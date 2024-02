Biathlon | WM | 18.02.2024 14:15 | 12.5km Massenstart

Im deutschen Team verlief die WM in Nove Mesto wie eine Achterbahnfahrt und auf starke Wettkampftage folgten häufig etwas Schwächere. Am Abschlusstag dürften aber alle Athletinnen noch einmal heiß darauf sein, alles reinzulegen. Die Kriterien für den heutigen Wettkampf konnten Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß sowie Vanessa Voigt und Selina Grotian erfüllen.

Offenes Feld

Das Feld ist beim Massenstart relativ offen und eine große Anzahl an Athletinnen hat heute sicherlich die Chance, sich Gold im finalen Wettkampf der WM zu sichern. Zu den Topfavoritinnen dürfte jedoch Julia Simon zählen, die in jeder Einzelentscheidung eine Medaille holen konnte und im Massenstart immer zu den besten Athletinnen zählt. Auch ihre Teamkolleginnen gilt es wieder auf dem Zettel zu haben. Mitmischen möchte sicherlich auch Lisa Vittozzi, die sich in der Verfolgung mit Silber belohnte.