Ski Alpin | Lienz | 28.12.2023 10:00 | Riesenslalom

Verzögerung Der Start verzögert sich noch ein bisschen, da eine Vorläuferin zu Sturz gekommen ist und zunächst aus dem Fangnetz befreit werden muss.

Ordentliche Bedingungen Der Blick auf die Piste bietet diesmal ein ungewöhnliches Bild, denn rund um die Strecke ist in Lienz bei frühlingshaften Temperaturen alles Grün. Es konnte aber genug Schnee aus den höheren Regionen gerettet werden, sodass der Kurs selbst in gutem Zustand ist und die Fahrerinnen ein faires Rennen im Sonnenschein austragen können.

Gut-Behrami führt die Schweiz an Lara Gut Behrami hat im Riesenslalom in diesem Winter bisher voll überzeugt und führt die Disziplinenwertung nach zwei Siegen an. Die 32-Jährige gehört auch heute zu den absoluten Topfavoritinnen. Michelle Gisin hat zuletzt in Frankreich mit Platz fünf im Super G und Platz sechs im Slalom aufhorchen lassen. Von Andrea Ellenberger ist bei ihrem ersten Start seit dem schweren Sturz vor drei Wochen sicher noch nicht allzu viel zu erwarten. Zudem starten Camille Rast, Melanie Meillard, Stefanie Grob und Janine Schmitt für die Schweiz.

ÖSV hofft auf Liensberger Die Hoffnungen der heimischen Fans ruhen in den österreichischen Dolomiten vor allem auf der wiedererstarkten Katharina Liensberger. Die 26-Jährige hat die Top Ten im Riesenslalom bisher zweimal knapp verpasst, dafür aber im Slalom bereits auf dem Treppchen gestanden. Franziska Gritsch und Julia Scheib sind in dieser Saison bereits in die Top Ten eines Riesentorlaufs gerast, auch Stephanie Brunner ist ein gutes Resultat zuzutrauen. Komplettiert wird das ÖDV-Aufgebot von Ricarda Haaser, Elisabeth Kappaurer, Katharina Truppe, Nina Astner, Lisa Hörhager und Elisa Mörzinger.

DSV-Duo dabei Aus deutscher Sicht sind auch heute keine Wunderdinge zu erwarten. Emma Aicher raste in den Speeddisziplinen zuletzt zweimal in die Top Ten, hat in dieser Saison aber erst einen Riesenslalom absolviert (Platz 16). Für Fabiana Dorigo ist es derweil der erste Weltcupstart überhaupt in diesem Winter.



Brignone will den Hattrick Vier Riesentorläufe wurden in diesem Winter bereits ausgetragen. Dabei gab es nur zwei Siegerinnen. Die Events in Sölden und Killington gingen an die Schweizerin Lara Gut-Behrami, die letzten beiden Riesenslaloms in Tremblant an Federica Brignone aus Italien. Die beiden liegen im Disziplinenweltcup bereits 100 Punkte vor US-Superstar Mikaela Shiffrin, die den Gesamtweltcup vor Brignone anführt und nach bereits drei Saisonsiegen in Slalom und Abfahrt nun auch im Riesenslalom jubeln will. Petra Vlhová zählt nach ihrem Erfolg in Courchevel zuletzt auch zum Kreis der Favoritinnen.