Ski Langlauf | Tour de Ski | 04.01.2024 10:45 | Davos (SUI) 20km Verfolgung klassisch

Bis gleich Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht es um 13 Uhr mit dem Rennen der Männer. Bis dahin!

Schweizerinnen mit Problemen Nachdem sich Fähndrich oft im vorderen Feld zeigte, lief sie am Ende doch nur auf Rang 15 ein, was in der Gesamtwertung Rang 13 bedeutet. Kälein machte Positionen gut und kam noch auf Rang 21. Weber landete auf der 27, Werro auf der 29 und Steiner belegte Rang 32.

Stadlober in Top 15 Die Österreicherin machte ein gutes Rennen und somit einige Plätze gut. Sie belegt Rang 13 und steht in der Gesamtwertung nun auf Platz 14.

Hennig auf Acht - Carl fällt zurück Das verbleibende deutsche Quartett hatte schwer mit den Bedingungen zu kämpfen, insbesondere Carl. Sie verliert eine Minute und landet auf Rang 31. In der Gesamtwertung liegt sie damit nur noch auf Position acht. Besser machten es Hennig und Lohmann. Sie konnten mit den Plätzen acht und 17. einige Positionen gut machen. Rydzek wurde 38.

Niskanen triumphiert und springt in der Gesamtwertung Bei sehr harten Bedingungen war es ein außerordentlich langsames Rennen, das das Feld komplett zusammen geschoben hat. Am besten zurecht kamen mit den Bedingungen Niskanen und Brennan. Niskannen setzte sich am Ende durch und holte sich den Tagessieg. Dadurch springt sie in der Gesamtwertung auf Rang zwei. Dort liegt sie 44 Sekunden hinter Diggins, die heute auf Rang drei landete.

Niskanen siegt Niskanen hat den besseren Schlusssprint. Die Finnin holt sich den Sieg vor der Amerikanerin Brennan. Dritte wird Diggins, die dadurch ihre Führung in der Gesamtwertung ausbaut. Danach folgen Sundling und Karlsson. Hennig kommt als Neunte ein.

Niskanen oder Brennan? Die beiden sind weiter deutlich in Führung. Es wird auf den Zielsprint ankommen. Wer holt sich den Sieg? Dahinter kämpft Diggins gegen Bregane und Hennig um Platz drei.

Aller guten Dinge sind drei - wieder Brennan und Niskanen Brennan und Niskanen sind es mal wieder, die attackieren. Ihre Attacke scheint von Erfolg gekrönt. Die beiden haben eine Lücke von über zehn Sekunden auf die Norwegerin Bergane und Diggins gerissen. Hennig liegt auf Position fünf.

Großer Showdown naht Drei Kilometer vor dem Ziel ist das Feld sehr eng zusammen. Vorne sind Slind und Karlsson. Direkt dahinter folgen Fähndrich und Weng. Es ist noch alles möglich. Auch Hennig und Lohmann sind vorne dabei.

Letzte fünf Kilometer brechen an Die letzten fünf Kilometer beginnen. Slind und Svahn sind vorne, jedoch ist alles kompakt zusammen. Wann kommt die entscheidende Attacke?

Carl kann etwas aufholen Carl kann sich wieder bis auf 20 Sekunden ran arbeiten. Sie liegt derzeit auf Rang 28. Für ganz vorne wird es heute jedoch leider nicht reichen. Die Hoffnungen ruhen aus deutscher Sicht auf Hennig und Lohmann. Auch die Schweizerin Fähndrich macht bisher ein sehr gutes Rennen.

Attacken erneut neutralisiert Das Quartett ist wieder vom Feld eingeholt worden. Das Rennen ist erneut neutralisiert und die Athletinnen nehmen erstmal Verpflegung auf. Fähndrich, Hennig und Lohmann zeigen sich weit vorne. Das langsame Tempo ist die Chance für Carl, möglicherweise wieder etwas näher an das Feld heranzukommen.

Slind und Karlsson schließen auf - Carl mit großen Problemen Slind und Karlsson schließen zu dem führenden Duo auf. Dieses Quartett ist nun vorne. Schlechte Nachrichten gibt es von Carl. Sie hat schwer zu kämpfen mit den Bedingungen und vielleicht auch dem Ski und liegt bereits eine Minute zurück auf Rang 36.

Erneut Brennan und Niskanen Während alle Athletinnen am kämpfen sind, kommen anscheinend erneut Brennan und Niskanen am besten mit den Bedingungen zurecht. Sie reißen erneut eine Lücke in das Feld.

Viele Athletinnen haben schwer zu kämpfen Die Athleten quälen sich gemeinschaftlich den Berg hoch. Quasi alle Sportlerinnen kämpfen mit dem Neuschnee und dem Ski. Sie bleiben gar stehen und kratzen das Eis von den Ski. Das ist Chaos und Stress für das komplette Feld.

Kleinere Lücken reißen - Carl etwas zurück Das Feld bleibt weiter kompakt zusammen. Es entstehen aber kleinere Lücken innerhalb des Feldes. Carl hält sich sehr weit hinten auf. Sie versucht sich nun, etwas nach vorne zu arbeiten, jedoch muss sie aufpassen, den Anschluss nicht zu verpassen. Diggins scheint sich etwas erholt zu haben und ist im vorderen Feld dabei. Nach neun Kilometern wird das Feld von der Schwedin Karlsson angeführt.

Tempo beruhigt sich wieder Die Tempoverschärfung des Trios war wohl nur ein Abtasten. Es beruhigt sich wieder alles und das Feld schleicht gemächlich durch den Neuschnee von Davos.

Brennan und Niskanen erhöhen Tempo - Hennig kann folgen Brennan und Niskanen erhöhen das Tempo. Die beiden setzen sich vom Rest des Feldes ab, die Einzige die ihnen folgen kann, ist Hennig. Die drei haben etwa eine Lücke von 15 Metern.

Aus Verfolgung wird Massenstart Die drei Schwedinnen halten es aufgrund der Bedingungen nicht für nötig, ein hohes Tempo anzuschlagen. Dadurch rückt das Feld zusammen. Bis Platz 30 befinden sich alle Läufer in einer Gruppe. Brennan übernimmt das Kommando. Direkt dahinter Hennig und Carl. Es ist also alles möglich!

Drama um Diggins Die Amerikanerin bringt ihre eigenen Stecken zwischen die Beine und kommt zu Fall und fasst sich sofort an die Leiste. Hoffentlich ist nichts schlimmeres passiert. Sie verliert erstmal den Anschluss an das schwedische Trio.

Quartett vorne Nach zwei Kilometern hat sich vorne ein Quartett zusammengeschlossen, um sich mit vereinten Kräften durch den Neuschnee zu kämpfen. Diggins und die drei Schwedinnen Svahn, Dahlqvist und Hagström bestimmen das Rennen.

Schwierige Wachsbedingungen Durch den extremen Schneefall war es für die Techniker sehr schwer, einen guten Ski zu wachsen. Wir werden sehen, welche Nation das am besten gemeistert hat. Einige Sportlerinnen haben zum "No-Wax"-Ski gegriffen.

Alle Sportlerinnen unterwegs Mit der Amerikanerin Laukli sind alle 44 Athletinnen unterwegs. Das gesamte Feld ist innerhalb von 1:22 Minuten auf die Strecke gegangen.

Der Start ist erfolgt Bei starkem Schneefall hat das Rennen begonnen. Die Schwedin und Siegerin von gestern, Svahn, hat das Rennen eröffnet. 15 Sekunden nach ihr folgen Diggins, Dahlqvist, Hagström und Myhrvold im Sekundentakt, bevor es vor der sechsten Fähndrich wieder eine kleinere Lücke von 13 Sekunden gibt. Erste Deutsche wird Carl sein, welche mit 59 Sekunden Abstand startet.

Schweizer Trio in guter Ausgangsposition Die Schweizerinnen sind trotz des Rückzuges von Meier noch sehr aussichtsreich positioniert. Fähndrich wird als Sechste in die Loipe gehen, Steiner als 14. und Weber als 18. Falls sie ihre Platzierungen verteidigen könnten, wäre dies ein sehr erfreuliches Ergebnis. Kälein und Werro werden als 31. bzw. 43. starten.

Einzelkämpferin Stadlober Die einzige Österreicherin im Feld ist Stadlober, die von Rang 36 mit 1:13 Minuten ins Rennen gehen wird. Jedoch darf sie sich durchaus ausrechnen, einige Plätze nach vorne gutzumachen. Die Top 20 sind an einem guten Tag durchaus realistisch.

Carl in Lauerstellung - Hennig muss aufholen Aus deutscher Sicht sind wir besonders auf Carl gespannt. Sie wird von Rang zwölf mit 59 Sekunden Rückstand ins Rennen gehen. Da einige Sprinterinnen vor ihr liegen, dürfte sie einige Plätze aufholen. In der Gesamtwertung liegt sie derzeit auf Rang fünf. Krehl hat als 16. ebenfalls eine gute Ausgangssituation. Eine Aufholjagd ist auch von Hennig zu erwarten, da diese Disziplin heute ihr Spezialgebiet sein dürfte. Sie wird versuchen, von Rang 30 mit einem Abstand von 1:11 Minuten möglichst viel aufzuholen. Aufgrund der geringen Abstände ist hier durchaus etwas möglich. Rydzek und Lohmann werden von den Rängen 26 bzw. 35 starten.

Diggins ist die große Favoritin Die Favoritinnen sind aufgrund der Startreihenfolge die Sportlerinnen, welche bereits gestern im Sprint vorne platziert waren. Große Favoritin wird die Gesamtführende Diggins sein. Sie wird von Platz zwei mit 15 Sekunden Rückstand in die Loipe gehen. Ums Podium werden außerdem die Schwedinnen Svahn, Dahlqvist und Hagström kämpfen. Da diese aber eher Sprinterinnen sind, ist die Frage, wie sie über 20 Kilometer durchhalten. Gespannt dürfen wir auch sein, wie weit die Aufholjagd von Carl zusammen mit Brennan und Parmakoski nach vorne geht. Über die Strecke von 20 Kilometern kann jedoch einiges passieren. Die Norwegerin Skistad, Zweitplatzierte von gestern, wird nicht mehr an den Start gehen und hat die Tour de Ski bereits beendet.

Das Format Das heutige Rennen geht über 20 Kilometer in der klassischen Technik. Die Startreihenfolge wird anhand des gestrigen Ergebnisses festgelegt. Zu Beginn ist der Abstand noch etwas größer, ab Platz elf ähnelt das Format fast einem Massenstart, da zwischen Platz elf und 43 nur 25 Sekunden liegen.

Herzlich willkommen Hallo und herzlich willkommen zum Verfolgungsrennen der Tour de Ski in Davos. Um 10.45 Uhr wird Svahn, die Siegerin von gestern das Rennen eröffnen.