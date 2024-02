Biathlon | WM | 13.02.2024 17:10 | 15km Einzel

Nun ist das Rote Trikot beim ersten Schießen angekommen, die Schweizerin Lena Häcki-Groß ist jedoch am Ende des Anschlags in Gedanken schon auf der Loipe und verlegt den letzten Schuss. Wechselt mit dem heutigen Rennen das Rote Trikot?

Vanessa Voigt liegt als vierte Sportlerin auf der Matte. Auch sie hat keine Probleme, alle Scheiben auf weiß zu stellen. In der Loipe ist sie jedoch etwas langsamer als Öberg und nimmt 17 Sekunden Rückstand mit. Hauser und Tandrevold reihen sich in die Liste der fehlerfreien Schützinnen ein.

Favoritinnen

Die in den ersten beiden Rennen so starken Französinnen um die nun zweifache Weltmeisterin Julia Simon und Justine Braisaz-Bouchet muss man voraussichtlich auch heute auf dem Zettel haben. In den beiden Einzel-Wettbewerben der bisherigen Saison waren auch zwei Deutsche stark unterwegs: die eben gestartete Vanessa Voigt ist in der Einzel-Weltcupwertung Dritte, Franziska Preuß Zweite. Noch besser als die beiden Deutschen waren in den beiden Einzeln nur die Italienerin Lisa Vittozzi und Lena Häcki-Groß, die heute im Roten Trikot startet.