Ski Langlauf | Falun | 15.03.2024 14:45 | Sprint klassisch

Tschüss! Mit dem Sieg von Skistad verabschieden wir uns heute aus Falun. Morgen geht es für die Frauen um 11 Uhr mit dem 10km Lauf in der klassischen Technik weiter. Auch da werden wir wieder live dabei sein.

Svahn gewinnt Sprintwertung - Gesamtweltcup wieder spannend Linn Svahn behält auch nach dem Podiumsplatz heute die Führung in der Sprintwertung mit 1274 Punkten vor der Norwegerin Kristine Stavås Skistad (1101) und ihrer Landsfrau Jonna Sundling (918). Nadine Fähndrich ist Neunte (661). Beste Deutsche wird am Ende Coletta Rydzek mit Platz 13 und 570 Punkten. Teresa Stadlober ist beste ÖSV-Athletin auf Platz 72 (40). Auch in der Gesamtwertung rückt Svahn an Diggins (2536 Punkte) heran und ist nur noch 41 Punkte hinter der US-Amerikanerin. Mit einem 10km Lauf in der klassischen Technik und einem 20km Massenstart in der freien Technik, hat die Schwedin noch alle Chancen, das Gelbe Trikot zu holen. Victoria Carl ist als beste Deutsche Vierte in der Gesamtwertung. Stadlober ist 13. und Fähndrich belegt den 17. Rang.

Fähndrich wird Sechste Die Schweizerin Nadine Fähndrich kommt bis ins Finale, wird am Ende aber noch von Gimmler geschlagen und überquert als Sechste die Ziellinie. Zweitbeste Eidgenössin ist Desiree Steiner als Zehnte. Anja Weber kam nicht über das Viertelfinale hinaus und belegt am Ende den 19. Rang. Nadja Kälin und Lea Fischer kamen nicht über den Prolog hinaus.

Keine Österreicherin unter den Top-30 Teresa Stadlober war die einzige ÖSV-Athletin, die heute im Prolog für Österreich an den Start ging. Sie belegte am Ende aber nur den 41. Rang und verpasste damit das Viertelfinale klar.

Gimmler wird Fünfte und beste Deutsche Laura Gimmler kann im Finale nichts mehr zu setzen und kommt am Ende als Fünfte ins Ziel. Coletta Rydzek belegt am Ende den achten Rang. Victoria Carl kommt als 28. und Pia Fink als 30. ins Ziel. Lisa Lohmann und Sofie Krehl verpassten den Sprung ins Viertelfinale.

Skistad verdirbt Schweden die Stimmung Sundling hält das Tempo auch am zweiten Berg hoch und setzt sich mit Svahn vorne ein wenig ab. Auf Rang drei ist die Norwegerin Skistad. Dahinter ist die Lücke auf Platz vier schon groß. Am letzten Berg geht Skistad nun an Sundling vorbei. Auf der Zielgeraden attackieren die beiden Schwedinnen noch einmal, doch Skistad gewinnt in 3:16,10 Minuten vor Svahn und Sundling. Gimmler wird Fünfter, Fähndrich Sechste.

Finale läuft Skistad geht als Erste vom Start weg und die Schwedinnen positionieren sich dahinter. Fähndrich ist Fünfte und Gimmler Sechste. Am zweiten Berg attackiert nun Sundling und hält das Tempo hoch. Skistad und Svahn können folgen. Dahinter ist schon eine kleine Lücke. Gimmler und Fähndrich kämpfen noch um Rang fünf.

Finale mit Gimmler Im Finale läuft nun Gimmler um einen Podestplatz. Sie kämpft mit den drei Schwedinnen Svahn, Ribom und Sundling sowie der Norwegerin Skistad und der Eidgenössin Fähndrich um den Sieg.

Ribom gewinnt vor Fähndrich Nach dem ersten Berg setzt sich Ribom ein wenig ab. Der zweite Lauf scheint ein wenig langsamer als der Erste zu sein und Ribom setzt aich am zweiten Berg weiter ab. Fähndrich ist Zweite vor Dahlqvist und Steiner. Rydzek ist Fünfte. Am letzten Berg setzt sich nun auch Fähndrich ein wenig von den anderen Athletinnen ab und sichert Platz zwei. Dahinter liefern sich Dahlqvist, Steiner und Rydzek den Kampf um Platz drei. Ribom und Fähndrich holen die Plätze eins und zwei. Platz drei geht an Dahlqvist vor Rydzek. Der Lauf ist aber rund vier Sekunden langsamer als der Erste und somit steht Gimmler im Finale.

Zweites Halbfinale läuft Rydzek erwischt den Start sehr gut und setzt sich hinter den beiden Schwedinnen Ribom und Dahlqvist auf Rang drei. Auch Fähndrich ist vorne mit dabei.

Schafft Rydzek den Sprung ins Finale? Im zweiten Heat sind neben der Deutschen Rydzek auch drei Schwedinnen vertreten. Neben Ribom, Dahlqvist und Lundgren kämpfen auch die beiden Eidgenössinnen Steiner und Fähndrich um das Finalticket.

Svahn gewinnt vor Skistad In der Abfahrt setzt sich nun Sundling ein bisschen ab. Svahn ist Zweite vor Skistad. Gimmler kämpft um den Windschatten. Am Ende kommt die Deutsche nicht mehr an die ersten Drei heran und Skistad schiebt sich auf der Zielgeraden noch an Sundling vorbei. Svahn gewinnt das Rennen souverän in 3:15,63 Minuten. Gimmler wird Vierte mit einer Zeit von 3:18,52 und übernimmt nun erst einmal den zweiten Rang bei den Lucky Losern.

Erstes Halbfinale gestartet! Skistad setzt sich nach dem Start ein wenig ab. Sundling ist auf Platz vor Gimmler. Am ersten Berg attakiert nun Sundling und setzt sich vor Skistad und Svahn an die Spitze. Gimmler ist Vierte und hat schon eine kleine Lücke auf die Fünfte.

Erstes Halbfinale mit Gimmler Gimmler gewann eben etwas überraschend den dritten Heat und läuft nun mit den beiden Schwedinnen Sundling und Svahn sowie den drei Norwegerinnen Skistad, Myhre und Svendsen um das Finalticket.

Steiner gewinnt vor Rydzek Die Schwedin Rosenberg erhöht nun am Berg das Tempo und setzt sich dann ein wenig ab vom Rest des Feldes. Auf Position zwei ist Hagström vor Myhrvold und Steiner. Rydzek kämpft um den Anschluss zu Platz vier. In der Abfahrt und mit viel Windschatten attackiert nun Steiner. Auch Rydzek schiebt sich auf der Zielgerade noch vorbei und holt sich hinter Steiner den zweiten Platz. Starkes Finish von der Oberstdorferin!

Fünfter Heat läuft! Rydzek erwischt einen sehr guten Start und geht als Dritte an den Berg. Da verliert sie aber drei Plätze und ist nun am Ende des Feldes. Myhrvold führt das Feld an.

Rydzek will noch ins Semifinale Im letzten Heat ist Coletta Rydzek zu finden. Sie kämpft mit Desiree Steiner um die letzten zwei Halbfinal-Tickets. Außerdem sind Johanna Hagström, Mathilde Myhrvold, Maerta Rosenberg und die Finnin Kertuu Niskanen dabei.

Beide Schwedinnen weiter Die beiden Schwedinnen setzen sich in der Abafhrt ein wenig ab. Nur die Italierin Monsorno kann mitgehen. Carl ist weiter Sechste. Weber kämpft noch um Platz vier. Auf der Zielgeraden nehmen die beiden Schwedinnen schon das Tempo rau. Monsorno wird Dritte. Weber wird Vierte. Carl belegt den sechsten Rang

Vorletzter Heat gestartet Carl erwischt einen ganz schlechten Start und muss sich am Ende des Feldes einreihen. Ribom setzt sich nach der Doppelstock-Technik an die Spitze vor ihrer Landsfrau Dahlqvist. Weber stürzt am Berg und ist mit Carl schon weit abgeschlagen.

Was macht nun Carl? Im vierten von fünf Läufen ist nun Victoria Carl. Sie ist mit der Eidgenossin Anja Weber sowie den zwei Schwedinnen Emma Ribom, Maja Dahlqvist, der Italienerin Nicole Monsorno und der US-Amerikanerin Julia Kern in einem Lauf.

Gimmler gewinnt! Stenseth setzt sich am zweiten Berg ab und und Gimmler kann mitgehen. Sie Dahinter klafft schon eine kleine Lücke auf Weng. Diggins ist Vierte. Die US-Amerikanerin arbeitet sich in der Abfahrt nun an die Deutsche heran und auch Gimmler attackiert am letzten Hügel noch einmal Stenseth. Auf der Zielgerade riskiert Gimmler alles und holt sich den Sprintsieg. Lundgren wird Zweite vor Stenseth und Diggings. Das könnte teuer für die Frau im Gelben Trikot werden.

Dritter Lauf gestartet Stenseth setzt sich gleichmal mit Gimmler an die Spitze. Diggings hat den schlechtesten Start und kann sich erst am Berg auf Platz vier vorschieben.

Schnellste Deutsche im dritten Lauf Im dritten Heat läuft nun die schnellste Deutsche nach dem Prolog. Laura Gimmler läuft mit Ane Appelkvist Stenseth, Moa Lundgren, Eilin Henriksson, Jessie Diggins und Tiril Udnes Weng um das Halbfinal-Ticket.

Svahn und Myhre weiter In der zweiten Abfahrt muss Pia Fink schon um den Anschluss kämpfen. Die Deutsche ist Fünfte und hat schon einen kleinen Rückstand, doch Myhre stürzt am Anstieg und so ist Fink dran. Doch vorne setzen sich Matintalo und Svahn ein wenig ab. Auf der Zielgerade attackiert dann aber noch einmal die Norwegerin Matinalo und holt sich hinter Svahn den zweiten Platz und damit das direkte Ticket für das Halbfinale. Fink belegt am Ende den sechsten Platz.

Zweiter Heat läuft Nach dem Start setzt sich Johanna Matintalo vor Linn Svahn an die Spitze. Auch Frida Karlsson ist direkt hinter den beiden und Svahn übernimmt nach dem ersten Anstieg die Führungsarbeit.

Pia Fink dabei Im zweiten Heat ist nun die erste Deutsche zu finden. Pia Fink kämpft mit Linn Svahn, Frida Karlsson, Julie Myhre, Johanna Matintalo und Rosie Brennan um das Halbfinal-Ticket.

Sundling gewinnt souverän! Am zweiten Berg setzt sich die Schwedin Sundling weiter ab und hat in der Abfahrt schon einige Meter Vorsprung. Die anderen Fünf können nicht mit gehen und Fähndrich setzt sich an die Verfolgergruppe. Direkt hinter ihr ist Skistad und Svendsen. Die Siegerin von Drammen und Fähndrich nehmen sich nichts und auf der Zielgerade holt sich die Norwegerin vor Fähndrich den zweiten Platz vor Fähndrich und Svendsen.

Erster Heat gestartet! Der erste Viertelfinal-Lauf ist gestartet. Skistad setzt sich nach dem Start gleich mal vor Sundling an die Spitze. Am Berg arbeitet sich die Schwedin an Skistad vorbei. Fähndrich geht ebenso an der Norwegerin noch vorbei.

Keine Deutsche im ersten Lauf Im ersten Lauf treffen Jonna Sundling, die das Sprintrennen in Drammen noch ausließ auf die Siegerin von Drammen, Kristine Stavås Skistad. Außerdem sind Nadine Fähndrich, Anna Svendsen, Moa Ilar und Tereza Beranova im ersten Heat. Die Strecke ist 1,4 Kilometer lang.

Keine Österreicherin schafft den Sprung unter die Top-30 Ohne österreichische Beteiligung geht es in die Viertelfinals. Die ÖSV-Athletin Teresa Stadlober belegte nach dem Prolog den 41. Rang. Sie war die einzige österreichische Athletin, die am Prolog teilnahm.

Schweizer Trio Für die Schweiz haben sich neben Nadine Fähndrich (Startnummer 13) auch Anja Weber (23) und Desiree Steiner (14) für die Viertelfinals qualifiziert. Fähndrich startet im ersten Lauf. Weber im vierten von fünf Heats und Steiner im fünften Heat. Nadja Kälin (34) verpasste ebenso wie Lea Fischer (42) den Sprung unter die Top-30.

Deutsches Quartett Neben Coletta Rydzek, die nach der Qualifikation den 22. Platz belegt und im fünften Viertelfinale startet, sind auch Victoria Carl (Startnummer 26), Laura Gimmler (9) und Pia Fink dabei. Lisa Lohmann (33) und Sofie Krehl (38) sind nicht für die Viertelfinals qualifiziert. Nur im ersten Heat ist keine Deutsche dabei.

Die Favoriten Die Schwedinnen zählen über die Sprintdistanz wieder zu den Favoriten auf den Sieg. Neben der Führenden im Sprint-Weltcup, Linn Svahn, sind auch Jonna Sundling, Emma Ribom, Maja Dahlqvist sowie Frida Karlsson nicht zu unterschätzen. Auch die Siegerin vom Sprintrennen in Drammen, Kristine Stavås Skistad, zählt auch in Falun zu den Favoriten. Zudem hat auch die Deutsche Coletta Rydzek Chancen auf das Finale. In Lahti lief sie im Sprint erstmals auf einen Podiumsplatz.