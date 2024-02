Biathlon | WM | 09.02.2024 17:20 | 7.5km Sprint

Bendika ebenfalls knapp vorbei am Stockerl Auch Baiba Bendika schafft es nicht ganz. Die Lettin kommt gut zwei Sekunden hinter Sophie Chauveau an. Wäre der Fehler beim letzten Schuss nicht gewesen, hätte es hier eine große Überraschung gegeben.

Chauveau haarscharf am Podium vorbei Sophie Chauveau kämpft sich dem Ziel entgegen. Doch es reicht nicht ganz. 3,4 Sekunden fehlen am Ende zur Medaille. Wir haben nun vier Französinnen vorn. Doch dann warten wir gespannt auf die Lettin.

Aufregung auf der Schlussrunde Baiba Bendika holt auf der Schlussrunde Sekunden raus. Kurz vor ihr ist Sophie Chauveau unterwegs. Die Französin hat sich auch einen Fehlschuss erlaubt. Wackelt das Podium etwa noch?

Bendika lässt aufhorchen Plötzlich taucht mit Baiba Bendika beim Stehendschießen eine ganz heiße Nummer auf. Trifft die Lettin alles, könnte das vielleicht eine Medaille geben. Doch ein Ziel bleibt schwarz. An der Zeitnahme ist die 32-Jährige als Fünfte nicht so weit vom Podium weg - zwölf Sekunden.

Tandrevold enttäuscht Enttäuscht sinkt im Ziel Ingrid Landmark Tandrevold in den Schnee. Nach drei Strafrunden hat die Norwegerin knapp zwei Sekunden Rückstand, ist damit lediglich Vierzehnte. Markéta Davidová wird dann ins Ziel getrieben. Nach den zwei Stehendfehlern ist das im Moment der zehnte Platz.

Schneider mit Strafrunde Sophia Schneider richtet sich als letzte deutsche Teilnehmerin den Liegendanschlag ein. Eine Scheibe mag nicht weichen. Damit fällt die 26-Jährige deutlich zurück - so um Rang 30. Mit einer deutschen Medaille wird es heute nichts.

Braisaz-Bouchet auf dem Podium Justine Braisaz-Bouchet kämpft um den WM-Titel, stürmt dem Ziel entgegen. Letztlich fehlen ihr knapp fünf Sekunden. Julia Simon bleibt vorn. und wir haben drei Französinnen auf dem Podium. Auch Franziska Preuß beendet in diesem Moment ihren Wettkampf. Trotz der Strafrunde wird es aktuell Rang vier. Wenig später reiht sich Lisa Vittozzi direkt dahinter ein.

Voigt im Ziel Nach wie vor liegen im Ziel die Französinnen Simon und Jeanommot vorn. Dahinter reihen sich die Öberg-Schwestern Hanna und Elvira ein. Soeben kommt Dorothea Wierer nach fehlerfreier Schießleistung an, sortiert sich als Fünfte ein. Dann wird Vanessa Voigt Siebte.

Tandrevold wirft Medaille weg Nach derzeitigem Stand kann Ingrid Landmark Tandrevold eventuell noch den totalen französischen Triumph verhindern. Doch die norwegische Gesamtweltcupführende patzt im Stehendanschlag. Da bleiben gleich mal drei Ziele unberührt. Eine weitere Favoritin ist raus aus dem Geschäft.

Vittozzi hetzt der Medaille hinterher Lisa Vittozzi legt auch stehend alle Scheiben um, doch läuferisch fehlt es. Fast 50 Sekunden fehlen ganz nach vorn. Ob das wenigstens noch für eine Medaille reicht? Da muss die Italienerin kämpfen.

Braisaz-Bouchet auf Podiumskurs Justine Braisaz-Bouchet hat liegend ein Ziel verfehlt. Stehend aber klappt das jetzt nach Wunsch. Damit steuert die nächste Französin eine Medaille an. An der Zeitnahme fehlen 13 Sekunde auf Landsfrau Julia Simon.

Preuß mit Strafrunde Franziska Preuß schießt stehend, gibt Gas, doch ein Ziel bleibt schwarz. Die Strafrunde wird die deutsche Hoffnung zurück. Für eine Medaille wird das nicht reichen.

Tandrevold dick im Geschäft Im Liegendanschlag arbeitet Ingrid Landmark Tandrevold tadellos, übernimmt im Zwischenklassement die Führung und unterstreicht ihre Favoritenstellung.

Simon im Ziel Unterdessen stürmt Julia Simon als erste Athletin ins Ziel, setzt hier die Richtmarke, and er sich die Konkurrenz fortan die Zähne ausbeißen kann.

Hettich-Walz kreiselt Janina Hettich-Walz wirft ihr Rennen im Stehendanschlag weg. Drei Scheiben wollen nicht fallen. Damit ist man ganz besonders heute vollkommen ohne Chance.

Vittozzi und Davidová zielsicher Lisa Vittozzi ist läuferisch heute nicht dabei. Mit fehlerfreiem Liegendschießen betreibt die Italienerin Schadensbegrenzung, liegt aber bereits eine knappe halbe Minute zurück. Unterdessen jubeln die Fans der Tschechin Markéta Davidová nach deren fünf Treffern zu.

Fehler im Stehendanschlag Im Stehendanschlag gibt es dann doch einige Fehler. Lou Jeanmonnot lässt eine Scheibe stehen - wie auch Anna Gandler, Hanna Öberg und Yulia Dzhima.

Preuß trifft liegend Franziska Preuß richtet sich den Liegendanschlag ein. Heute schießt die 29-Jährieg gewohnt sicher, räumt alles ab und ist damit dick im Geschäft - als Vierte im Zwischenklassement.

Zweites Schießen Jetzt kommt Julia Simon bereits zum Stehendschießen. Und was ist das für eine Schnellfeuereinlage. Da traut sich keine Scheibe, dieser Konsequenz zu widerstehen. Die Französin avanciert hier zu einer ganz heißen Medaillenkandidatin.

Häcki-Groß mti Strafrunde Lena Häcki-Groß ist läuferisch nicht bei den Besten dabei. Da tut der eine Fehlschuss besonders weh. Damit bleiben alle Chancen der Schweizerin hier schon auf der Strecke.

Elvira Öberg gibt sich keine Blöße Bis auf die angesprochene Bulgarin treffen weiterhin alle anderen Athletinnen. So jetzt auch Elvira Öberg, die gleich mit dem Randtreffer bei ersten Schuss Glück hat. Im Zwischenklassement nach dem ersten Schießen liegt nach wie vor Julia Simon vorn. Die Abstände aber sind noch sehr gering.

Hettich-Walz trifft Valentina Dimitrova sorgt jetzt für die ersten Strafrunden. Die Bulgarin muss gleich dreimal kreiseln. Alle anderen arbeiten tadellos. Karoline Offigstad Knotten und Janina Hettich-Walz geben sich keine Blöße. Dagegen fängt sich Anamarija Lampič zwei Runden ein.

Noch immer kein Fehlschuss Bislang erleben wir perfekte Schießleistungen. Alle Scheiben weichen - so auch bei Lou Jeanmonnot. Und auch Hanna Öberg färbt sicher mit etwas Glück alle Ziele weiß.

Erstes Schießen Tuuli Tomingas sorgt für die erste Liegendschießeinlage, arbeitet tadellos. Da lässt sich kurz darauf auch Julia Simon nicht lumpen, putzt zügig alle Ziele weg. Im Anschluss schießt Yulia Dzhima deutlich langsamer, trifft aber auch alles. Und das tut auch Anna Gandler.

Lampič gibt Gas Noch schneller ist selbstverständlich Anamarija Lampič. Die Slowenin muss natürlich übers Laufen kommen und hoffen, dass es am Schießstand nicht zu viele Fehler setzt. Janina Hettich-Walz lässt es dagegen deutlich ruhiger angehen.

Erste Zwischenzeiten Wenig überraschend setzt Julia Simon die ersten Zwischenbestzeiten, doch Hanna Öberg hält dagegen, ist noch einmal ein paar Sekunden schneller. Das aber ist natürlich nur eine Momentaufnahme auf dem Weg zum ersten Schießen.

Große Namen am Werk Wenig überraschend starten schon früh namhafte Athletinnen. Yulia Dzhima, Anna Gandler, Lou Jeanmonnot und die Vizeweltmeisterin Hanna Öberg sind unterwegs. Durchaus Medaillenaussichten hat gewiss Karoline Offigstad Knotten. Und dann kommt mit Janina Hettich-Walz die erste Deutsche.

Dann legt schon Julia Simon los und dürfte hier für die ersten Richtmarken sorgen. Übrigens hat man in Nové Město na Moravě nichts unversucht gelassen und die Strecke bestmöglich hergerichtet. Auf den ersten Blick sind das recht gut aus. Mal sehen, wie lange die Piste hält.

Start In diesem Moment eröffnet Tuuli Tomingas das Rennen. Die Estin ist die erste von 93 Starterinnen. Es wird gut eine Dreiviertelstunde dauern, bis alle Athletinnen im Abstand von einer halben Minute auf die Strecke geschickt sind.

Favoritinnen Den Kreis der Topfavoritinnen bilden andere. Zuvorderst wäre Ingrid Landmark Tandrevold (Startnummer 26) zu nennen. Die Norwegerin führt im Gesamt- wie auch im Disziplin-Weltcup, hat schließlich die Sprints von Hochfilzen und Ruhpolding gewonnen. Frankreich hat gleich mehrere Eisen im Feuer. Justine Braisaz-Bouchet (21) ist Zweite im Gesamtweltcup und hat schon vier Saisonsiege auf dem Konto – darunter die Sprints von Lenzerheide und Oberhof. Julia Simon (2) ist zuletzt wieder richtig in Fahrt gekommen, hat auch bereits zwei Rennen gewonnen (Verfolgung, Massenstart). In deren Schatten lauert Lou Jeanmonnot (5) mit auch schon zwei Siegen (Sprint und Verfolgung in Östersund). Beachten sollten wir unbedingt auch Lisa Vittozzi (23) und Elvira Öberg (11).

Häcki-Groß Hoffnungsträgerin für die Schweiz Als heißestes Eisen der Schweizerinnen gilt Lena Häcki-Groß (13). Die Engelbergerin feierte jüngst beim verkürzten Einzel in Antholz ihren ersten Weltcupsieg. Auch Amy Baserga (27) bewies als Zehnte beim Massenstart von Antholz gute Form, erreichte damit ihr bestes Weltcup-Resultat. Die Gasparin-Schwestern Aita (48) und Elisa (80) sind nach menschlichem Ermessen derzeit allenfalls für eine Platzierung unter den besten 20 gut.

Vier Österreicherinnen Für den ÖSV ist Anna Gandler (Startnummer 4) recht früh an der Reihe. Eines ihrer besten Saisonergebnisse stammt übrigens vom Sprint in Hochfilzen (11.). Die eigentlich bester österreichische Biathletin ist Lisa Theresa Hauser (43). Und das gilt trotz Formschwäche auch in dieser Saison. Einzig zum Auftakt in Östersund (Sechste im Einzel) landete die Tirolerin mal unter den besten Zehn. Für Tamara Steiner (76) und Andrea Juppe (93) wäre eine Platzierung in den Top 20 schon ein Erfolg.

Deutsches Quartett Titelverteidigerin ist übrigens Denise Herrmann-Wick, die vor ziemlich genau einem Jahr in Oberhof triumphierte, ihre Karriere aber inzwischen beendete. Vielleicht kann ja eine ihrer vier Landsfrauen in die Fußstapfen treten. Janina Hettich-Walz (Startnummer 9) erreichte während dieser Saison im Sprint zweimal die Top 10. Vanessa Vogt (17) stand in diesem Winter bereits zweimal auf dem Podium – allerdings nicht in einem Sprint. Deutschlands größte Hoffnung ist trotz ihres Aussetzers in der Mixed-Staffel zweifellos Franziska Preuß. Die 29-Jährige ist beste Deutsche im Weltcup und war Zweite beim Sprint in Oberhof. Zum 93-köpfigen Starterfeld gehört ferner Sophia Schneider (52). Die laufstarke Bayerin besitzt bei ihrer zweiten WM angesichts der hohen Startnummer nur Außenseiterchancen.

Sprint der Frauen Für die Skijägerinnen wurde für heute eine 2,5 Kilometer lange Strecke präpariert, die dreimal zu durchlaufen ist. Nach jeder Runde wird geschossen – erst liegend, dann stehend. Jeder Fehlschuss muss in der Strafrunde verbüßt werden. Da die Temperaturen ganz sicher nicht entscheidend anziehen werden, dürfte sich der Schnee im Verlauf des Wettkampfes aufgewühlt und recht tief präsentieren. Frühe Startnummern sollte daher bevorteilt sein.

Nové Město na Moravě Zum zweiten Mal nach 2013 ist das tschechische Nové Město na Moravě Austragungsort von Biathlon-Weltmeisterschaften. Mit dem Sprint der Frauen erleben wir auf der Böhmisch-Mährischen Höhe die zweite Medaillenentscheidung der diesjährigen Titelkämpfe. Allerdings erreicht der Höhenzug nordwestlich der Stadt nur etwas mehr als 700 Meter, weshalb es mit der Schaffung von Wintersportbedingungen auch dort derzeit schwierig ist. Die Temperaturen bewegen sich dauerhaft über den Gefrierpunkt.