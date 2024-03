Biathlon | Soldier Hollow | 08.03.2024 20:25 | Staffel 4x7.5km

Norwegen vor USA und Deutschland Damit geht Doll nur knapp hinter Campbell Wright in die letzte Runde, denn der DSV-Skijäger musste vor dem letzten Schuss wohl noch repetieren. Johannes Thingnes Bø ist der Führende, Wright (+20,9) und Doll (+24,7) folgen. Bionaz ist zwar ohne Strafrunde geblieben, musste aber lange darum kämpfen und ist somit auf Rang vier zurückgefallen.

Doll zum ersten Mal fehlerfrei! Wahnsinn! Ausgerechnet bei seinem letzten Staffelrennen bleibt Benedikt Doll erstmals fehlerfrei - noch nie zuvor hat er bei einem Staffelrennen alle zehn Schuss getroffen. Kaum zu glauben...

Sechstes Schießen Bø bringt Norwegen auf den angestammten Platz eins zurück! Beinahe im Gleichschritt schießen Bionaz und Bø die ersten drei Schuss, dann macht der Italiener zwei Fehler und lässt den Norweger ziehen.

Bø schließt auf, Doll und Wright Johannes Thingnes Bø ist im Schnee mal wieder schneller unterwegs als seine Konkurrenz und hat inzwischen komplett zu Bionaz aufgeschlossen - Norwegen ist trotz der drei Strafrunden von Laegreid zurück im Kampf um den Sieg! Die beiden Führenden werden von Doll und Wright als Verfolger-Duo mit etwa zwanzig Sekunden Abstand belauert.

Frankreich aus der Verlosung Eric Perrot kann keine einzige der ersten vier Scheiben auf weiß stellen. Der Franzose bereinigt mit den Nachladern nicht alles mögliche, muss zweimal in der Strafrunde kreiseln und sorgt damit wohl dafür, dass die französische Équipe aus dem Kampf um die Top-Platzierungen raus ist.

Fünftes Schießen Johannes Thingnes Bø und Benedikt Doll verkürzen den Abstand, denn sie setzen alle fünf Schuss ins Ziel. Campbell Wright bleibt mit einem Nachlader ebenfalls dicht dran. Nur Mandzyn für die Ukraine muss die Top-Teams nun walten lassen.

Fünftes Schießen Selten kommt Didier Bionaz als Führender an den Anschlag - nun ist es dank der starken Vorarbeit seiner Teamkollegen der Fall. Eine Scheibe lässt er bei den ersten fünf Schuss stehen, mit dem ersten Nachlader stellt er auch die auf weiß.

Ukraine und USA zäh Die beiden starken Außenseiterteams aus den USA und der Ukraine können das starke Schießen in der Loipe inzwischen auch nicht mehr verteidigen. Doll und insbesondere Bø ziehen vorbei. Doch noch bleiben die Teams zäh und bleiben den Favoritenteams dicht auf den Fersen.

Zweiter Wechsel Doll geht nun in das letzte Staffelrennen seiner Karriere - und geht das zeitgleich mit niemand geringerem als Johannes Thingnes Bø an. 36 Sekunden liegen der Norweger und der Deutsche aktuell hinter den Italienern, für die nun Didier Bionaz die Spuren in den Schnee zieht.

Tarjei Bø schluckt Kühn Und auf der Loipe ist den Norwegern einfach nichts vorzumachen - drei Strafrunden sind da schnell wieder aufgeholt. So hat Tarjei Bø nun Johannes Kühn überholt, der immerhin vorerst am Norweger dranbleibt.

Eder vor Jacquelin Heimlich nach vorne gearbeitet haben sich die Österreicher, für die aktuell der 41-Jährige Simon Eder unterwegs ist. Er reiht sich noch zwischen Kühn und Jacquelin ein, der Franzose ist trotz der zwei Strafrunden nur sechs Sekunden hinter Kühn. Apropos: Auch Tarjei Bø kommt immer näher heran an die Top-Teams.

Viertes Schießen Giacomel nutzt das aus und übernimmt mit nur einem Nachlader die Führung. Pidruchnyi und Doherty bleiben für die überraschend starken Ukrainer und US-Amerikaner stark und folgen auf Rang zwei und drei. Kühn bleibt mit einem schnell korrigierten Fehler weiterhin auf Tuchfühlung zu den aktuell besten drei Teams.

Viertes Schießen Laegreid musste für seine schnelle Gangart in der Loipe am Schießstand büßen, passiert das auch Jacquelin? Ja, tatsächlich! Der Franzose schießt drei Fehler in den ersten fünf Schuss und setzt auch zwei Nachlader neben das Ziel. Zwei Strafrunden für Frankreich!

Jacquelin und Giacomel geben Gas Sowohl der führende Franzose Jacquelin als auch der etwa 15 Sekunden später folgende Italiener Giacomel geben ziemlich Gas in der Loipe. Den Abstand auf den Ukrainer Pidruchnyi sowie auf das Trio Kühn/Doherty/Marecek vergrößern sie aktuell.

Handwerksarbeiten an den Matten Die Matten scheinen nicht ganz fest zu liegen. Kurioserweise wird zwischen den Anschlägen noch an ihnen geschraubt - wohl um sie zu festigen.

Drittes Schießen Kühn benötigt zwei Nachlader und ist damit ähnlich unterwegs wie die neben ihm liegenden Athleten - etwa aus Tschechien oder den Lokalmatadoren der USA. Der Ukrainer Dmytro Pidruchnyi setzt die fehlerfrei Serie des Teams fort und geht noch deutlich vor Kühn heraus.

Drittes Schießen Emilien Jacquelin legt eine starke Serie hin, trifft alle fünf Scheiben und zieht mit deutlichem Abstand davon. Giacomel folgt für Italien als Erster.

Norweger brauchen Aufholjagd Laegreid hat es seinem Team schwer gemacht, auf der Schlussrunde hat er den Rückstand allerdings etwas verkürzt. Nun ist Tarjei Bø unterwegs, der aktuell etwa eine Minute hinter den führenden Teams ist. Gelingt dem besten Team des Winters heute eine Aufholjagd?

Erster Wechsel Claude und Krcmar übergeben zuerst, es übernehmen die Teamkollegen Jacquelin und Marecek. Für das deutsche Team ist nun Kühn unterwegs, der sich allerdings leicht hinter den USA, Ukraine und Italien befindet.

Claude zieht das Tempo an Die Führung hat inzwischen Fabien Claude trotz dreier Nachlader übernommen, der Franzose ist in der Loipe schnell unterwegs. Krcmar bildet mit ihm zusammen das Führungsduo. In der Verfolgergruppe befindet sich Strelow mit Außenseiterteams aus den USA, der Ukraine und Rumänien.

Norwegen und Schweiz ganz hinten Ganz hinten im Feld sind aufgrund der Strafrunden zwei Teams, die man dort nicht erwartet: allen voran die Norweger (+1:19) und die Schweizer (+1:27), für die Joscha Burkhalter schon beim ersten Schießen zweimal kreisen musste.

Zweites Schießen Krcmar und Strelow nutzen das mit je einem Nachlader auf und ziehen als ersten Sportler wieder von dannen. Artem Pryma für die Ukraine schießt zum zweiten Mal fehlerfrei und ist damit ebenfalls in der Top-Gruppe, der Italiener Patrick Braunhofer schließt sich mit einem fehlerfreien Anschlag an.

Zweites Schießen Sturla Holm Laegreid reißt kurz vor dem Stehendanschlag dann auch noch eine kleine Lücke zu Krcmar und kommt mit einem kleinen Vorsprung zum Schießstand. Dort muss der Norweger dem schnellen Tempo jedoch etwas büßen, schießt schon in den ersten fünf Schuss vier Fehler und hat damit eine Strafrunde sicher! Weil auch zwei Nachlader nicht sitzen, muss Laegreid gleich dreimal in die Runde - und erweist seinen Teamkollegen damit gleich einen Bärendienst.

Strelow lässt leicht abreißen Strelow muss bei einem kleinen Anstieg Laegreid und Krcmar nur ein paar Meter davonziehen lassen und läuft nun mit Claude zusammen. Nur ein paar Sekunden sind das, keine große Sache!

Top-Gruppe Laegreid, Strelow und Krcmar haben sich zumindest ein wenig abgesetzt, mit einem beherzten Zwischensprint rauscht nun auch Fabien Claude in die Top-Gruppe. Die restlichen Teams haben vermehrt zwischen zehn und 30 Sekunden Abstand.

Erstes Schießen Während der Tscheche Michal Krcmar wie auch der nun führende Laegreid fehlerfrei bleibt, begibt er sich mit dem ihm und Strelow zusammen auf die Runde. Doch gleich beim ersten Schießen trifft es ein Favoritenteam bereits hart: Viktor Brandt reichen auch die drei Nachlader nicht und er muss in die Strafrunde, die Schweden sind damit bereits früh weit zurück.

Erstes Schießen Zum ersten Mal legen sich die Athleten auf die blauen Matten von Solider Hollow. Strelow setzt tatsächlich den ersten Schuss und trifft, verfehlt aber den zweiten. Weil die Einlage schnell ist, ist der Deutsche dennoch zeitgleich mit dem fehlerfreien Norweger Laegreid raus.

Laegreid führt die Gruppe an Der Mann mit der Startnummer eins auf der Brust gibt zu Beginn auch meist den Ton an, Sturla Holm Laegreid führt das Feld an. Doll und Claude folgen, Braunhofer ist für Italien unterwegs und Brandt für die Schweden. Wie gewöhnlich bleibt das Feld in der ersten Runde noch dicht beisammen.

Solider Hollow ist ready Zur besten Sendezeit beginnt der Nordamerika-Trip in Solider Hollow mit der Staffel der Männer - los geht's! Sturla Holm Laegreid für das norwegische Team, der Deutsche Justus Strelow sowie Fabien Claude für die Franzosen stehen beim Startschuss zu dritt in der ersten Reihe und ziehen die ersten Spuren in den Schnee.

Letzte Staffel für Doll Benedikt Doll wird mit Saisonende seine Karriere beenden - da die heutige Staffel die letzte des Winters markiert, wird es für den Sprint-Weltmeister von 2017 auch das letzte Staffelrennen der Karriere bedeuten. Doll läuft heute auf Position drei.

Österreich und Schweiz lauern Ähnlich stark einzuschätzen sind die Teams aus den beiden Alpenrepubliken, Österreich und der Schweiz - beide können mit starken Leistungen vorne mitlaufen, sind aber eher in der Lauerstellung. In der Disziplinenwertung liegen die Österreicher mit 160 Punkten (Platz sechs) nur minimal vor den Schweizern (153 Punkte, Platz sieben). Der ÖSV hat mit Platz vier in Östersund die beste Platzierung des Winters gefeiert, die Schweizer mit Rang fünf in Oberhof.

Favoritenteams Die weiteren Favoritenteams kommen aus Frankreich, Italien und Schweden. Die Franzosen schoben sich zu Beginn der Saison zweimal vor das DSV-Team auf Platz zwei, Italien wurde bei den beiden Weltcups in Deutschland hinter dem Heimteam Dritter. Schweden feierte zwar noch keinen Podestplatz im Weltcup, sorgte allerdings mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft für den ganz großen Coup.

DSV-Skijäger zum fünften Podest? Auch für die deutschen Biathleten war das Staffelrennen bei der Weltmeisterschaft eine Enttäuschung, denn auch für sie war der Platz vier eine Premiere - zum ersten Mal im Winter nicht auf dem Podest. Denn im Weltcup waren die Deutschen stets auf diesem vorzufinden: in Östersund und Hochfilzen auf Rang drei, bei den Heim-Weltcups in Ruhpolding und Oberhof auf dem zweiten Platz. Folgt heute in Soldier Hollow der fünfte Podestplatz im fünften Weltcuprennen des Winters? Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Philipp Nawrath wollen dafür sorgen (gleiche Besetzung wie in Ruhpolding und bei der WM).

Vier Rennen, vier Siege Die norwegischen Dominatoren haben in stets anderer Besetzung bisher alle vier Staffeln der Saison gewonnen und sind damit das von allen anderen Nationen gejagte Team. Heute wiederholt sich zum ersten Mal die Besetzung, es ist die gleiche wie beim Sieg im Dezember in Hochfilzen: Sturla Holm Laegreid startet, die Bø-Brüder folgen und Christiansen wird als Schlussläufer den fünften Sieg im fünften Rennen über die Ziellinie bringen - und damit eine nur fast perfekte norwegische Staffelsaison krönen. Denn: Das einzige Rennen, das Team Norway nicht gewinnen konnte, war ausgerechnet die Weltmeisterschafts-Staffel.

Staffelweltcup Das norwegische Team hat den Staffelweltcup mit der maximalen Punkteausbeute von 360 Punkten aus vier bisherigen Rennen bereits für sich entschieden. Um die Plätze zwei und drei darf sich unter den Staffelteams noch gestritten werden. Aktuell belegt das deutsche Team mit 270 Punkten den zweiten Platz, Frankreich folgt mit 236 Zählern. Das italienische Team ist das Stand jetzt viertbeste diesen Winters und hat 215 Punkte auf dem Konto.