Nordische Kombination | Ruka | 24.11.2023 11:00 | Ind. Compact HS 142, 7,5km

Arttu Mäkiaho (FIN) Arttu Mäkiaho tut sich bei seinem Heim-Weltcup schwer. Auch er ist zu spät beim Absprung und muss schon bei 83,5 Metern landen und setzt sich damit auf den sechsten Rang vor seinen Landsmann Happonen.

Domenico Mariotti (ITA) Nun der erste Italiener. Er erwischt den Sprung viel besser als der Ukrainer und segelt auf 106,5 Meter. Damit setzt er sich mit 82,3 Punkten auf den zweiten Rang.

Vitaliy Hrebeniuk (UKR) Der Ukrainer Vitaliy Hrebeniuk verpasst leider völlig den Absprung und ist viel zu spät. Damit muss er die Ski schon bei 84 Metern in den Schnee stellen und ist Letzter.

Pascal Müller (SUI) Nun der erste und einzige Eidgenosse. Der Schweizer trainiert mit dem deutschen Team und segelt auf 106 Meter. Er hat aber etwas bessere Verhältnisse und ist einen Punkt hinter Pääkkönen auf Rang drei.

Jesse Pääkkönen (FIN) Auch der vierte Finne fliegt über die 100 Metermarke und setzt den Telemark bei 106 Metern. Damit ist Jesse Pääkkönen erst einmal Zweiter.

Wille Karhumaa (FIN) Das war der bisher beste Sprung. Bei leichtem Aufwind segelt Wille Karhumaa auf 111 Meter und verdrängt seinen Landsmann mit 91,9 Punkten von der Spitze.

Rasmus Ähtävä (FIN) Der zweite Finne macht es gleich ein wenig besser. Rasmus Ähtävä setzt den Telemark bei 91 Metern und übernimmt damit die Führung von seinem Landsmann.

Herman Happonen (FIN) Der Finne Happonen wird abgewinkt und startet aus Gate 18 und muss schon die Ski bei 84 Metern in den Schnee stellen.

Gleich geht es los Der Finne eröffnet gleich die Weltcup-Saison der Nordischen Kombinierer von der Großschanze im finnischen Ruka. Nach der kurzfristigen Absage von Franz-Josef Rehrl sind heute 56 Athleten aus 13 Nationen dabei.

Riiber gewinnt den ersten PCR Am gestrigen Donnerstag fand schon einmal der PCR statt. Wie zu erwarten, gewann Jarl Magnus Riiber den provisorischen Wettkampfdurchgang. Jedoch stürzte der Norweger bei der Landung auf seine Schulter, die ihm schon in den letzten Jahren immer wieder Probleme bereitet hatte. Außerdem zeigten die Österreicher ein starkes Ergebnis. Neben Johannes Lamparter sprangen auch Stefan und Thomas Rettenegger unter die Top sechs. Bester Deutscher im PCR war Julian Schmid als Vierter.

Acht Deutsche beim Weltcup-Start Bei Deutschland sind für den Weltcup in Ruka acht Athleten gemeldet. Dabei gehen neben dem Sieger des Sommer Grand Prix, Johannes Rydzek, mit der Startnummer 43 auch der Weltcup-Dritte des vergangenen Jahres, Julian Schmid (55) vom Balken. Außerdem sind nach dem Karriereende von Eric Frenzel folgende Athleten am Start: Tristan Sommerfeldt (14), David Mach (25), Wendelin Thannheimer (27), Terence Weber (36), Manuel Faißt (48) und Vinzenz Geiger (51). Unter anderem Schmid zählt in dieser Saison wieder zu den Favoriten. Im vergangenen Jahr feierte der Oberstdorfer in Ruka seinen ersten Weltcup-Sieg.

Sieben Österreicher dabei Neben dem Weltcup-Sieger der vergangenen Saison, Johannes Lamparter, der heute als Letzter vom Balken geht, sind auch sechs weitere Österreicher am Start. Als Erstes geht dabei Paul Walcher mit der Nummer elf vom Balken. Zudem starten Florian Kolb (Startnummer 17), Thomas Rettenegger (38), Martin Fritz (41), Stefan Rettenegger (46) und Franz-Josef Rehrl (52).

Ein Schweizer heute am Start Nachdem es in den vergangenen Jahren häufig gar keinen Eidgenossen im Weltcup der Nordischen Kombinierer mehr gab, ist heute zumindest ein Schweizer am Start. Pascal Müller startet mit der Startnummer fünf in den Wettkampf.

Wie funktioniert das Format? Die Nordische Kombination testet in diesem Jahr eine neue Wettkampfform um die Sportart attraktiver zu machen und die Dominanz vom norwegischen Supertalent Jarl Magnus Riiber etwas einzudämmen. Das Format wird in diesem Jahr dreimal ausgetragen. Unter anderem heute zum Weltcup-Start. Beim Individual Compact"-Format ist der Vorsprung oder Rückstand nach dem Springen nicht mehr so wichtig. Es zählt allein die Reihenfolge. Dabei starten alle Athleten beim Langlauf innerhalb von 90 Sekunden nach dem Sprung-Führenden. Der Zweitplatzierte läuft sechs Sekunden nach dem Ersten los, der Dritte hat einen Rückstand von zwölf Sekunden, der Vierte hat 17 Sekunden Rückstand, der Fünfte hat 22 Sekunden Rückstand und so weiter. Dabei laufen die Männer 7,5 Kilometer und es wird für diese neue Wettkampfform eine kleine Kristallkugel geben.