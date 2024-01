Biathlon | Ruhpolding | 12.01.2024 14:30 | 7.5km Sprint

Tandrevold lässt sich nicht lumpen und auch beim zweiten Schießen leistet sich die Norwegerin keine Fehler. Damit übernimmt sie auch an dieser Stelle zunächst die Führung. Bei Vanessa Voigt gibt es indes die zweite Strafrunde in diesem Rennen, womit es schwierig sein dürfte, sich weit vorne zu platzieren.

Janina Hettich-Walz hatte auf der ersten Runde an Zeit liegenlassen, kann sich jetzt aber mit einem fehlerfreien Schießen zumindest wieder näher an die Führende herankämpfen. Bei der Schweizerin Baserga geht es indes einmal auf die Strafrunde.

Lena Häcki-Groß aber hält sich im Rennen! Die Schweizerinnen schießt schnell und kommt nach einem fehlerfreien Schießen bis auf 6,2 Sekunden an Tandrevold heran. Auf der Strecke hat die Norwegerin derweil ihren Abstand in Richtung Voigt weiter ausgebaut. 47 Sekunden fehlen der DSV-Starterin bei 3,6 Kilometern.

Mit Lena Häcki-Groß ist auch die erste Starterin der Swiss-Mannschaft jetzt auf die Strecke gegangen. Die 28-Jährige erlebt aktuell einen ihrer besten Winter und konnte beim Weltcup in Hochfilzen im Sprint auf den vierten Platz vorlaufen. In Lenzerheide und Oberhof blieben die Topergebnisse zwar aus, zu rechnen ist mit ihr aber sicherlich immer.

Die Bedingungen in Ruhpolding sind auch heute wieder gut. Bei leichten Minustemperaturen und Sonnenschein wird der heutige Weltcup über die Bühne gehen. Auch am Schießstand sind die Verhältnisse beherrschbar.

Die Schweiz geht heute mit fünf Athletinnen an den Start. Angeführt wird das Team durch Lena Häcki-Groß (9), die im Sprintweltcup derzeit den guten neunten Platz belegt. Amy Baserga (14), Elisa Gasparin (47) sowie ihre Schwester Aita Gasparin (47) und Lea Meier (79) sind heute ebenfalls am Anlauf.

Zu kämpfen hat in dieser Saison das Team der Österreicherinnen und es gibt nicht die Topathletinnen, der es dauerhaft gelingt, ganz vorne einzugreifen. Tamara Steiner wird heute als 18. Starterin das Rennen aufnehmen. Anna Gandler (25), Lisa Theresa Hauser (35) und Anna Juppe (59) sowie Dunja Zdouc (100), die sich in diesem Winter nach IBU-Cup-Einsätzen zum ersten Mal im Weltcup beweisen darf, wurden für die Wettkämpfe in Ruhpolding nominiert.

Im Sprint immer auf der Rechnung haben, gilt es auch Franziska Preuß. Beim Heimweltcup in Oberhof musste sie sich in der letzten Woche einzig Braisaz-Bouchet geschlagen geben und wurde starke Zweite. Vanessa Voigt, die als erste Starterin auf die Loipe gehen wird, gilt es ebenfalls zum erweiterten Kreis der Favoritinnen zu zählen. Janina Hettich-Walz (15) dürfte anpeilen, ihr Ergebnis aus Oberhof zu beschädigen. Sophia Schneider (43), Hanna Kebinger (70) sowie Julia Tannheimer (94), die nach guten Leistungen im IBU Cup ihr Debüt im Weltcup geben darf, komplettieren die Mannschaft.

Französinnen Topfavoritinnen

Nach zwei Staffeln geht es beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding am Freitag mit dem Sprint der Frauen weiter. Die Favoritenrolle nehmen nach einer zuletzt starken Bilanz die französischen Biathletinnen ein. In Lenzerheide und Oberhof gingen alle Siege an die französische Mannschaft. Vier Einzelsiege konnte in den letzten beiden Weltcupstationen Justine Braisaz-Bouchet feiern. Zwei davon holte sie im Sprint, womit sie auch heute zu den Topfavoritinnen zählen dürfte. Neben ihr gilt es auch Julia Simon zu beachten. Auch die Zweite der Sprintwertung, Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen, möchte sicherlich eine Rolle spielen, wenn es um die Vergabe der Podestplätze geht.