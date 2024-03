Biathlon | Soldier Hollow | 09.03.2024 20:25 | Staffel 4x6km

Die Dreiergruppe aus Norwegen, Österreich und Deutschland wechseln als zuerst. Etwa sieben Sekunden dahinter kommt dann Schweden in die Wechselzone. Und auch Frankreich, Tschechien und Italien können sich hier etwas ausrechnen.

Nach dem zweiten Schießen musste nur die Staffel aus den USA einmal in die Strafrunde. Es wird also ganz ordentlich geschossen.

Zweites Schießen

Gleichzeitig mit den Verfolgerinnen kommt die Deutsche an und muss für einen Fehler gleich drei Mal nachladen. Lisa Theresa Hauser war jetzt aber ganz stark dabei und geht an Platz zwei raus. Was war denn da bei Hettich-Walz los? Zwölf Sekunden hinter der Spitze ist jetzt aber auch noch keine Welt.