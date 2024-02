Nordische Kombination | Otepää | 11.02.2024 13:15 | HS 97, 10km

Bis später! Damit verabschieden wir uns erst einmal vom Wettbewerb der Nordischen Kombinierer. Für die Männer geht es um 13.15 Uhr dann mit dem zehn Kilometerlauf weiter. Bereits um 12 Uhr sind die Frauen mit ihrem fünf Kilometerlauf dran.

Müller liegt nach dem Springen auf Rang 22 Der einzige Eidgenosse im Weltcup, Pascal Müller, haute wieder einen super Sprung raus und ist nach dem ersten Durchgang mit 91 Metern auf den 22. Rang zu finden und kann gleich mit seinem Mannschaftskollegen aus Deutschland, Julian Schmid, gemeinsam auf die Runde gehen. Er hat genau zwei Minuten Rückstand auf Jarl Magnus Riiber.

Sechs Österreicher unter den besten Zwölf Neben dem zweiten Platz von Stefan Rettenegger (+0:22 Min.) nach dem Springen zeigen auch die übrigen fünf ÖSV-Athleten eine super Leistung auf der Schanze. Sein Bruder Thomas ist Fünfter (+0:26). Außerdem belegt Franz-Josef Rehrl (+0:40) den sechsten Rang. Direkt dahinter ist der Gesamtweltcupsieger des vergangenen Jahres, Johannes Lamparter (7., +0:51). Außerdem sind Martin Fritz (9., +0:54) und Lukas Greiderer (12., +1:10) auch noch unter den besten zwölf Athleten nach dem Springen zu finden.

Mach bester Deutscher nach dem Springen David Mach zeigte auf der Schanze heute wieder eine super Leistung. Schon in den vergangenen Wochen kam er auf der Sprungschanze immer besser in Form und segelte heute auf 101,5 Meter. Damit hat er nur 25 Sekunden Rückstand auf Riiber und kann mit Stefan Rettenegger, Kristian Ilves und Thomas Rettenegger zusammen auf die Verfolgung von Jarl Magnus Riiber gehen. Die weiteren Deutschen: Terence Weber (10., +1:04), Manuel Faißt (14., +1:15), Johannes Rydzek (17., +1:18), Julian Schmid (21., +1:58), Wendelin Thannheimer (23., +2:10) und Vinzenz Geiger (24., +2:14).

Riiber gewinnt vor Rettenegger und Ilves Jarl Magnus Riiber springt mal wieder in seiner eigenen Welt. Er schraubt den Schanzenrekord in Otepää auf 103 Meter und gewinnt das dritte Springen in Estland vor Stefan Rettenegger (99 Meter, +0:22 Minuten) und seinem Mannschaftskollegen aus Estland, Kristian Ilves (+0:24). Bester Deutscher ist David Mach als Vierter.

Jarl Magnus Riiber (NOR) Der Dominator der vergangenen Jahre sitzt nun noch oben auf den Balken und bekommt grün. Jarl Magnus Riiber setzt mit 103 Metern einen neuen Schanzenrekord und übernimmt mit 135,2 Punkten und 22 Sekunden Vorsprung auf Stefan Rettenegger den ersten Platz.

Stefan Rettenegger (AUT) Auch Stefan Rettenegger haut jetzt einen raus. Der Österreicher setzt bei 99 Meter den Telemark und verdrängt Ilves aus der Leaders Box.

Jørgen Gråbak (NOR) Der vorletzte Norweger sitzt oben. Er wird von Tom Hilde abgewunken und Jørgen Gråbak fliegt auf 93 Meter. Damit ist er punktgleich mit Weber auf den achten Rang.

Johannes Lamparter (AUT) Der Gesamtweltcupsieger des vergangenen Jahres segelt nun auf 95,5 Meter. Damit hat er schon 27 Sekunden Rückstand auf den Führenden und ist aktuell Fünfter.

Kristian Ilves (EST) Unten im Auslauf wird es nun enorm laut. Der Este Kristian Ilves sitzt oben und an den letzten beiden Tagen holte er zweimal den zweiten Rang. Auch heute attackiert die Bestweite von Mach und segelt auf 100,5 Meter. Das ist die Führung für den Esten und er hat eine Sekunde Vorsprung auf Mach.

Jens Lurås Oftebro (NOR) Was macht nun der Norweger Jens Lurås Oftebro? Der Skandinavier fliegt zwar weiter als die beiden Deutschen zuvor, doch er hat bessere Bedingungen und landet bei 93 Meter. Damit ist er nur auf dem 14. Rang.

Manuel Faißt (GER) Der letzte Deutsche sitzt nun oben und wird abgewunken. Manuel Faißt zieht seinen Sprung auch auf 92,5 Meter und hat schlechtere Bedingungen. Damit ist der Schwarzwälder auf dem neunten PLatz.

Johannes Rydzek (GER) Rydzek kann die guten Bedingungen nicht komplett nutzen. Er fliegt auf 92,5 Meter und ist nach dem Sprung nicht so ganz zufrieden. Nur Platz elf für den Oberstdorfer.

Eero Hirvonen (FIN) Der Finne Eero Hirvonen kann die Bedingungen nun nicht so wirklich nutzen. Er muss den Sprung schon bei 89 Metern beenden und ist nur Zwölfter.

Julian Schmid (GER) Die letzten zehn Athleten sitzen oben. Julian Schmid eröffnet die Top 10 und springt auf 89 Meter. Das ist für den Oberstdorfer Rang zwölf. Auch er hat schon über 90 Sekunden Rückstand auf seinen Landsmann.

Thomas Rettenegger (AUT) Thomas Rettenegger nutzt die Bedingungen und hat eine enorme Höhe nach dem Absprung. Er kann den Sprung auf 97 Meter ziehen, kann die Führung von Mach aber nicht angreifen. 0,2 Punkte und eine Sekunden fehlen dem ÖSV-Athleten auf den Deutschen.

Vinzenz Geiger (GER) Der Olympiasieger von 2022 sitzt oben. Vinzenz Geiger kann den Sprung nur auf 87 Meter retten. Er kommt weiter an der Schanze nicht zurecht und so geht es für ihn auf Rang 14 zurück. Schon 1:49 Minuten Rückstand hat der Oberstdorfer auf seinen Landsmann.

Ilkka Herola (FIN) Auch der Finne kann Mach nicht angreifen. Ilkka Herola springt auf 94 Meter und platziert sich so auf dem achten Rang, hat aber schon 50 Sekunden Rückstand auf Mach.

Terence Weber (GER) Was macht nun der beste deutsche Springer? Terence Weber segelt auf 94,5 Meter. Auch er ist zu spät und hat Glück mit den Bedingungen und so geht es für ihn auf Rang fünf vor.

Martin Fritz (AUT) Der frischgebackene Vater sitzt nun oben. Martin Fritz fliegt auf 95 Meter. Er hat noch bessere Bedingungen und so reicht es für den ÖSV-Athlet nur für Rang vier.

Lukas Greiderer (AUT) Greiderer war gestern der schlechteste ÖSV-Athlet. Auch heute ist er viel zu spät am Tisch. Er hat aber Glück mit den Bedingungen und kann den Sprung noch auf 95 Meter retten. Rang vier für den Österreicher.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Der starke Springer Franz-Josef Rehrl sitzt nun oben. Gestern segelt er unter die Top 10. Auch heute springt er auf 97,5 Meter. Damit kommt er nicht an die Weite von Mach heran und verdrängt Yamamoto auf den dritten Rang. Er hat 16 Sekunden Rückstand auf Mach.

Espen Bjørnstad (NOR) Espen Bjørnstad erwischt den Tisch nun fast pünktlich und segelt auf 96 Metern. Das ist Platz vier für den Norweger. Er ballt die Faust.

Matteo Baud (FRA) Auch Matteo Baud kommt nicht an die Weite von Mach heran. Er landet bei 90 Metern und verdrängt damit Andersen auf den elften Rang.

Akito Watabe (JPN) Was macht nun der Routinier aus Japan? Akito Watabe muss schon bei 87 Metern die Ski in den Schnee stellen und ist damit nur Elfter.

David Mach (GER) David Mach hat eine enorme Höhe nach dem Absprung. Er ist eigentlich etwas zu spät am Tisch, doch er segelt auf 101,5 Metern. Er setzt sogar den Telemark und übernimmt mit 129 Punkten die Führung. Was für ein Sprung!

Ryota Yamamoto (JPN) Der beste Springer des vergangenen Jahres zeigt auch heute wieder seine Klasse. Er segelt auf 95 Metern und übernimmt mit 121,8 Punkten den Platz in der Leaders Box von Simen Tilller.

Samuel Costa (ITA) Der nächste Italiener ist oben. Samuel Costa erwischt einen besseren Sprung und fliegt auf 90 Metern. Er hat aber etwas schlechtere Noten als Thannheimer und ist so nur Fünfter.

Wendelin Thannheimer (GER) Der erste Deutsche ist in der Spur. Wendelin Thannheimer erwischt den Absprung ganz gut und springt auf 89,5 Meter. Der Oberstdorfer setzt den Telemark und verdrängt Reponen auf den fünften Rang.

Niklas Malacinski (USA) Der US-Amerikaner zeigte gestern auch einen starken Sprung. Heute geht es für ihn nur auf 85 Meter. Damit hat Niklas Malacinski schon 1:28 Minuten Rückstand auf Tiller und ist damit nur auf dem siebten Rang zu finden.

Espen Andersen (NOR) Nicht so gut läuft es nun für den Norweger. Für Espen Andersen ist schon bei 88 Metern Schluss. Er setzt den Telemark und platziert sich hinter Bortolas auf dem sechsten Rang.

Ben Loomis (USA) Wie schon gestern, segelt auch heute Ben Loomis weit nach unten. Für den US-Amerikaner geht es auf 93,5 Meter. Mit neun Sekunden Rückstand setzt er sich auf den zweiten Rang fest.

Aaron Kostner (ITA) Der bessere Läufer sitzt nun oben. Aaron Kostner wird abgewunken und nutzt ebenfalls die Bedingungen. Für den Italiener geht es auf 87 Meter. Rang fünf für ihn.

Stephen Schumann (USA) Gestern zeigte Stephen Schumann auf der Schanze eine klasse Leistung. Kann er auch heute die Bedingungen nutzen? Nein, heute ist für ihn schon bei 82,5 Metern Schluss. Nur Platz 13 für den US-Amerikaner.

Simen Tiller (NOR) Sein Landsmann muss oben nun lange warten und muss noch einmal runter vom Balken. Im zweiten Versuch klappt es für Simen Tiller. Er nutzt die Bedingungen und segelt auf 95,5 Meter. Das ist klar die Führung und er hat 49 Sekunden Vorsprung vor Müller.

Aleksander Skoglund (NOR) Der erste Norweger wird nun oben abgewunken. Auch der starke Läufer zeigt auf der Schanze keine super Leistung und muss schon bei 83,5 Metern landen. Auch er ist nur auf dem 13. Platz zu finden.

Vid Vrhovnik (SLO) Der nächste Slowene bekommt grün. Vid Vrhovnik fliegt auf 83 Meter. Auch für ihn geht es so bis auf Rang 13 zurück.

Sora Yachi (JPN) Der Japaner kommt auch nicht über die 90 Meter heraus und muss den Sprung schon bei 86 Meter beenden. Er nutzt seine Bedingungen nicht und wird so auf den neunten Rang durchgereicht.

Raffaele Buzzi (ITA) Ein ganz guter Sprung gelingt dem Italiener. Raffaele Buzzi fliegt auf 86,5 Meter und verdrängt damit Tyrode auf den sechsten Rang.

Marco Heinis (FRA) Der Franzose Marco Heinis geht heute nicht an den Start.

Arttu Mäkiaho (FIN) Der Finne Arttu Mäkiaho ist am Tisch viel zu spät und setzt die Ski so schon bei 84 Metern in den Schnee. Das ist nur Rang elf für ihn.

Jan Vytrval (CZE) Auch der nächste Tscheche hat auf der Schanze in Otepää Probleme. Schon bei 80 Metern ist für Jan Vytrval Schluss. Nur Platz elf für den Tschechen.

Gasper Brecl (SLO) Der erste Slowene sitzt nun auf dem Balken. Er ist aber viel zu spät am Tisch und muss schon bei 81 Meter landen. Das ist nur Rang elf für Gasper Brecl.

Perttu Reponen (FIN) Ein guter Sprung gelingt nun dem Finnen Perttu Reponen. Auch gestern segelt er auf 87 Meter. Heute belegt er damit aktuell den zweiten Rang. 17 Sekunden Rückstand hat der Skandinavier auf Müller.

Maël Tyrode (FRA) Beim nächsten Franzosen springt die Ampel auf grün. Maël Tyrode segelt auf 87,5 Meter. Knapp vor dem Tschechen Pažout (+0,3 Punkte) belegt der Franzose den vierten Platz.

Otto Niittykoski (FIN) Der erste Finne wird abgewunken. Otto Niittykoski fliegt auf 86,5 Meter und verdrängt damit den Tschechen von Platz drei.

Grant Andrews (USA) Der US-Amerikaner Grant Andrews sitzt oben. Auch er ist etwas spät beim Absprung und muss so schon bei 86,5 Metern zur Landung ansetzen. Nur Rang vier für ihn.

Iacopo Bortolas (ITA) Der Junioren-Weltmeister des vergangenen Jahres darf jetzt runter. Iacopo Bortolas fliegt auf 89,5 Meter. Mit Noten von 16,5 und 17,0 belegt er den zweiten Rang.

Yuya Yamamoto (JPN) Sein Landsmann Yuya Yamamoto macht es dann besser und fliegt eineinhalb Meter weiter. Das ist Rang drei für den Japaner.

Kodai Kimura (JPN) Der erste Japaner sitzt nun oben. Kodai Kimura ist viel zu spät und muss den Sprung schon bei 81,5 Metern beenden. Damit geht es für den Asiaten bis auf Rang vier zurück.

Pascal Müller (SUI) Der einzige Eidgenosse im Weltcup sitzt nun oben. Pascal Müller, der mit der deutschen Mannschaft trainiert, muss lange warten. Er hat viel Aufwind und muss deshalb lange oben auf dem Balken sitzen und muss noch einmal runter. Beim zweiten Versuch klappt es dann aber und er zieht seinen Sprung auf 91 Meter. Das ist mit 105,2 Punkten klar die Führung.

Gael Blondeau (FRA) Der erste Franzose wird oben abgewunken. Gael Blondeau ist etwas spät am Tisch und segelt auf 83,5 Meter. Das ist Rang zwei für den Franzosen.

Ondřej Pažout (CZE) Der erste Tscheche sitzt nun oben. Ondřej Pažout kann den Flug auf 86 Meter ziehen und verdrängt damit Rakparov von Platz eins.

Chingiz Rakparov (KAS) Der Kasache darf nun aus Luke sechs los. Chingiz Rakparov fliegt auf 73 Meter und setzt die erste Tagesbestweite.

Gleich geht es los! Der Kasache Chingiz Rakparov eröffnet gleich um 10.15 Uhr den Wettkampf der Kombinierer.

Sechs Österreicher dabei Wie schon an den vergangenen Tagen werden auch heute die ÖSV-Athleten wieder stark auf der Schanze sein. Gestern waren fünf von sechs Österreichern nach dem Springen unter den Top-10 und Johannes Lamparter verpasste als Vierter nur knapp den Sprung auf das Podest. Mit dabei sind heute Franz-Josef Rehrl (33), Lukas Greiderer (34), Martin Fritz (35), Thomas Rettenegger (39), Johannes Lamparter (46) und Stefan Rettenegger (48).

Ein Schweizer gemeldet Durch seinen starken Sprung hat sich der Eidgenosse im Gesamtweltcup verbessert. Gestern sprang Pascal Müller noch mit der Nummer drei vom Balken. Heute trägt der Schweizer die Nummer vier.

Sieben DSV-Athleten am Start Wie schon am gesamten Wochenende in Otepää gehen wieder sieben deutsche Kombinierer an den Start. Als Erstes geht Wendelin Thannheimer mit der Startnummer 26 vom Balken. Außerdem sind David Mach (29), Terence Weber (36), Vinzenz Geiger (38) und Julian Schmid (40) dabei. Zudem kämpfen die zwei besten Deutschen des gestrigen Tages mit Johannes Rydzek (42) und Manuel Faißt (43) heute wieder um die Podiumsplätze.

Bei Rydzek läuft es auf der Schanze immer besser Am gestrigen Samstag verpasste Johannes Rydzek mit Platz fünf nur knapp das Podest. Er hatte Pech und musste die ganzen zehn Kilometer alleine laufen, konnte sich so nicht näher als 14 Sekunden an das Spitzen-Quintett heranarbeiten und schnappte sich erst am Ende noch den starken Springer Thomas Rettenegger. Der Sieg ging wie im kompletten Jahr 2024 wieder an Jarl Magnus Riiber. Kann er heute seinen zehnten Sieg im Jahr 2024 feiern?