sie der Lauf früh beendet, als sie am zweiten Tor wegrutscht.

Nina Astner (AUT) Nina Astner hat in diesem Winter noch keine Punkte verbuchen können. Beim Heimrennen in Lienz wird sich daran nichts ändern und sie schwingt nur auf Platz 40 ab.

Lisa Hörhager (AUT) Auch Lisa Hörhager kann nichts mehr aus der Piste rausquetschen und auch bei ihr ist klar, dass sie im Finale nur in der Zuschauerrolle sein wird.

Marie Therese Sporer (AUT) Marie Therese Sporer ist die nächste Österreicherin auf der Piste. Was kann sie mit ihrer hohen Nummer rausholen? Sie hat früh zu tun, hat schnell einen Platz jenseits der Top 30 und kann das im zweiten Abschnitt nicht mehr aufholen. Als 36. ist ihr Ausscheiden bereits besiegelt.

Kristin Lysdahl (NOR) Kristin Lysdahl hat in Courchevel zuletzt den guten siebten Platz mitnehmen können und auch heute bringt sich die Athletin aus Norwegen in einer gute Position. Mit einem soliden Lauf setzt sie sich auf den soliden 17. Rang.

Bianca Westhoff (NOR) Bianca Westhoff macht es kurz darauf besser und mit Platz 24 wird es für die Norwegerin wohl für das Finale reichen. Ihr Lauf bedeutet gleichzeitig das Ausscheiden von Stoffel, die jetzt nur noch 31. ist.

Andrea Filser (GER) Aktuell ist mit Lena Dürr nur eine DSV-Athletin im Finaldurchgang dabei. Kann sich Andrea Filser jetzt dazugesellen? Leider nicht. Filser scheidet nach wenigen Toren aus und wartet weiter auf ein Ergebnis in dieser Saison!

Stephanie Brunner (AUT) Stephanie Brunner begibt sich als nächste Österreicherin auf die Piste. Nach einem groben Fehler oben ist der Rückstand für sie allerdings schon enorm. Kurz vor dem Ziel folgt dann der nächste Fehler und das Ausscheiden der ÖSV-Athletin.

Späte Disqualifikation Für Leona Popović gibt es eine späte Disqualifikation. Die Rennleitung hat sich die Athletin mit Startnummer 2 noch einmal ganz genau angeschaut und sie aus der Wertung genommen, nachdem sie die Kombination im oberen Teil nicht richtig absolviert hatte.

Lara Della Mea (ITA) Lara Della Mea kann nachlegen und schafft mit einer hohen Startnummer ebenfalls noch ein gutes Ergebnis. Mit Platz 14 werden wir auch sie gleich noch einmal wiedersehen.

Marie Lamure (FRA) Auch Marie Lamure kann mit ihrer Leistung zufrieden sein. Ohne gröbere Fehler kommt sie auf dem 17. Platz im Ziel an. Damit wird sie sich zum ersten Mal in dieser Saison für das Finale qualifizieren können.

30 Athletinnen sind unten 30 Starterinnen sind unten. Mit einer enorm starken Leistung die Führende ist Mikaela Shiffrin, die mit einer Zeit von 52,81 Sekunden satte 1,14 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Paula Moltzan liegt. Dritte ist Anna Swenn-Larsson. Michelle Gisin folgt auf Platz vier vor Lena Dürr und Katharina Liensberger.

Nicole Good (SUI) Nicole Good legt los wie die Feuerwehr! Die Schweizerin fährt trotz der Spuren im oberen Abschnitt richtig gut, fährt frech und liefert tolle Zwischenzeiten ab. Kann sie das bis ins Ziel durchbringen? Ja. Mit einer guten Leistung sichert sie sich den neunten Platz.

Neja Dvornik (SLO) Neja Dvornik kommt mit der durchaus herausfordernden Kurssetzung und nachlassenden Piste besser zurecht. Mit einer sauberen Technik schafft sie es, sich den guten 16. Platz zu sichern. Damit wird sie sicher im Finale mitmischen können.

Elena Stoffel (SUI) Bei Elena Stoffel hat es in diesem Winter erst einmal für die Qualifikation für den Finaldurchgang gereicht und auch heute wird es wieder es wieder eine enge Angelegenheit werden. Es fehlt an Mut, alles reinzulegen und sie schwingt schließlich auf dem 22. Platz ab.

Emma Aicher (GER) Bei der nächsten DSV-Läuferin ist die Sache schnell beendet. Direkt beim ersten Tor fädelt Aicher ein!

Amelia Smart (CAN) Auch Amelia Smart schlägt sich im oberen Teil nicht übel, muss dann aber auch zurückstecken und mehr als Platz 18 sind am Ende nicht mehr drin.

Marta Rossetti (ITA) Marta Rossetti geht mit viel Risiko in ihren Lauf hinein und dadurch kann die Italienerin im oberen Abschnitt noch richtig gut mithalten. Die Angriffslust sorgt aber auch dafür, dass sich bald die Fehler einschleichen und nach einer starken Anfangsphase wird sie durchgereicht und findet sich auf Platz 18 wieder.

Jessica Hilzinger (GER) Es deutet sich schon seit einigen Starterinnen an, dass man hier den perfekten Lauf braucht, um sich noch vorne reinzusetzen. Jessica Hilzinger gelingt das auch nicht und mit 4,22 Sekunden und Platz 20 wird es wieder einmal eine Zitterpartie in Richtung Finaldurchgang.

Camille Rast (SUI) Die nächste Schweizerin ist unterwegs. Kann auch Rast sich den Platz in den Top Ten sichern? Leider nicht. Bei ihr ist der Rückstand früh groß und sie findet sich drei Sekunden hinter der Spitze auf Platz 15 wieder.

Melanie Meillard (SUI) Zuletzt haben sich die Starterinnen schwergetan, vorne reinzukommen. Melanie Meillard liefert einen soliden Durchgang ab und landet am Ende auf dem zehnten Platz. Damit ist im Finale sicherlich noch was möglich, denn so viele dürften sich da nicht mehr vor ihr einfinden.

Katharina Gallhuber (AUT) Katharina Gallhuber kommt mit einem guten Ergebnis aus Courchevel zum Heimrennen. In Lienz dürfte es allerdings schwierig werden, den vierten Platz zu wiederholen. Sie kommt nicht so wirklich in den Lauf hinein und nach einem groben Schnitzer hat auch sie schon einen großen Rückstand zu den Spitzenplätzen.

Martina Dubovska (CZE) Bei Dubovska passt es schon in den ersten Toren so gar nicht zusammen und die Sekunde Rückstand ist nach vielen kleinen Fehlern schnell da. Das setzt sich auch im weiteren Lauf fort und mit einem enormen Rückstand geht es auf den letzten Platz zurück. Den zweiten Durchgang dürfte sie mit über fünf Sekunden Rückstand abhaken können.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Ist inzwischen nicht mehr viel drin? Thea Louise Stjernesund ist die nächste Athletin, die bereits im ersten Abschnitt einen großen Rückstand aufgebrummt bekommt und danach mächtig zu tun hat, wieder Tempo reinzubringen. Als sich dann auch noch ein gröberer Fehler unten reinschleicht, geht es bis auf Platz 15 nach hinten.

Franziska Gritsch (AUT) Auch Franziska Gritsch wird im Finaldurchgang voll auf Angriff gehen müssen. Die ersten Tore kann Gritsch nicht sauber hinstellen und die Abstände sprechen dafür, dass sich dort nun schon Spuren bilden. Den Mittelteil fährt sie gut, mit Platz elf verfehlt die Österreicherin aber dennoch die Top Ten.

Katharina Huber (AUT) Mit Katharina Huber ist die nächste Österreicherin auf dem Hang. Kann sie sich vorne reinsetzen? Leider nicht. Auch bei ihr ist früh ein großer Rückstand da und es geht nicht viel mehr als der zwölfte Zwischenrang. Sie wird noch abwarten müssen, wozu das am Ende reichen wird.

Ana Bucik (SLO) Bei Ana Bucik gab es bisher in diesem Winter nicht zu tun und auch der Hang in Lienz sorgt nicht dafür, dass sie Selbstvertrauen tanken kann. Sie hat schon früh viel zu kämpfen, findet einfach nicht hinein und landet nach einem völlig verpatzten Lauf nur auf dem zwölften Platz.

Ali Nullmeyer (CAN) Für Ali Nullmeyer geht es zwar bis ins Ziel, zufrieden wird die Kanadierin aber sicherlich nicht mit ihrer Vorstellung sein. Sie ist zwar durchaus technisch sauber unterwegs, es fehlt aber einfach an Tempo und so springt dann am Ende nur der vorletzte Platz raus.

Zrinka Ljutic (CRO) Den nächsten Ausfall gibt es gleich hinterher und auch Zrinka Ljutic kann ihren Lauf nicht beenden.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Für Mina Fuerst Holtmann gibt es heute nichts zu holen. Die Norwegerin verfährt sich im oberen Teil und scheidet damit aus!

Katharina Liensberger (AUT) Passt es für die nächste Österreicherin besser? Shiffrins Zeit ist auch für sie schnell weg und Liensberger kämpft mit dem Timing ihrer Schwünge. Die Plätze hinter der US-Amerikanerin sind aber durchaus noch in Reichweite, als es in den Schlusshang geht. Der sorgt noch einmal für mehr Rückstand und sie sortiert sich hinter Dürr auf der sechsten Position ein.

Katharina Truppe (AUT) Einmal konnte Katharina Truppe in dieser Saison bereits auf das Podest fahren. Welche Ausgangsposition kann sich die ÖSV-Starterin heute verschaffen? Die Lücke zu Shiffrin ist auch bei ihr nach einem frühen Fehler im Flachen schnell da und auch die Athletinnen dahinter kann Truppe nach diesem Patzer nicht mehr schnappen. Mit 2,37 Sekunden wird es vorerst der siebte Platz.

Michelle Gisin (SUI) Die erste Athletin aus der Schweiz ist mit Michelle Gisin unterwegs. Oben schleichen sich kleine Fehler ein, doch in der Summe läuft es ganz ordentlich und sie findet sich auf dem vierten Platz wieder. Das sorgt für gute Laune im Zielraum.

Andreja Slokar (SLO) Andreja Slokar ist die nächste Athletin, die mit der Kurssetzung heute so ihre Schwierigkeiten zu haben scheint. Immer wieder muss sie korrigieren und es fehlt die Harmonie in ihrem Bewegungsablauf. Mit 2,48 Sekunden Rückstand geht es nur auf den siebten Platz.

Hanna Aronsson Elfman (SWE) Kurze Vorstellung von Aronsson Elfman. Die Schwedin rutscht nach wenigen Toren weg.

Mikaela Shiffrin (USA) Jetzt dürfte sich zeigen, wie viel die Zeit von Moltzan wirklich wert ist. Ihre Teamkollegin und Slalom-Queen Mikaela Shiffrin wirft sich aus dem Starthaus. Die ist oben direkt dran an der Moltzan, dreht dann voll auf und knallt mit einem bärenstarken Lauf eine Topzeit hin! Nach 52,81 Sekunden schwingt die US-Amerikanerin ab und setzt sich satte 1,14 Sekunden vor Moltzan.

Sara Hector (SWE) Bei Sara Hector stehen oben auch schon vier Zehntel Rückstand zu Buche, nachdem sie nicht optimal reinfindet. Auch danach hat die Schwedin mehr zu tun und der Rückstand wächst bis zum Ziel auf 1,07 Sekunden an.

Lena Dürr (GER) Jetzt gilt es für Lena Dürr! Was kann die Dritte der Disziplinenwertung in ihrem ersten Durchgang hinlegen? Sie findet einen guten Rhythmus, fährt technisch solide, trotzdem ist früh der Rückstand zu Moltzan da. Kann sie da unten noch was rausholen? nein. Dürr sortiert sich mit 0,52 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz ein.

Paula Moltzan (USA) Technisch sauber läuft es bei Paula Moltzan nicht, das kann die US-Amerikanerin aber durch ihre Angriffslust ausbügeln und holt sich schnell einen kleinen Vorsprung zur derzeit führenden Läuferin raus. Unten verliert Moltzan zwar noch noch einmal, als es sie weit hinten reindrückt, doch es reicht, um vorerst die Führung zu übernehmen.

Petra Vlhová (SVK) Swenn-Larsson hatte tief gestapelt, aber auch die erste Topfavoritin scheitert deutlich an der vorgelegten Zeit der Schwedin. Petra Vlhová scheint mit der Piste in Lienz zu hadern, hat in ihrem Lauf viel zu tun und findet nicht in ihren Rhythmus hinein. Mit 1,09 Sekunden Rückstand dürfte sie ganz und gar nicht glücklich sein.

Leona Popović (CRO) Bei Leona Popović ist der Lauf nach einem groben Schnitzer im oberen Teil schon früh richtig weit weg von der Zeit von Swenn-Larsson und der wächst bis unten noch weiter an. Mit 2,75 Sekunden wird sie abwarten müssen, ob diese Zeit überhaupt für den Finaldurchgang reicht.

Anna Swenn-Larsson (SWE) Den Anfang macht die Schwedin Anna Swenn-Larsson, die in dieser Saison noch auf die ganz großen Ergebnisse wartet. Rückenprobleme dürften es auch in Lienz schwer machen, ganz nach vorne reinzukommen. Sie kommt mit einer Zeit von 54,13 Sekunden unten an.

Gisin führt Swiss-Team an Das Team der Schweizerinnen wird nach der Verletzung durch Wendy Holdener im Slalom durch Michelle Gisin (10) angeführt, die gute Erinnerungen an den Hang in Lienz haben dürfte, nachdem sie hier bereits zweimal auf dem Podest stand. Neben ihr besteht das Team der Schweiz aus Melanie Meillard (22), Camille Rast (23), Elena Stoffel (28) sowie Nicole Good (30).

ÖSV-Athletinnen schielen auf das Podium Die österreichischen Athletinnen sind sicherlich auch wieder Kandidatinnen auf das Podest, dürften aber in der Heimat auch mit einem Sieg liebäugeln. Denn seit dem Sieg von Katharina Liensberger in Åre im März 2022 hat keine ÖSV-Starterin einen Weltcup-Slalom mehr gewonnen. Eröffnen wird für das österreichische Team Katharina Truppe (11), bevor dann Liensberger (12) folgt. Beide haben in diesem Winter bereits auf das Podium fahren können. Katharina Huber (17), Franziska Gritsch (18) und Katharina Gallhuber (21) werden ebenfalls in der Gruppe der ersten 30 Starterinnen dabei sein. Das große Aufgebot aus Österreich wird durch Stephanie Brunner (41), Marie-Therese Sporer (51) sowie Lisa Hörhager (52) und Nina Astner (58) vervollständigt.

Gibt es wieder das Podest? Zweimal auf das Podest fahren konnte in dieser Saison Lena Dürr aus dem deutschen Team, die damit heute sicherlich ebenfalls zum Kreis der Favoritinnen zählt. Dürr wird im ersten Durchgang als Fünfte auf die Piste gehen. Unter Druck ist Jessica Hilzinger (Startnummer 24), die heute unbedingt etwas Zählbares braucht, damit sie den Platz in der Startgruppe der ersten 30 halten kann. Bisher gab es für sie in diesem Jahr noch keine Slalom-Punkte. Auch Emma Aicher (27) und Andrea Filser (44) stehen unter Druck, nachdem die großen Slalom-Ergebnisse noch nicht herausgesprungen sind. Komplettiert wird das Team durch Luisa Mangold (61), die ihren dritten Karriere-Weltcup absolvieren wird.

Shiffrin oder Vlhová? Nachdem am gestrigen Donnerstag in Lienz alles im Zeichen des Riesenslaloms stand, sind die Athletinnen heute im Slalom gefragt. Als die großen Favoritinnen gehen wie gewohnt Dauersiegerin Mikaela Shiffrin und Petra Vlhová an den Anlauf. Beide konnten in dieser Saison jeweils zwei der vier Slaloms für sich entscheiden. Vlhová geht heute als dritte Athletin auf den Hang, während Shiffrin als Siebte an der Reihe ist.