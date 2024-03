Biathlon | Oslo | 03.03.2024 12:45 | Staffel single mixed

Noch sind zwei Schießen zu absolvieren, aber Finnland könnte heute ein ganz großer Coup gelingen. Otto Invenius läuft gemeinsam mit Christiansen und Samuelsson an der Spitze, Hartweg mit 28 Sekunden Rückstand ist in Lauerstellung. Es ist alles offen!

Arnekleiv leistet sich gleich drei Fehlschüsse und setzt einen Nachlader daneben - Strafrunde! Besser machen es Finnland und Schweden, die nun an der Spitze sind. Norwegen läuft mit 11,4 Sekunden Rückstand auf Finnland aus der Strafrunde heraus. Grotian kommt dieses Mal mit einem Nachlader durch und übergibt so auf dem sechsten Platz.

Kann Strelow an sein perfektes Liegendschießen anknüpfen? Nicht ganz, er muss einen Nachlader benutzen. Christiansen kommt ohne durch, Invenius braucht einen Nachlader. Strelow übergibt auf Position zwei mit sieben Sekunden Rückstand auf Grotian. Frankreich muss indes sogar in die Strafrunde. Die Schweiz läuft auf Position sieben.

Arnekleiv setzt den ersten Schuss und muss beim letzten Schuss nachladen. Selina Grotian räumt in Windeseile alle Ziele ab und geht schnell auf die Verfolgung von Anna Magnusson, die ebenfalls fehlerfrei geblieben ist. Anna Gandler muss derweil ein Mal in die Strafrunde.

Den Biathleten ist dieses Wochenende in Oslo kein schönes Wetter vergönnt. Auch heute regnet es, dazu kommt ein Wind mit einer Geschwindigkeit von über vier Metern pro Sekunde. Es könnte also am Schießstand die ein oder andere Böe geben. Der Nebel sollte kein Problem darstellen.

Die meisten Nationen stellen eine sehr starke Besetzung für die Single-Mixed-Staffel. Basierend auf den gestrigen Leistungen sollte Team Frankreich mit Lou Jeanmonnot und Emilien Jacquelin der Topfavorit sein. Auch Norwegen mit Juni Arnekleiv und Vetle Sjåstad Christiansen sowie Schweden mit Anna Magnusson und Sebastian Samuelsson können um den Sieg mitlaufen. Einzig Italien ist von der Aufstellung her nicht so stark einzuschätzen.

Die Siegerin des gestrigen Massenstarts, Lena Häcki-Groß, wird in der Single-Mixed-Staffel gemeinsam mit Niklas Hartweg auflaufen. Hartweg hatte einen Tag Pause und will nun mit frischen Kräften angreifen. Wie weit vor es für das Duo gehen kann, ist schwer abzuschätzen – denn die Konkurrenz ist stark.

Für Österreich gehen Anna Gandler und David Komatz an den Start. Die Verantwortlichen schenken damit einem neuen Duo Vertrauen und stellen zugleich die Bestbesetzung auf. Anna Gandler ist derzeit die beste österreichische Athletin, im Massenstart lief sie auf den 17. Rang. David Komatz konnte sich nicht für den Massenstart qualifizieren, im Einzel wurde er aber zumindest 21. Beide müssen am Schießstand fast perfekt arbeiten, um einen vorderen Platz zu erreichen.

Grotian und Strelow für Deutschland

Selina Grotian und Justus Strelow bilden das deutsche Duo. Beide haben in den Staffeln schon gezeigt, dass sie schnell und zuverlässig am Schießstand arbeiten können – und genau darauf kommt es heute an. Strelow zeigte zudem im gestrigen Massenstart und im Einzel gute Leistungen. Grotian konnte sich nicht für den Massenstart qualifizieren, im Einzel am Freitag kam sie mit zwei Fehlern auf den 28. Rang. Sie bestreitet heute ihre erste Single-Mixed-Staffel.