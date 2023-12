Ski Alpin | Val d'Isere | 17.12.2023 11:00 | Super G

Die letzte Athletin ist auf der Piste. Kann sie ins Ziel kommen? Das ist ja wirklich eine wichtige Frage heute. Brunner startet auf jeden Fall sehr schnell und orientiert sich zeitlich dann an den Läuferinnen unterhalb der 30. Ihr gutes Tempo bringt ihr am Ende aber mit Platz 23 noch Punkte ein!

Kappaurer drückt im oberen Teil ordentlich auf die Tube und muss sich hier nicht verstecken. Was daran wirklich schade ist: Auch sie scheidet aus! Wenn sie so weiter durchgezogen hätte, hätte das ein starkes Ergebnis gegeben.

Für die Französin geht das Rennen vernünftig los. Sie sammelt aber immer weiter Rückstand ein. Ihr Tempo ist gar nicht übel, Fahrweise und Linie sorgen aber auch bei ihr für viel Rückstand. Kurz vor Schluss heißt es aber auch bei der Französin: Did not finished.

Die Österreicherin kommt oben gut klar und bleibt an den guten Fahrerinnen dran. Sie ist nicht mit der letzten Aggressivität unterwegs und muss auch um ein Tor kämpfen. Sie kommt aber unten an und landet zunächst auf Rang 14.

Gauche ist nicht schlecht unterwegs. Wenn sie so weiterfährt, könnte sie die Top Ten angreifen. Aber auch sie muss mit der Piste kämpfen und fährt nach dem letzten Sprung am Tor vorbei! Auch sie ist damit raus.

Die Norwegerin geht es zügig an und greift sogar die Zeit von Brignone an. Kann sie den Vorsprung halten? Sie hat ganz kleine Unsicherheiten, fährt aber trotzdem ganz stark! Den Jubel über aktuell Rang zwei kann man sicher gut nachvollziehen!

Mowinckel fährt die Tore auch dicht an, sammelt aber kontinuierlich Rückstand ein. Eigentlich fährt sie hier ein solides Rennen, kommt aber nicht auf die Geschwindigkeit, die sie hier bräuchte. Auch sie sortiert sich weit hinten ein. Es wird immer deutlicher, was die beiden Läufe von Aicher und Weidle hier wert waren.

Das ist natürlich die Steilvorlage für Goggia! Auch sie geht den Kurs aggressiv an und muss auch arbeiten, um die Linie zu halten. Zur Hälfte hat sie fast eine halbe Sekunde Rückstand, kommt am Shiffrin-Tor aber durch. Im Ziel bleibt sie hinter Goggia und ist nach dem Lauf wirklich ausgepumpt.

Die Österreicherin kommt recht gut klar, hat aber nicht das Tempo welches sie bräuchte. Puchner scheint vor allem in den Kurven Zeit zu verlieren und kommt einfach nicht an die optimale Geschwindigkeit ran. Im Ziel muss sie sich hinter den beiden Deutschen auf Rang sieben einordnen.

Robinson startet ziemlich schnell und kommt ganz stark über die erste Kuppe. Robinson fährt eine ordenliche Linie und hat auch eine aggressive Körperspannung eingenommen. Dann fährt sie aber in der Mitte des Kurses an einem Tor vorbei und muss abschwingen. Das sah sehr nach Besichtigungsfehler aus.

Als erste der 13 Österreicherinnen wir Cornelia Hütter mit der Nummer sieben auf die Piste von Val d’Isere gehen. Platz drei gestern in der Abfahrt wird ihr sicher Schwung geben. In ihrer aktuellen Form ist ihr sowieso alles zuzutrauen. Mirjam Puchner (11) hat ebenfalls gute Chancen, sich weit oben zu platzieren.

Drei deutsche Starterinnen

Mit Kira Weidle (2) und Emma Aicher (4) starten zwei der drei Deutschen gleich zu Beginn des Rennens. Nach ihrem soliden Abfahrtsrennen gestern wird Weidle auch heute im Super G die oberen Plätze angreifen wollen. Emma Aicher konnte den bisher einzigen Super G dieser Saison nicht beenden. Dass sie auch für Überraschungen gut sein kann, hat die Zwanzigjährige allerdings schon gezeigt. Es ist bei ihr heute also wirklich alles drin. Für Katrin Hirtl-Stanggassinger wird es vor allem wieder darum gehen, so nah wie möglich an die Punkteränge ranzufahren. Das ist ihr in dieser Disziplin bisher allerdings erst zwei Mal gelungen.