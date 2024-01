Biathlon | Oberhof | 06.01.2024 14:40 | 10km Verfolgung

Waren das die Nerven? Zwei Fehler muss Braisaz-Bouchet hinnehmen. Aber auch Julia Simon schießt einen Fehler. Damit sollte sie vorbei gehen an der Teamkollegin! Jetzt werden viele Fehler geschossen, auch Franzi Preuß muss einmal in die Runde. Der letzte Schuss wars!

Während Braisaz-Bouchet vorne weiter ein einsames Rennen läuft, muss Selina Grotian in die Runde. Hettich-Walz und Preuß verlieren beide am Birxsteig etwas Zeit und Plätze. Anna Gandler konnte sich bis zur Zwischenzeit bei 4,6 km schon um elf Plätze verbessern.

Justin Braisaz-Bouchet darf als Erste an die Scheiben und zieht durch! Fehlerfrei geht sie zurück auf die Runde. Chauveau und Preuß müssen allerdings beide in die Runde.

Auch beim zweiten Rennen des Tages ist das Publikum in Oberhof in Topform und feuert die Athletinnen an, die jetzt nach und nach auf die Strecke gehen.

Die Siegerin von gestern ist natürlich auch heute die klare Favoritin. Nicht zuletzt, weil Braisaz-Bouchet in gelb unterwegs ist. In ihrer aktuellen Form ist Franzi Preuß auch eine heiße Kandidati. Sie wird fast zeitgleich mit Sophie Chauveau auf die Strecke gehen, die ihre Fühler ebenfalls nach vorne ausstrecken wird. Aber auch Namen wie Karoline Offigstad Knotten, Lisa Vittozi, Elvira Öberg oder Janina Hettich-Walz könnten hier mitmischen. Wir wissen: Beim Biathlon ist alles möglich und freuen uns auf ein spannendes Rennen.

Das Aufgebot der Schweiz

Lena Häcki-Groß (16) eröffnet den Reigen der Schweizerinnen mit 59 Sekunden Rückstand. Dass sie in der Lage ist, in die Top 10 zu laufen, hat sie schon mehrfach unter Beweis gestellt. Mal sehen, was heute geht. Für Amy Baserga (24) dürfte es mit den Top 20 schwierig werden. Aber auch das ist möglich, wenn bei ihr alles passt. Lea Meier (51) schießt gar nicht schlecht. Ihre Laufzeiten sind allerdings oft nicht gut genug für eine gute Platzierung. Mal sehen, was heute geht.