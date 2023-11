Biathlon | Östersund | 26.11.2023 11:20 | 15km Einzel

Lisa Vittozzi ist im Ziel Lisa Vittozzi ist im Ziel angekommen und schiebt sich mit zehn Sekunden Vorsprung vor Vanessa Voigt an die Spitzenposition. Derweil ist auch die letzte Athletin in das Rennen gestartet.

Voigt ist im Ziel Vanessa Voigt ist im Ziel angekommen und übernimmt da zumindest für den Moment die Führung. Zumindest Vittozzi wird sie auf jeden Fall einholen. Franziska Preuß war ihrerseits bei ihrem zweiten Schießen und hält sich mit einer fehlerfreien Schießeinlage weiter im Rennen um die Topplätze.

Vittozzi vergrößert auf der Strecke Lisa Vittozzi spielt auf der letzten Runde ihre Stärke im Langlauf klar aus und setzt Sekunde um Sekunde zwischen sich und Vanessa Voigt. Die muss ihrerseits nur noch wenige Meter zurücklegen, bevor sie im Ziel angekommen ist.

Kebinger und der Stehendanschlag Bei Hanna Kebinger wird es nach dem heutigen Rennen in die Analyse gehen müssen. Die Deutsche ist zwar im Stehendschießen gut dabei, hat sich aber zu viele Fehler im Liegenanschlag geleistet. Damit wird sie nicht viel holen können.

Wierer schießt sich raus! Während die ersten Athletinnen im Ziel ankommen, ist Wierer bei ihrem letzten Schießen angekommen. Macht sie jetzt Druck auf die Führenden? Nein! Die Italienerin patzt und leistet sich gleich zwei Fehler. Ein Umstand, der sie ganz sicher ärgern wird, denn sie gilt zu den besten Schützinnen im Feld.

Nichts zu holen für Elvira Öberg Für Elvira Öberg ist es hingegen schon ein Rennen, was sie abhaken muss. Die Schwedin hat nach drei Schießen mit vier Fehlern einen großen Rückstand und wird heute nur um die hinteren Plätze mitlaufen. Auch Lena Häcki-Groß aus der Schweiz wird es schwer haben, das große Ergebnis herauszuholen. Nach drei Schießen stehen für sie zwei Fehler zu Buche.

Vittozzi macht Druck Lisa Vittozzi macht richtig Druck gegen Voigt! Die Italienerin nutzt ihre Stärke auf der Strecke aus, schießt dann richtig schnell und zieht am letzten Schießen wieder an der Deutschen vorbei. 1,5 Sekunden trennen die beiden Starterinnne. Neue Dritte ist Lisa Hauser, die als dritte Starterin mit drei fehlerfreien Schießeinlagen durchkommt.

Steiner hadert Tamara Steiner ist auch bei ihrem letzten Schießen angekommen. Die Österreicherin zeigt sich wieder top, wartet aber lange bis zum letzten Schuss und verliert dadurch viel Zeit. Trotzdem bleibt es für sie ein zufriedenstellender Auftakt, wenn es auch in Richtung Podest nichts wird.

Alle Augen auf Grotian Selina Grotian gilt als das Talent im deutschen Team und so dürften bei ihrem erst zweiten Weltcupstart wieder alle Augen auf die Athletin gerichtet sein. Da heißt es für sie in den Tagen von Östersund vor allem auch: Locker bleiben.

Voigt bleibt auf Zug! Spannung beim vierten Schießen. Kann Vanessa Voigt auch ihr letztes Schießen fehlerfrei absolvieren? Sie kann! Eine Patrone nach der anderen findet ihr Ziel und sie geht mit 1:04 Minuten Vorsprung zu Tandrevold wieder auf ihre letzte Runde. Jetzt heißt es, noch einmal alles reinlegen!

Preuß beim ersten Schießen Franziska Preuß ist bei ihrem ersten Schießen angekommen und erfüllt mit vier Treffern die Pflicht. Als Zehnte geht sie wieder auf die Strecke und ist damit beim frühen Zeitpunkt des Rennens dabei.

Ärger bei Braisaz-Bouchet Braisaz-Bouchet ist ihrerseits schon beim letzten Schießen angekommen und der Ärger der Französin ist groß! Nachdem sie sich liegend heute so gut gezeigt hatte, folgen im Stehendanschlag nun wieder zwei Fehler. Mit insgesamt vier Fehlern wird sie heute keine Chance auf ein Topergebnis haben. Ingrid Landmark Tandrevold kommt fehlerfrei durch und wahrt zumindest die Möglichkeit auf ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Kein Kebinger-Tag Es ist heute nicht der Tag für Hanna Kebinger. Nachdem sie sich vorhin im Stehendanschlag ganz gut zeigte, fallen jetzt beim Liegenschießen wieder zwei Scheiben nicht. Sie wird wieder zurückfallen.

Wierer nimmt Voigt die Führung ab Dorothea Wierer sorgt jetzt für den Wechsel nach dem dritten Schießen. Die Italienerin beginnt ihr Schießen schneller und das macht dann den Unterschied. Mit fünf Treffern geht es für sie um 2,7 Sekunden an Voigt vorbei.

Viel los am Schießstand Am Schießstand ist jetzt so einiges los und viele Favoritinnen sind derzeit zu unterschiedlichen Phasen ihres persönlichen Rennens da. Hanna Öberg war bei ihrem zweiten Schießen, fällt nach einem Fehler aber eine Minute zurück hinter Vittozzi. Die ihrerseits war schon bei ihrem dritten Besuch und leistet sich dort ebenfalls den Fehler. Somit bleibt dort Voigt in Führung. Vittozzi ist Zweite vor Hauser, die in ihren drei bisherigen Schießen fehlerfrei blieb.

Auch Steiner bleibt fehlerfrei Und auch Tamara Steiner bleibt wieder fehlerfrei bei ihrem dritten Besuch am Schießstand. Damit könnte es auch für sie auf ein gutes Ergebnis hinauslaufen. Vorausgesetzt, sie kommt auch beim letzten Schießen gut durch, denn läuferisch hat sie noch Defizite.

Die Serie hält! Vanessa Voigt lässt sich beim Schießen viel Zeit, bevor der erste Schuss kommt, dann aber läuft es bei ihr und sie trifft wieder alle Scheiben! Damit setzt sie sich nach dem dritten Schießen erst einmal wieder an die Spitze der Ergebnisliste. Aita Gasparin bleibt ebenfalls Fehlerfrei, fällt aber in der Rangliste hinter Braisaz-Bouchet und Tandrevold zurück.

Gandler startet mit Fehler Anna Gandler aus Österreich startet mit einem Fehler und kommt dadurch direkt ins Hintertreffen. Am Start geht es derweil für Franziska Preuß los. Nachdem Preuß krankheitsbedingt einen schwierigen Winter 22/23 erlebte, möchte die Routinierin im DSV-Team nun erholt wieder angreifen und gute Ergebnisse für die Mannschaft einfahren. Am Staffeltag wurde Preuß noch geschont, jetzt darf sie dann endlich ins Geschehen eingreifen!

Kebinger macht Boden gut Hanna Kebinger kommt zu ihrem zweiten Schießen und dieses Mal macht die deutsche Athletin es besser. Mit einer fehlerfreien Serie kann sie sich wieder einige Positionen nach vorne schieben.

Schneider macht sich auf Sophia Schneider macht sich auf und bestreitet nach ihrem Einsatz im Mixed-Team heute ihren zweiten Weltcup des Winters. Wir dürften gespannt sein, wie es dieses Mal für die 26-Jährige laufen wird. Die Schweizerin Elisa Gasparin war ihrerseits schon beim ersten Schießen und hält sich dort im Rennen und schießt die Null. Nur wenige Athletinnen leisteten sich dort bislang Fehler.

Vittozzi neue Führende nach zweitem Schießen Lisa Vittozzi hat sich beim zweiten Schießen die Führung gesichert. Die Italienerin blieb zum zweiten Mal fehlerfrei und schiebt sich jetzt mit 25 Sekunden Vorsprung vor Voigt. Dritte ist Hauser, die kurz vor Vittozzi beim ersten Stehendanschlag war und auch alle Scheiben treffen konnte.

Öberg mischt mit Beim ersten Schießen sind die Abstände bislang richtig eng zusammen und viele Athletinnen haben es geschafft, null Fehler zu schießen. So auch Hanna Öberg, die sich auf Platz drei setzen kann. Hettich-Walz war auch fehlerfrei und ist dort Elfte.

Steiner gut dabei Tamara Steiner macht bislang auch eine gute Figur. Die Österreicherin ist nach Voigt die zweite Athletin, die auch im zweiten Schießen ohne Fehler bleibt und übernimmt jetzt mit 54 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Klar, da fehlt es noch läuferisch, aber auf diese Leistung kann sie bislang aufbauen.

Fehler für Häcki-Groß Parallel ist natürlich auch im ersten Liegendanschlag einiges los. Lena Häcki-Groß verlässt ihr erstes Schießen mit einem Fehler und auch Julia Simon war schon bei ihrem ersten Besuch am Schießstand. Sie ist mit null Fehlern die neue Dritte der Zwischenwertung.

Voigt geht in Führung Klasse! Vanessa Voigt behält auch bei ihrem zweiten Schießen die weiße Weste und wieder gehen alle fünf Schüsse ins Ziel. Damit schiebt sich die Deutsche in der Zwischenwertung jetzt erst einmal an die erste Position. Bei Aita Gasparin blieb eine Scheibe stehen.

Es hagelt Strafminuten Justine Braisaz-Bouchet und Ingrid Landmark Tandrevold kommen zu ihrem zweiten Schießen und müssen jetzt Stehend die Scheiben treffen. Ein Unterfangen, was keiner der beiden Athletinnen gut gelingt. Beide handeln sich zwei Strafminuten ein. Ist das jetzt die Chance für Voigt, die gleich am Schießstand einläuft?

Was geht für Gandler? Anna Gandler ist die große ÖSV-Hoffnung der nächsten Jahre und dürfte auch beim Start in die neue Saison wieder den Druck spüren.

Kebinger abgeschlagen Hanna Kebinger wird heute wohl kein leichtes Rennen erleben. Die deutsche kam bereits mit einem großen Rückstand beim ersten Schießen an und leistet sich jetzt auch noch den Fehler. Mit 1:31 Minuten hat sie bereits einen großen Rückstand.

Wierer bleibt ohne Fehler Dorothea Wierer ist auch schon beim ersten von vier Schießen angekommen und zeigt sich dort ebenfalls gut. Mit null Fehlern kommt die Italienerin durch. Acht der 13 Athletinnen sind hier bislang fehlerfrei geblieben.

Öberg, Teil zwei Nachdem ihre Schwester bereits unterwegs ist, folgt mit Elvira Öberg nun der zweite Teil aus dem enorm starken Geschwister-Duo. Ihr folgen wird in 30 Sekunden Elisa Gasparin aus dem Swiss-Team.

Die nächste Favoritin Mit Hanna Öberg ist die nächste große Favoritin auf die 15-Kilometer gegangen. In der letzten Saison konnte sie die kleine Kugel als beste Athletin in den Einzelrennen mitnehmen. Entsprechend dürften heute wieder alle Augen auf sie gerichtet sein. Auch die nächste Deutsche ist mit Janina Hettich-Walz bereits auf der Loipe. Am Schießstand hat derweil Vittozzi gezeigt, dass sie heute mitmischen möchte. Mit einem schnellen und fehlerfreien Schießen rangiert sie sich auf Platz zwei hinter Braisaz-Bouchet ein.

Fehlstart für Magnusson Bislang lief es für die Athletinnen am Schießstand richtig gut, jetzt aber kommt die erste Starterin, bei der es beim ersten Liegendschießen so richtig reinhaut: Zwei Scheiben lässt Anna Magnusson aus Schweden stehen. Damit fällt sie bereits weit zurück. Einen Fehler leistet sich die Norwegerin Arnekleiv, die sich mit guten Ergebnissen in der Vorbereitung für das Team empfohlen hatte.

Simon im Rennen Mit Julia Simon geht die Gesamtsiegerin der letzten Saison in das Rennen. Zuletzt hat sie allerdings durch den mutmaßlichen Kreditkartenbetrug an einer Teamkollegin hielt Frankreichs für Schlagzeilen gesorgt. Der Fall ist ungeklärt und derzeit weiterhin Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, die das Team in der Vorbereitung und sicherlich auch in den nächsten Monaten belasten werden.

Häcki-Groß gestartet Es geht los für Lena Häcki-Groß. Für die 28-Jährige gilt es heute ein solides Ergebnis mitzunehmen. Zum Favoritenkreis zählt die Schweizerin jedoch nicht, denn ihre Spezialitäten waren in der Vergangenheit vor allem Verfolgungs- und Massenstartrennen. Am Schießstand hat derweil auch die Österreicherin Tamara Steiner alle fünf Scheiben abgeräumt.



Voigt und Gasparin fehlerfrei Es zeigt sich: Die Bedingungen am Schießstand sind heute optimal. Vanessa Voigt und Aita Gasparin können das ebenfalls nutzen und liefern ein Topschießen ab. Voigt geht mit 19,1 Sekunden als Dritte wieder auf die Strecke.

Erste Athletinnen fehlerfrei Die ersten beiden Athletinnen sind am Schießstand angekommen und leisten sich dort zu Beginn keinen Schnitzer. Justine Braisaz-Bouchet bleibt nach ihrer fehlerfreien Schießeinlage auch nach dem Schießen Führende vor Tandrevold. Lange wird es jetzt nicht mehr dauern, bis auch Gasparin und Voigt hier ankommen.

Braisaz-Bouchet legt schnell los Justine Braisaz-Bouchet ist bei den ersten Zwischenzeiten die klare Nummer eins. Bei 2,5 Kilometern hält sie sich 7,5 Kilometer vor Tandrevold. Voigt liegt hier schon über 20 Sekunden zurück.

Kebinger im Rennen Es ist angerichtet für die nächste deutsche Athletin. Hanna Kebinger begibt sich mit kräftigen Stockschüben auf die Strecke und könnte sich heute selbst beschenken, denn die Athletin aus Garmisch-Partenkirchen feiert heute ihren 26. Geburtstag.

Die nächste Favoritin Es geht Schlag auf Schlag und mit der Italienerin Lisa Vittozzi hat sich die nächste Starterin auf die Strecke begeben. Justine Braisaz-Bouchet hat ihrerseits die erste Zeitmarke bei 1,5 Kilometern nach 4:45 Minuten durchlaufen.

Hauser im Rennen Lisa Theresa Hauser hat in diesem Sommer einen völlig neuen Ansatz in ihrem Training gewählt und dadurch neue Motivation gefunden und möchte nun einen guten Winter folgen lassen. Nun darf man gespannt sein, wie ihr Auftakt im Einzel ausfällt.

99 Starterinnen In der Summe nehmen heute 99 Starterinnen am Wettkampf teil. 101 Athletinnen hatten ursprünglich gemeldet, davon haben aber zwei Sportlerinnen kurzfristig zurückgezogen.

Erste Swiss-Biathletin legt los Mit Aita Gasparin ist auch die erste Biathletin aus dem Team der Schweiz auf die Strecke gegangen. Lange wird es dann nicht dauern, bis mit Vanessa Voigt die erste deutsche Starterin das Rennen angeht. Mit guten Ergebnissen in den Einzelrennen des letzten Winters, darf man durchaus gespannt sein, was sie heute abliefern kann. Als fünfte Athletin folgt dann auch schon Tamara Steiner als erste Österreicherin.

Los geht's! Jetzt geht es los! Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich ist die Athletin, die den heutigen Einzel eröffnet und die erste Duftmarke auf der Strecke setzen wird. Man darf gespannt sein, was sie bei ihrer Rückkehr nach der Babypause abliefern kann. Unmittelbar nach hier geht mit Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen eine weitere starke Athletin auf die Strecke. Die Bedingungen in Östersund sind auch heute wieder gut und es sind faire Verhältnisse von der ersten bis zur letzten Athletin geboten.

Wer gehört zum Favoritenkreis? Bei der traditionellen Saisoneröffnung im norwegischen Sjusjøen, die nicht zum Weltcup gehört, dominierte Norwegen, indem sie vor allem läuferisch den Athletinnen und Athleten der anderen teilnehmenden Nation weit voraus waren. Wie viel dieser erste Eindruck wert ist, dürfte sich in den Tagen von Östersund zeigen. Zumal die norwegischen Frauen nach den Rücktritten von Eckhoff und Marte Olsbu Røiseland sicherlich unter ganz besonderem Druck stehen. Im Einzel immer zu beachten gilt es aber auch die beiden Öberg-Schwestern sowie die Italienerin Lisa Vittozzi.

Aita Gasprin führt Swiss-Biathletinnen an Die Schweiz hat beim Saisonstart in Östersund fünf Athletinnen am Start. Angeführt wird die Mannschaft von den routinierten Athletinnen Aita Gasparin, Lena Häcki-Groß sowie Elisa Gasparin. In ihren Schatten sollen sich die jüngeren Biathletinnen Amy Baserga und Lea Meier in diesem Winter weiter an die Weltspitze herankämpfen.

Was geht für die ÖSV-Athletinnen? Die österreichischen Biathletinnen haben im letzten Winter durchaus einen Sprung nach vorne gemacht und insbesondere Nachwuchsathletin Anna Gandler macht Hoffnung, dass die Aufwärtskurve anhält. Angeführt wird das Team durch Lisa Theresa Hauser. In Östersund sind neben Hauser und Gandler noch Anna Juppe, Tamara Steiner und Kristina Oberthaler dabei. Dunja Zdouc fehlt krankheitsbedingt.

Das DSV-Team Nachdem Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Hanna Kebinger bereits am gestrigen Samstag in den Mixed-Staffeln im Einsatz waren, greifen heute auch Franziska Preuß, Selina Grotian und Janina Hettich-Walz ins Geschehen ein. Janina Hettich-Walz ist durchaus als starke Schützin bekannt und auch Preuß kommt mit guten Vorzeichen zum Saisonauftakt nach Östersund, nachdem sie in der letzten Saison von Krankheitsphasen geplagt war. Selina Grotian, die als größten Talent im DSV-Team geht, soll nun an die Weltspitze herangeführt werden.

Der Modus Im Einzel wartet mit 15 Kilometern die längste Renndistanz des Winters. Im Laufe des Rennens geht es viermal an den Schießstand. Hier ist zu beachten, dass es für jeden Schießfehler eine Strafminute. Entsprechend wichtig ist die Performance bei den vier Schießeinlagen und viele Athletinnen agieren vorsichtiger und lassen sich Zeit. Ein großer Unterschied zum Sprint, wo schnelle Schießabfolgen gewählt werden.