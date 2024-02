Nordische Kombination | Otepää | 10.02.2024 13:00 | HS 97, 10km

Bis morgen! Damit verabschieden wir uns für heute von den Wettbewerben der Männer. Sie starten morgen um 10.15 Uhr von der Normalschanze. Gleich starten noch die Frauen, um 15.30 Uhr in ihren fünf Kilometerlauf.

Müller verpasst Top 30 Ergebnis Der einzige Schweizer im Weltcup kann seine gute Ausgangsposition nach dem Springen mit Platz 21 leider nicht halten und fällt auf der Loipe noch auf den 37. Rang (+3:00 Min.) zurück.

Drei ÖSV-Athleten unter den besten Sieben Neben dem dritten Platz von Johannes Lamparter belegen auch Stefan Rettenegger mit Platz vier (+6,8 Sek.) und Thomas Rettenegger (7., +31,6 Sek.) Plätze unter den besten Zehn. Die weiteren Österreicher sind Martin Fritz (15., +54 Sek.), Franz-Josef Rehrl (18., +1:10 Min.) und Lukas Greiderer (29., +2:17).

Faißt wird als Zehnter zweitbester Deutscher Im Zielsprint muss sich der Schwarzwälder Manuel Faißt noch den starken Läufern geschlagen geben und überquert als Zehnter die Ziellinie. Damit ist er zweitbester Deutscher. Die weiteren DSV-Athleten: Terence Weber (12.+0:51 Min.), Vinzenz Geiger (13., +0:51), David Mach (16., +1:09), Julian Schmid (17., +1:09) und Wendelin Thannheimer (21., +1:29).

Rydzek holt sich noch Rettenegger Auf den letzten Metern sichert sich Johannes Rydzek noch den fünften Platz und überholt Thomas Rettenegger, der sich im Zielsprint auch noch Jørgen Gråbak geschlagen geben muss. Der Oberstdorfer Rydzek ist nicht ganz zufrieden mit dem fünften Platz.

Lamparter belegt Rang drei Der ÖSV-Athlet hat im Zielsprint nichts mehr zuzusetzen und kommt am Ende mit 3,2 Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel. Stefan Rettenegger rettet den vierten Platz mit 6,8 Sekunden Rückstand über die Ziellinie.

Riiber gewinnt vor Ilves Riiber erhöht auf der vorletzten Gerade das Tempo und zieht an Lamparter vorbei, auch Ilves geht in der Kurve am Österreicher vorbei. Die Fans rasten aus und feuern ihren Landsmann nochmal euphorisch an, doch am Ende sich der Norweger im Zielsprint durchsetzen und holt seinen neunten Saisonsieg nacheinander.

Lamparter mit der Attacke Jarl Magnus Riiber und Johannes Lamparter setzt sich vorne an die ersten beiden Plätze. Lamparter greift an und zieht ein wenig davon. Riiber und Ilves können aber folgen. Stefan Rettenegger hat schon einige Meter Rückstand.

Erster Angriff von Rettenegger Vorne gehen jetzt die Taktierereien los. Stefan Rettenegger attackiert nun kurz vor der Zwischenzeit, aber alle vier Athleten können mitgehen. Thomas Rettenegger hat jetzt schon 13,7 Sekunden Rückstand. Fünf Sekunden dahinter ist Rydzek.

Thomas Rettenegger reißt ab Stefan Rettenegger erhöht jetzt das Tempo und sein Bruder Thomas muss jetzt abreißen lassen. die anderen drei Athleten können aber folgen. Riiber positioniert sich weiter auf Platz zwei.

Die letzte Runde steht an Stefan Rettenegger geht wieder an die Spitze und Riiber ruht sich weiter im Windschatten aus. Rydzek verkürzt den Abstand nach vorne weiter. Es sind aber weiter noch 14,6 Sekunden nach vorne. Geht da in der letzten Runde noch etwas?

Rydzek weiter auf Rang sechs Rydzek hält das Tempo weiter hoch und verkürzt den Vorsprung wieder auf 16,6 Sekunden. Wirklich heran kommt der Oberstdorfer aber nicht. Jens Lurås Oftebro, Illka Herola und Jørgen Gråbak sind rund 25 Sekunden hinter Rydzek.

Stefan Rettenegger erhöht das Tempo Das Problem für Rydzek. Die fünf Athleten vorne an der Spitze wechseln sich weiter gut ab. Stefan Rettenegger übernimmt nun die Führungsarbeit. Thomas Rettenegger muss schon kämpfen, fährt in der Abfahrt wieder heran.

Die weiteren Deutschen nach der Hälfte des Rennens Nach der Hälfte des Rennen sind auch die weiteren Deutschen mit Manuel Faißt, Terence Weber und David Mach weiter in der Verfolgergruppe. Geiger und Schmid holen auf den Plätzen 21 und 22 weiter nach vorne auf und sind rund 90 Sekunden hinter dem Quintett.

Ilves jetzt vorne! Bei der zweiten Stadiondurchfahrt wird es besonders laut. Kristian Ilves übernimmt die Führung und Rydzek kommt auf den nächsten 1,3 Kilometern nicht näher an das Quintett heran und ist jetzt 18,6 Sekunden hinter den Führenden. Fällt die Entscheidung vorne zwischen den fünf Kombinierern?

Vorne bleiben alle zusammen Das Tempo vorne ist noch nicht besonders hoch. Alle fünf Athletinnen können das Tempo von Riiber noch mitgehen. Die Fünfergruppe fährt wieder ins Stadion ein und es wird laut auf der Tribüne.

Rydzek rückt ran Der Deutsche verkürzt den Vorsprung nach vorne weiter. Riiber hat jetzt das Tempo übernommen und der Oberstdorfer hat nur noch 16,7 Sekunden Rückstand. Auch die Verfolgergruppe um die drei deutschen und Jørgen Gråbak verkleinert den Rückstand und ist nur noch 44 Sekunden hinter der führenden Quintett.

Rydzek muss allein laufen Johannes Rydzek hat sich von seinen Mannschaftskollegen und von Martin Fritz und Franz-Josef Rehrl abgesetzt und nun allein die Lücke nach vorne schließen. Manuel Faißt ist mit 48 Sekunden Zehnter und läuft in einer Verfolgergruppe. Auch Terence Weber und David Mach sind in der Gruppe dabei.

Stefan Rettenegger macht das Tempo Die Rettenegger-Brüder setzen sich gleich mal an die Spitze und machen das Tempo. Jarl Magnus Riiber ist Dritter und fährt im Windschatten mit. Nach der ersten von vier Stadionrunden hält Rydzek den Abstand nach vorne konstant bei 20 Sekunden.

Fünfer Gruppe forminiert sich vorne an der Spitze Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger und auch Johannes Lamparter und Jarl Magnus Riiber laufen auf dem ersten Kilometer auf Kristian Ilves heran. und bilden vorne ein Quintett. Rydzek hat auf den ersten Metern auch schon 14 Sekunden gut gemacht und ist Sechster.

Auch das deutsche Trio ist gestartet Johannes Rydzek, Terence Weber und Manuel Faißt sind nun in der Loipe. Auch Illka Herola geht auf die Verfolgung.

Los geht's! Kristian Ilves ist gestartet und auch Johannes Lamparter und Jarl Magnus Riiber nehmen die Verfolgung auf.

Läuft Rydzek noch auf das Podium? Johannes Rydzek belegt nach dem Springen mit nur 34 Sekunden Rückstand den achten Rang. Vor ihm sind zwar noch einige Kombinierer, doch vor allem Thomas Rettenegger, Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz sind nicht besonders stark auf der Loipe. Ob er noch auf das Podium vorlaufen kann, kommt auch ein bisschen auf die Taktierereien vorne an der Spitze an.

Kann Ilves seines ersten Weltcup-Sieg feiern? Der Este liegt nach dem Springen fünf Sekunden vor dem Österreicher Johannes Lamparter und zehn Sekunden vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber. In den vergangenen Jahren war Kristian Ilves vor allem für seine starken Sprungleistungen bekannt und konnte häufig seine guten Ausgangspositionen in der Loipe nicht halten. Beim gestrigen Massenstart belegte der 27-Jährige jedoch einen starken vierten Platz und nutzte diese Ausgangsposition am Ende für seinen ersten Podiumsplatz in dieser Saison.

Bis gleich! In knapp 40 Minuten, um 14:45 Uhr, geht es für die Männer dann auf die zehn Kilometerstrecke. Auch da werden wir wieder live dabei sein.

Müller belegt den 21. Platz Der einzige Schweizer, Pascal Müller, belegt nach dem Springen ein starken 21. Platz und hat nur 1:24 Minuten Rückstand auf den Führenden Kristian Ilves. Kann er diese gute Ausgangslage für ihn verteidigen?

Fünf Österreicher unter den besten Sieben Wie schon in der ganzen Saison überzeugen die ÖSV-Athleten auf der Schanze. Neben dem zweiten Rang von Johannes Lamparter (+0:05 Min.) zeigten auch Thomas Rettenegger (4., +0:10), Stefan Rettenegger (5., +0:12), Franz-Josef Rehrl (6., +0:27) und Martin Fritz (7., +0:29) super Leistungen an der Schanze. Einzig Lukas Greider als 24. mit einem Rückstand von 1:38 fällt ein wenig aus dem starken österreichischen Mannschaftsergebnis heraus.

Drei Deutsche unter den Top 10 - Schmid und Geiger enttäuschen Wie schon im Probedurchgang kommt Johannes Rydzek in Otepää sehr gut mit der Schanze zurecht. Der Oberstdorfer ist nach dem Springen mit Platz acht und nur 34 Sekunden Rückstand bester Deutscher. Direkt hinter ihm liegen Terence Weber (+0:42 Min.) und Manuel Faißt (+:0:50). Die weiteren Deutschen: David Mach (17., +1:10), Wendelin Thannheimer (20., +1:21), Vinzenz Geiger (27., +1:50) und Julian Schmid (32., +1:57).

Ilves gewinnt Springen vor Lamparter und Riiber Der Este Kristian Ilves zeigt wie schon gestern eine super Leistung von der Schanze und gewinnt das Springen vor den heimischen Fans. Jedoch hat er nur fünf Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Johannes Lamparter und zehn Sekunden Vorsprung auf Jarl Magnus Riiber. Kann er das auf der Strecke halten?

Jarl Magnus Riiber (NOR) Der Dominator der vergangenen Jahre sitzt nun oben. Jarl Magnus Riiber hat wie schon gestern noch einige Probleme auf der Schanze und der Mann in Gelb fliegt nur auf 98 Metern und setzt sich damit hinter Ilves und Lamparter auf Rang drei. Der Norweger hat zehn Sekunden Rückstand und geht zeitgleich mit Thomas Rettenegger in die Loipe.

Stefan Rettenegger (AUT) Der beste ÖSV-Athlet im Weltcup sitzt nun oben. Der Österreicher Stefan Rettenegger fliegt auf 102,5 Meter und ist der erste Mann heute, der über die 100 Metermarke fliegt. Jedoch kann er keinen Telemark setzen und wird so bis auf Rang vier, hinter seinen Bruder Thomas, durchgereicht.

Jørgen Gråbak (NOR) Der starke Läufer Jørgen Gråbak sitzt nun oben. Der Norweger muss aber schon bei 91 Metern landen und ist damit nur Elfter. Das wird für den 33-Jährgen heute schwer werden, noch um die Podiumsplätze mitzulaufen. Er hat jetzt schon 57 Sekunden Rückstand.

Johannes Lamparter (AUT) Der Gesamtweltcupsieger des vergangenen Jahres wird nun abgewunken. Johannes Lamparter haut jetzt einen raus und ist sehr hoch in der Luft. Auch er driftet leicht nach rechts ab und landet bei 99 Meter. Er bekommt aber nicht so gute Noten wie Ilves und ist so mit 126,4 Punkten nur Zweiter und hat fünf Sekunden Rückstand.

Kristian Ilves (EST) Jetzt wird es richtig laut unten im Auslauf. Die estnischen Fans feuern ihren einzigen Landsmann im Weltcup frenetisch an. Kristian Ilves bekommt grün und segelt auf 97 Metern. Mit Noten von 18,5 und 19,5 übernimmt er mit 127,7 Punkten die Führung. Der Este lässt sich für seine Leistungen unten feiern und hat zehn Sekunden Vorsprung vor Thomas Rettenegger.

Jens Lurås Oftebro (NOR) Jens Lurås Oftebro kommt noch gar nicht mit der Schanze hier in Estland zurecht. Jetzt fliegt er zwar weiter als gestern, doch auch für ihn ist bei 90 Metern Schluss und so wird er bis auf Rang elf durchgereicht.

Manuel Faißt (GER) Der bestplatzierte Deutsche im Gesamtweltcup sitzt nun oben. Er muss etwas länger warten bis er abgewunken wird und segelt dann auf 93 Metern. Damit platziert er sich genau hinter Rydzek und Weber auf dem sechsten Rang.

Johannes Rydzek (GER) Eben wurde Rydzek noch Sechster im Probedurchgang. Auch jetzt erwischt er einen guten Sprung und zieht seinen Sprung auf 94 Metern. Das ist stark. Er ist zufrieden und ballt die Faust. Nur 24 Sekunden hat er als Vierter auf Rettenegger Rückstand.

Eero Hirvonen (FIN) Der letzte Finne sitzt oben. Gestern zeigte Eero Hirvonen eine gute Leistung auf der Schanze und auch heute hat er eine enorme Höhe nach dem Absprung, muss dann aber viel korrigieren und so landet er schon bei 86,5 Metern und geht gleich im Lauf zeitgleich mit Geiger in die Loipe.

Julian Schmid (GER) Der drittbeste Deutsche im Weltcup, Julian Schmid, eröffnet nun die Top 10 des Weltcups. Der Oberstdorfer kann aber auch nicht seine beste Leistung auf der Schanze abrufen. Er ist zu spät am Tisch und muss schon bei 85 Metern die Ski in den Schnee stellen. Für ihn geht es noch weiter zurück als für Geiger. Platz 23.

Vinzenz Geiger (GER) Der Olympiasieger von Peking hat weiter seine Probleme auf der Schanze. Vinzenz Geiger landet schon bei 86,5 Metern. Damit geht es für den Deutschen bis auf Rang 19 zurück. Das wird mit einem Rückstand auf Thomas Rettenegger von 1:40 Minuten Rückstand heute sehr schwer noch nach vorne zu kommen.

Thomas Rettenegger (AUT) Thomas Rettenegger gewann in diesem Jahr schon mal den Sprungwettkampf und haut auch jetzt mit 98 Metern wieder einen raus. Er setzt den Telemark und übernimmt von Rehrl mit 125,1 Punkten und 17 Sekunden Vorsprung den ersten Platz.

Terence Weber (GER) Der gute deutsche Springer Terence Weber wird abgewunken. Der Deutsche fliegt auf 95 Metern, setzt den Telemark und setzt sich damit zwischen Fritz und Herola auf Rang drei.

Ilkka Herola (FIN) Auch der starke Läufer Ilkka Herola erwischt nun einen guten Sprung und hat eine gute Höhe in der Luft. Er kann zwar keinen Telemark mehr bei 96,5 Metern setzen. Trotzdem reiht er sich damit auf Platz drei ein.

Martin Fritz (AUT) Ganz anders läuft es nun für den frischgebackenen Vater. Martin Fritz segelt auf 96,5 Metern und attackiert damit die Weite von Rehrl. Nur 0,4 Punkte fehlen auf die Führung und so ist der Österreicher Zweiter. Doppelführung für die ÖSV-Athleten.

Lukas Greiderer (AUT) Sein Landsmann Lukas Greiderer ist jetzt etwas spät am Tisch und muss viel mit den Armen ausgleichen und so ist bei ihm schon bei 89,5 Metern Schluss. Rang zwölf für den Österreicher.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Eben sprang Rehrl im Probedurch noch auf Platz fünf. Was macht der Österreicher nun? Auch er darf aus Luke sechs starten und fliegt auf 98,5 Metern. Mit der bisherigen Tagesbestweite übernimmt er den Platz in der Leaders Box mit 120,9 Punkten und hat schon 29 Sekunden Vorsprung auf Yamamoto.

Matteo Baud (FRA) Der letzte Franzose wird abgewunken. Matteo Baud segelt nun auf genau 90 Meter und platziert sich damit auf dem neunten Rang.

Espen Bjørnstad (NOR) Der nächste Norweger wird oben abgewunken. Espen Bjørnstad zieht seinen Sprung nun auf 91,5 Meter und verdrängt damit David Mach auf den vierten Rang.

Akito Watabe (JPN) Der 20. des Weltcups sitzt jetzt oben. Akito Watabe bekommt grün und der japanische Routinier springt auf 85,5 Meter. Das ist nur Rang 16 für ihn. Er hatte aber auch Pech mit dem Wind.

David Mach (GER) Nun ist David Mach an der Reihe. In Schonach fehlte der Deutsche noch wegen Zahnproblemen. Jetzt ist er wieder dabei. Er zeigte in den letzten Wochen immer wieder gute Leistungen auf der Schanze. Jetzt muss Mach aber noch einmal runter. Im zweiten Versuch klappt es dann aber für den jungen Deutschen. Er nutzt die guten Bedingungen und fliegt auf 93 Meter. Das ist Platz drei für den 23-Jährigen.

Ryota Yamamoto (JPN) Der beste Springer des vergangenen Jahres, Ryota Yamamoto, wird abgewunken. Er erwischt den Absprung perfekt und fliegt auf 95 Metern. Mit 113,7 Punkten übernimmt er den Platz in der Leaders Box und hat zwölf Sekunden Vorsprung vor Loomis.

Samuel Costa (ITA) Auch der Italiener ist nach dem Tisch sehr hoch in der Luft, jedoch muss er schon bei 89 Metern landen. Nur Rang zwölf für Samuel Costa.

Wendelin Thannheimer (GER) Da sitzt der erste Deutsche oben. Wendelin Thannheimer mach es nun richtig gut. Er ist fast pünktlich am Tisch und segelt auf 91 Meter. Das ist Rang vier für den jungen Deutschen.

Espen Andersen (NOR) Der starke Springer Espen Andersen nutzt die Bedingungen nun nicht und landet schon bei 90 Metern. Das ist für den Norweger nur Rang fünf.

Ben Loomis (USA) Sein Landsmann Ben Loomis nimmt sich gleich ein Beispiel an Malacinski und fliegt noch einmal dreieinhalb Meter weiter und verdrängt den US-Amerikaner mit 110,8 Punkten auf Rang zwei. Doppelführung für die USA!

Niklas Malacinski (USA) Der Bruder von Annika Malacinski, Niklas Malacinski, wird abgewunken. Er erwischt den Absprung perfekt und muss dann nichts korrigieren und segelt auf 93 Metern. Er setzt den Telemark und scheint selbst über diesen klasse Sprung überrascht zu sein. Damit übernimmt er die Führung. Fünf Sekunden hat er Vorsprung vor dem Finnen Nittykoski.

Aaron Kostner (ITA) Der Italiener Aaron Kostner bekommt nun grün. Er nutzt die guten Bedingungen und springt auf 87 Meter. Jedoch driftet er leicht nach rechts weg und ist damit Zehnter.

Stephen Schumann (USA) Auch Stephen Schumann ist jetzt in der Spur und auch er hat weiter Probleme an der Schanze. Nur 82,5 Meter bedeuten den 15. Platz.

Simen Tiller (NOR) Viel besser gelingt nun Simen Tiller sein Sprung. Er fliegt auf 87 Meter. Das ist mit 99,4 Punkten Rang sechs für den Norweger.

Sora Yachi (JPN) Der nächste Japaner ist in der Luft. Er ist sehr flach nach dem Absprung und kann den Sprung noch auf 83,5 Meter ziehen. Rang neun für ihn.

Raffaele Buzzi (ITA) Was macht nun Raffaele Buzzi? Der Italiener ist auch etwas zu spät am Tisch und kommt dann nicht wirklich in seine Flugposition. So ist schon bei 85 Metern Schluss und es geht auf den achten Rang zurück.

Vid Vrhovnik (SLO) Der nächste Slowene wird abgewunken. Vid Vrhovnik greift die Weite seines Mannschaftskollegen an und fliegt auf 88,5 Meter. Das ist etwas kürzer und der Slowene ist nicht zufrieden mit seinem Sprung. Er ist auf dem fünften Rang zu finden.

Aleksander Skoglund (NOR) Der erste Norweger sitzt auf dem Balken. Aleksander Skoglund ist vor allem in der Loipe sehr stark. Jetzt springt er auf 86,5 Meter und platziert sich damit auf dem fünften Rang.

Marco Heinis (FRA) Der nächste Franzose meistert die Schanze nun besser. Marco Heinis segelt auf 88 Metern und verdrängt Reponen auf den fünften Rang.

Arttu Mäkiaho (FIN) Der dritte Finne ist in der Spur. Auch Arttu Mäkiaho ist zu spät und zu flach nach dem Tisch und wird mit 82 Metern bis auf den elften Rang durchgereicht.

Jan Vytrval (CZE) Der nächste Tscheche bekommt nun grün. Jan Vytrval ist sehr flach nach dem Absprung und muss viel mit seinen Händen korrigieren. So geht es für ihn nur auf 80 Meter und ist damit nur Elfter.

Gasper Brecl (SLO) Die Ampel bei Gasper Brecl springt auf grün. Der Slowene fliegt auf 90 Meter und setzt sich damit vor den Finnen Reponen auf Platz drei.

Maël Tyrode (FRA) Der erste Franzose sitzt nun oben auf dem Balken. Auch er kann nicht alles an der Schanze zeigen, was er kann, und landet schon bei 82,5 Meter. Damit ist er nur Achter.

Grant Andrews (USA) Der US-Amerikaner Grant Andrews fliegt nun auf 84 Meter. Damit platziert er sich noch hinter Yamamoto auf den siebten Rang.

Yuya Yamamoto (JPN) Der Japaner Yuya Yamamoto muss schon bei 82,5 Metern landen. Damit geht es für ihn bis auf Rang sechs zurück.

Perttu Reponen (FIN) Der nächste Finne bekommt oben grün. Perttu Reponen kann den Sprung nicht so weit ziehen wie sein Landsmann. Er landet bei 87 Metern und ist damit Dritter.

Domenico Mariotti (ITA) Schlechter läuft es nun für den ersten Italiener. Domenico Mariotti muss schon bei 82 Metern die Ski in den Schnee stellen und wird damit auf den fünften Rang durchgereicht.

Otto Niittykoski (FIN) Der erste Skandinavier sitzt oben. Otto Niittykoski bekommt grün und der Finne attackiert die Bestweite von Müller. Er setzt den Telemark bei 91,5 Metern und übernimmt mit 108,4 Punkten die Führung.

Kodai Kimura (JPN) Auch Kodai Kimura muss schon früh zur Landung ansetzen. Der Japaner landet bei 79,5 Metern und ist so nur auf dem vierten Platz zu finden.

Gael Blondeau (FRA) Der erste Franzose bekommt grün. Er muss in der Luft einiges korrigieren und muss so schon bei 86,5 Metern landen. Damit verdrängt Gael Blondeau den Tschechen auf den dritten Rang.

Pascal Müller (SUI) Was macht nun der einzige Schweizer im Weltcup? Pascal Müller darf ebenfalls aus Luke sechs starten. Er erwischt den Absprung besser und muss nur wenig in der Luft korrriegieren und segelt auf 91,5 Metern. Damit ist er klar vorne.

Chingiz Rakparov (KAS) Der erste Kasache sitzt nun oben. Chingiz Rakparov muss noch früher die Ski in den Schnee stellen un dmit Noten von 15,5 ist er jetzt schon 54 Sekunden hinter dem Tschechen.

Ondřej Pažout (CZE) Der Tscheche eröffnet den Sprung-Wettkampf der Nordischen Kombinierer aus Luke sechs. Ondřej Pažout ist etwas spät am Tisch und fliegt auf 84 Meter. Damit setzt er die erste Bestweite des Tages und ist mit 89,8 Punkten Erster.

Guter Probedurchgang von Rydzek Eben den Probedurchgang gewann der Österreicher Stefan Rettenegger mit 95,5 Metern. Wie schon gestern zeigte der Este erneut seine starke Springform und setzte aus Luke fünf erst bei 100 Metern zur Landung an. Jarl Magnus Riiber wurde mit 92,5 Metern nur Dritter. Thomas Rettenegger und Franz-Josef Rehrl komplettierten mit Platz vier und fünf das gute Ergebnis der ÖSV-Athleten. Bester Deutscher wurde Johannes Rydzek als Sechster. Der Oberstdorfer sprang schon gestern die siebtbeste Weite und kommt hier in Otepää sehr gut mit der Schanze zurecht. Kann er sich auch gleich im Wettkampfsprung eine gute Ausgangsposition erarbeiten? Ondřej Pažout eröffnet gleich um 13 Uhr das Springen der Kombinierer. Insgesamt sind 49 Athleten gemeldet.

Sechs Österreicher in Otepää dabei Die Österreicher zeigen in diesem Jahr starke Sprünge von der Schanze. Als erster geht heute Franz-Josef Rehrl mit der Startnummer 33 vom Balken. Gefolgt von seinen Mannschaftskollegen Lukas Greiderer (34) und Martin Fritz (35). Zudem sind die Rettenegger-Brüder gemeldet. Thomas Rettenegger hat die Nummer 38, Stefan Rettenegger die Startnummer 46. Der aktuell beste ÖSV-Athlet im Weltcup, Johannes Lamparter, startet mit der Nummer 48.

Ein Schweizer dabei Der Eidgenosse Pascal Müller, der mittlerweile beim DSV mittrainiert, ist heute der einzige schweizer Teilnehmer. Der 22-Jährige startet mit der Nummer drei in den Wettkampf.

Sieben DSV-Athleten gemeldet Neben Johannes Rydzek (Startnummer 42) und Vinzenz Geiger (39) sind auch Wendelin Thannheimer (26) und David Mach (29) dabei. Außerdem startet der starke Springer Terence Weber mit der Nummer 37 und der Dritte des Gesamtweltcups des vergangenen Jahres, Julian Schmid (40). Der beste deutsche Kombinierer im aktuellen Weltcup ist Manuel Faißt. Er geht mit der Startnummer 43 vom Balken.

Deutsche schwächeln weiter auf der Schanze Die deutschen Kombinierer sind auf der Schanze weiter auf der Suche nach dem perfekten Sprung und springen den Top-Teams aus Norwegen und Österreich weiter hinterher. Gestern belegten Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek nach dem 10 km Massenstart die Plätze zwei und drei. Am Ende wurden sie an der Schanze noch auf die Plätze 15 und sechs durchgereicht.

Holt sich Riiber seinen neunten Saisonsieg hintereinander? Wie schon in den vergangenen Jahren dominiert Jarl Magnus Riiber auch in diesem Jahr wieder den Weltcup der Männer und gewann im Jahr 2024 bisher alle acht ausgeführten Wettkämpfe. Auch gestern stand der Norweger nach seinem Sieg im Massenstart und einem Sprung auf 99 Metern wieder ganz oben. Gefolgt von seinem Mannschaftskollegen, dem Esten Kristian Ilves, der vor heimischem Publikum erstmals in diesem Jahr auf dem Podium stand. Dritter wurde Johannes Lamparter. Der beste Deutsche Johannes Rydzek belegte am gestrigen Tag den sechsten Platz.