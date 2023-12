Nordische Kombination | Ramsau | 15.12.2023 13:45 | Massenstart 10km, HS 98

Bis später! Gegen 17 Uhr geht es dann für die Nordischen Kombinierer dann von der Schanze in Ramsau weiter. Hoffen wir mal, dass sich die Windbedingungen bis dahin beruhigt haben.

Gute Ausgangsposition für die ÖSV-Athleten Vor allem die zwei besten Österreicher im Weltcup haben sich mit den Plätzen drei (Johannes Lamparter) und sieben (Stefan Rettenegger) im Langlauf eine gute Ausgangsposition für das spätere Springen gesichert. Lukas Greiderer wird am Ende Zwölfter, Franz-Josef Rehrl belegt den 22. Rang und Martin Fritz gewinnt im Zielsprint gegen Thomas Rettenegger noch den 26. Platz. Die weiteren ÖSV-Athleten sind mit Marc Luis Rainer, Paul Walcher, Kilian Guetl und Jonas Fischbacher auf den Plätzen 32, 33, 37 und 42 zu finden.

Top-Mannschaftsergebnis für die deutschen Kombinierer Vor allem Manuel Faißt hat mit seinem fünften Rang im Lauf sich einer sehr gute Ausgangsposition für das Springen später am Nachmittag geschaffen. Aber auch Vinzenz Geiger als Dritter und Johannes Rydzek als Sechster sind nach dem Lauf unter den Top-10. Julian Schmid (11.) und Terence Weber (12) machen einen guten Wettkampf. Die weiteren Deutschen belegen mit Wendelin Thannheimer, David Mach und Tristan Sommerfeldt die Plätze 21, 24 und 38.

Oftebro nicht zu schlagen Als Dritter kommt Geiger auf die Zielgerade und probiert im Sprint nochmal alles und grieft Gråbak und Oftebro an, aber die beiden Norweger machen bleiben stark und Oftebro kommt vor seinem Landsmann Gråbak und dem deutschen Vinzenz Geiger ins Ziel. Lamparter belegt den vierten Platz und Manuel Faißt sichert sich im Zielsprint gegen Johannes Rydzek den fünften Rang.

Das deutsche Trio kommt Geiger attakiert jetzt nochmal am letzten kleinen Anstieg, doch Gråbak und Oftebor kontern und setzen sich vorne an die Spitze. Doch an Lamparter ist Geiger schon einemal vorbei.

Der letzte Berg steht an Oftebro greift seinen Landsmann Gråbak am letzten Ansteig an. Auch Geiger und Faißt sowie Lamparter bleiben dran. Wer hat nun die meisten Kräfte?

Gråbak setzt sich ab In der Abfahrt scheinen auch die Norweger gute Skier zu haben und Gråbak setzt ein paar Meter zwischen sich und Geiger. Doch der Deutsche arbeitet in der Abfahrt nach und kannnkann wieder heranfahren.

Faißt probiert es am Berg! Faißt löst jetzt Geiger in der Führungsposition ab und setzt sich vor die Ski von Geiger. Auch Gråbak attakiert am Berg und setzt sich bei der letzten Zwischenzeit vor dem Ziel an die Spitze. Ebenfalls sind noch Oftebro, Rettenegger, Rydzek und Hirvonen dabei. Riiber hat schon 5,5 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Geiger weiter vorne Vinzenz Geiger bestimmt bei der 7,5 Kilometermarke weiter das Tempo. Er geht vor Lamparter und Gråbak in die letzte Runde. Auch Faißt als Sechster, Rydzek als Siebter und Riiber als Achter sind noch in der Gruppe. Auch der PCR-Sieger des gestrigen Tages, Stefan Rettenegger kann das Tempo weiter mitgehen.

Herola und Schmid müssen kämpfen Durch den Antritt von Geiger müssen der Deutsche Julian Schmid und der Finne Illka Herola erstmal zusammenarbeiten und sich wieder an die Führungsgruppe heranarbeiten. Sie schaffen es und ruhen sich erst einmal im Windschatten aus. Vinzenz Geiger scheint heute besonders gute Skier zu haben und kann sich in der Abfahrt etwas absetzen.

Geiger setzt sich etwas ab Am Berg übernimmt Geiger nun wieder die Tempoarbeit und setzt sich mit seinen kurzen, schnellen Schritten etwas ab. Gråbak und acht weitere Athleten können folgen. Auch Riiber, Rydzek und Faißt sind in der Gruppe.

Gråbak macht das Tempo Bei der zweiten Stadiondurchfahrt bestimmt Gråbak weiter das Tempo und geht vor Lamparter und Oftebro durch die Zeitnahme. Geiger, Rydzek, Faißt und Schmid sind ebenfalls unter den besten zehn Athleten zu finden.

Gråbak wieder an der Spitze Weiter kann sich kein Athlet vorne absetzen und Gråbak setzt sich wieder an die Spitze des Feldes. Die Sportler hinten können vorne wieder heranfahren. Auch der junge Deutsche Wendelin Thannheimer ist in der Gruppe mitdabei.

Lamparter geht nach vorne Johannes Lamparter verschärft jetzt vorne das Tempo und rund 20 Athleten setzen sich ab. Auch die deutschen Athleten sind weiter mit dabei sowie die starken Norweger. Kasper Moen Flatla musste das Rennen gerade wegen einer Disqualifikation beenden.

Geiger übernimmt die Tempoarbeit Vinzenz Geiger setzt sich bei der ersten Stadiondurchfahrt vorne an die Spitze und macht das Tempo. Hinter ihm folgen Oftebro, Riiber und Gråbak, aber auch Schmid, Faißt und Rydzek sind in der Gruppe vorne vertreten.

Schumann wieder vorne dabei Die Norweger setzen sich vorne an die Spitze. Weiter machen Oftebro und Riiber sowie ihr Landsmann Gråbak das Tempo. Auch der US-Amerikaner Stephen Schumann, der in Ruka mal eine Attacke setze, ist wieder vorne mitdabei. Wird er es heute wieder probieren?

Alles noch nah zusammen Auch Jarl Magnus Riiber versteckt sich erst einmal nicht und setzt sich hinter seinen Landsmann Oftebro auf Platz zwei. Auch die Deutschen um Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid sind vorne mit dabei sowie der Finne Eero Hirvonen.

Schwere Strecke Die Strecke in Ramsau zählt zu den schwersten Strecken im Weltcup. Es geht viel hoch und runter und es gibt einige scharfe Kurven. Zu Beginn setzt sich Jens Lurås Oftebro an die Spitze des Feldes.

Das Rennen läuft 52 Athleten gehen gleich auf die 10-km-Langlaufstrecke. Neben den starken Läufern um Julian Schmid, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek haben auch die Norweger Jørgen Gråbak und Jens Lurås Oftebro sowie der Finne Ilkka Herola große Chancen auf den Sieg im Langlauf.

Wer gewann den letzten Massenstart? Bereits in Ruka zum Weltcup-Auftakt in Finnland gab es ein Massenstart-Rennen in der Nordischen Kombination der Männer. Damals gewann Vinzenz Geiger vor Jarl Magnus Riiber und Johannes Rydzek den zehn Kilometerlauf. Die beiden Deutschen fielen dann aber nach nur mäßigen Sprüngen noch zurück und belegten am Ende nur den 16. und 17. Platz. Besser machte es der norwegische Dominator der vergangenen Jahre, Jarl Magnus Riiber. Er sprang in Ruka mit 153,5 Metern Schanzenrekord und gewann so vor Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger den Wettbewerb. Bester Deutscher wurde Julian Schmid als Sechster.

Zehn Österreicher beim Heim-Weltcup Für den Heim-Weltcup in Ramsau hat der ÖSV zehn Athleten gemeldet. Neben den neuen Athleten Jonas Fischbacher (Startnummer 50), Maro Luis Rainer (51) und Kilian Guetl (52), die in Ramsau erstmals in diesem Jahr Weltcup-Luft schnuppern, sind auch noch sieben weitere österreichische Sportler dabei. Paul Walcher (41), der in Ruka noch wegen eines Infekts fehlte, sins auch Lukas Greiderer (28) und Thomas Rettenegger (18) dabei. Des Weiteren wird das Team durch den Weltcup-Gesamtsiegers des vergangenen Jahres, Johannes Lamparter (2), Martin Fritz (16), Franz-Josef Rehrl (14) und Stefan Rettenegger komplettiert. Beim gestrigen PCR siegte Stefan Rettenegger vor seinem Bruder Thomas Rettenegger und seinem Landsmann Johannes Lamparter.

Acht Deutsche gemeldet Für Deutschland gehen heute acht Nordische Kombinierer an den Start. Neben den zwei besten Deutschen im Weltcup, Julian Schmid (Startnummer 6) und Johannes Rydzek (8) sind heute auch Manuel Faißt (10), Terence Weber (11) und Vinzenz Geiger (13) für den 10 Kilometerlauf gemeldet. Komplettiert wird das deutsche Team von David Mach (15), Wendelin Thannheimer (27) und Tristan Sommerfeldt (38). Vor allem für Johannes Rydzek, Julian Schmid und Vinzenz Geiger heißt es sich im Langlauf eine sehr gute Ausgangsposition zu schaffen, um im anschließenden Sprung nicht zu viel auf die ersten Positionen zu verlieren. Weber und Faißt, die vor allem über das Springen kommen, dürfen im Lauf allerdings nicht zu viel nach vorne verlieren.