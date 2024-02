Biathlon | WM | 11.02.2024 17:05 | 12.5km Verfolgung

Nun zählt es! Vetle Sjåstad Christiansen muss zwei Mal in die Runde, Tarjei Bø trifft nur einen einzigen Fehler. Der Dominator Johannes Thingnes Bø schlägt zurück - und trifft alles! Sturla Holm Lægreid kann die Patzer der Konkurrenz nutzen und läuft als Dritter direkt hinter Christiansen aus dem Schießstand heraus - überholt seinen Landsmann aber gleich. Lukas Hofer verwandelt auch die letzten fünf Ziel - damit hat er heute alles getroffen! Horn muss zwei Mal in die Runde.

Entscheidung am Schießstand?

Die Brüder haben den Rückstand auf Christiansen halbiert - es wird also spannend.

Ganz alleine steht Vetle Sjåstad Christiansen am Schießstand und erlaubt sich einen Fehler. Sein Vorsprung ist allerdings groß genug, um die Führung zu verteidigen. Von den Verfolgern kommen nur die Bø-Brüder durch, sie laufen nun 16 Sekunden hinter ihrem Landsmann. Sturla Holm Lægreid läuft dahinter. Samuelssons Rückstand auf Position fünf beträgt bereits eine Minute. Lukas Hofer macht ein gutes Rennen und bleibt auch jetzt ohne Fehler. Bei den Deutschen läuft die Aufholjagd nicht gut - bis auf Horn müssen alle in die Strafrunde abbiegen.

Die beiden Norweger an der Spitze kommen gemeinsam zum zweiten Anschlag, dahinter lauert eine Vierergruppe. Bø leistet sich zwei Fehler, Christiansen bleibt erneut ohne Fehler und übernimmt die Führung. Von dem Quartett dahinter kommen alle tadellos durch, nur Eric Perrot muss zwei Mal in die Strafrunde. Es vergeht einige Zeit, bis Nawrath und Kühn zum Schießstand kommen. Nawrath verschießt die beiden ersten Ziele und korrigiert dann. Bei Kühn bleibt die vorletzte Scheibe stehen. Doll kommt dieses Mal ohne Fehler durch, Horn muss eine Extrarunde drehen.

Und schon steht die erste Schießeinlage an. Johannes Thingnes Bø verfehlt den zweiten Schuss, aber Sturla Holm Lægreid muss gleich zwei Mal in die Strafrunde. Vetle Sjåstad Christiansen nutzt dies und zieht durch eine fehlerfreie Einlage vorbei. Perrot trifft sowie Samuelsson alles. Emilien Jacquelin schießt sich mit drei Fehlern raus, Nawrath und Kühn kommen fehlerfrei durch. Doll muss ein Mal kreiseln.

Johannes Thingnes Bø gibt Gas an der Spitze und läuft nun 6,7 Sekunden vor Lægreid.

Die Verantwortlichen in Nove Mesto haben alles gegeben, um die Strecke in gutem Zustand zu halten. Der Regen und die hohen Temperaturen machen sie weich, umso mehr wird heute auch das Material eine Rolle spielen. Zumindest der Regen hat ein wenig nachgelassen.

Lægreid und Bø gemeinsam an der Spitze

Der Startschuss in Nove Mesto ist erfolgt! Sturla Holm Lægreid beginnt den Wettkampf, vier Sekunden danach geht es auch direkt für Johannes Thingnes Bø los.

Bei den Österreichern hat Simon Eder als 62. die Qualifikation für den Verfolger verpasst. Auch bei seinen Teamkollegen ist noch deutlich Luft nach oben: David Komatz landete als 29. nur knapp unter den ersten 30, er nimmt jedoch heute bereits einen Rucksack von zwei Minuten und 25 Sekunden mit auf die Strecke. Felix Leitner und Patrick Jakob sind als 49. und 53. fast schon am Ende des Feldes zu finden.

Die deutschen Biathleten erlebten im Sprint eine Enttäuschung und haderten auch sehr mit dem Material. Benedikt Doll und Johannes Kühn landeten als beste DSV-Athleten auf den Rängen 13 und 14 – ihr Rückstand beträgt aber eine Minute und 42 Sekunden beziehungsweise 43 Sekunden. Gemeinsam mit ihnen wird Philipp Nawrath auf die Loipe gehen, der 30-Jährige startet drei Sekunden hinter dem Duo. Philipp Horn als 25. hat bereits über zwei Minuten Rückstand auf die Norweger an der Spitze. Mit Blick auf die Medaillen hat das deutsche Team daher nur noch ganz kleine Außenseiterchancen – und dafür müsste dann heute auch das Material stimmen.

Norwegen lässt Konkurrenz keine Chance

Die norwegischen Biathleten sind weiterhin eine Macht für sich - im Sprint gingen alle drei Medaillen an die Nation. Sturla Holm Lægreid sicherte sich auf der Schlussrunde eindrucksvoll den Titel vor seinen Teamkollegen Johannes Thingnes Bø und Vetle Sjåstad Christiansen. Kein Wunder also, dass auch heute die Norweger Topfavorit auf den Weltmeistertitel sind - denn mit Tarjei Bø und Johannes Dale-Skjevdal lauern gleich zwei weitere von ihnen auf den Plätzen sechs und sieben. Die besten Aussichten, in der Verfolgung die Partycrasher zu spielen, haben der Franzose Eric Perrot und der Schwede Sebastian Samuelsson. Ihr Rückstand auf Lægreid beträgt 29 Sekunden beziehungsweise 37 Sekunden.