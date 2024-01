Biathlon | Antholz | 20.01.2024 14:45 | Staffel mixed 4x6km

Schweden holt auf Magnusson hat sich an die Skienden von Jeanmonnot gehängt und auch die anderen Athletinnen machen Zeit gut. 13 Sekunden trennen Frankreich an der Spitze und Deutschland.

Zweites Schießen Mit einem kleinen Vorsprung kommt Jeanmonnot an den Schießstand, trifft aber gleich das erste Ziel nicht. Mit einem Nachlader kommt sie jedoch durch. Auch Hettich-Walz braucht einen Nachlader und läuft auf Platz fünf kurz hinter Arnekleiv raus. Schweden und Italien befinden sich derzeit auf den Rängen zwei und drei.

Große Verfolgergruppe hinter Frankreich Acht Sekunden hinter Jeanmonnot läuft eine große Verfolgergruppe - in dem Feld ist auch Hettich-Walz dabei. Juni Arnekleiv konnte bereits von 15 auf fünf vorlaufen. Auch Estland, Schweden, Italien, Kanada, Polen und die Ukraine sind vorne mit dabei.

Erstes Schießen Jeanmonnot auf Bahn eins schießt zuerst und trifft schnell alle Ziele. Arnekleiv braucht zwei Nachlader, Janina Hettich-Walz räumt alle Scheiben ab und läuft auf Platz sieben aus dem Schießstand heraus. Amy Baserga muss gleich drei Mal nachladen und fällt auf Platz 18 zurück.

Jeanmonnot macht Druck Die Französin Lou Jeanmonnot befindet sich derzeit in einer tollen Verfassung. Am Anstieg läuft sie gleich selbstbewusst voraus und zersprengt das Feld. Vier Sekunden beträgt ihr Vorsprung auf Juni Arnekleiv aus Norwegen. Hettich-Walz hat bereits elf Sekunden Rückstand.

Es geht los! Der Startschuss ist erfolgt! Bei traumhaften Bedingungen mit viel Sonnenschein und wenig Wind machen sich die 24 Nationen auf den Weg. Die letzte Mixed-Staffel zum Saison-Auftakt in Östersund konnte Frankreich vor Norwegen und Italien gewinnen.

Weitere Favoriten Viel kann im Biathlon passieren – und vor allem bei Staffeln gibt es oft Überraschungen. Es darf deshalb ein offener Wettkampf erwartet werden, denn neben Norwegen als Topfavorit und Deutschland als Mitfavorit dürfen auch die Staffeln aus Frankreich, Italien und Schweden nicht unterschätzt werden.

Schweiz motiviert Ganz anders sieht es bei der Schweiz aus: Nach dem gestrigen Sieg von Lena Häcki-Groß schwebt das Team auf Wolke sieben. Die Siegerin selbst wird wahrscheinlich noch ganz beflügelt sein und könnte das heute positiv nutzen. Sie wird die Staffel an Position zwei aufnehmen, vor ihr läuft Amy Baserga. Bei den Männern werden Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder den Wettkampf angehen.

Österreich: Auf das Schießen kommt es an Tamara Steiner, Anna Juppe, Felix Leitner und David Komatz gehen für den ÖSV an den Start. Bei den Österreichern und Österreicherinnen verläuft die Saison bislang enttäuschend, vor allem in der Loipe sind die Rückstände auf die vorderen Plätze groß. Auch heute müssen tadellose Schießeinlagen her, um ein gutes Resultat zu erzielen. Immerhin: Lisa-Theresa Hauser und Simon Eder konnten in der Single-Mixed-Staffel mit einem tollen dritten Platz zeigen, dass sie langsam wieder zurück sind.

Preuß nicht mit dabei Bei den Deutschen ist Franziska Preuß nicht mit dabei. Janina Hettich-Walz läuft zu Beginn, Sophia Schneider wird von ihr übernehmen. Johannes Kühn, der im Einzel den starken dritten Platz belegen konnte, wird der erste männliche Athlet für Deutschland sein. Benedikt Doll besetzt, wie so oft, die Schlussposition. Er wird hoffen, dass es bei ihm heute am Schießstand besser klappt als in Ruhpolding – dort schoss er in der Herren-Staffel gleich zwei Strafrunden und erwies seinem Team somit einen Bärendienst. Wie es geht haben Vanessa Voigt und Justus Strelow mit ihrem eindrucksvollen Sieg in der Single-Mixed-Staffel gezeigt.

Norwegen mal wieder Topfavorit Kann jemand Team Norwegen schlagen? Schwer wird es auf alle Fälle, denn die Nation untermauert von Woche zu Woche ihre Favoritenstellung. Vor allem die norwegischen Männer dominieren den Weltcup-Zirkus, die Gesamtwertung führen gleich sechs (!!) von ihnen an. Auch im Einzel am Donnerstag gab es in Person der Bø-Brüder einen Doppelsieg für das skandinavische Land. Die Trainer hatten die Qual der Wahl und mussten bei den Herren zwei von zahlreichen Überfliegern für die Mixed-Staffel nominieren. Sie entschieden sich mit Johannes Thingnes Bø und Tarjei Bø für die Besten. Bei den Frauen lief die Frau in Gelb - Ingrid Landmark Tandrevold, die im Einzel am Freitag nur viertbeste Norwegerin war - bereits in der Single-Mixed-Staffel. Juni Arnekleiv und Karoline Offigstad Knotten laufen nun an der Seite der Herren.