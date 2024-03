Biathlon | Oslo | 03.03.2024 14:45 | Staffel mixed 4x6km

Zweiter Wechsel Vittozzi und Öberg kämpfen um den zweiten Rang, Schneider muss abreißen lassen. Sophie Chauveau kommt indes zum Wechsel und übergibt auf Fabien Claude - mit einem Vorsprung von 33,9 Sekunden. Danach wechseln Schweden und Italien fast gleichzeitig. Sophia Schneider hat ein gutes Rennen gezeigt und schickt mit insgesamt 46,2 Sekunden Rückstand Benedikt Doll auf die Reise.

Schneider gibt alles Sophia Schneider kann zunächst eine Sekunde auf Chauveau gutmachen, hat nun aber Öberg und Vittozzi im Schlepptau.

Chauveau liefert Alle Augen auf Sophie Chauveau - die nun zügig schießt und alle Ziele abräumt! Die Konkurrentinnen sind noch nicht einmal am Schießstand angekommen. Dann aber haut Sophia Schneider einen raus - und geht an Italien, Norwegen und Schweden vorbei! Ida Lien kann gerade so noch die Strafrunde verhindern, läuft nun aber mit über 40 Sekunden hinter Schneider.

Riesiger Vorsprung für Frankreich Sophie Chauveau hat souverän geschossen und konnte zugleich von den Fehlern der Konkurrenz profitieren - somit hat Frankreich nun ein riesigen Vorsprung von 41 Sekunden. Danach folgt Elvira Öberg mit acht Sekunden Vorsprung auf Lien, Schneider und Vittozzi.

Drittes Schießen Sophie Chauveau schießt langsam, kommt aber mit einem Nachlader durch. Öberg beginnt mit einem Fehler und setzt einen weiteren daneben, auch Rothschopf schießt zwei Mal daneben. Bei Schneider klemmt der letzte Schuss und geht dann daneben - das kostet Zeit, es bleibt aber bei einem Nachlader. Vittozzi bleibt auf Position fünf. Ida Lien kommt ohne Zusatzpatrone durch.

Öberg holt auf Elvira Öberg holt leicht auf, Sophia Schneider verliert zumindest nichts auf die Französin an der Spitze. Lea Rothschopf hält sich ebenfalls gut.

Erster Wechsel Sophie Chauveau bekommt einen tollen Vorsprung von 31,4 Sekunden auf die Strecke mit. Schweden und Deutschland haben sich an Österreich herangepirscht, sie übergeben mit nur fünf Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz - somit gibt es momentan einen Dreikampf um den zweiten Rang. Weit zurück ist die Schweiz, die noch nicht gewechselt hat.

Simon lässt Konkurrenz keine Chance Auch auf der Strecke ist Julia Simon eine Klasse für sich - knapp 27 Sekunden Vorsprung hat sie vor Lisa Theresa Hauser. Hettich-Walz läuft gut und ist gemeinsam mit Mona Brorsson unterwegs.

Simon mit perfektem Schießen Julia Simon kreist ihre Arme, bevor sie zum Schießstand kommt. Sie agiert ebenso tadellos wie schon im Liegend und baut ihren Vorsprung aus. Hauser, Tandrevold und Hettich-Walz schießen daneben. Hettich-Walz braucht zwei Extraschüsse, Tandrevold und Meier müssen sogar in die Strafrunde. Hauser arbeitet sich durch einen Nachlader auf Position zwei vor.

Deutschland auf fünf Hettich-Walz hat durch den Nachlader Zeit verloren und läuft nun auf dem fünften Rang. An der Spitze hat Simon unverändert neun Sekunden Vorsprung auf Tandrevold, danach folgt schon Lisa Theresa Hauser. Hettich-Walz hat einen Rückstand von 18 Sekunden. Die Abfahrten sind teilweise hart und eisig, Zeit zum Ausruhen bleibt da nicht wirklich.

Erstes Schießen Simon fängt zuerst an und trifft alles, auch Tandrevold kommt mit Null durch - ebenso wie Schweden und Österreich. Hettich-Walz braucht einen Nachlader. Die Schweiz leistet sich zwei Zusatzpatronen.

Feld zieht sich auseinander Das Feld zieht sich langsam auseinander und läuft wie an einer Perlenkette aufgereiht hintereinander. Gleich kommen die Damen schon zum ersten Schießen, Simon erhöht das Tempo.

Hettich-Walz hält sich im Mittelfeld Julia Simon führt das Feld an, Janina Hettich-Walz läuft auf Position sieben im Mittelfeld.

Es geht los! Die 23 Mannschaften machen sich gemeinsam auf die erste Runde. Der Regen hat nicht nachgelassen, der Schnee ist nass.

Weitere Favoriten Den Norwegern die Stirn bieten kann auf jeden Fall das Team aus Frankreich mit Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude und Quentin Fillon Maillet. Neben Frankreich ist noch das Team aus Italien mit der Formation Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer und Tommaso Giacomel für den Kreis der Favoriten zu nennen.

Schweiz ohne Häcki-Groß Da Lena Häcki-Groß bereits in der Single-Mixed-Staffel an der Reihe war, muss die Schweizer Mixed-Staffel ohne ihre beste Athletin auskommen. Lea Meier läuft an erster Stelle, auf der zweiten Position folgt Aita Gasparin. Die Herren Joscha Burkhalter und Jeremy Finello werden den Abschluss bilden.

Österreich mit Rothschopf Lisa Theresa Hauser, Lea Rothschopf, Dominic Unterweger und Simon Eder gehen für Österreich an den Start. Die Startnummer acht zeigt den Durchschnitt der vergangenen Ergebnisse – und auch heute wäre ein achter Rang realistisch, denn in der Loipe kann das Quartett bei weitem nicht mithalten.

Alles drin für Deutschland Team Deutschland ist in den Staffeln oft eine Wundertüte, vor allem in den Mixed-Staffeln war die Überraschung aber oft negativ. Einen neuen Versuch für eine positive Überraschung gibt es heute. Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider werden den Anfang machen, Benedikt Doll und Philipp Nawrath komplettieren das Quartett. Läuferisch sind vor allem Benedikt Doll und Philipp Nawrath in guter Form, bei den Frauen bleibt abzuwarten, wie gut sie mithalten können. Zu den Mitfavoriten zählen sie aber allemal.

Ist Norwegen zu schlagen? Auch in diesem Rennen steht die Frage, ob das Team aus Norwegen überhaupt zu schlagen ist, ganz oben. Allerdings haben die anderen Nationen auf dem Papier gute Chancen, denn mit Ida Lien hat Norwegen zwar eine schnelle Läuferin, aber auch einen kleinen Unsicherheitsfaktor am Schießstand im Team. Während der Weltmeisterschaft zeigte zudem auch die Frau in Gelb, Ingrid Landmark Tandrevold, Schwächen. Und auch Dominator Johannes Thingnes Bø erlaubt sich derzeit ein wenig zu viele Fehler, sein Bruder Tarjei ist momentan der Beständigste aus Team Norwegen.